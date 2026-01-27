Битва кроссоверов: Skoda Karoq против Kia, Hyundai, Toyota и Nissan

В этом сегменте кроссоверов нет победителей в классическом понимании. Есть лишь разные философии, украшенные логотипами и ценниками. Над ними висит ореол репутации бренда и адекватность подбора комплектаций. Однако каждый из нас при выборе ориентируется не только на общее мнение, а на личные предпочтения, выбирая не только кошельком, но и сердцем.





В этой истории все началось с чашки кофе и сообщения в мессенджере: «Слушай, мне срочно нужен кроссовер. Надежный, комфортный, чтобы возить ребенка, коляску, иногда родителей с картошкой с дачи. Поможешь выбрать?» — написала моя подруга еще из универа. Я взглянула в окно на мокрый киевский асфальт, где кроссоверы заполнили каждый двор, и поняла: это будет долгая, но приятная история с неизвестным пока финальным аккордом.

Автомобиль — это не платье, которое можно через год подарить, это верный спутник на каждый день на много лет вперед. Поэтому я отправляясь на поиски достойного «друга» для своей подруги четко это осознавала. Не до конца понимая, что именно может ей подходить: маленькая девушка, которая ездила на Hyundai i20 хочет себе что-то больше и практичнее. Вроде бы задача не сложная и в моем перечне было немало ярких представителей В-сегмента с ценой от 24 — 30 тысяч евро. Главный критерий для нее — это вместительность и высокий клиренс. Но это никоим образом не сузило границы поиска.

Обзор предложений и ценовой диапазон

Перед тем как спланировать маршрут тест-драйвов по салонам, мы сели мониторить цены и предложения. Хорошо, что большинство сайтов импортеров адекватно настроены и не нужно путаться в их страницах в поисках информации. Не стали охватывать весь рынок, остановились на вариантах, которые соответствовали условиям и по ее личным критериям нравились подруге.





В Toyota мы посмотрели на обновленную Corolla Cross. Это «гибрид» HEV, но с 2,0-литровым бензиновым двигателем в основе силовой установки, который работает вместе с электромотором через e-CVT. Мощность составляет около 197 л.с., передний привод, и ценник, который в живых предложениях на 2025 модельный год стартует от 1 573 840 грн и легко подбирается к 1 816 920 грн за топовую версию. Это уже территория, где ты невольно начинаешь считать, сколько лет будешь жить в режиме «кофе дома, рестораны в инстаграме только лайкать». В бюджет не вписывается, но попробовать стоит.

Nissan Qashqai на старте также предлагает гибрид, но уже мягкий mHev. Это бензиновый турбированный двигатель 1.3 DIG-T на 158 л.с. с небольшой литий-ионной батареей в помощь, вариатор Xtronic и передний или полный привод в зависимости от комплектации. Также будет и полноценный гибрид e-Power мощностью в 190 л.с., как был у меня на тесте. Интересны обе версии. Стоимость за начальную комплектацию составляла 1 254 680 грн и 1 839 960 грн за N-Design, которая достаточно насыщенная. Вроде и в нашем бюджете, но немного уже вылезает из него, если смотреть на топ Tekna +.

Корейские Kia Sportage и Hyundai Tucson — два брата, которые уже стали привычным пейзажем украинских стоянок. В актуальных предложениях на наш рынок в топовых комплектациях они часто приходят либо с бензиновыми турбодвигателями, либо с гибридными системами, но всегда с богатым набором опций: панорама, кожа, электроприводы, куча электронных ассистентов.

Hyundai предлагает достаточно широкий выбор двигателей от 2-литрового MPi на 156 л.с. с передним или полным приводом и автоматической коробкой передач по цене от 1 168 300 грн до 1 500 400 грн в средней комплектации. Топовая версия уже будет идти с 2.5 GDi (190 л.с.) и за 1 708 700 грн, правда здесь и полный привод, и 8-ступенчатый гидротрансформатор. Дизель 1.6 CRDi (136 л.с) и гибрид 1.6 T-GDi HEV (215 л.с) мы не рассматривали, потому что там и стоимость уже стартует выше 1 688 700 грн.

В Kia лишь в конце декабря встретили обновленный Sportage, который только поверхностно получил изменения. Сейчас он предлагается с гибридной системой на базе дизельного двигателя 1.6 T-CRDI mHEV, но нам была интереснее бензиновая версия 1.6 T-GDI, 150 л.с. или на 239 л.с, которая идет уже с полным приводом. Стоимость топовых комплектаций Luxury составляет 1 495 000 грн и 1 995 000 грн соответственно.

