Тест-драйв Peugeot 5008 NEW: ТОП-5 вопросов и ответов (+ Peugeot 3008 NEW)





Первый в Украине тест-драйв обновленного кроссовера Peugeot 5008: новый дизайн снаружи, новая отделка внутри, новые технологии для безопасности – есть, о чем рассказать. Попутно зацепим и младшую модель Peugeot 3008: для того, чтобы сразу закрыть вопрос обновленных «кроссов» Peugeot, ведь и перемены плюс-минус похожи. А вот позиционирование, гамма версий, ключевые особенности – отличаются. Сейчас расскажу все в деталях.

Э-м-м, что такое Peugeot 5008? Что-то неуловимо знакомое…

Кроссовер Peugeot 5008 – это флагман SUV-линейки бренда Peugeot: самый крупный, самый просторный, самый дорогой автомобиль. Попутно – еще и единственный 7-местный кроссовер Peugeot: именно в этом его особенность внутри актуальной модельной гаммы бренда. А «неуловимо знаком» он потому, что автомобиль Peugeot 5008 до средней стойки в точности напоминает кроссовер Peugeot 3008, которых было продано намного больше.

Кстати – обновление прошло по схожему сценарию для двух моделей сразу: полностью новое «лицо» (фары с «клыками», решетка радиатора, передний бампер), сзади появились фонари в виде тонких насечек (фирменное название Claw Effect или «эффект когтей»), да плюс добавился пакет декоративной отделки Black Pack (молдинги, логотипы, зеркала в черном цвете). Да что рассказывать – уж лучше показать!

Относительно прошлого общая форма кузова не изменилась, но обновленный кроссовер Peugeot 5008 обрел новое «лицо» и оно ему явно идет: при взгляде сбоку сразу заметен острый край решетки радиатора. А фары с «клыками» роднят автомобиль с самыми свежими моделями бренда. Кстати, эти самые «клыки» многофункциональные: в обычном варианте – играют роль габаритов или дневных ходовых огней, при повороте – выступают в качестве указателя. Головная фара теперь включает в себя противотуманный свет и получила функцию освещения поворотов. Заднюю часть украшает темно-тонированные вставка с «когтями»-фонарями. Пакет Black Pack – это черные матовые надписи и логотипы, черный глянец на зеркалах и в переднем бампере, черные рейлинги, пр.

Интерьер также изменился не глобально, а лишь точечно. Главная перемена, которая сразу бросается в глаза – огромный 10-дюймовый сенсорный дисплей. Хотя структура меню, переход по разделам, различные настройки и опции остались прежними, но теперь расширенные края дисплея позволяют постоянно держать показатели температуры и настроек «климата»: так стало удобнее. Плюс изменились варианты отделки: вместо серого дерева с открытыми порами отныне переднюю панель и дверные карты украшают шлифованные коричневые вставки Lati Wood.

Есть и другие перемены для удобства, пусть они и не так заметны. К примеру, ранее различные ездовые режимы были разбросаны по все центральной консоли (шайба Grip Control, кнопка «спорт»-режима) – а теперь все лаконично собрано на едином переключателе Drive Mode. Еще пример: добавились USB-порты для пассажиров второго ряда. Кстати, сзади по-прежнему очень просторно, все три сиденья регулируются, предусмотрены столики и шторки от солнца, а огромные двери открываются на довольно большой угол. Идеал семейного автомобиля? Ну, почти.

Как ни крути, а плановое обновление не может исправить общие замечания. К примеру, три задних сиденья выполнены раздельными и с возможностью индивидуальной регулировки – это хорошо. Но в такой конфигурации нет возможности обустроить подлокотник, да и крайние пассажиры сидят слишком близко к дверям – это плохо. Есть дефлекторы вентиляции и регулировка интенсивности обдува – это хорошо. Но нет подогрева сидений и отдельной зоны «климата» для задних пассажиров – это плохо. Имеется третий ряд сидений – это хорошо…

А вот особо плохого здесь ничего и нет. Ну да, не слишком просторно. Но ведь мы говорим про 4,64-метровый, а не про 5-метровый кроссовер. Зато сиденья легко достаются/прячутся и образуют ровный пол. Их можно и вовсе вытянуть из автомобиля, чтобы использовать на пикнике. Либо для того, чтобы выиграть дополнительные ниши в итак огромном багажнике. Который, к слову, хорошо организован: электропривод крышки (с сенсором для открывания/закрывания по взмаху ногой), плюс есть парочка полочек. Жаль, лишь крючки для пакетов забыли. Но все равно: кроссовер Peugeot 5008 неплохо продуман, почти как минивэн.

