Тест-драйв Subaru Forester: консервативная классика

В 2025 году Subaru Forester остается тем самым «правильным» кроссовером для тех, кто больше верит в геометрию подвески и честный полный привод, чем в глянцевые экраны и пустые обещания маркетинга. Но теперь он получил более совершенные технологии, косметическую подтяжку и неплохо наполненные комплектации.

Я помню, как впервые увидела Forester 2025 года: не просто машину, а как бы знакомого, который немного вырос, изменил внешность, оставшись узнаваемым, но самое главное — сохранил свой характер. Шестое поколение демонстрирует изменения, которые кажутся тихими, но глубокими. Завезли новые пропорции кузова, со стильной передней частью с современными LED-фарами, от которых свет распыляется ровно и мощно. Этот автомобиль теперь выглядит не просто «рабочим конем» для приключений, а стильным спутником для повседневной жизни и дальнего путешествия.

Первый полноценный день с Forester начался еще до рассвета. Я вышла из дома с термокружкой кофе в одной руке, ключом от Subaru в другой, и поймала себя на странной мысли: эта машина не выглядит как «новинка года». Она выглядит как тот самый знакомый друг, который просто вернулся из долгого путешествия немного мудрее, сильнее и спокойнее.

Согласитесь, не всем нравится этот новый стиль. Большинство даже называет его уродливым. Действительно, среди современных трендов царствует космичность, экспрессивность и яркость. На фоне соперников, таких как Hyundai Tucson или Kia Sportage, Forester выглядит как пришелец из прошлого. Даже рядом со сдержанным VW Tiguan он словно музейный экспонат. Нет смысла сравнивать его и с Toyota RAV4 и Honda CR-Vкоторые исправляются в дизайне с каждым новым обновлением.

Однако смотреть на все в случае Subaru Forester надо с другого ракурса. На самом деле он никогда не претендовал на титулы по дизайну. Скорее просто всегда делал свое дело с упрямой сосредоточенностью отличника, который рассчитывает на хорошие оценки по каждому предмету, не обращая внимание на внешность.

Я сажусь внутрь и сразу чувствую, что ничего не надо искать: посадка удобная, все органы управления там, где должны быть, ничего не спрятано в глубину меню. Это тот случай, когда ты не борешься с автомобилем за право просто включить обогрев сиденья. Нажимаю Start, и оппозитный двигатель просыпается тихим, низким урчанием. Никакой напыщенности или намерения кому-то подражать, это скорее уверенный, тихий и спокойный звук, который говорит: «Я всегда готов».

Первые метры задним ходом между разбросанными по двору собачьими игрушками и строительными материалами: и тут становится понятно, что Forester не играет в премиум-трюки. Камера заднего вида честная, без чрезмерной глянцевости, руль легкий, обзорность почти панорамная. Я вижу все вокруг: людей, бордюры, сугробы, и эта прозрачность пространства успокаивает лучше любых ассистентов. Хотя изображение по качеству все же могло бы быть намного лучше, особенно в непогоду.

Только вперед

Я всегда считала, что продавать Subaru нужно только в движении. И лучше внешность вообще прикрывать при первом знакомстве. А еще лучше и внимание водителя отвлекать интересной ездой со сложными участками бездорожья, чтобы не обращал внимание на устарелость материалов и архитектуры в салоне. Даже этот большой дисплей в центре не исправляет ситуации, как и изменение вида торпедо и центрального тоннеля.

День мы провели в классическом «городском аду», где есть возможность разглядеть все мелочи и ощутить спокойный характер «лесовика». Утренние пробки, микс из трамвайных путей, заплаток и появляющихся из ниоткуда ям. Subaru Forester в этой ситуации ведет себя как старший брат, который просто говорит: «Сядь, пристегнись, я сам разберусь». Вариатор работает мягко, без резких рывков. Ты не чувствуешь нервозности при каждом легком прикосновении к газу. Все плавно, размеренно и вовремя.

Под капотом Subaru Forester 2025-го атмосферный бензиновый двигатель 2.5 л Boxer мощностью 185 л.с. — тот самый, который Subaru шлифует годами, чтобы обеспечить баланс тяги, надежности и предсказуемости. В паре с ним работает обновленный вариатор Lineartronic, имитирующий классические 8 передач.