Если VW вообще не заинтересовал подругу, то Skoda для нее оказалась более интересной. Украинский рынок знает Karoq как один из самых сбалансированных кроссоверов компактного класса: доступные бензиновые двигатели, умеренный расход, продуманный салон, большой багажник — и все это за цену, которая традиционно ниже тех же Toyota Corolla Cross или других японцев в похожем оснащении. Стоимость бензиновой версии 1.4 TSI в паре с гидротрансформатором на 8 ступеней стартует с 1 263 000 грн, а за топовый SportLine просят всего 1 491 650 грн. Более того, именно он оказался запланированным у меня на осмотре.

В этом же поле где-то рядом мелькает Ford Kuga, который большинство водителей тоже ставят в один ряд с Karoq, Tucson, Sportage. Он берет пространством, гибридными технологиями и неплохой управляемостью, но в реалиях нашего рынка и послепродажного сервиса не для всех становится первым номером, отчасти из-за репутации. Но и на него стоит обратить внимание, потому что сегодня он предлагает конкурентные цены: от 1 286 432 грн до 1 598 626 грн за бензиновый 1,5-литровый двигатель с 8-ступенчатым автоматом.

Характеристика Skoda Karoq Hyundai Tucson Kia Sportage Toyota Corolla Cross Ford Kuga Nissan Qashqai Двигатель 1.4 TSI Turbo бензин 2.0 MPi/2.5 GDi 1.6 T-GDI 2.0 бензин / HEV 1.5 EcoBoost бензин 1,3 DIG-T MHEV Мощность (л.с.) 150 л.с. 156 150 197 л.с. 186 л.с. 158 Коробка передач 8AT 6АТ DCT7 е-КВТ 8AT Xtronic Привод FWD FWD/ AWD FWD FWD FWD/ AWD FWD/ AWD Клиренс (мм) 164 172 172 160 180 175 0-100 км/ч 9,2 11,4 9,4 7.7 9,9 10,2 Расход топлива (л/100 км) смешанный (л/100 км) 6,6 8,3 7,4 4.2 7,4 6,3 Длина (мм) 4390 4510 4 515 4 460 4604 4425 Ширина (мм) 1 841 1865 1 865 1 825 1 882 1877 Высота (мм) 1 603 1650 1 650 1 620 1 673 1625 Колесная база (мм) 2638 2680 2 680 2 640 2 711 2665 Багажник (л) 521/1630 620/1799 591/1776 390/1299 536 455/1368 Цена в Украине (новые) 1 263 000 — 1 491 650 грн 1 427 200 — 1 708 700 грн 1 495 000 грн 1 700 000-1 850 000 грн 1 286 432 — 1 598 626 грн 1 571 480 грн

Близкое знакомство и первый взгляд

На бумаге Skoda и Ford кажутся самыми дешевыми. На практике все зависит от того, что вы на самом деле получаете за деньги. И это не просто числа в конфигураторе. Поэтому здесь ощущение и единство с автомобилем — самое главное. Если раньше нужно было записываться на тест-драйвы у дилеров за неделю-две, то сегодня можно просто приехать в салон и испытать ту модель, которая привлекла внимание и узнать все подводные камни, а они в основном есть.

Поэтому как только мы выпили кофе утром, то отправились за приключениями. Первым в списке и ближайшим стал салон Toyota. Corolla Cross не впечатлила внешностью: округлые формы, мягкие линии, кольцевые фонари, которые делают кроссовер подобным большой игрушке. Некоторые любят эту «по-детски-милый» облик, другие считают архаичным. Похоже мы с подругой относимся ко второй категории.

Nissan Qashqai встретил нас космическим взглядом узких диодных фар и магической решетки радиатора, которая словно гипнотизирует. Он выглядит как «правильный» городской кроссовер с легким оттенком футуризма: обновленная решетка радиатора с фактурным хромом, разделенная оптика и острые формы придают ему выразительный, но не кричащий силуэт. В профиле он сохраняет классические пропорции семейного SUV, с аккуратной линией крыши и мускулистыми колесными арками, так что машина узнаваема и не утомляет со временем. Сзади переработанные фонари с четкими контурами и динамичными «поворотниками» добавляют ощущение современности, а широкие двери, почти раскрывающиеся на 90 градусов, подчеркивают практический характер дизайна.





