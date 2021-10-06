Тест-драйв Mercedes EQA 250: молодой и «зеленый»?

К нам приехал Mercedes! Да не простой, а электрический – это кроссовер EQA 250, один из самых молодых представителей бренда и уж точно один из самых «зеленых». Забегая вперед: он «зеленый» в эксплуатации, но не в проработке деталей или позиционировании на рынке. И ниже я расскажу, почему это так.

Позиционирование Mercedes EQA

Все просто: перед нами самый компактный электрический кроссовер из линейки Mercedes-EQ, в рамках которой компания собирает свои электромобили. Как несложно догадаться по внешнему виду и обозначению, электромобиль Mercedes EQA является ближайшим родственником компактному кроссоверу Mercedes GLA, который мы еще будем вспоминать.

А пока – максимум внимания электрокару Mercedes EQA: мировой дебют в начале нынешнего года и старт продаж в Украине нынешним летом. В статье представлен электромобиль Mercedes EQA 250: с одним электромотором и передним приводом.

Как едет электромобиль Mercedes EQA?

Главное в характере подвески то, что этот «маленький Mercedes» едет, словно «большой»: хороший комфорт и мягкая поступь. Все неровности дороги электрокар буквально проплывает, его не тревожат ямы или выбоины, да и с лежачими полицейскими на низкой скорости справляется хорошо. Однако мягкая подвеска, помноженная на довольно высокий кузов, который еще и нагружен тяжелым аккумулятором (да-да, все снизу, но ведь все равно нагружен) – это дает о себе знать, если попытаться ехать резко и резво. При торможении есть клевки, при крутом повороте найдутся крены. А если в этом повороте еще и будут неровности, то подвеска порой допускает нежелательные колебания. Словом: умерьте пыл и наслаждайтесь комфортом. На что намекает и легкий руль с тремя оборотами от упора до упора: немало, зато вращать его можно буквально двумя пальцами. Релакс-электрокар…

Вот к чему нет замечаний, как это к поведению электромотора. В принципе все электромобили отличаются довольно удобным и линейным управлением тягой и разгоном. Но даже на их фоне Mercedes EQA заслуживает похвалы. Если можно использовать фразу «ламинарный поток» применительно к электрокарам, то именно Mercedes EQA является лучшим примером. Очень плавное и, вместе с тем, точное управление ускорением, доскональное следование за педалью акселератора, отсутствие любых всплесков и провалов – великолепно! Причем все вышесказанное касалось обычных ездовых режимов, но ведь есть еще динамично-спортивный. Последний делает заметно резче реакцию мотора на нажатие акселератора, причем теперь вот мотор уж без стеснения показывает свою мощь с первого мгновения, легко срывая шины в пробуксовку. Вплоть до высоких скоростей (а заявленная «максималка» составляет 160 км/ч) электромобиль Mercedes EQA 250 не знает усталости и отдышки: он готов ехать даже быстрее!

А еще классно продумано управление рекуперацией, что реализовано при помощи кликов подрулевых лепестков. Стандартный режим «D» дает мягкую рекуперацию (согласно индикатору, порядка 20-25% доступной мощности рекуперации). При однократном касании лепестка «минус» включается режим «D-» и электромобиль замедляется уже более интенсивно (порядка 50%). Повторный клик дает режим «D- -», в котором электрокар тормозит почти в пол с интенсивностью 75-80% от доступной мощности рекуперации. Наконец, предусмотрен и режим «D+»: просто движение накатом. Плюс в каждом случае замедление можно регулировать педалью тормоза, которая сразу задействует и рекуперацию, и штатные тормоза. Причем я ни разу не заметил каких-либо переходных процессов, лишних рывков или подергиваний при торможении.

Выглядит округло, едет мягко: электромобиль Mercedes EQA 250 дает отличный комфорт и простоту управления. При этом его динамические качества не дают повода усомниться в заявленной мощности: разгон 0-100 км/ч за 8,2-8,5 секунды. Эх, сделать бы подвеску чуть плотнее, поставить более цепкие шины, да чуть облегчить электрокар – и он бы стал еще ближе к идеалу. А еще желательно сделать пластиковую декоративную крышку под капотом и обустроить небольшой багажник: это уже стало общепринятым правилом в мире электромобилей, да и статус бренда обязывает. Ездовые режимы переключаются отдельной клавишей, интенсивность рекуперации выбирается подрулевыми лепестками.