Этот Boxer не чудак, даже когда ты пытаешься завести его резко — он постепенно набирает обороты, не пытаясь «толкнуть» тебя в спинку сиденья, но всегда готов ответить четким ускорением. Усиление алгоритмов работы полноприводной системы Symmetrical AWD дает ощущение контроля на скользкой дороге или на мокрых листьях осени — и именно это я люблю в Subaru, потому что ты не боишься сюрпризов.

Но то, что мне действительно понравилось — это классическая, почти олдскульная эргономика. Кроме быстрого ощущения габаритов, организация пространства в салоне настолько привычна, что изучать не нужно. Климат включается отдельными кнопками и ручками, подогрев сидений там, где ожидаешь, режимы X-MODE управляется отдельным селектором, а не вложенной страницей в виртуальном меню. В мире, где большинство кроссоверов превращается в планшеты на колесах, Subaru Forester честно остается автомобилем, с которым можно говорить «языком рук». Не надо думать, куда нажать — все интуитивно, лаконично и логично.

В Subaru Forester удивительным образом скомбинированы старые ценности с современными системами. Так обычные колодцы приборов сочетаются с цветным монитором, который демонстрирует работу систем безопасности и информацию бортового компьютера. Большой монитор предлагает беспроводное подключение смартфона даже в стартовой комплектации, а рядом расположена россыпь физических клавиш и крутилки аудиосистемы. Грубоваты кнопки быстрого доступа на руле, но их удобство неоспоримо. Старый рычаг коробки передач скорее радует, чем огорчает, а дополнительные выдвижные секции на козырьках от солнца станут важным элементом безопасности в солнечные дни

Вечером я ловлю себя на мысли, стоя в пробке на левый берег, что у меня нет ощущения усталости от управления и поездки со скоростью черепахи. Высокая посадка, прямая, понятная геометрия, удобный подлокотник, хорошо настроенная поддержка спины: ты постоянно чувствуешь себя не за рабочим местом, а в кресле, которое создавали инженеры, а не только дизайнеры. Все поддержки настраиваются и контролируются. Посадка легкая, непринужденная, широкие границы настроек руля и кресла точно позволят устроиться человеку любого роста.

Я специально попросила на тест-драйв стартовую комплектацию Limited (1 759 000 грн) вместо топовой Touring (1 999 000 грн). И оказалось, что всего здесь достаточно. Тканевая обивка кресел быстро прогревается подогревами, есть все технологические фишки и присоединения, а зарядить смартфон можно и кабелем вместо беспроводной зарядки. Без люка тоже можно обходиться, как и без кожаного салона. Удивило даже наличие подсветки поворотов, которая освещает всю обочину. В целом освещение здесь неплохое от LED-оптики, но функции адаптивного дальнего света не будет.

Несмотря на все невзгоды

На третий день мы с Subaru Forester договорились о небольшом приключении: выехать из дома не в город, а в другую сторону — в лес. Конечно, по трассе он идет так, как должен семейный кроссовер: без лишних эмоций, но уверенно. Его 2,5-литровый оппозитник не рвет асфальт, но разгоняет машину ровно и достаточно резво (9,7 с до 100 км/ч), чтобы комфортно обгонять фуры, если заранее продумал маневр. Главное, что вариатор не ревет, не напрягается, а с легкостью откликается на потребность в мощности.

Подвеска работает качественно. Это не мягкое желе, не дубовая доска, а четкие упругие настройки, неплохое глотание неровностей и постоянное поддержание комфорта в салоне. На нормальном асфальте Forester ведет себя уравновешенно, а на волнах и заплатках держится собранно, без раскачек, быстро отрабатывая и держа кузов почти непоколебимо. Удивляет даже отсутствие лишних кренов. Оказывается можно оставлять управляемость, мягкость подвески и четкость руля без всяких затяжек подвески. Мне после тяжелой Mazda это даже удивило, потому что там жесткость отработки не оставила место комфорту.

