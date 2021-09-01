Авто-дайджест за август 2021: Lamborghini Countach, Nissan Z, «Авто года в Украине»





Одним взглядом – на события автомобильного мира за минувший месяц. Вспоминаем самые яркие автомобили и самые интересные новинки в мире. Оцениваем произошедшие события на автомобильном рынке Украине. Все для того, чтобы зафиксировать исторические моменты и не упустить что-то важное в мире автомобилей. Итак, главное за август 2021 года.

Автомобили мечты: Lamborghini Countach и Nissan Z

Хотя, если подумать, то подходят также подзаголовки «Автомобили со вкладышей Turbo» или «Автомобили для постеров на стену». Данного титула достойны только спорткары, а лучше даже суперкары. И легенда Lamborghini Countach всегда занимал почетное место среди них!

С учетом сегодняшней моды на «ретро» совсем неудивительно появление нового Lamborghini Countach. Удивительно другое – верность традиционному многолитровому V12, который установлен в пределах колесной базы. Хотя и без современной электрификации не обошлось: вместе с бензиновым 780-сильным двигателем работает электромотор мощностью 34 л.с., который питается от конденсатора. В итоге суммарная мощность гибридной системы превышает 800 «лошадей»! Разгон 0-100 км/ч и максимальная скорость соответствуют ожиданиям: 2,8 секунды и 355 км/ч.

Но самое главное в истории Lamborghini Countach даже не техника, а поразительная красота кузова и удачная наследственность облика. Обратите внимание на оригинальные задние фонари, боковые воздухозаборники (у них даже есть фирменное обозначение NACA), колесные диски с рисунком в виде диска-номеронабирателя старого телефона. Трепетное воплощение оригинального образа первого Lamborghini Countach, который вышел ровно 50 лет назад в 1971 году, подарив компании очень многое: мотор V12, трубчатый каркас кузов, узнаваемые «ламбо»-двери гильотинного типа. Новый Countach – отличный подарок к юбилею!

Новинка Lamborghini Countach LPI 800-4 выйдет тиражом всего 112 экземпляров. Уверен, что автомобили были раскуплены еще до официального дебюта – попросту на этапе звонков постоянным клиентам. Однако это отменяет великолепного облика…

Примерно в аналогичное время был представлен и «спорткар для народа» – купе Nissan Z нового поколения! Да, теперь этот автомобиль называется просто Nissan Z, но в реальности он является наследником таких славных и культовых предков, как Nissan 240Z, Nissan 300ZX, Nissan 350Z, Nissan 370Z. Пожалуй, у нас больше всего известна 350 «зетка», однако это не отменяет исторической ценности всех остальных автомобилей.

Которые, к слову, никогда глобально не меняли своей формулы и философии: купе среднего размера, мощный двигатель (атмосферный или турбо) спереди, привод на задние колеса. Также выполнена и новинка: уже проверенная платформа FM от моделей 350Z и 370Z, но с оригинальными настройками подвески, мощный 3-литровый турбо-мотор V6 на 400 «лошадей», явные дизайнерские отсылки к первенцам семейства 240Z и 300ZX, задний привод.

Стоит «копнуть» глубже – и автомобиль Nissan Z раскрывает массу интересных деталей, которые вводят в экстаз настоящих авто-фанатов. К примеру, на выбор покупателям доступная 9-ступенчатая АКПП или 6-ступенчатая МКПП: надо ли говорить, какая коробка будет считаться «трушной»? Тем паче, со сцеплением EXEDY, которое всегда было в списке «must-have» при малейшем тюнинге мощного автомобиля. При этом есть даже «тюнинг с завода» в виде очень правильного пакета Z Performance: 19-дюймовые диски RAYS вместо штатных 18-дюймовых, более мощные тормоза, цепкая резина, дифференциал повышенного трения.

Основными рынками сбыта для Nissan Z являются США и Япония. Перспективы автомобиля в Европе под большим вопросом, а для Украины – тем более. Однако никто не запрещает привозить автомобиль в частном порядке. Да и на фоне Lamborghini, ценник Nissan Z хотя бы позволяет помечтать об этом. Но самое главное в том, что эти обе новинки готовы снова стать «автомобилями мечты» для нового поколения подростков: просто радует сам факт появления таких ярких новинок!

Старт «Автомобиль года в Украине 2022»: есть первый заезд!

