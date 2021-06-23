Тест-драйв гибрида DS 7 Crossback E-Tense 4х4: ТОП-5 вопросов и ответов





Возможно, это будет самый редкий автомобиль 2021 года: подзаряжаемый гибрид DS 7 Crossback E-Tense 4×4. Среднеразмерный кроссовер от молодой французской марки DS Automobiles, которая «выросла» из Группы PSA Peugeot Citroen и уже, несмотря на свой возраст, осмеливается предлагать очень яркие, необычные, оригинальные автомобили. А теперь еще и максимально технологичные: бензиновый турбодвигатель, пара электромоторов, аккумулятор с возможность зарядки. Что получилось в итоге? Как едет? И сколько стоит? Вот главные вопросы к DS 7 Crossback E-Tense 4×4. Все ответы найдете ниже.

Чем гибрид DS 7 Crossback E-Tense 4×4 отличается от «просто» DS 7 Crossback?

Снаружи – лишь парочкой стилизованных логотипов да оригинальными 19-дюймовыми дисками с 2-цветным окрасом. Но ведь и сам кроссовер DS 7 Crossback является большим оригиналом. Сложносочиненный дизайн из резких линий и пухлых форм, широкая решетка радиатора с хромированной отделкой, выверенные пропорции кузова. Чарующие фары DS ACTIVE LED VISION умеют проворачивать внутренние модули при каждом запуске двигателя, а фонари украшены ромбовидным рисунком и бегущими указателями поворота. Внимание к деталировке поразительное: «фишечек» хватило бы на два модели данного класса!

Аналогично и в салоне. Общий дизайн задают массивные поверхности центральной консоли и передней панели с глянцевой трапецией 12-дюймогового дисплея. Куда ни глянь – везде запоминающиеся детали: кнопки стеклоподъемников вокруг селектора «автомата» (который украшен «Е»-логотипом), хорошо-ощутимая «перевернутая» строчка, шильдик с указанием исполнения «OPERA». Часы B.R.M. и мерцающая кнопка запуска двигателя – это и вовсе шедевр имени себя. К этому салону можно относиться по-разному в опросах дизайна, но вы его уж точно не забудете. Однако за ярким дизайном скрываются неприятные вопросы эргономики: толстые стойки закрывают часть бокового обзора, приборы в «ромбик»-стиле требуют привыкания для быстрого считывания информации, а сетка на верхушке передней панели порой отражается в лобовом стекле. То также, как есть поводы для замечаний, есть и неожиданные поводы для радости: к примеру, двойные ламинированные боковые стекла установлены не только спереди, но и сзади. Вместе с хорошими породистыми шинами да при езде на электротяге, гибрид DS 7 Crossback E-Tense 4×4 похвально тихий.

Экстерьер и интерьер гибрида DS 7 Crossback E-Tense 4x4 заставляет вспомнить основную модель DS 7 Crossback: отличия сводятся к деталям в виде логотипов, колесных дисков, дополнительного меню системы мультимедиа. Но это не уменьшает оригинальности интерьера в целом, где необычный дизайн (тут сильно «на любителя») поддержан качественными материалами (а вот здесь явно угодили всем). В большом багажнике с электроприводом можно отыскать двойной пол и фирменную сумку для кабеля.

Дизайн, салон, детали – это все понятно. Но что с техникой?

Вспомнили DS7 Crossback, так давайте вспомним и Peugeot 3008 Hybrid4: ведь технически модели являются родственниками. В данном случае не будем повторяться (все детали описаны в статье о гибриде Peugeot), лишь вкратце отметим основы конструкции: платформа ЕМР2, бензиновый 1,6-литровый турбо-мотора, два электродвигателя для привода передних/задних колес, тяговый аккумулятор на 13,2 кВтч в нижней части кузова, 8-ступенчатый «автомат», адаптированный для работы с составе гибридной установки. Суммарная отдача гибридной системы кроссовера DS 7 Crossback E-Tense 4×4 идентична собрату Peugeot: 300 л.с. и 520 Нм. Запас хода обещан на уровне 58 км по циклу WLTP (забегая вперед – этого достичь не удалось), расход в топлива смешанном цикле при использовании гибридного режима заявлен 1,5 л на 100 км (забегая вперед – а вот здесь получил даже лучшие результаты). Максимальная скорость достигает 235 км/ч, заявлен разгон 0-100 км/ч за 5,9 секунды, а наличие электромотора для вращения задних колес дало возможность реализовать полный привод.

