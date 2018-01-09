Автомобиль в смартфоне: 10 вопросов и ответов о каршеринге в Киеве

В конце 2017 года компания Getmancar объявила о начале работы услуги каршеринга в Киеве с первых дней нового года. Мы пообщались с представителями сервиса, чтобы разобраться в том, что такое «каршеринг» и как он будет работать в украинских реалиях.

Вопрос 1: Каршеринг – что это?

Каршеринг – это совместное использование одного автомобиля группой из нескольких людей. Отсюда и название «carshare» – т.е. «делиться автомобилем». Однако сегодня каршеринг превратился в услугу краткосрочной аренды автомобилей: быстрый доступ со смартфона, много автомобилей в разных частях города, минимальное время аренды, вплоть до нескольких минут. Данная услуга появилась как отражение жизни обычного автомобилиста-потребителя: на протяжении дня автомобиль используется лишь для поездок на работу и домой, в школу и в магазин; за 24 часа в сутках автомобиль используется 1-2 часа, все остальное время – простаивает на парковке. Фактически каршеринг похож на такси: т.е. вы берете и используете автомобиль только тогда, когда это вам нужно. Но это не такси: вы находитесь за рулем и управляете автомобилем. Если говорить о том, что каршеринг похож на аренду (чем, по сути, и является данная услуга), то здесь тоже не обойтись без уточнения: минимальная аренда – пару минут; быстро и просто – все со смартфона. А главное: каршеринг должен быть выгоднее и такси, и традиционной аренды автомобиля.

Вопрос 2: Насколько это выгодно?

На данный момент, у Getmancar есть пять тарифов: поминутный, почасовой, посуточный, а также поминутный и почасовой, но без франшизы. Поминутный тариф – означает оплату аренды автомобили по цене 5,99 грн. за минуту. Почасовой тариф – означает оплату аренды автомобиля по цене 59 грн. за час плюс 4,99 грн. за каждый километр пробега (79 грн. за час и 5,99 грн. за километр пробега в тарифе без франшизы). Посуточный тариф – означает оплату аренды автомобиля по цене 999 грн. за сутки с учетом пробега до 100 км; пробег свыше 100 км оплачивается отдельно по тарифу 5,99 грн. за 1 км (без франшизы – 1199 грн. в сутки и 6,99 грн. за 1 км пробега свыше 100 км).

Разные тарифы важны, равно как и умение ими пользоваться. К примеру, поездка от м. Позняки до Борисполя – в этом случае лучше всего выбрать поминутный тариф: нужно проехать много километров, но зато их можно проехать быстро. Второй пример – нужно поездить по центру города, много мелких улиц, пробки, 5 километров проезжаете за час. Тогда окажется выгоднее почасовой тариф: заплатили за время использования автомобиля и еще чуть за пройденные километры. Если вы взяли автомобиль для поездки, но в нем мало топлива, а ехать нужно «вот прям сейчас», то можно заправится за свои. Затем отправьте фото чека оператору – и получите обратно свои деньги на бонусный счет.

Плюс каршеринга – тариф по принципу «все включено»: топливо, ТО, мойка, шины, страховка; похоже на лизинг, только охват еще шире. Хотя пользователя это не должно заботить: он просто видит единый тариф – и с ним либо согласен, либо нет. Кстати, изначально вы видите поминутный тариф, но после брони автомобиля и перед началом поездки – выбираете тот тариф, который хотите сейчас использовать.

Вопрос 3: Каковые преимущества перед такси или прокатом?

Во-первых, каршеринг – это краткосрочная аренда. В этой фразе вся суть и весь смысл: вы платите только за то время и километры, когда реально используете автомобиль – это как посекундная тарификация телефонных разговоров. Поэтому данный сервис подходит для эпизодического использования: разовые поездки по работе или семейным вопросам. Во-вторых, уже есть примеры, когда на основе каршеринга строятся парки служебных автомобилей для сотрудников компании: не нужно покупать автомобиль, платить за его обслуживание, заправлять и страховать; при этом часть времени автомобиль будет стоять на месте. Есть сотрудник, есть запрос на автомобиль – взяли машину из каршеринга, заплатили за использование – и все, закрыли вопрос.

