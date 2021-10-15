Автомобиль года в Украине 2022: осенний заезд

Итак, акция «Автомобиль года в Украине 2022» проходит вполне активно и успешно. Организаторы не стали долго раскачиваться и вслед за первым летним этапом спустя 1,5 месяца провели осенний заезд: тест-драйвы автомобилей-претендентов прошли в конце прошлой недели. Пока еще не известен финальный состав участников (до конца года может кто-то добавится), поэтому невозможно разделить все автомобили по классам для голосования. Но можно рассказать о первых впечатлениях, что я спешу делать.

Мои фавориты: Citroen C4 и Mercedes-Benz C-Класса

Да, это совершенно разные автомобили. Но именно эти две модели запомнились больше всего: новые поколения Citroen C4 и Mercedes-Benz C-Класса. И не ищите подвоха в очередности (тут просто расставил названия в алфавитном порядке): по итогу оба автомобиля оставили после себя одинаково хорошее впечатление.

Среди 11 автомобилей, которые приняли участие в осенних заездах, больше всего запомнились Citroen C4 и Mercedes—Benz C-Класса. Почему?

Потому, что хэтчбек Citroen C4 принес с собой нотки кроссовера (он скорее наследник C4 Cactus, нежели традиционного C4), мягкую подвеску и увеличенный клиренс, оригинальный и просторный салон, широкий выбор моторов – имеются бензиновые версии, турбодизель, а затем может добавиться и электрическая версия. Вот такое смешение всего и вся в одном автомобиле, который явно достоин отдельного обзора.

Седан Mercedes-Benz C-Класса напротив – это «классик» сегмента D-Premium. Даже в версии С200 он оказывается приятно-динамичен, его салон напоминает новый S-Класс, а опциональный AMG-пакет и спорт-подвеска делают С-Класс пусть и чуть жестковатым, зато заставляют молодеть душой при быстрой езде. Опять же, стандартное шасси никто не отменял – с ним С-Класс обещает комфортные настройки подвески. Словом, грозный соперник для BMW и Audi: традиционная «немецкая тройка» по-прежнему задает высокий уровень!

Примеры электрификации: Honda Jazz, DS 7 Crossback E-Tense, Mercedes EQA

Электрификация в любых ее проявлениях стала одним из ключевых трендов современного автомобильного мира. Что нашло свое отражение и в осеннем заезде «Авто года»: сразу три электрифицированные модели, причем совершенно разного типа и конструкции.

Три примера электрификации, причем все разные, но по-своему интересные: Honda Jazz, DS 7 Crossback E—Tense, Mercedes EQA.

Компакт Honda Jazz – это нечто большее, чем просто хэтчбек В-класса: формами своего кузова и простором салона «японец» вызывает подзабытое словосочетание «микровэн». Под капотом скрыта не менее интересная гибридная техника, в которой главную роль играет электромотор, а ДВС чаще всего выступает в роли генератора для выработки электроэнергии.

Кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4×4 являет собой подзаряжаемый гибрид: этакое промежуточное звено между гибридами (Honda Jazz) и электромобилями (Mercedes EQA). Хотя для кого-то концепция DS 7 Crossback E-Tense может оказаться «золотой серединой»: высокая мощность и полный привод, возможность совершения городских поездок на электротяге и дальних путешествий с использование ДВС, без привязки к зарядкам. Плюс добавьте мягкую «сканирующую» подвеску, роскошный салон, высокий уровень оснащения. А потом постарайтесь забыть про цену…

Потому, что Mercedes EQA 250 оказывается дешевле. Это компактный кроссовер, который изначально создан как электромобиль: других вариантов для EQA нет – традиционные ДВС-версии следует искать в гамме родственного автомобиля Mercedes-Benz GLA. Однако в своей электрической сути кроссовер Mercedes EQA хорош: у него достойная динамика, несколько режимов движения, удобный выбор рекуперации, быстрая зарядка. Да и размер аккумулятора (66,5 кВтч) или запас хода пусть не поражают воображение, но вполне достаточны.