Hyundai Tucson ощущается более ярким, немного агрессивным и магическим. Он имеет смелый, рубленый дизайн: острые грани, сложные линии боковин и фирменные скрытые ходовые огни, интегрированные в решётку, сразу делают его самым заметным во дворе. Передняя часть выглядит почти концепт-каром, с большим логотипом и широкой решеткой, которые задают агрессивный тон. Сбоку и сзади авто сохраняет этот же геометрический язык: светотехника, изгибы и контуры кузова создают образ кроссовера, намеренно выделяющегося из потока. Tucson точно еще десятки лет будет актуальным, что явно будет преимуществом, если вы любите быть в центре внимания.

Kia Sportage — это немного другая история. Он играет в ту же лигу смелого дизайна, что и Tucson, но со своим характером: фары-бумеранг, крупная решетка и резко очерченный передок делают его одним из самых агрессивных кроссоверов в сегменте. Линии кузова с выраженными колесными арками и высокой линией окон добавляют мускулистости, а платформа, адаптированная под европейский рынок, сохраняет пропорции сбалансированными. В задней части вытянутые фонари и чистые поверхности, из-за чего Sportage выглядит современно и динамично даже в покое.

В максимальной комплектации Prestige он выглядит как то, что готов прокладывать дорогу и разгонять толпу. На фотографиях это впечатляюще, но в жизни некоторые сворачивают в сторону от такой наглости. Это вопрос вкуса и подруга высказалась: «Я люблю агрессию в автомобилях, но не каждый день».

Skoda Karoq — то словно зеленое яблоко. Глянцевый, изысканный, без лишних деталей. Линии четкие, пропорции уравновешены. Европейский минимализм, который не вызывает пика эмоций, но и не разочаровывает. На нее всегда будут обращать внимание другие владельцы Skoda, будто молча принимая тебя в свой клуб «шкодаводов» — потому что это что-то серьезное, конкретное, надежное. Такого эффекта добиваются четкими краями кузова, сдержанным рисунком фар и отсутствием лишних деталей, что так любят корейцы.

Ford Kuga — некая золотая середина между немецким минимализмом и японской прямолинейностью. Он выглядит сдержанно, но современно: обновлённая широкая решётка радиатора, заострённая LED-оптика и более резко очерченные линии капота делают силуэт подтянутым и уверенным. Боковой профиль с мягкими, но выразительными выштамповками и плавным переходом крыши к спойлеру На фоне других кроссоверов Kuga выглядела, как актер второго плана в голливудском фильме — красивое, но не главное. Кажется, что ее как будто лепили в спешке, без индивидуальности.





Глубокое погружение

Toyota Corolla Cross не захватывает и салоном: высокий центральный тоннель, посредственный пластик, большой вертикальный экран мультимедиа и традиционная тойотовская атмосфера где все логично и нет ничего лишнего. Это далеко не «вау эффект» и немного хаотично продуманное пространство. Горячие кнопки под экраном для климата остаются на месте, как в древние времена. Это радость для людей, которые не любят копаться в меню, для того чтобы изменить температуру.

Общая атмосфера салона домашняя, хотя и не самая новая по дизайну. Подруга потерялась в машине сразу и ей явно было не комфортно сидеть. Несмотря на много воздуха в салоне, багажник не впечатляет объемом со своими 390 литрами. Задний ряд компактный, и если вы планируете регулярные поездки на природу для трех человек плюс водитель, то это не ваш выбор. Раскладка — стандартная 60/40. Задний диван не регулируется, а дополнительных плюшек для пассажиров не предусмотрено — все стандартно и сдержанно, как обычно, у Toyota.

В топовых версиях Nissan Qashqai больше о «умном комфорте» и лишь немного о шоу: лаконичная передняя панель, отдельный экран мультимедиа и физические кнопки климата создают дружественный, понятный интерфейс. Мягкие материалы, вставки из Alcantara или кожи на панели и дверях добавляют премиального оттенка, но без чрезмерного глянца. Интерьер выглядит аккуратно и сдержанно, с хорошей эргономикой и ощущением продуманности.





На втором ряду Qashqai комфортно садятся взрослые: пространства для ног и головы достаточно даже для высоких пассажиров, а диван имеет нормальный угол наклона спинки для длительных поездок. Это типично семейный SUV. Объем багажника средний в 455 при поднятых сиденьях, раскладывается до примерно 1368 л со сложенным вторым рядом, чего хватает и на коляску, и на чемоданы на отпуск, но не рекордный показатель.