В тоже время, каршеринг не может соперничать с такси по ряду пунктов: поездка для подростков и детей; поездка человека, у которого нет водительских прав; поездка человека после праздников и застолья; поездка человека, который психологически не готов к стрессам на дороге; попросту незнание города и нежелание сейчас учить карту ради одной поездки. Аналогично и с классическим прокатом – в некоторых случаях каршеринг с ним конкурировать не может: долговременное использование автомобиля (выходные, неделя); необходимость в автомобиле высокого (бизнес) класса; пр. И, конечно, каршеринг не может заменить автомобиль, если вы к нему относитесь эмоционально: «это мой личный автомобиль».

Вопрос 4: А какие недостатки и риски? Есть страховка, залог?

Недостатки с точки зрения использования автомобиля в том, что вы за рулем. В отличие от такси, теперь вы отвечаете за сохранность автомобиля, возможность совершения ДТП, получение штрафов при нарушении ПДД. Конечно, запрещено ездить под действием алкогольного или наркотического опьянения, пр. Словом – теперь вы отвечаете за автомобиль, пусть и всего 7-10-12 минут его аренды.

В Getmancar утверждают, что все автомобили из каршеринга застрахованы по страховкам типа ГО (обязательная «автогражданка») и КАСКО (полис полной защиты – ДТП, несчастный случай, угон). Однако франшиза по страховке КАСКО составляет 20 тыс. грн. в стандартном тарифе. Также есть два тарифа с нулевой франшизой, но они дороже.

Фактически все мелкие повреждения, царапины, потертости перекладываются на пользователя, который допустил повреждение автомобиля – он либо согласен с этими условиями, либо нет. В тоже время, есть механизм изначального списания денег с карточки пользователя, а затем их возврата при выплате от страховой компании: например, если автомобиль получил скол на стекле – пользователь не виноват, «так случилось». В таком случае деньги за повреждение изначально спишут, автомобиль отремонтируют и выпустят обратно «на линию», страховая компания рассмотрит случай, сделает выплату – и уже эти деньги вернут пользователю. Тем не менее, в таком случае деньги пользователя услуги какое-то время будут просто заморожены.

Есть и другая ситуация: штраф за нарушение ПДД или оплата парковки. Изначально штраф или квитанция на оплату парковки придет владельцу автомобиля – т.е. компании Getmancar. Но затем компания может «задним числом» списать эти деньги с карточки пользователя. Поэтому каршеринг – это не только услуга, но и показатель изменения сознания людей в Украине: нужно уйти от «не свое не жалко» в сторону осознанного использования дорого продукта, который принадлежит стороннему лицу.

Вопрос 5: На чем можно поездить?

Если говорить о компании Getmancar, с которой и началась тема данного материала, то пока парк автомобилей состоит только из автомобилей Ravon R2 в средней версии – тем не менее, это новые автомобили, оснащенные АКПП и кондиционером.

Основа автопарка – компактные новые автомобили Ravon R2: всегда с кондиционером, «автоматом», подушками безопасности. Постепенно ассортимент доступных автомобилей должен быть увеличен: например, уже сейчас появляются более вместительный автомобили SKODA Fabia (цены одинаковы с Ravon R2). В будущем – могут появятся коммерческие автомобили и модели более высокого класса – но это будет зависеть от запросов рынка.

Также парк автомобилей компании должен пополниться подержанными автомобилями SKODA Fabia (сняли с партнерского проката материнской компании и передали в каршеринг): автомобили с «механикой» – но зато салон больше, что может пригодиться при перевозке грузов. В момент подготовки материала (декабрь 2017 года) автопарк насчитывал около 70 автомобилей; на момент запуска услуги в автопарке должно быть около 100 автомобилей. А в будущем автопарк должен быть увеличен до 3-4 тыс. автомобилей – по расчетам компании, именно такое количество необходимо, чтобы покрыть весь Киев, включая мелкие улицы, дворы, пр.

Рост автопарка должен происходить не только в количестве, но и в качества. Одно из перспективных направлений – коммерческие автомобили, которые пригодятся для переездов, эпизодической перевозки крупных грузов. Порой подобная необходимость возникает даже у тех людей, кто имеет собственный легковой автомобиль и активно его эксплуатирует. Однако решение здесь будет зависеть от требований и запросов рынка.