Toyota RAV4 не обладает такой мягкостью при имеющихся кренах в поворотах, а также в сложных погодных условиях часто полагается на передок, докидывая зад лишь по необходимости. У VW Tiguan отрабатывают все дополнительные системы помощи, он хорошо держит дорогу и ведет себя как настоящий SUV, но и стоимость версии с полным приводом будет на 200 тыс.грн дороже. С этой точки зрения Forester остается тем самым Subaru, о котором любят рассказывать на форумах: не внедорожник в классическом смысле, но кроссовер, который не боится испачкаться по-настоящему.

Таблица сравнения с конкурентами

модель Двигатель / Мощность Трансмиссия Расход (смешанный) Клиренс (мм) Цена базовой AWD (грн) Subaru Forester Бензин 2.5 л / 185 л.с. Вариатор CVT 7.9 ​ 220 ​ от 1 759 000 Toyota RAV4 (Style AWD-i) Гибрид 2.5 л / 222 л.с. e-CVT ~6.0 ​ 195 ​ от 1 952 483 Nissan X-Trail (Acenta e-Power) Гибрид 1.5 л / 204 л.с. Вариатор e-Step ~6.1 ​ 205 ​ от 1 850 000 Mitsubishi Outlander (Invite) Бензин 2.5 л / 181 л.с. Вариатор CVT 7.8 ​ 210 ​ от 1 780 000 Honda CR-V (Elegance+ AWD) Гибрид 2.0 л / 184 л.с. e-CVT ~6.5 ​ 208 ​ от 1 970 600 Volkswagen Tiguan (Life 4Motion) Дизель 2.0 л / 150 л.с. DSG 7-ст. ~6.5 ​ 188 ​ от 1 990 790

Легкое посвистывание ветра где-то возле зеркал на 110 км/ч — это даже не недостаток, а часть характера, ведь машина дает понять, что она живая, а не стерильный электропоезд. Хотя соперники уже давно избавились от такого недостатка. Хорошо, что музыка с легкостью перекрывает все лишние шумы даже без топовой аудиосистемы Harman Kardon, которую предлагают в максимальной комплектации. Мой Limited не баловал басами, но звучал довольно неплохо.



Когда асфальт закончился, Subaru Forester будто немного выпрямил плечи и расправил грудь. Грунтовая дорога, проваленные колеи, песок и грязь как каша — здесь у меня всегда включается внутренний исследователь, который ищет, на каком моменте этот SUV сдастся. Но полный привод Symmetrical AWD работает настолько предсказуемо, что уже через несколько километров начинаешь ехать интуитивно, не думая о каждом движении. Просто поворачиваешь куда вздумается, не забывая, конечно, о разумности и отсутствии жестких блокировок.

Включенный X-MODE с режимами Snow/Dirt и Deep Snow/Mud слегка притормаживает нужные колеса, позволяет немного пробуксовки там, где без нее не выберешься, и не делает из каждой лужи драму. Никаких перегревов, никаких отступлений перед сложностями. Рулишь, как на старой доброй механике с блокировками, только без физических рычагов — всю «черную работу» за тебя делает софт и грамотная раздача момента по осям.

Осторожная поддержка

На четвертый день мы уже синхронизировались с Forester настолько, что я не представляла себя без него. Пожалуй, именно тогда я почувствовала главное преимущество Forester — легкость в общении. Он закрывает все задачи на каждый день и даже больше. Ты уверенно двинешься туда, куда пожелает душа и на что хватит фантазии и бензина, потому что расход тоже, как в старые добрые времена — около 10 литров. Похоже это один из самых больших минусов Subaru. Особенно, когда гибридный RAV4 расходует около 5 литров даже по трассе, не говоря о CR-V с одной из самых экономных гибридных систем.

В чем Subaru Forester не подкачал так это в доведены почти до совершенства систем безопасности. Когда осознаешь, что за рулем ты не борешься с интерфейсом, с электроникой, с характером коробки или мотора, в голове освобождается место для дороги, мыслей, музыки. Хочется просто поставить любимый плейлист, включить адаптивный круиз-контроль, и позволить машине подстраиваться под темп потока.

И благо тут исправили все изначальные недостатки фирменного EyeSight — неуверенность и пасование во время непогоды. Теперь умная система лучше распознает пешеходов, велосипедистов, а Adaptive Cruise Control работает точнее. Есть и система Emergency Stop Assist, которая способна остановить автомобиль, если водитель не реагирует на предупреждение — это уже не футуристическая фича, а мощная поддержка.

