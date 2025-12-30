Автомобиль года 2026: обзор моделей-претендентов третьего этапа

В этом году, как никогда ранее, собралось много претендентов на титул «Автомобиль года 2026». Поэтому в последнюю пятницу года состоялся уже третий ознакомительный тур для последних восьми финалистов.

Если первый этап подарил нам восемь интересных и уже знакомых в основном автомобилей нашим потребителям, то второй собрал китайских представителей в подавляющем большинстве. Особым гостем стал Avatr 11, который даже журналисты не ожидали, но это действительно так — бренд официально зашел на рынок Украины. Кроме него Chery и Jetour привезли полностью обновленный модельный ряд: Chery 4, Chery 8, Chery 9, Jetour T1 I-DM, Jetour T2, Jetour X90plus. Кроме них был Maxus eTerron9, корейский флагман Hyundai Palisade, европейцы Skoda Enyaq, Opel Grandland, Opel Frontera и Audi SQ5.

И оказалось это еще не все и на третьем этапе тестов мы встретили только три китайских авто (Haval H5, Chery FX EV и Himla), а также BMW iX, VW Tayron, Subaru Forester и обновленные Kia Sportage и XCeed.

BMW iX

Двигатель: 2 электродвигателя (передний + задний), полный привод xDrive

Коробка передач: Одноступенчатая автоматическая (редуктор)

Батарея: 108,9 кВт*ч (литий-ионная)

Запас хода (WLTP): до 600 км

Мощность: 659 л.с.

Крутящий момент: 1100 Нм

Разгон 0-100 км/ч: 3,5 с

Максимальная скорость: 250 км/ч

Цена в Украине: от 4,8 до 5,972 млн грн

BMW iX уже в базе имеет автопилот второго уровня, адаптивный круиз и ощущение, будто автомобиль читает дорогу раньше тебя. То, как создают электромобили баварцы не могут ни китайцы, ни другие европейцы: изящно, просчитано, роскошно и с вниманием к деталям. Здесь есть и вау-эффект, и эргономика, и уверенность для каждого элемента. Салон выглядит так, будто его проектировали не инженеры, а архитекторы будущего.

После обновления BMW iX стал еще более убедительным. Мощность выросла до 659 лошадиных сил, батарея стала эффективнее, а запас хода больше — 600 километров на одном заряде. Автомобиль делает рывок до сотни за 3,5 секунды. Разгон не прекращается вплоть до 250 км/ч и BMW iX делает это без истерики.

Subaru Forester

Двигатель: 2.5 л, бензиновый, атмосферный, оппозитный (Boxer)

Коробка передач: вариатор Lineartronic (CVT)

Мощность: 185 л.с.

Крутящий момент: 247 Нм

Разгон 0-100 км/ч: 9,7 с

Максимальная скорость: 205 км/ч

Повод: постоянный полный Symmetrical AWD

Цена в Украине: от 1,7 до 1,8 млн грн

Как и подобает самураю в шестом поколении, Subaru Forester 2025 прошел не путь модных компромиссов, а путь внутренней закалки. Он не бежал за трендами, а терпеливо ждал, пока мир снова вспомнит, что такое настоящая надежность. Теперь это уже не простоватый кроссовер на фоне RAV4 или CR-V, а самодостаточный ни на что не похожий памятник самому себе.

Рубленые колесные арки, массивные свесы, тяжелые поверхности — Forester выглядит так, будто его создавали не дизайнеры, а инженеры с боевым опытом. Внешность может показаться сложной, даже немного грубой, но это лишь броня. Под ней кроется знакомый, проверенный характер.

Концептуально перед нами все тот же «Форик», которого знают и уважают: атмосферный оппозитник, клиноцепной вариатор Lineartronic и фирменная симметричная полноприводная трансмиссия.

Во времена, когда все наперегонки зацифровываются и электрифицируются, Subaru будто махнула рукой на погоню за хайпом. Минимум показной диджитализации, никакой истеричной гибридизации и при этом цена уверенно держится на уровне «взрослого» сегмента. Но стоит выехать на наше заасфальтированное бездорожье и все становится на свои места. Ни один из одноклассников не дает такой упругой, всеядной подвески, которая глотает ямы, стыки и разбитые направления без нервов. А проходимость? Forester был и остается тем самым воином света, который не выбирает дорог, потому что он способен их создавать. У него нет цели, а есть только путь.

Haval H5

Двигатель: 2.0 л, дизельный, турбированный

Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая

Мощность: 150 л. с.

Крутящий момент: 400 Нм

Разгон 0-100 км/ч: 12,5-13,0 с

Максимальная скорость: 160 км/ч

Повод: полный неполный 4WD

Цена в Украине: от 1,69 — 1,7 млн грн

Haval H5 2025 относится к тому случаю, когда автомобиль даже не пытается казаться компактным, модным или «городским». Он сразу заходит с козырей: я большой, я вместительный и меня много. Самый большой среди претендентов на титул «Авто года 2026» и одновременно самый честный в своей утилитарности.