А вот решение вопроса использования электромобилей будет зависеть от развития структуры зарядных станций и совершенствования аккумуляторов. Потому что на первый взгляд идеально подходящий формат использования электромобиля – каршеринг – вдруг ему совершенно не подходит: график и маршрут использования автомобиля в каршеринге заранее не известны, но машина должна быть «всегда готова». А с электрокаром возникает много вопросов: нужно планировать парковку и завершение аренды с учетом наличия зарядных устройств; нужно контролировать, чтобы клиент подключил зарядку по завершению аренды; электромобиль может потребоваться уже спустя 10 минут и он попросту не успеет зарядиться; иногда нужно ехать далеко и не ясно, будет ли там зарядное устройство.

Вопрос 6: Где можно поездить?

Пока в Киеве и ближайших пригородах, но с оговорками. Есть т.н. «зоны использования автомобиля» и «зоны начала/завершения каршеринга». Последние зоны – это именно то место, где вы сможете начать и завершить прокат автомобиля по каршерингу. К примеру, в такие зоны не попадет 15 км Бориспольского шоссе, хотя шоссе попадает в зону использования. В итоге – берете автомобиль и едете по трассе (это зона использования), но завершить аренду можно только в зоне начала и завершения каршеринга (к примеру, въезд уже в Киев).

Пока зона использования автомобиля в каршеринге – весь Киев плюс пригород. Но в ближайшем будущем зоны станут более детальными (нельзя оставить автомобиль на загородной трассе или в «глухих» районах Киева), а в отдаленном будущем – каршеринг Getmancar появится в других городах Украины.

Вопрос 7: Как установить приложение? Пройти регистрацию? Начать использовать?

Приложение Getmancar доступно уже сейчас в фирменных магазинах iOS и Android. Для первоначальной регистрации необходимо указать свои данные: имя, телефон, электронную почту; нужно сделать фото паспорта и водительского удостоверения, а также ваше «селфи» с документами. Данные кредитной карты изначально можно не добавлять, но тогда вы не сможете арендовать автомобиль, а сможете лишь просматривать их наличие. При необходимости аренды и оплаты за использование автомобиля – нужно добавить данные кредитной карты.

Затем оператор обрабатывает заявку (компания обещает, что в рабочее время на этой уйдет не более 96 часов, но как правило все происходит в течение 30 минут) – и можно начинать использовать сервис. Ограничения для пользователей следующие: возраст более 25 лет и водительский стаж более 5 лет. Детальные условия использования сервиса прописаны в виде вложений-документов в данном приложении; при начале использования услуги каршеринга фактически вы соглашаетесь с условиями и договором публичной оферты (он есть в приложении и на сайте).

Все операции выполняются с помощью приложения или сайта (с приложением проще и удобнее). Найти автомобиль можно по меткам на карте города: здесь указан адрес местоположения автомобиля и его государственный номерной знак. Если не можете сориентироваться на месте (парковка и много автомобилей) – можно нажать кнопку «помигать», после чего автомобиль подаст звуковой сигнал и моргнет фарами. Изначально автомобиль необходимо забронировать, для чего есть соответствующая кнопка: автомобиль будет закреплен за вами на срок до 20 минут, при этом первые 3 бронирования на протяжении 24 часов бесплатны, далее каждое бронирование будет тарифицироваться автоматически по тарифу «ожидание» (сейчас 0,99 грн. за минуту). Следующий этап – подойти к автомобилю и нажать кнопку «начать аренду»: в данном случае открываются двери, вы проверяете наличие документов и страхового полиса, запускаете автомобиль (ключи находятся внутри) и можете ехать. После прибытия в нужное место следует заглушить двигатель, включить ручной тормоз и перевести коробку передач в положение парковки, отключить свет, закрыть окна, покинуть машину (не выполнение какого-либо из действий не даст завершить вам аренду) и нажать кнопку «завершить аренду»: автомобиль будет закрыт, с карты спишутся деньги за поездку.