И все это без ощущения искусственности. Нет агрессивных намеков от систем удержания в полосе, которые вырывают руль из рук. Forester, скорее, уверенно страхует, чем воспитывает. Он не пытается переучить водителя — он помогает тем, в чем действительно есть смысл, и не мешает, когда видит, что человек знает, что делает.

Главное преимущество

Пятый день мы провели с семьей. Двое взрослых, ребенок, собака и вечный вопрос «влезет ли все это в багажник». Ответ Forester прозвучал без слов — 1727 л пространства, а спинки задних сидений ложатся почти в ровную плоскость, проем багажника широкий, а под полом прячутся дополнительные отсеки под мелкие вещи. Плюс можно сложить спинки заднего дивана прямо из багажника.

Я всегда смотрю на авто как на инструмент: можно ли без лайки загрузить детскую коляску, два чемодана, пакет с продуктами да еще и собаку? В Forester — да. Ты просто складываешь модули, переставляешь спинки, играешь с пространством. Салон не ощущается тесным даже когда все в зимних куртках, а задний ряд не превращается в карцер для тех, кто не успел сесть впереди. Более того, в ситуации, когда нужно привезти трехметровый карниз Subaru Forester тоже не спасет. Длинный кузов, возможность опустить спинку еще и переднего кресла пассажира позволяет расширить возможность и не заказывать доставку ради мелочи.

Практичность здесь не показная, а повседневная: карманы в дверях, нормальные подстаканники, USB-разъемы разных типов для передних и задних пассажиров, крючки, которые не ломаются при первом же пакете из супермаркета. Это мелочи, но именно из них рождается ощущение, что машина продумана людьми, которые сами «живут» в автомобилях.

Нишевое предложение

В последний день наше общение стало похожим на короткое прощание. Я ехала по знакомому маршруту, но уже без внутреннего желания найти недостаток. Я ехала и думала о другом: для кого эта машина на самом деле. Этот Forester — не про экстремальный спорт и не про гонки. Он о стабильности, безопасности, повседневной надежности и готовности к приключениям, которые начинаются с первого поворота ключа и продолжаются, пока дороги хватит. Он не самый «зажигательный» среди SUV, а тем более не самый экономный, но он тот, на кого можно положиться — особенно если твоя мечта об автомобиле включает спокойствие, комфорт и уверенность в каждом километре.

Forester выбирают не для того, чтобы поразить соседей во дворе, а чтобы просто жить: возить детей, собаку, вещи для работы, убегать в Карпаты на выходные и не думать, «доедем ли». И, возможно, именно поэтому Forester 2025 выглядит не яркой игрушкой, а надежным партнером, с которым не страшно планировать следующие несколько лет дороги вперед.

Он для тех, кто ценит классическую простую, понятную и логичную эргономику. Когда машину чувствуешь не только умом, но всем телом и она становится продолжением тебя. Для тех, кому важна практичность: большой салон, вместительный багажник, нормальные материалы, которые не боятся детей, животных и реальной жизни. Для тех, кто доверяет технической надежности агрегатов: проверенный атмосферный двигатель, симметричный полный привод, простая и понятная архитектура ходовой, шасси, которое годами оттачивалось на реальных дорогах.

И наконец для тех, кто хочет совместить достаточную мощность для ежедневных задач с возможностью выехать туда, где асфальт давно закончился и не возвращаться на эвакуаторе.

Когда я глушу двигатель под офисом Subaru и отдаю ключи, в голове нет фейерверков. Есть спокойное понимание: Forester не про шоу. Он о доверии. О том редком типе отношений с машиной, когда ты не думаешь, выдержит ли она еще одну зиму, еще одну поездку в Карпаты, еще одну неделю хаотичной городской жизни. Ты просто садишься, пристегиваешься, выбираешь направление и точно знаешь, что этот «разговор» продлится еще очень долго.

ПЛЮСЫ: управляемость, подвеска, стабильность поведения, внедорожные возможности, легкость и практичность в общении, безопасность.

МИНУСЫ: скучный дизайн, грубые материалы в интерьере, расход топлива, стоимость.

Технические характеристики Subaru Forester Limited