Это продукт чистой китайской логики. Рынка, где пикапы годами были нежелательными гостями в больших городах, но потребность в грузоподъемности и пространстве никуда не исчезла. Именно поэтому появляются такие 5,2-метровые голиафы: формально SUV, а на самом деле замаскированный рабочий инструмент для бизнеса, семьи и всего сразу.

И здесь важно сразу расставить акценты. Haval H5 — не «Land Cruiser за полцены». Это миф для заголовков. При колесной базе в 3140 мм и гигантских свесах в нем нет брутальной внедорожной дерзости. Зато есть медленный, но тяговитый дизель, неожиданно резвый 8-ступенчатый автомат, подключаемый полный привод и простор, от которого даже минивэны смотрят с уважением.

Багажник здесь имеет отдельную философию, поэтому в более 700 литров и длину почти два метра легко поместились бы еще несколько рядов сидений, но H5 не про пассажирский комфорт в классическом понимании. Он о масштабе и возможности везти все, что нужно, не задумываясь, «влезет» ли.

Haval H5 2025 не играет в статус и не пытается быть премиумом. Он берет ощущением, что за свои деньги ты получаешь слишком много автомобиля. И именно за это его и будут ценить.

Volkswagen Tayron

Двигатель: 2.0 TSI бензиновый/2.0 TDI дизель

Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная DSG

Мощность: 265 л.с. (бензин)/150 или 193 л.с. (дизель)

Крутящий момент: до 400 Нм

Разгон 0-100 км/ч: 6,5 с (2.0 TSI)

Максимальная скорость: 230 км/ч

Повод: полный (4Motion)

Цена в Украине: от 2,2 млн грн

Кажется, что запутаться в современных кроссоверах Volkswagen стало так же легко, как в поколениях iPhone. Все как будто разные и в то же время сделаны по одному лекалу. MQB Evo стала тем самым универсальным рецептом, который позволил немцам наверстать упущенное время в погоне за SUV. И теперь этот процесс уже не остановить, ведь кроссоверы сыплются из Вольфсбурга, как из рога изобилия.

Volkswagen Tayron 2025 один из тех, кто родился локальным, но быстро вырос до мирового масштаба. Его создавали в сотрудничестве FAW-VW исключительно для китайского рынка, но спрос оказался настолько убедительным, что со второго поколения Tayron без колебаний выпустили в большой мир. В Европе и за океаном он занял нишу удлиненного Tiguan Allspace, а для практических рынков — в том числе и нашего — получил семиместную конфигурацию.

Даже в обычном, двухрядном исполнении Tayron удивляет простором. Задние пассажиры здесь не «терпят», а путешествуют свободно, закинув ногу на ногу, без компромиссов для коленей и спины. Это типичный Volkswagen в лучшем его смысле.

Под капотом никакой экзотики и без сюрпризов. Только проверенные двухлитровые «четверки»: мощный бензин или два варианта дизеля. Все с 7-ступенчатым «роботом» DSG и полным приводом. С точки зрения водителя Tayron ведет себя знакомо до последнего движения руля. У него четкий ноль, прогнозируемая реакция, тот самый фирменный баланс между энергоемкостью подвески и плавностью хода, за который Volkswagen и любят.

Интерьер может показаться немного скучным, но это та самая скука, которая не раздражает годами. Эргономика здесь не удивляет, а просто работает. Однако на нашем рынке давно привыкли к тому, что высокие потребительские качества, универсальность и авторитет эмблемы VW имеют свою цену.

Chery Himla

Двигатель: 2.3 л, турбодизель (DDi23-60A)

Коробка передач: 6МКПП / 8АТ

Мощность: 160 л.с.

Крутящий момент: 420 Нм

Разгон 0-100 км/ч: 13,5-14,0 с

Максимальная скорость: 165 км/ч

Повод: полный, рамная конструкция

Цена в Украине: от 1,099 млн грн (МКПП) / + 170 тыс. грн за АКПП

Первый пикап Chery не мог называться иначе. Himla — сокращенно и почти по-домашнему от Гималаев, самой высокой горной системы планеты, часть которой лежит в пределах Китая. Название говорит само за себя и означает выносливость, холодный расчет и готовность лезть туда, где асфальт давно закончился.

Впрочем, история Himla не такая прямая, как его рама. Это не чистокровный «черри», а автомобиль с прошлым. Под индексом Weishi 1986 его еще в 2020 году создал малоизвестный за пределами Поднебесной бренд ZX. Chery лишь вдохнули в него вторую жизнь, подтянули дизайн к корпоративным стандартам, переделали интерьер, добавили узнаваемой айдентики и сделали вид, что так было задумано изначально.

Himla — классический рамный пикап, созданный для работы, перевозок и дорог, которые на карте часто выглядят как предположение. Аналогичную модель Chery готовит и для суббренда Jetour, но там она будет носить имя Rely, еще одной марки-призрака из китайского автопрома.

Под капотом знакомый турбодизель DDi23-60A объемом 2,3 литра. 160 лошадиных сил — цифра скромная, особенно для пикапа массой более 2,2 тонн. С механикой Himla едет честно, а восьмиступенчатый автомат делает характер мягче и цивилизованнее, но за это удобство придется доплатить и немало.