Для регистрации в приложении нужно указать свои личные данные, сделать фото паспорта и водительского удостоверения, «селфи» с документами, прикрепить платежную карту. Поиск автомобиля – с помощью меток на карте города. Начало и окончание использования – с помощью кнопок в меню приложения.

Вопрос 8: Как происходит контроль состояния автомобиля «до» и «после»?

Фактически весь каршеринг основан на доверии между компанией и пользователем, все операции выполняются удаленно. Когда вы берете автомобиль – то осматриваете его на предмет повреждений, можете указать замечания в приложении, проследить уровень топлива в баке, пр. Когда возвращаете автомобиль – система просит проверить несколько пунктов: затянуть «ручник», переключить рычаг АКПП в положение «Р», выключить свет, сделать фотографии автомобиля. Если не выполнить какой-либо пункт (кроме фото авто – это ваше право и безопасность) – система не даст завершить аренду: т.е. номинально автомобиль все еще будет находиться в использовании вами. Аналогичные данные по состоянию автомобиля, его местоположению, отпиранию и запиранию дверей, уровень топлива в баке – видит и оператор компании. Система контроля состояния и управления автомобилем построена на основе «продвинутых» GPS/GSM-трекеров: они могут контролировать несколько параметров (топливо в баке, концевики дверей или «ручника»), отдавать управляющие команды (открыть двери).

Приложение напоминает о том, что нужно сделать с автомобилем при завершении использования. Обратите внимание на язык надписей: в момент подготовки материала (конец 2017 года) подобные мелочи как раз находились на этапе финальных правок. Когда вы читаете этот текст, приложение уже должно быть «отшлифовано», а язык подобных сообщений будет зависеть от того, какой язык выбран для меню смартфона.

Вопрос 9: Откуда взялась идея каршеринга в Украине?…

Компания Getmancar занимается прокатом автомобилей в Украине, Грузии, Чехии и ОАЭ: Днепр, Киев, Запорожье, Львов, Харьков, Винница, Одесса; плюс Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Прага, Дубаи. Идея каршеринга возникла на стыке собственных запросов в обслуживании клиентов (требовалась краткосрочная аренда) и детального знакомства с подобной услугой в Европе, где каршеринг существует уже несколько лет.

Первые попытки воплотить задачу удаленного управления автомобилем в Getmancar датируются 2016 годом. Именно тогда в Грузии частично были воплощены идеи каршеринга: получение или возврат автомобиля без менеджера компании, автоматическое отпирание и запирание автомобиля, удаленное общение с клиентом. Но полноценный каршеринг со всеми его нюансами, описанными выше – регистрация, тарифы «все включено», удаленная работа компании и клиента – Getmancar запустили только сейчас в Украине.

Вопрос 10: …И к чему приведет?

Если говорить о каршеринге Getmancar в частности – то в будущем следует разобраться с множеством мелочей: автомобили разных классов; зоны покрытия в рамках Киева и приход в другие города; карта парковок, где можно оставить автомобиль; нюансы работы с недобросовестными клиентами. Плюс новые совместимые направления бизнеса: к примеру, уже сейчас сторонний человек может приобрести автомобиль и передать его в каршеринг Getmancar – компания, фактически, выступает оператором этого автомобиля и обеспечивает определенный доход его владельцу.

Если говорить о каршеринге в целом – то это новая модель использования автомобиля, к которой идет человечество. Для нас, украинцев, это может быть сложно: с одной стороны – сильное чувство собственности («это мой личный автомобиль»); с другой стороны – отношение к сторонней вещи («не мое не жалко»). Поэтому каршеринг для Украины – это вопрос не только самой услуги, но и трансформации сознания человека по отношению к автомобилю. Однако каршеринг может оказаться удобным и выгодным сервисом в ряде случаев, описанных выше. А еще есть и косвенные преимущества: к примеру, снижение общего автопарка в городе (а значит уменьшение пробок и загазованности) – ведь один автомобиль теперь будет использоваться чаще и сможет закрыть транспортные вопросы большего количества людей. Каршеринг в целом уже доказал свою состоятельность в Европе, США, теперь пришла пора и Украины.

P.S.: В будущем мы постараемся еще раз вернутся к данной теме – уже на примере реальной эксплуатации, выгоды использования услуги, в живом сравнении с такси и прокатом.