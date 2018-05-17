Deepcool GENOME II: корпус с «водянкой» на борту

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Решение принять участие в том самом PC Master Race выдвигает к игровому компьютеру немало особых требований. Система должна быть не только мощной и функциональной, но еще и привлекательной, иначе собирать лайки в Instagram будет непросто. В ход идет все: LED-подсветка, жидкостное охлаждение, элементы моддинга. Но если нет желания долго подбирать компоненты методом проб и ошибок, проще использовать готовое решение. Один из таких вариантов – корпус Deepcool GENOME II с «заводской» системой жидкостного охлаждения CAPTAIN GENOME, способной с легкостью охладить почти все современные процессоры.

Дизайн и характеристики модели

Deepcool GENOME II относится к решениям форм-фактора midi tower, и поддерживает установку полноразмерных материнских плат стандарта АТХ, предусмотрен и формат E-ATX при максимальных габаритах материнской платы 305х275мм. Материалы корпуса – ABS-пластик и окрашенная нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.

На левой боковой панели присутствует большая прозрачная вставка-окно, в левом верхнем углу размещена кнопка включения подсветки. Большой размер стеклянного окна легко позволяет рассмотреть все, что будет смонтировано внутри корпуса. Правая панель сплошной 0,8мм металл.

На дне, в месте крепления блока питания, расположен съемный пылевой фильтр. Неестественная кривизна рамки фильтра, скорее всего, мелкий единичный недочет.

Верх корпуса пластиковый, под «чешуей» скрывается радиатор СЖО DeepCool Captain Genome. Перед снятием верхней панели корпуса предварительно нужно снять лицевую, которая придерживает ее сверху. Хотя снимать её захочется только заядлым моддерам. Справа расположены два порта USB 3.0 и разъемы аудио, слева – кнопки питания и сброса.

Фронтальная часть лишена отсека для внешних приводов, но здесь есть декоративная колба со спиралью (напоминающей спираль ДНК), которая и дает название корпусу. Такое решение спорное – нельзя установить 3,5″ кард-ридер или олдскульный оптический привод.

Зато по спирали циркулирует охлаждающая жидкость, что выглядит очень интересно.

Сзади горизонтально расположено семь заглушек слотов расширения и еще два слота – для установки видеокарты в вертикальном положении.

Крепление компонентов внутри корпуса осуществляется традиционным способом – при помощи винтов: не забудьте зарядить свой шуруповерт!

Корпус представлен в нескольких цветовых решениях: в черном цвете с красной или зеленой подсветкой, в белом цвете с синей подсветкой. Интенсивность свечения — средняя.

Колба с циркулирующей в ней жидкостью как-то сразу вызывает ассоциации с секретными лабораториями и смелыми экспериментами. Резервуар как бы делит корпус на две части. Углы передней и верхней панелей выглядят эффектно и напрочь ликвидируют восприятие корпуса как «коробки для комплектующих».

Особенности конструкции

Корпус DeepCool GENOME II позволяет беспрепятственно установить любой PS2-совместимый блок питания, даже увеличенной длины. БП устанавливается на четыре прорезиненных опоры, после чего легко фиксируется винтами. Конструкция корпуса предусматривает разводку кабелей с обратной стороны пластины, к которой крепится материнская плата. В этом случае стоит использовать блок питания с плоскими кабелями, например, Deepcool DQ750ST.

Шасси поддерживает установку двух видеокарт длиной 33 см – для этого потребуется извлечь заглушку на передней панели. Также возможно установить карту длиной до 29 см в вертикальном положении – для этого в комплекте поставки предусмотрен соответствующий шлейф PCI-E.

В корпус устанавливается до четырех дисковых накопителей. Два 3,5-дюймовых винчестера монтируются в съемную корзину в передней части корпуса. Еще два накопителя форм-фактора 2,5 дюйма крепятся в посадочные места с обратной стороны пластины, на которую монтируется системная плата.

За передней и верхней панелями расположены решетки, которые исполняют роль пылевых фильтров.

Корпус оборудован четырьмя вентиляторами: один 120 мм на задней панели (без подсветки), и еще три с автоматическим контролем скорости, относятся к системе жидкостного охлаждения.

Комплект поставки и аксессуары

Корпус Deepcool GENOME II поставляется в базовой комплектации, однако производитель сопроводил изделие всем необходимым.

К шасси прилагается краткое руководство пользователя, комплект винтов для крепления накопителей, десяток пластиковых стяжек, липучки для укладки кабелей.

Небольшой бонус – наклейка с логотипом GamerStorm – семейства геймерских продуктов Deepcool, ориентированных на самых требовательных пользователей. Также комплектацией предусмотрено металлическое крепление водоблока процессора.

В комплекте есть специальный хаб для управления вентиляторами, который крепится на двухсторонний скотч внутри корпуса.

Весьма предусмотрительно к аксессуарам также добавлен небольшой тюбик с фирменной термопастой, а также съемный спикер.

Система охлаждения

Установленная производителем система жидкостного охлаждения DeepCool CAPTAIN GENOME имеет габариты 360х120мм, и оснащена тремя тихими кулерами с белой «дышащей» неотключаемой подсветкой. Скорость вращения ШИМ – управляемых кулеров варьируется в пределах от 500 до 1800 оборотов в минуту.

Система охлаждения, установленная в Deepcool GENOME II, относится к разряду необслуживаемых. Это значит, что заливать жидкость, возиться с подключением водоблока и помпы не придется. Такое решение предпочтительно для компьютерных энтузиастов, которым важен именно конечный результат, но никак не процесс возни с СЖО.

В целом использование такого охлаждения создает меньше шума, чем в случае систем воздушного охлаждения.

Заключение

Корпус Deepcool GENOME II представляет собой функциональное шасси для сборки стильного и мощного игрового компьютера с системой жидкостного охлаждения. При этом его стоимость немного ниже или соизмерима с покупкой отдельно «водянки» и самого корпуса.

Из особенностей стоит отметить минимум посадочных мест для накопителей. Также корпус Deepcool GENOME II BK-RD не подойдет для стенда, в котором постоянно что-то меняется – отсутствие безвинтовой сборки к такому не располагают. Дополнительное преимущество шасси – официальная гарантия от поставщика – 3 года.