DevGAMM Kyiv 2018: крупнейшая конференция разработчиков игр возвращается в Украину

Конференция разработчиков игр DevGAMM, с успехом проводившаяся в Киеве с 2008 по 2013 г., после четырехлетнего перерыва возвращается в Украину. Естественно, мы решили узнать у организаторов, с чем связано подобное решение и что нового ожидается на киевском форуме, который пройдет 1-2 февраля 2018 г. в Cosmopolite Congress Hall. Свои вопросы мы задаем Лерике Маллаевой, создательнице и управляющему директору FlashGAMM/DevGAMM.

Валерия Маллаева родилась в Донецке, закончила Донецкий национальный технический университет, работала в игровой индустрии художником, дизайнером, моделером и аниматором, преподавала в компьютерной академии «Шаг». В 2008 г. Лерика придумала конференцию FlashGAMM, а с 2009 по 2013 гг. совместно с днепровской игровой компанией Аbsolutist занималась ее проведением в Киеве и Москве. В 2013 г. конференция была переименована в DevGAMM и проводилась совместно с компанией Renatus (США, Украина). Последние три года основные мероприятия DevGAMM проходили в Минске и Москве. В год в различных событиях под эгидой DevGAMM принимают участие более 3500 разработчиков.

Добрый день, Лерика. Конференция FlashGAMM/DevGAMM родилась в Украине и проводилась в Киеве с 2008 по 2013 г. В декабре 2013 г., в самом начале Революции Достоинства, конференция собрала в Киеве рекордные 1300 человек. Многие украинские разработчики и гости той конференции побывали на Майдане, а некоторые и непосредственно участвовали в событиях 2013-14 гг. Тем не менее, в 2014 г. конференция была перенесена из Киева в Минск. Почему?

На DevGAMM всегда было большое количество участников из-за рубежа. Им было просто некомфортно прилетать в Украину, когда по всем новостным каналам говорили о революции и военных действиях. Минск оказался отличным выбором для смены обстановки – в Беларусь одинаково просто добраться как украинцам, так и россиянам. А после отмены виз для иностранцев стало вообще замечательно.

Много ли разработчиков из Украины принимало участие в DevGAMM Moscow и DevGAMM Minsk в 2014-2017 гг.?

На московских мероприятиях украинцев, как правило, 5-10% от общего числа участников, на минских чуть больше – 8-16%. С другой стороны, и белорусских разработчиков на московском форуме было ненамного больше – порядка 10%.

Какие факторы заставили вас вернуться в Киев спустя четыре года?

Соскучились 🙂 Часть нашей команды живет в Украине, постоянно участвует в локальных мероприятиях, общается с разработчиками, поэтому и хочется провести конференцию дома. Нам действительно интересно узнать изменившуюся украинскую аудиторию в рамках мероприятия в Киеве. Плюс индустрия явно изголодалась по качественным игровым тусовкам международного уровня. А еще в 2018-м году нам исполняется 10 лет, и наша история как раз началась в Украине – отличный повод вернуться.

Сколько участников вы планируете собрать в Киеве в этом году? Сколько гостей из других стран ожидается?

1000 человек – эта цифра обусловлена ограничениями площадки проведения мероприятия, Cosmopolite Congress Hall. Если будет больше желающих, вынуждены будем закрыть регистрацию заранее. Зато в следующем году сможем принять до 2000 человек. Число иностранных участников, имеются в виду не страны постсоветского пространства, составляет обычно 10-15%.

FlashGAMM/DevGAMM задумывалась как мероприятие, на котором разработчики из восточноевропейских стран могут познакомиться с западными партнерами и издателями. Осталась ли такая необходимость сегодня, когда и сам процесс издания, и связи с коллегами уже наработаны и имеется масса инструментов для совместной деятельности?

Ничто и никогда не сможет заменить личного общения и знакомств, обмена опытом, налаживания новых связей и партнерства. DevGAMM ценно в том числе и как место подобных встреч. Если компания/студия не стоит на месте и продолжает развиваться – она всегда будет присутствовать на главных индустриальных мероприятиях.

Изначально DevGAMM было мероприятием для разработчиков казуальных и мобильных игр. Рынок меняется, сместился ли фокус конференции? На кого она ориентирована сегодня?

Да, фокус сместился вместе с индустрией. Мы расширили сферу интересов и стараемся максимально удовлетворять запросы аудитории. Доклады этого года посвящены разработке игр на всех платформах: консоли, Steam, мобильные и браузерные игры, виртуальная и дополненная реальность. Все современные тренды присутствуют. Главными темами докладов всегда остаются очень конкретные вещи – разработка игр, геймдизайн, аудио, арт, продюсирование.

FlashGAMM и DevGAMM проводились при участии компаний разработчиков и издателей казуальных игр, Absolutist (Украина) и Renatus Media (США, Украина) соответственно. В 2017 г. DevGAMM стала независимым мероприятием. Это хорошая или плохая новость? Что независимость дает вам? Продолжите ли вы сотрудничество с Renatus и в какой форме?

Это прекрасная новость! За год независимости мы смогли реализовать все свои самые сумасшедшие идеи, например, поставили мюзикл c представителями игровой индустрии на DevGAMM Awards, а главное – просто не боялись пробовать что-то новое и ошибаться. Инвестировали в новые города и страны, сделали, в частности, DevGAMM Summit в Сиэтле для VIP-аудитории. У нас остались отличные отношения с партнерами, как с Renatus, так и с Absolutist – компании продолжают участвовать в наших мероприятиях.

Что нового появилось в программе DevGAMM за прошедшие четыре года? Чем вы удивите украинских разработчиков?

За 4 года очень многое поменялось 🙂 Мы несколько раз переделали формат выставки игр, проходящей в рамках конференции. Сильно эволюционировало мероприятие Game Lynch, оно стало более зрелищным. Церемония награждения лучших игр DevGAMM Awards – это теперь огромное шоу с более чем 80 судьями из числа представителей игровой индустрии, которое мы будем пока проводить два раза в год. DevGAMM Quest с участием посетителей стал новой изюминкой конференции. Ну и наши традиционные вечеринки стали еще эпичней. Контент же мероприятия, лекции и докладчики, всегда были и остаются на самом высоком уровне. Например, впервые в Украину делиться опытом приезжают легендарные разработчики Horizon Zero Dawn (Игра года по версии ITC.ua – прим. ред.) из студии Guerrilla Games. Полную же программу мероприятия уже можно найти на сайте конференции, там еще много интересного.

И, конечно, мы хотим отметить 10-летний юбилей конференции. Это знаменательная цифра для нас, и мы очень надеемся, что вы отпразднуете вместе с нами.

Спасибо за ответы, Лерика. Мы безусловно рады снова приветствовать DevGAMM на родной земле. Удачи вам.