Хотя все зависит от выбранного режима движения. Режим «4WD» как раз означает максимальное использование всех моторов для реализации полного привода. Причем даже если аккумулятор разряжен, все равно мощности бензинового ДВС достаточно для вращения передних колес и вырабатывания электроэнергии для заднего электромотора. Режим «Электрик» подразумевает максимально использование электротяги (ДВС подключается лишь при полном разряде тягового аккумулятора). Но тогда чаще всего работает задний электромотор: получается, перед нами электромобиль с задним приводом. Режим «Hybrid» также предполагает изначально электротягу (пока в аккумуляторе есть заряд), но при активном нажатии педали акселератора в данном случае чаще подключается бензиновый мотор. А в режиме «Спорт» он и вовсе не отключается: работает ДВС, постоянно «замкнута» передача в АКПП, приборы приобретают красную подложку, руль тяжелеет – автомобиль напрягся и готов! Наконец, в режиме «Комфорт» все с точностью до наоборот: максимально «расслабленное» состояние всех систем, стратегия работы силовой установки напоминает «Hybrid».

Основа гибрида – бензиновый 1,6-литровый турбо-мотор и два электродвигателя. Подзарядка тягового аккумулятора возможна через порт в левом заднем крыле (симметрично справа привычная топливная горловина). Для полной зарядки АКБ от зарядной станции типа WallBox мощностью 7-7,5 кВт (встроенное зарядное устройство рассчитано на 7,4 кВт) потребуется около двух часов. При использовании обычной розетки с допустимой мощностью 2-3 кВт необходимо уже порядка 5-9 часов. Красивый селектор выбора режимов езды Drive Mode находится на центральной консоли, отображение выбранного режима – на дисплее приборной панели. Последний дает несколько вариантов обзора информации, включая и статистику езды на электротяге или бензиновом ДВС.

И каков гибрид на ходу? Как едет кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4×4?

На ходу автомобиль мягкий и комфортный. Это было характерной чертой и дизельного варианта DS 7 Crossback, это есть характерной чертой и гибрида DS 7 Crossback E-Tense 4×4. Практически в каждом ездовом режиме (кроме «Спорт») автомобиль дарит отменный комфорт, мерно покачивая водителя и пассажиров в мягкий сиденьях. Все это оборачивается большими кренами кузова, которые отбивают желание «шустрить» на 300-сильном автомобиле в поворотах. С другой стороны: но ведь гибрид умеет ехать на электротяге! И комбинация фирменной мягкости подвески с новыми нотками в виде тишины (ДВС заглушен, двойные стекла подняты, шины тихо шепчут) еще больше расширяют восприятие того самого «комфорта». Хотя автомобиль умеет и «зажечь» в спортивном режиме, демонстрируя впечатляющий 6-секундный разгон и более уверенную поступь в резких поворотах. Но если вы хотите постоянно гонять на 300-сильном автомобиле – то, откровенно говоря, лучше смотрите в сторону гибридного Peugeot 3008. Все-таки для подзаряжаемого гибрида DS 7 Crossback E-Tense 4×4 ключевыми качествами характера являются мягкость и комфорт.