Общая форма салона, классные передние сиденья с массажем (для водителя и пассажира) и электроприводом настроек (только у водителя), маленький руль и 12,3-дюймовый дисплей, три раздельных сиденья во втором ряду и еще парочка в третьем, большой багажник – все это было и раньше. Главной обновкой является 10-дюймовый сенсорный дисплей, а также новый вариант отделки Lati Wood.

Ясно понятно. А едет-то как?

Хорошо едет. Турбодизель на 180-лошадей явно не «спринтер», но точно «стайер». От мотора не дождаться дерзких разгонов с места, зато он гарантирует хорошее ускорение на ходу – плавное, но довольно мощное. Во многом здесь заслуга и ладно настроенного 8-ступенчатого «автомата». Быстрые, мягкие, своевременные переключения происходят всегда вовремя и без малейшей запинки, которую можно было встретить на прошлом 6-ступенчатом «автомате» (1-2-3 передачи). Владельцы не только Peugeot 3008, но и старшего кроссовера Peugeot 5008 со 150-сильным дизелем могли такое замечать (в то время, как 180-сильный вариант Peugeot 5008 изначально предлагался с 8-ступенчатой АКПП). Но больше этого не будет – потому, что отныне все версии Peugeot 5008 имеют в арсенале 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию ЕАТ8. Таким образом, обновление модели Peugeot 5008 с точки зрения техники подарило больше новинок именно стартовой 150-сильной модификации: это приятно.

Да и в целом: похоже, фраза «не спринтер, а стайер» описывает новый Peugeot 5008 целиком. Автомобиль не терпит резких маневров, но всегда и везде успевает вовремя. Кроссовер Peugeot 5008 по-прежнему отлично сочетает хороший комфорт и приятную управляемость. Ввиду большой колесной базы и крупных шин, автомобиль отлично амортизирует ямы, неровности, выступы на дороге. Конечно, также ввиду общих размеров и базы, автомобиль не может быть супер проворным в поворотах: при резких маневрах вы ощутите неспешность повадок длинного кузова. Зато маленький руль с небольшим диапазоном вращения подсознательно воспринимается очень острым – из-за чего реакции автомобиля воспринимаются резкими. Но это все субъективизм. А вот что объективная реальность – так это устойчивость Peugeot 5008 в повороте: уж как встал на дугу, так и держится до последнего. Сбить его с курса может лишь серия неровностей под задними колесами. Полунезависимая подвеска на основе поперечной балки все-таки не может сотворить чудес и порой допускает неприятные подергивания колес в частности и кормы в целом. Решением вопроса может быть не только снижение скорости, но и повышение загрузки задней оси: проиграете в динамике, зато выиграете в стабильности хода. Семейный «кросс» для дальних скоростных путешествий!

Ко мне автомобиль попал первым, одометр не разменял еще и первой тысячи километров – поэтому все замеры и показатели в данном случае, что называется, «со звездочкой». Однако даже в таких условиях автомобиль продемонстрировал неплохие цифры: мой замер 0-100 км/ч дает 9,4 секунды; городской расход топлива постоянно находился у отметки 7-7,5 литров (минимум был 6,7-6,8 литров, максимум 8,2-8,5 литров); на трассе в диапазоне скоростей 80-120 км/ч расход топлива менялся от 5-5,2 литра до 6,8-7,2 литра на 100 км пути. Надеюсь, спустя пару тысяч километров, кроссовер Peugeot 5008 сможет улучшить разгон и немного снизить расход. Уже отмечал выше: понравилось, что все ездовые режимы теперь собраны в одном блоке. При выборе «спорт»-режима приборная панель наливается красным цветом, АКПП держит передачи пониже, руль тяжелеет – у-у-у-х прокачу! Режимы для бездорожья слегка отличаются логикой работы противобуксовочной системы и остротой реакции на нажатие педали акселератора.