Интерьер электромобиля Mercedes EQA 250 пусть не блещет простором, но явно блещет качеством отделки. Удобные сиденья с цепкой комбинированной обивкой, преимущественно мягкие пластики, точечные вкрапления глянца, тачпад под правую руку, много серебристой отделки, узнаваемые круглые дефлекторы с приятным мягким ходом… И фоновая многоцветная подсветка. Знаю, что комментаторы статей такое не приветствуют (и даже знаю, как это обзовут), но все-таки: фоновая подсветка в темное время суток классно выглядит. Причем ее цвет может меняться в зависимости от выбранного режима езды, как бы задавая настроение для более спокойного или активного драйва. А горизонтальные полосы и округлые окантовки дефлекторов вентиляции могут переливаться разными оттенками. Красиво…

Сзади таких полосок подсветки нет. А еще там нет подогрева сидений или отдельной зоны «климата». Просто задний диван довольно компактного кроссовера. С учетом размещения аккумулятор в днище – уже хорошо, что есть нормальный запас места для ног и ступней. Плюс дефлекторы вентиляции и подлокотник. Этакая «программа минимум», но она вполне выполняется – сзади нормально сядут двое взрослых, им везде хватит места. Багажник также достаточный: у него прямоугольная форма, небольшое (но организованно) подполье, а на боковинах имеются удобные карманы, плюс фирменная сумка с кабелем для зарядки.

Салон радует не столько простором, сколько качественной отделкой и вниманием к мелочам – приятно чувствовать «дорогую вещь». Сзади места без избытка, скорее просто «достаточно». Вот и с багажником похоже: он не удивляет общим объемом, но зато хорошо организован.

Есть ли инновации в модели Mercedes EQA?

Скорее есть пример современных модульных конструкций в автомобильной промышленности. Электромобиль Mercedes EQA тесно связан с кроссовером Mercedes GLA. Также, как кроссовер Mercedes GLA, электромобиль Mercedes EQA может быть с передним приводом (EQA 250 с одним электромотором) или с полным приводом (EQA 300 4MATIC и EQA 350 4MATIC, два электромотора для привода передних/задних колес). А вот отличий по аккумулятору нет – пока заявлен лишь один вариант АКБ емкостью 66,5 кВтч: рабочее напряжение 420 вольт, 200 ячеек упакованных в пять блоков, жидкостное охлаждение. Обещанный запас хода для версии Mercedes EQA 250 составляет 426 км (WLTP). Из других особенностей электромобиля можно отметить использование теплового насоса, что позволяет буквально «перекачивать» тепло от аккумулятора/электромотора в салон. Так ниже нагрузка на штатный обогреватель салона, а значит больше энергии остается в аккумуляторе для большего запаса хода. Еще парочка деталей: встроенное зарядное устройство готово работать с переменным (АС) током мощностью до 11 кВт, что позволяется полностью зарядить аккумулятор за 6-7 часов. Также предусмотрена возможность зарядки постоянным (DC) током мощностью до 100 кВт: в итоге аккумулятор можно пополнить до 80% его емкости за 30 минут.

Если отойти от электротехнических особенностей модели EQA, то окажется, что перед нами типичный компактный Mercedes: несущий кузов, независимые подвески, платформа MFA2 (А-Класс, В-Класс, GLA, GLB, CLA). В салоне встречает пара дисплеев и фирменный комплекс MBUX, который детально разбирали на примере гибридного седана Mercedes-Benz E-Класса. Главная особенность кроссовера Mercedes EQA состоит в наполнении этих самых дисплеев, подготовленных для использования в электромобиле: указатель расхода/рекуперации энергии, уровня зарядки аккумулятора, выбор времени и сила тока зарядки, пр.

Рецепт, который сегодня уже становится классикой для электромобилей: аккумулятор в пределах колесной базы, привод передний (тогда электромотор один) или полный (тогда два). Относительно упоминавшегося ДВС-кроссовера GLA, электромобиль EQA оказывается чуть длиннее (4,46 м против 4,41 м) при неизменной 2,73-метровой колесной базе. Зарядный разъем типа Mennekes/CCS2 готов принимать до 11 кВт переменного тока или до 100 кВт постоянного тока. В салоне установлена пара 10,25-дюймовых дисплеев системы MBUX, хотя в стартовой комплектации экраны чуть меньше. Кстати, о версиях, комплектациях, ценах…

Цена электромобиля Mercedes EQA и его конкуренты

На украинском рынке электромобиль Mercedes EQA представлен в трех версиях, которые заметно отличаются между собой – типом привода, мощностью и динамикой, а также прайсом.