Мягко тронулся на электротяге, разогнался до скорости потока, спокойно покатил по делам. Мощности электромоторов достаточно для того, чтобы ускорятся на уровне среднего городского потока, а если выехать на трассу – то можно набрать вплоть до 135-140 км/ч на электротяге. Подключение бензинового ДВС происходит мягко, без минимальных толчков и пинков. Однако это включение заметно на слух: только вот ехал в полной тишине, но вдруг прорезался заметный звук работы мотора. Причем даже не на холостых оборотах, а сразу на 1,3-1,5-2 тысячах, что заметно (точнее, «что слышимо»). Кстати, при езде на электротяге скорость отображается синими цифрами, а при работе ДВС уже прописывает белым цветом. Насколько же легко понимать режим работы гибрида – прям святая простота, граничащая с гениальностью! Аналогично и с управлением рекуперацией: либо едешь в «D»-режиме, либо одним кивком джойстика «автомата» переводишь систему в «В»-режим с ощутимым замедлением. Причем гибрид плавно тормозит вплоть до 10 км/ч, но дальше движется накатом. Это позволяет чаще использовать «В»-режим, к примеру, в пробке-«тянучке». В итоге логика работы гибрида выстроена классно и дает разные сценарии использования.

Этакие «путевые заметки»: если постоянно заряжать аккумулятор от сети, то в городе можно почти все время ездить на электротяге с расходом 1,3 л на «сотню»! Однако если не заряжать, что Plug—In-гибрид превращается в обычный гибрид, которому еще и приходится таскать аккумулятор и блоки-преобразователи тока: расход топлива в таком режиме составит уже 8-9 литров. Но и это не предел. Ведь если потребуется зарядить аккумулятор на ходу (2 км пробега на ДВС дают +1 км на электротяге), то расход топлива может достигнуть 12 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет около 5,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч поднимается до 7,5 л на «сотню». Максимум на электротяге можно достигнуть 135-140 км/ч, однако запас хода в аккумуляторе тает в полтора раза быстрее расчетного. А ведь если приловчиться, то DS 7 Crossback E-Tense 4x4 в городе позволяет проезжать 45-48-50 км на электротяге: расчет на обычные среднестатистические ежедневные поездки. Наконец, чтобы завершить с цифрами: реальный замер показывает 6-секундный разгон 0-100 км/ч.

Роскошный салон, хорошая техника. Но сколько стоит DS 7 Crossback E-Tense 4×4?

Подзаряжаемый гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4×4 предлагается в Украине лишь в одной комплектации OPERA, которая является максимальной для семейства модели DS 7 Crossback вообще. Поэтому в данном случае перечень оснащения максимальный: активная подвеска DS Active Scan Suspension, 360-градусный обзор (камеры спереди и сзади), крышка багажника с электроприводом и сенсорным открыванием, подогрев и вентиляция передних сидений, функция массажа для водителя и переднего пассажира, электропривод регулировки спинки заднего дивана, 12-дюймовый дисплей системы мультимедиа, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, 19-дюймовые колесные диски ROMA, отделка салона кожей «Наппа» (сиденья, передняя панель, дверные карты), и много другое. Но ведь и прайс: цена DS 7 Crossback E-Tense 4x4 OPERA – от 1,9 млн грн. или $70 тыс.

В данном случае обязательно следует упомянуть кроссовер DS 7 Crossback в его основном варианте: турбодизель на 180 л.с. и передний привод, зато есть выбор из трех вариантов исполнений. Благодаря чему и стартовый ценник DS 7 Crossback заметно ниже – от 1,2 млн грн. или $44 тыс. для исполнения Performance Line. Словом, если просто нравится DS 7 Crossback и не нужна гибридная техника, то данный автомобиль оказывается намного доступнее. И еще одно наблюдение: если сравнить исполнения OPERA для дизельного кроссовера DS 7 Crossback и его бензоэлектрического родственника DS 7 Crossback E-Tense 4×4, то можно высчитать стоимость гибридной техники: чуть больше 500 тыс. грн. – вот она, плата и за мощность, и за аккумулятор, и за полный привод.