А сколько строит такой автомобиль? И какие есть версии для выбора?

Украинским покупателям доступны две версии автомобиля Peugeot 5008 – GT и GT PACK. Которые, что интересно, одновременно очень похожи и очень различны между собой.

Гамму модели открывает кроссовер Peugeot 5008 GT, который предложен с 2-литровым 150-сильным турбодизелем HDi и 8-ступенчатой АКПП ЕАТ8. Плюс изначально хорошая комплектация: 7-местный салон, шесть подушек безопасности, система Grip Control плюс HADC (помощь на спуске со склона), круиз-контроль, пакет Driver Sport Pack, 2-зонный «климат», контроль «слепых зон» Active Spot Detection, система Keyless Access, электропривод крышки багажника с сенсорным открыванием, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, передние сиденья с сертификацией AGR и массажем, сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек, пакет Children Pack (шторки и столики сзади), передняя панель Peugeot i-Cockpit с 12,3-дюймовым дисплеем, обивка сидений Mistral Alcantara (алькантара + кожа), декоративные вставки Gravel Alcantara (передняя панель и двери), 10-дюймовый сенсорный дисплей, Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка для смартфона, фары Full LED, фонари Claw Effect, 18-дюймовые колесные диски, серебристые рейлинги на крыше, пр. Цена Peugeot 5008 GT – от 1,07 млн грн. или $38 тыс.

На следующем уровне расположен вариант Peugeot 5008 GT Pack. И вот теперь следите за деталями: мотор также 2-литровый, но уже из серии BlueHDi (впрыск мочевины и система Stop&Start) – он развивает 180 «лошадей» (вместо 150) и 400 Нм (вместо 370). Привод все также передний, «автомат» все также 8-ступенчатый, салон все также 7-местный – но теперь отделан кожей Nappa Mistral и украшен деревом Lati Wood. Да и в целом комплектация расширена: добавлена HiFi-аудиосистема FOCAL, распознавание знаков, активный «круиз», адаптивный дальний свет High Beam Assist, камеры с 360-градусным обзором, система Line Position Assist, пакет персонализации Black Pack (черные вставки в бамперах, рейлинги и арки крыши в черном цвете, логотипы и молдинги с отделкой «тонированный хром»). Цена Peugeot 5008 GT PACK – от 1,21 млн грн. или $43 тыс.

Тестовый автомобиль был представлен в комплектации GT Pack: кожа на сиденьях и дерево в отделке, две камеры для кругового обзора, адаптивный свет и система Line Position Assist (активное удержание в рамках своего ряда плюс работа с адаптивным «круизом»), аудиосистема FOCAL. Среди немногочисленных опций – система ночного видения (инфракрасная камера, подсвечивает пешеходов, «видит» вперед на дистанцию до 200 метров) и панорамная крыша-люк: итоговый ценник тестового автомобиля вышел 1,28 млн грн. В целом уровень любого их предложенных Украине вариантов Peugeot 5008 – что GT, что GT Pack – оказывается высок: статус флагмана SUV-линейки обязывает.

Ладно, с кроссом Peugeot 5008 все ясно. А что с обновлением Peugeot 3008?

Если говорить в общем, то объем изменений Peugeot 3008 аналогичен старшей модели: спереди – новое «лицо», сзади – приметные «фонари-когти» Claw Effect, в салоне – увеличенный центральный дисплей и селектор Drive Mode. Плюс новые варианты отделки (ткань Meco или Colyn, дерево Lati Wood), фары Eco LED даже для «базы» (раньше у «базы» встречались фары-галоген), опции – пакет внешней отделки Black Pack, система Night Vision…

Пожалуй, фундаментальное отличие Peugeot 3008 и Peugeot 5008 лишь 5-местном салоне и более широком выборе версий для младшей модели: предложены турбодизели 1.5 BlueHDi (130 л.с.), 2.0 HDi (150 л.с.), 2.0 BlueHDi (180 л.с.), плюс четыре комплектации – Active Pack, Allure Pack, GT, GT Pack. В любом случае: во всех комплектациях и для всех моторов используется 8-ступенчатый «автомат» ЕАТ8, а привод будет только на передние колеса. Особенностью Peugeot 3008 является его Plug-In-версия Hybrid4, которая может предложить полный привод, бензиновый мотор, суммарную мощность в 300 «лошадей». Но это уже совсем другая история. И за совсем другие деньги – от 1,52 млн грн или $54 тыс.