Электромобиль Mercedes EQA 250 ценой от 39,8 тыс. евро (около $46,5 тыс.) предлагает один электромотор и привод на передние колеса, мощность 190 л.с., разгон 0-100 км/ч за 8,9 секунды, максимальную скорость 160 км/ч, аккумулятор 66,5 кВт, запас хода 426 км (WLTP).

Модификация Mercedes EQA 300 4MATIC ценой от 43,2 тыс. евро (около $50,5 тыс.): уже два электромотора, полный привод, суммарная мощность 228 л.с., 0-100 км/ч за 7,7 секунды.

Топ-версия Mercedes EQA 350 4MATIC ценой от 45,4 тыс. евро (около $53 тыс.) также предлагает полный привод, но мощность достигает 292 л.с., а разгон 0-100 км/ч занимает 6 секунд. Максимальная скорость и размер аккумулятора идентичны для всех версий, заявленный запас хода для модификаций с полным приводом составляет 400-409 км (WLTP).

Изначально в комплектацию автомобиля уже включены светодиодные фары High Performance с адаптивным управлением дальнего света, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, мультимедийная система MBUX, технологии Apple CarPlay и Android Auto, система экстренного торможения, камера заднего вида, крышка багажника с электроприводом EASY-PACK, многофункциональный руль с кнопками, пр. Другое оборудование можно выбирать отдельными опциями или в виде пакетов. К примеру, пакет Advanced – это пара 10,25-дюймовых дисплеев, контроль «слепых зон», пр. Пакет Advanced Plus – добавляет еще беспроводную зарядку для смартфона, бесключевой доступ LEYLESS-GO, «климат» THERMOTRONIC, пр. Наконец, существует еще и исполнение AMG Line: оригинальные бамперы и колесные диски, спортивные сиденья, комбинированная отделка салона…

Светодиодные фары, камера заднего вида, система MBUX, поддержка интеграции смартфонов – это «база». Беспроводная зарядка, 19-е колеса, пара 10,25-дюймовых дисплеев – это опции или пакеты опций. Ввиду многочисленности вариантов, получить финальную стоимость электромобиля можно только в конфигураторе. К примеру, тестовый вариант Mercedes EQA 250 потянул на 43,4 тыс. евро или почти $51 тыс.

Прямые конкуренты? Для Mercedes EQA 250 их нет! Удивительно, но это так. К примеру, возьмем электромобиль Nissan LEAF: он заметно дешевле, но ему недостает емкости аккумулятора и мощности электромотора, а также того «лоска» в салоне и «силы имени», которые может предложить Mercedes. Интересным соперником может быть Volkswagen ID.3: выбор емкости аккумулятора, достаточная мощность мотора, просторный салон. Но также салон не только просторен, но и прост на фоне Mercedes EQA. Плюс нет продаж через официальных дилеров. С другой стороны – существует Volvo XC 40 Recharge: мощнее и сразу с полным приводом, отличная динамика и комфорт подвески, но куда более высокий ценник. Для прямой конкуренции с Volvo XC 40 Recharge существует версия Mercedes EQA 350 4MATIC. Однако с учетом цены – на горизонте уже маячат начальные версии Tesla Model Y. Плюс есть еще один неожиданный конкурент – электромобиль Hyundai Ioniq 5 в стартовой версии: он больше в размерах и просторе салона, но уступает в отделке и емкости аккумулятора. А если взять ТОП-версию Ioniq 5, то у нее и прайс заметно выше. Наконец, еще вспомню DS 3 Crossback E-Tense: когда его привезут, это окажется интересный соперник для Mercedes EQA (против именно версии EQA 250): чуть меньше в габаритах и размере аккумулятора, но потенциально дешевле и с хорошим салоном.

Конкуренты есть, но все косвенные и с оговорками. Одним недостает мощности, емкости АКБ, отделки салона. Вторые оказываются мощнее и больше, с большим запасом хода – но также они оказываются и дороже. Причем самой выигрышной и привлекательной выглядит как раз версия Mercedes EQA 250, которая гармонична в своих технических характеристиках и запрашиваемой цене.