Внутри Hyundai Tucson как всегда задаёт тон современности: новая архитектура салона выглядит взрослой, сдержанно-премиальной, с большим изогнутым блоком двух 12,3-дюймовых экранов и тонким трёхспицевым рулём. Передняя панель отодвинута вперёд, чтобы создать ощущение простора, материалы приятны на ощупь, а общая атмосфера ближе к старшим моделям бренда, чем к доступному кроссоверу. Интерфейс климата и мультимедиа сочетает физические органы управления с сенсорными зонами, обеспечивая относительно интуитивное взаимодействие, а сиденья и общая посадка воспринимаются как комфортные даже на долгих поездках.

В Tucson задним пассажирам достается скромный запас места для ног и просторная зона над головой, поэтому даже высокие пассажиры не чувствуют себя «запакованными». Ширина салона позволяет без проблем поставить детское кресло и еще посадить взрослого посередине, так что авто хорошо подходит для семей. Багажник — одна из сильных сторон с 620 литрами за задним рядом и до 1799 л с опущенными спинками, что делает Tucson очень вместительным даже для габаритных вещей.





Kia Sportage дарит 12.3-дюймовый экран, который занимает практически половину торпедо. Системы навигации, Apple CarPlay и Android Auto превращают салон в нечто подобное кабине космического корабля. Это празднует современность, но где это бывает в реальной жизни? На третий день будешь чувствовать себя, как путешественница в незнакомых обстоятельствах, хотя информационная система украинская. Горячая фиолетовая подсветка, сенсорные кнопки для климата — все это выглядит хорошо для видео с распаковкой, но в ежедневной езде без механических крутилок будет трудновато.

Kia Sportage дарит 591 литр в багажнике, что немножко меньше Karoq, но при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1776 литров. Задний ряд просторнее конкурентов, люди ростом до 190 см чувствуют себя как короли. Широкие двери, выход иЅоFix-крепление — это для маленьких детей лучшее решение в этом классе.

Интерьер Skoda Karoq остается верным немецкому минимализму. Мягкая пластика в верхней части, темная ткань на дверях, черная кожа на руле (в Sportline), небольшой сенсорный экран на 8 дюймов. Это не выглядит современно в 2025 году, но функциональность не вызывает вопросов. Все находится на месте, все доступно, нет рассеивания внимания на оформление. Обновленная панель приемника имеет больше глубины, чем у предыдущих поколений, что расширяет ощущение пространства.





Skoda Karoq дарит 521 литр багажника в стандартном положении, но умные люди складывают второй ряд и получают 1630 литров. Задняя скамейка расположена очень далеко назад, и даже высокие люди (выше 185 см) не будут жаловаться на пространство для ног. Для средней европейской семьи это просто золотой запас вместительности и сбалансированного пространства. Плюс известный Simple Cleaver добавляет деталей и аксессуаров, которые повышают практичность интерьера.

Ford Kuga находится где-то посередине. 13,2-дюймовый экран SYNC 4 хорош, но не прорывной. Система управления логична, хотя и озадачивает в начале. Материалы класса премиум в базовой комплектации, что приятно удивит по сравнению с конкурентами. Внутри Kuga делает ставку на сочетание функциональности и комфорта: высокая посадка, большой центральный экран с новой системой SYNC 4, полностью цифровая панель приборов и аккуратная горизонтальная архитектура торпедо. Однако общее качество пластика ниже, чем у некоторых европейских конкурентов, и не хватает отсутствия отдельных физических клавиш климата — управлять всем через экран не всегда удобно на ходу.

По пространству Kuga не отстает от конкурентов: второй ряд ощущается на пол класса больше, чем у Qashqai или Sportage, а заднее сиденье подвижно по длине на 15 см и имеет регулировку наклона спинки — можно либо дать максимум места коленям, либо увеличить багажник. Объем багажника, по европейским данным, колеблется примерно от 553 л в зависимости от положения заднего ряда, а со сложенными спинками можно получить до 1603 л полезного пространства, причем форма отсека удобна и позволяет без проблем размещать габаритные вещи.