Популярные версии 3008 оказываются намного доступнее: обновленный кроссовер Peugeot 3008 стартует с отметки 776 тыс. грн. или $27,7 тыс., средние комплектации обходятся в 811-860 тыс. грн. (примерно $29-31 тыс.), а старшая версия GT с 2-литровым 150-сильным турбодизелем оценивается от 973 тыс. грн. или чуть меньше $35 тыс.

Да-да, в гамме Peugeot 3008 присутствует еще и версия GT Pack, которая предлагает 2-литровый 180-сильный мотор и расширенную комплектацию. Но при ее цене от 1,13 млн грн. уже можно смотреть в сторону Peugeot 5008 – попутно получите увеличенный кузов, 7-местный салон, больше багажник. Словом, оба автомобиля похожи между собой, но их грамотно развели при помощи маркетинга: так, чтобы они не конкурировали, а дополняли друг друга.

Главное отличие 5-местного Peugeot 3008 от старшей 7-местной модели 5008 – в габаритах (длина кузова 4,447 м, колесная база 2,675 м) и общей легкости (1 429-1 540 кг в зависимости от версии Peugeot 3008, против 1 593-1 607 кг у модели Peugeot 5008). Такой автомобиль просто более проворный и активный в поворотах, он лучше подходит для динамичного драйва. Следующее существенное отличие – шире выбор: комплектации и моторы, варианты внешности и салона. Показанные здесь автомобили: белый кроссовер на улице – это вариант GT Pack с пакетом Black Pack, красный автомобиль в салоне – это версия GT с элегантной отделкой хромом, черный автомобиль – это стартовый вариант Active Pack. Обратите внимание: сзади теснее, но сам формат посадки может оказаться удобнее. Общие список перемен для модели 3008 сравнимы с 5008: новое «лицо» и фонари, отделка Lati Wood, в салоне появился 10-дюймовый дисплей. Хотя в младших комплектациях по-прежнему 8-дюймовый, зато даже в «базе» теперь фары Eco LED.

В итоге: обновленные кроссы Peugeot – какие они?

Да в целом – как прежде. Плановое обновление не изменило общий характер автомобилей. Равно, как не принесло фундаментальных изменений: полного привода по-прежнему нет (для всех версий 3008 и 5008, кроме гибрида 3008), хромает организация в целом-то просторного салона (5008). Но ведь и все преимущества остались: ладный и по-прежнему приметный дизайн, хорошие ходовые качества, экономичные турбодизельные моторы.

В тоже время, обновление дизайна позволяет кроссоверам Peugeot заново привлечь к себе внимание, а добавление нового оснащения (ночное виденье в массовых автомобилях!) поможет в конкуренции с новыми конкурентами. Чуда не произошло, да и вряд ли это требовалось: «кроссы» Peugeot по-прежнему не идеальны, но по-своему хороши – за что и ценятся у покупателей-оригиналов.

Технические характеристики Peugeot 5008 GT 2.0 BlueHDi 180 АКПП-8

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 7 мест

Габариты – 4,64 х 1,84 х 1,65 м

Колесная база – 2,84 м

Клиренс – 236 мм

Багажник – от 702 л (5 мест) до 1 940 л (2 места)

Грузоподъемность – 673 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 607 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 180 л.с. при 3 750 об/мин

Крутящий момент – 400 Нм Нм при 2 000 об/мин

Удельная мощность и момент – 112 л.с. на 1 т; 249 Нм на 1 т

Привод – передний привод, система Grip Control

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» ЕАТ8 (классическая гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,2 с

Максимальная скорость – 203 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,3 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,4 л на 100 км

Страна производства – Франция

Шины тестового автомобиля – Continental ContiCrossContact LX 2 225/55R18

Минимальная цена автомобиля – от 1,07 млн грн. или $38 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,28 млн грн. или почти $46 тыс.