Chery Himla 2025 — не герой легенд и не «Land Cruiser в мире пикапов». Это рабочий инструмент, собранный по принципу «много железа за свои деньги».

Chery FX EV

Двигатель: электродвигатель (передний привод)

Коробка передач: одноступенчатый (редуктор)

Мощность: 211 л.с.

Крутящий момент: 340 Нм

Разгон 0-100 км/ч: 7,6 с

Максимальная скорость: 172 км/ч

Емкость батареи: 61 кВт*ч

Тип батареи: литий-ионная (Li-ion)

Запас хода (WLTP): до 430 км

Цена в Украине: от 1,049-1,25 млн грн

Chery FX EV 2025 еще одно дитя бейдж-маркетинга, которое легко меняет имя в зависимости от географии. Где-то его знают как Omoda C5, где-то как Chery FX, но суть от этого не меняется, ведь перед нами электрическая версия купе-кроссовера, созданного с прицелом на Европу, но с характером, выдающим азиатские корни.

Даже в статике FX EV выглядит так, будто уже движется. Стремительный силуэт, напряженные линии, эмоциональная пластика — экспрессии здесь столько, что ее хватило бы и на куда более крупный кроссовер. Это тот случай, когда электромобиль не пытается быть «экологически сдержанным», а открыто играет в динамику и стиль.

В движении чувствуется знакомый баланс: шасси настроено по-европейски собранно, плотно и без лишних раскачек. А вот руль с типичным китайским акцентом легкий и немного отстраненный. И в этом нет конфликта, ведь FX EV не притворяется хот-хэтчем, он просто хочет быть удобным ежедневным электрокроссовером.

По паспорту все выглядит вполне убедительно, поэтому у машины 211 лошадиных сил, батарея на 61 кВт*ч и до 430 км хода без подзарядки. Но главный козырь здесь цена. Chery удалось сделать почти немыслимое, потому что электрическая версия стоит примерно столько же, сколько бензиновая. На украинском рынке это автоматически делает FX EV одной из самых доступных «электричек» в своем классе.

Kia XCeed

Двигатель: 1.0 T-GDI, бензиновый, турбированный

Коробка передач: 6МКПП / 7DCT (mHEV)

Мощность: 115 к. с.

Крутящий момент: 172 Нм

Разгон 0-100 км/ч: 10,9 с

Максимальная скорость: 188 км/ч

Повод: передний

Цена в Украине: от 1,1-1,2 млн грн

Kia XCeed 2025 — автомобиль с легким привкусом прощания. Купе-кроссовер получил несколько финальных штрихов, будто готовясь к поклону со сцены. Его жизненный путь подходит к концу вместе с целой эпохой, ведь в мире тотальной электрификации производство европейской версии этого компактного, но характерного автомобиля будет свернуто уже совсем скоро. И это действительно жаль.

Под капотом скромный на бумаге, но бойкий в жизни бензиновый 1.0 T-GDI. Три цилиндра, турбина и правильные настройки делают свое дело, поэтому автомобиль легко идет в потоке и не требует постоянной борьбы с коробкой. В паре с 6-ступенчатой «механикой» XCeed ощущается честным и механически понятным.

Для тех, кто хочет немного больше современности, есть mHEV-версия с 7-ступенчатым роботом DCT. Поэтому Kia XCeed 2025 — не просто компактный кроссовер. Это теплое воспоминание о времени, когда инженеры еще позволяли себе делать машины для водителя, а не только для нормативов.

Kia Sportage

Двигатель: 1.6 T-GDI бензиновый/1.6 CRDi дизель (mHEV)

Коробка передач: 7-ступенчатая роботизированная DCT

Мощность: 150 л.с. (бензин)/136 л.с. (дизель)

Крутящий момент: 250 Нм (бензин)/320 Нм (дизель)

Разгон 0-100 км/ч: 9,9 с (бензин)/11,4 с (дизель)

Максимальная скорость: 190 км/ч

Повод: передний

Цена в Украине: от 1,4-1,6 млн грн

Несмотря на многообразие финального списка претендентов на любой вкус, стиль жизни и толщину кредитки наибольшие шансы на успех имеет именно Kia Sportage 2025. Потому что Sportage давно перестал быть просто моделью и превратился в привычку.

Рядом с RAV4 и Duster это один из главных «народных любимцев» украинского рынка последнего десятилетия. А в 2025 году Sportage становится проще в выборе, но не беднее по сути. Отныне он исключительно переднеприводный и только с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DCT. Никакой драмы, ведь эта коробка давно знакома и проверена. Под капотом стандартные решения: 1,6-литровая турбочетверка, но с двумя характерами. Бензин — для тех, кто ценит тишину и равномерность. Дизель — для прагматиков, готовых доплатить за mHEV-начинку и чуть лучшую эффективность.

Да, выбора стало меньше, но именно здесь и кроется парадокс Sportage, ведь ему это не вредит. В отличие от XCeed, этому кроссоверу не грозит забвение ни завтра, ни через несколько лет. Его будут покупать по инерции доверия, даже если в шоуруме останется одна-единственная комплектация. Потому что Sportage — это стабильность, к которой привыкли.