Реальный расход энергии Mercedes EQA и стоимость содержания

В среднем при езде по городу электромобиль потреблял 19-22 кВтч на 100 км пути – а это много для его класса/формат/габаритов. Ведь с таким расходом энергии можно получить запас хода 300-350 км, но никак не 400+ км, которые были обещаны. Однако если поехать в «эко»-режиме максимально бережливо и неспешно, то можно достичь расхода энергии 17-17,5 кВтч на 100 км – это даже лучше паспортного показателя и уже реально приближает нас к обещанному 400-километровому запасу хода. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход энергии составляет около 15-16 кВтч на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход энергии 18-19 кВтч на 100 км пути. В итоге, на трассе запас хода также составляет от 350 до 400+ км.

Общая гарантия на автомобиль – два года без ограничения пробега. Плюс действует отдельная 8-летняя гарантия на аккумулятор с ограничением в 160 тыс. км пробега. Периодичность выполнения ТО – каждые 15 тыс. км или раз в год. Можно отметить два типа сервисного обслуживания (тип А и тип В), которые обычно чередуются между собой через каждые 15 тыс. км пробега. Обычно ТО состоит из диагностики электромобиля и замены фильтра салона, плюс периодически требуется замена тормозной жидкости. Итого общие затраты за пять лет эксплуатации (при условии ежегодного пробега 15 тыс. км) составят 24 тыс. грн: 9 тыс. грн за работу и 15 тыс. грн на запчасти.

Цены приведены по состоянию на начало октября, без учета различных скидок и бонусов при покупке электромобиля или его обслуживании. Расчет ТО проведен для одного из киевских дилеров Mercedes-Benz и может немного отличатся для других дилеров по Украине.

Безопасность Mercedes EQA

В ходе краш-тестов Euro NCAP, электрокар Mercedes EQA заработал максимальную «5-звездочную» оценку за безопасность. Существенное замечание лишь к защите груди водителя и пассажира при фронтальном ударе с полным перекрытием (удар о стену): в таком случае манекены получили желто-оранжевый окрас груди. Но в остальном – сплошь зеленые отметки за максимальную безопасность: при фронтальном ударе с перекрытием, при боковом ударе, при ударе о столб, за защиту шеи, детская безопасность, пр.

В итоге

Отвечая на вопрос заголовка: электромобиль Mercedes EQA – он молодой и «зеленый»? Да, но только если говорить с точки привлечения молодежной аудитории к марке Mercedes-Benz вообще или к миру экологически «зелено-чистых» электрокаров в частности. Потому, что если говорить о проработке конструкции, то электромобиль Mercedes EQA создан с типично-немецкой педантичностью и скрупулезностью, которые оттачивались годами. На выходе получился вполне достойный представитель семьи Mercedes, только теперь в формате компактного электрического кроссовера. Пусть кажется, что компания не создала ничего революционного в мире электромобилей. Но на самом деле, немцы создали именно то, чего ожидал рынок от премиум-бренда: продуманный и удобный, комфортный и привлекательный электрический кроссовер на каждый день.

Плюсы:

+ Дизайн и отделка салона на высоком уровне – красиво, удобно, практично

+ Настройка электропривода: динамика разгона, режимы езды, управление рекуперацией

+ Удачное позиционирование, адекватная цена, широкий выбор версий

Минусы:

— Нужна более «собранная» подвеска, меньше кренов и раскачки

— Расход энергии для электромобиля такого формата должен быть меньше

Технические характеристики Mercedes EQA 250

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,46 х 1,83 х 1,62 м

Колесная база – 2,73 м

Клиренс – 200 мм

Багажник – от 340 л (5 мест) до 1 320 л (2 места)

Снаряженная масса – 2 040 кг

Грузоподъемность – 430 кг

Мотор – асинхронный электромотор

Мощность – 140 кВт или 190 л.с.

Крутящий момент – 375 Нм

Удельная мощность и момент – 93 л.с. на 1 т; 184 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – редуктор для электромотора

Разгон 0-100 км/ч – 8,9 секунды

Максимальная скорость – 160 км/ч

Запас хода на одной полном заряде аккумулятора – 426 км (WLTP)

Расход энергии (паспортный) – от 17,7 кВтч на 100 км

Емкость аккумулятора – 66,5 кВтч

Шины тестового автомобиля – Continental EcoContact 6 235/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 39,8 тыс. евро или около $46,5 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 43,4 тыс. евро или почти $51 тыс.