Компактный кроссовер: Mitsubishi Eclipse Cross, Citroen C3 Aircross, Opel Mokka

Сегодня компактные кроссоверы сегмента B-SUB или C-SUV просто бьют рекорды продаж: фактически они стали заменителями обычных хэтчбеков и универсалов «на каждый день», которые массово покупались 15-20 лет назад. Что нашло свое отражение в конструкции…

Три кроссовера – Mitsubishi Eclipse Cross, Citroen C3 Aircross, Opel Mokka – играют в близких, но все-таки отличающихся классах: «японец» чуть дороже, зато он больше и предлагает полный привод.

Да, вот такая реальность среди компактных кроссоверов: называясь SUV-моделью, далеко не каждый автомобиль готов предложить полный привод хотя бы в одной-двух версиях. Но обновленный Mitsubishi Eclipse Cross готов: вместе с турбо-мотором он также оснащается приводом 4х4. Хотя не устану утверждать, что главной технической переменой обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross является добавление в гамму 2-литрового бензинового мотора. Если учесть просторный салон и традиционное японское качество, то выходит, что обновленный Mitsubishi Eclipse Cross имеет неплохие шансы в борьбе за кошелек покупателя.

Или помешают конкуренты? К примеру, также обновленный Citroen C3 Aircross: радикально изменилась передняя часть, увеличился дисплей системы мультимедиа, появились новые варианты отделки салона. Невзирая на меньшие внешние габариты по сравнению с Mitsubishi, кроссовер Citroen C3 Aircross готов предложить плюс-минус сравнимый внутренний простор. А отсутствие полного привода компенсирует присутствие в гамме экономичного турбодизеля. Идеал практичности!

Но если Mitsubishi делает ставку на полный привод и японское качество, Citroen отвечает практичностью и экономичностью, то что готов предложить автомобиль Opel Mokka нового поколения? Во-первых, оригинальный дизайн – что снаружи, что внутри. Во-вторых, кардинально новую платформу СМР – и это чувствуется на ходу: хороший баланс шасси, сбитая подвеска, легкое управление. В данных вопросах автомобиль выигрывает у кроссовера Citroen. Но проигрывает простором салона и широтой выбора версий: только бензиновые моторы, одна комплектация.

Большой автомобиль для семьи: Subaru Outback, Peugeot 5008, Haval H6

Если вам нужен по-настоящему большой и универсальный автомобиль, то следует рассматривать что-то из этой троицы: Subaru Outback, Peugeot 5008, Haval H6.

Просторный салон, большой багажник, мощный мотор, современное оснащение: все три модели – Subaru Outback, Peugeot 5008, Haval H6 – претендуют на статус лучшего автомобиля для семьи. Но каждый делает ставку на свои особенности…

К примеру, для нового поколения Subaru Outback актуальны его прежние ценности: обязательный полный привод, готовность к бездорожью, отличная подвеска, просторный салон с легковой посадкой (с точки зрения посадки – это скорее «универсал», нежели «кроссовер»). Плюс добавилось больше современных систем, а по центру передней панели поселился огромный сенсорный дисплей с вертикальной ориентацией.

Обновленный кроссовер Peugeot 5008 лишен полного привода, но может предложить другие козыри: тяговитый и экономичный турбодизель, просторный 7-местный салон. При этом ценник вполне сравним с предложением от Subaru, даже чуть ниже: на разницу в цене можно заказать люк-панораму и даже систему ночного виденья – редкость в классе!

Наконец, новое поколение кроссовера Haval H6, которые пытается быть всем и сразу: тут и мощный мотор, и полный привод, и огромные дисплеи в салоне. Но, признаться, как-то не тронуло. Если говорить о новинках Haval, то на прошлом заезде младшая модель оставила после себя приятное впечатление, а вот большой Н6 как-то не удивил. Хотя, может, он должен удивлять ценой – примерно 1,5 раза дешевле Subaru и Peugeot: неслабая разница…

Это был осенний заезд акции «Автомобиль года в Украине», но далеко не финал: впереди зимний тест-драйв, деление автомобилей по классам, голосование зрителей и жюри. А также, надеюсь, новые репортажи и обзоры автомобилей. Оставайтесь с нами!