Данный гибрид доступен только в исполнении «OPERA», которое для модели DS 7 Crossback является максимальным: отличная нежная кожа, передние сиденья с вентиляцией и массажем, много внимания к задним пассажирам, огромный дисплей и функция кругового обзора. Хотя даже для этой комплектации предусмотрены опции: панорамная сдвижная крыша, система ночного виденья DS NIGHT VISION, пакет «Безопасность» с обширным набором систем помощи водителю, премиум-аудио FOCAL ELECTRA, пр. Итоговый ценник DS 7 Crossback E-Tense 4x4 с учетом всевозможных опций может перевалить за 2 млн грн.

Что можно купить за 1,9-2 млн. грн. среди подзаряжаемых гибридов данного класса? К примеру, Volvo XC40 T5 Twin Engine: более известный бренд, но уступает в технических характеристиках. Подзаряжаемые гибриды имеют в гамме MINI Countryman (драйверский характер, но уступает в мощности в просторе салона), а с недавних пор – и Toyota RAV4. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и родственный Peugeot 3008 Hybrid4: чуть теснее и проще для задних пассажиров, зато у него другая настройка подвески и более низкий ценник. В целом найти гибридного конкурента подобного класса и формата можно. Но если еще и отойти от обязательного требования Plug-In-гибрида, то перед покупателем и вовсе открываются новые горизонты. К примеру, кроссовер Volkswagen Touareg в пакетных вариантах, стартовые версии Audi Q8, средние комплектации Lexus RX и максимальные Lexus NX (включая и гибрид). Если взять соизмеримые по размерам автомобили, вроде Infiniti QX50 и Honda CR-V, то в первом случае получится максимальная комплектация, во втором выйдет экономичный гибрид (пусть даже обычный), плюс в двух случаях еще и много денег останется. Вот так вот…

И что получается в итоге?

Итоги просты – их определяет цена. Только в случае заметного снижения цены данный автомобиль получит реальный шанс побороться за покупателя с именитыми европейскими и японскими конкурентами. Потому, что с отметкой в прайсе 1,9-2 млн грн., Plug-In-гибрид DS 7 Crossback E-Tense 4×4 имеет мало шансов быть проданным на массовом рынке…

Однако с учетом техники, кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4×4 имеет много шансов удивить! Теперь оригинальный дизайн и премиальный салон подкреплен хорошей динамикой и полным приводом. Последний раз французский автопром так сильно удивлял лишь «космическим» Renault Espace. За пять лет ни один другой французский автомобиль не мог его превзойти по «ВАУ»-эффекту. И вот гибридный кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4×4 смог! Очень оригинальный автомобиль, созданный для техно-фешн энтузиастов: любителей высоких технологий, почитателей высокой моды. В данном случае кроссовер DS 7 Crossback E-Tense 4×4 найдет, что предложить и чем заинтересовать каждого из «богемной тусовки».

Технические характеристики DS 7 Crossback E-Tense 4x4

Кузов – кроссовер, 5 мест

Габариты – 4,57 х 1,91 х 1,62 м

Колесная база – 2,74 м

Клиренс – 185 мм

Багажник – от 555 л (5 мест) до 1752 л (2 места)

Грузоподъемность – 575 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 825 кг

Мотор – подзаряжаемый гибрид, бензиновый ДВС турбо R4 1,6 л, два электромотора

Мощность – суммарная мощность 300 л.с.

Крутящий момент – суммарный крутящий момент – 520 Нм

Удельная мощность и момент – 164 л.с. на 1 т; 285 Нм на 1 т

Привод – полный привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат»

Динамика 0-100 км/ч – 5,9 с

Максимальная скорость – 235 км/ч

Расход топлива в гибридном режиме (паспортный), смешанный цикл – 1,5 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), город – 4,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 6,1 л на 100 км

Страна производства – Франция

Шины тестового автомобиля – Michelin Primacy 3 205/55R19

Минимальная цена DS 7 Crossback E-Tense 4×4 – от 1,9 млн грн. или около $70 тыс.

Минимальная цена DS 7 Crossback (2.0 BlueHDi 180) – от 1,2 млн грн. или около $44 тыс.

Автомобиль предоставлен – представительством DS Automobiles