От простоты до роскоши

Тест-драйвы всегда раскрывают характер автомобиля и выявляют всю суть. Только в движении ты понимаешь настоящую эргономику, комфорт и удобство. Для девушки, которая всегда ездила на маленьком компакте, было непривычно за день сменить шесть автомобилей и разобраться в своих ощущениях. Но я положилась на ее интуицию, понимая, что с первого раза не все получится почувствовать до конца.

Неудобство в водительском кресле в полной мере проявилось во время управления Toyota. В движении гибридная тяга Corolla Cross при небольшом нажатии на газ дарит ощущение, будто авто плывет, а не разгоняется: тихо, спокойно, уверенно, как будто город больше не нервирует. Она мягко управляется, хорошо держит дорогу, мягко отрабатывает, но не впечатляет управляемостью и пониманием.

Здесь есть полный набор систем безопасности от адаптивного дальнего света до последнего поколения Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль до нулевой скорости, удержание полосы с возможностью управляемого центрирования, упреждение столкновений и распознавание дорожных знаков). Но как только мы увидели строку с ценой в конфигураторе, на лице подруги промелькнуло то же самое: «давай скромнее».

Мягкий гибрид Nissan Qashqai работает незаметно, турбо 1.3 тянет ровно, а вариатор уже давно научился не «выть» как фен. Nissan Intelligent Mobility отрабатывает почти без сбоев: активное торможение с распознаванием пешеходов и велосипедистов, удержание в полосе, ProPILOT с адаптивным круизом, оповещение о слепых зонах, камера 360° — все работает тихо, уверенно, как второй пилот, превращая поездку в спокойный кайф без лишнего жужжания, где технологии заботятся, а ты просто наслаждаешься дорогой.





Но на наших дорогах Qashqai иногда кажется немного не деликатным: подвеска сбитая, руль точный, однако на глубоких ямах чувствуется, что это скорее городской кроссовер, чем полувнедорожник. Для кого-то это плюс, для Оли вопрос: «Как мы будем мотаться на дачу, где последние 3 км — это миссия выживания, а у мамы больная спина?». Плюс стоимость «дорогой комплектации» немного вылезала за бюджет. Поставили галочку и пошли дальше.

В движении Hyundai Tucson ощущался довольно быстро и подруга удивлялась легкости общения с ним. Подвеска Tucson настроена комфортно, но с легким намеком на упругость: ямы оно глотает достойно, однако наши легендарные стыки и заплатки отдаются в кузов более громко, чем хотелось бы для семейного кроссовера. В поворотах он ведет себя уверенно, но чувствуется, что инженеры позволили себе чуть больше валкости, чем любит человек, ежедневно читающий о подвесках и шасси, однако для спокойной девушки это не так заметно.





SmartSense тихо заботится, видит пешеходов, держит полосу плавно и четко на трассе, круиз держит полосы и дистанцию, слепые зоны проецируются на экран приборной панели, круговой обзор упрощает парковку. Все ненавязчиво, интуитивно, едешь расслабленно, будто с умным напарником, без лишнего шума. Подруга явно была впечатлена, особенно функцией самостоятельной парковки и удаленного запуска двигателя.

Kia Sportage дарит другой опыт. В режиме Normal руль мягкий, словно воздушный. В режиме Sport он наливается усилием, и машина как будто просыпается. Интересно, но кому-то это может показаться театральным, как моей подруге. И если Tucson показался ей хайповым, но с намеком на семейственность кроссовером, то здесь больше агрессии и мужской грубости.

Системы безопасности тормозят кроссовер перед велосипедистами или поворотами с вибрацией руля, он будто «прилипает» к разметке на скорости, сам меняет полосы при поворотнике, слепые зоны оживают на экране с Rear Cross-Traffic торможением, Driver Attention мигает при сонливости. Технологии яркие, реагируют быстро и почти незаметно.

Skoda Karoq имеет самый информативный руль из всех пяти. Руль удобен в хвате, с удобными полноценными кнопками управления мультимедиа на спицах и крутилками. Отклик стабильный, и вы чувствуете каждый миллиметр поворота колес. Это не делает его «спортивным» в классическом понимании, но придает уверенность. Даже в городе при парковке между авто часто держишься за руль обеими руками не для красивости, а потому что хочешь ладить с машиной, а не просто крутить руль. И это чувствует даже не опытная девушка. Она как будто сливается с машиной.