А теперь вернемся к «автомобиля на каждый день», которые выбирают сотни и тысячи украинцев. Итак, стартовала новая акция «Автомобиль года в Украине»: борьба за титул лучшего автомобиля-новинки на нашем автомобильном рынке. В прошлом уже неоднократно освещались условия и формат проведения, определение победителей, различные промежуточные этапы акции. Однако 2020 год стал знаковым с негативной отметкой: ввиду карантинных ограничений были отменены промежуточные этапы, состоялся лишь финальный заезд. После горького опыта в прошлом, теперь никто уже не стал тянуть до последнего – в августе прошел первый этап «Авто года в Украине»: летний заезд автомобилей-претендентов.

А их набралось немало – всего десяток автомобилей разных классов, брендов, форматов: CUPRA Formentor VZ, Haval Jolion, Mercedes S-Класса, Mercedes EQC, Opel Crossland, PEUGEOT 208, PEUGEOT 3008 Hybrid4, Renault Captur, SEAT Leon, Subaru Outback. Многие автомобили уже знакомы по детальным обзорам или репортажам (буду давать ссылки на материалы), другие стали неожиданными поводами для удивления. И вот почему…

Всего было представлено десяток автомобилей: от мала до велика. Но если уж начать с удивления, то CUPRA Formentor VZ занимает первое место не только в алфавитном порядке, но и с эмоциональной точки зрения. Где-то рядом и новый SEAT Leon FR, который уверенно возвращает себе статус «подогретого хэтчбека»: 190 л.с. за 700-800 тыс. грн – это интересно! А ведь новый SEAT Leon еще выглядит классно, предлагает широкий выбор моторов (бензин, гибрид, дизель) и комплектаций (Style или FR, опции под заказ), доступен с МКПП или АКПП. Старт цен – от 600 с небольшим тысяч гривен.

Премиум-немцы были представлены в виде Mercedes EQC и нового S-Класс. И здесь больше всего запомнился электрический кроссовер: узнаваемый дизайн, много мощности и динамики, хорошая настройка шасси с балансом между управляемостью и комфортом. Что касается Mercedes S-Класса, то я его не понял: сзади не хватало чувства «события»; спереди за рулем было интересно, но не покидало ощущение, что реальный босс сидит сзади. Я не понял этот автомобиль, т.к. не являюсь его аудиторией. А те, кто являются – купят S-Класс без всяческих обзоров. И еще: не удивлюсь, если S-Класс победит в нынешнем «Авто года» – или в своем классе, или вообще в абсолюте среди легковых автомобилей. Ведь в целом, на уровне инноваций и технологий, он того достоин.

Мощно выступили «французы». Новый кроссовер Renault Captur привлекает дизайном и салоном, но имеет замечания к работе подвески. Впечатления от обновленного автомобиля Opel Crossland похожи, плюс он выигрывает в просторе салона, но (и это минус) проигрывает в мощности мотора. Если вы готовы променять простор салона на ходовые качества, то вам к дилерам Peugeot за новым 208-м: хорошее едет на 130-сильном моторе, неплохой комфорт, легкое управление. Первая информация о новинках Opel Crossland и Peugeot 208 была обнародована на пресс-конференции Stellantis еще весной, надеюсь в будущем подготовить отдельные статьи-обзоры на автомобили.

Наконец, отдельно отмечу Subaru Outback, Peugeot 3008 Hybrid4, Haval Jolion. Потому, что каждый из этих автомобилей – «вещь в себе». Новое поколение Subaru Outback заставляет иронично искать эту самую новизну. Но лишь до тех пор, пока не окажешь на плохой дороге или бездорожье – и вдруг подвеска Subaru Outback проявляет себя во всей, попутно с отличным простором салона буквально продавая весь автомобиль. Гибрид Peugeot 3008 служит этакой витриной технологий: 300 «лошадей», готовность движения только на электротяге, полный привод с реализацией через задний электромотор. Наконец, кроссовер Haval Jolion – это настоящий «анти-китаец»: нормально выглядит и едет, неплохо собран в салоне, только звукоизоляции мотору не хватает при обгонах.

Что дальше? А дальше, надеюсь, нас ждут следующие этапы-заезды «Автомобиль года в Украине»: обещаны Opel Mokka и Mercedes C-Класса, плюс я бы хотел увидеть новинки Hyundai и MG. А еще нас ждут следующие выпуски авто-дайджеста, посвященные самым знаковым событиям автомобиль рынка. Не переключайтесь!