Skoda Karoq имеет автоматическое торможение, удержание полосы, контроль усталости водителя, адаптивный круиз-контроль. Он не перегружен технологиями, но предлагает лучший не раздражающий набор включая матричное освещение. Однако подвеска Karoq — один из главных аргументов, почему его так любят. Он мягко проглатывает почти все невзгоды, сдерживая кузов от дрожи, при этом не имеет угрожающих кренов на поворотах. Такого баланса в этом ценовом сегменте никто не предлагает.

Ford Kuga не отстает от соперников и предлагает компромисс между Karoq и Sportage. Руль острый, четкий, информативный, особенно на скорости. В спортивном режиме он становится тяжелее, но на трассе это даже приятно — ты слышишь дорогу, чувствуешь, как машина отвечает каждому твоему микродвижению. Это руль для людей, которые любят ездить, а не просто ехать.

А системы безопасности держат машину крепко на заданном курсе, страхуют и лишний раз не напоминают о себе. Однако подруге заценить в полной мере управляемость Ford не удалось. Она на меня смотрела как будто говорила: «давайте найдем менее масштабный вариант».

О деньгах, сервисе и здравом смысле

Финальный этап всегда одинаков: ручка, блокнот, три столбца и тяжелый вздох. Один столбец с ценой на момент покупки, второй — ориентировочная стоимость обслуживания и расход топлива, третий — прогнозируемая ликвидность на вторичном рынке. Плюс отдельно пишем плюсы и минусы каждой машины: что запомнилось, а что не понравилось.

Toyota Corolla Cross оказалась самым дорогим входным билетом в этой компании, но с высоким шансом на хорошую остаточную стоимость из-за имиджа бренда и достаточно надежной и проверенной гибридной технологии. Однако она оказалась сразу не комфортной для маленькой девушки.

Qashqai, Sportage, Tucson — держатся в другом коридоре, с небольшими отклонениями друг от друга в зависимости от акций, уровня комплектации и конкретного дилера, но в топовых версиях они почти всегда приближаются к ценам Toyota. Они удобные, комфортные, современные, яркие, но Оля как раз хотела отойти от лишнего внимания под лозунгом: «пусть лучше я буду привлекать внимание чем машина».

Ford Kuga демонстрирует лучшую управляемость и неплохую насыщенность комплектаций при средней цене. Однако репутация бренда на вторичном рынке не говорит в пользу кроссовера. И он не подошел по габаритам да и философии.

Skoda Karoq — традиционно дешевле японских и части корейских конкурентов при сопоставимом или даже лучшем наборе опций. Имеет одну из лучших подвесок в этой категории и неплохую управляемость. Учитывая бензиновый двигатель в паре с гидротрансформатором — это очень надежный вариант. Плюс на вторичном рынке Skoda всегда ценят.

Если добавить сюда расходы на топливо, то гибридные Corolla Cross и часть корейских гибридов выглядят соблазнительно с точки зрения ежемесячных расходов. Но разница в цене на старте еще долго будет напоминать о себе в кредитных платежах или в пустоте на банковской карте. И здесь вступает в игру именно тот здравый смысл, который редко показывают в рекламных роликах, а рядом — впечатления от машины.

Финальный аккорд

В конце дня мы вернулись в салон Skoda. Оля уже второй раз села за руль Karoq, поправила сиденья, покрутила руль и вдруг сказала фразу, которую я слышу не впервые: «Знаешь, здесь вроде бы все просто, но я чувствую себя как дома». И это, пожалуй, лучшее определение философии этой модели. Не потому, что он самый яркий, а потому, что эта машина берет не с первого взгляда, а с первого тест-драйва. Украинский рынок знает Karoq, как один из самых сбалансированных кроссоверов компактного класса: доступные бензиновые двигатели, умеренный расход, продуманный салон, большой багажник.

Karoq в нашей истории выиграл не одним параметром, а совокупностью мелочей:

адекватная цена по сравнению с Corolla Cross, Sportage и Tucson при близком уровне оснащения;

зрелая европейская настройка подвески и руля, которая «понимает» украинские дороги;

вместительный багажник и продуманный интерьер без визуального шума;

достаточная динамика бензиновых двигателей в сочетании с экономичным расходом, без чрезмерной сложности силовых установок.

Skoda Karoq стал ее реальным выбором с тем самым ощущением, когда ты закрываешь дверь, включаешь музыку, берешься за руль и понимаешь: «Да, вот оно». Машина, которую ты не будешь оправдывать перед собой через год — ни цифрами в сервисной книжке, ни поведением на разбитой сельской дороге.