Выбор редакции 2017: Игры

Формально XCOM 2: War of the Chosen – это DLC к вышедшей в 2016 г. XCOM 2. Фактически же – совершенно другая игра, глубже, сложней, интересней, разнообразней оригинала. По сути, это XCOM 3, в названии которой просто забыли поменять номер, и вероятно, это лучшая XCOM в истории серии, учитывая даже вызывающие ностальгию проекты 90-х годов. Стратегия/тактика реального времени Total War: Warhammer II

Вышедшая в середине 2016 г. Total War: Warhammer внезапно оказалась не просто Total War с перерисованными юнитами, а очень самобытной и интересной стратегией с тактическими боями, чуть ли не лучшим проектом Creative Assembly. Total War: Warhammer II – это доведенная до совершенства первая часть с новыми фракциями. Идеальный пожиратель свободного времени. А в скором времени разработчики обещают объединить карты и расы из обеих игр… Глобальная стратегия Endless Space 2

Endless Space 2 – это уникальная глобальная стратегия, где геймплей за каждую расу кардинально отличается друг от друга, заставляя вас адаптироваться, искать новые подходы и методы захвата Галактики. Плюс это еще и увлекательное фантастическое произведение, напоминающее хорошие sci-fi романы. Endless Space 2 – очередной продукт исповедуемой командой Amplitude Studios концепции совместной разработки, в которой, благодаря использованию платформы Games2Gether, участвуют сами игроки. Симулятор The Long Dark

The Long Dark – ультимативный и очень атмосферный симулятор выживания в условиях крайнего севера от разработчиков, влюбленных в морозы и снега. Симулятор, генерирующий тысячи уникальных историй и заставляющий вас ежиться от холода даже во время игры в знойный летний день. Грустная, страшная, реалистичная история тихого апокалипсиса и великого белого безмолвия. Спортивная игра/рейстинг Gran Turismo Sport

То, что для серии Gran Turismo означает «бедно», для любой другой гоночной игры является верхом желаний – 162 машины и 17 трасс в 40 вариациях. И пусть Gran Turismo Sport – это не Gran Turismo 7, которую все так давно ждут, тем не менее, это отличный гоночный симулятор с прицелом на сетевые соревнования и огромным потенциалом. Адвентюра Finding Paradise

Finding Paradise – трогательная и захватывающая адвентюра от создателя To the Moon и A Bird Story. Несмотря на то что эти игры связаны своими главными героями, знакомство с предыдущими частями совсем не обязательно. Вам предстоит исполнить предсмертное желание умирающего старого летчика, а для этого погрузиться в его воспоминания о прожитой жизни. За весьма простенькой графикой в Finding Paradise скрывается одна из самых волнующих историй 2017 г. Интерактивная история What Remains of Edith Finch

Несмотря на всю несхожесть отмеченной выше Finding Paradise и What Remains of Edith Finch, у этих проектов много общего. Обе игры – путешествие в воспоминания. В случае с What Remains of Edith Finch – в воспоминания членов семьи Финч, точнее, в последние минуты жизни каждого из родственников Эдит Финч, вернувшейся в старый особняк, чтобы понять причину несчастий, обрушившихся на ее семью. Двухчасовая интерактивная история, рассказать которую оказалось возможным только с помощью игровых средств, вряд ли оставит вас равнодушной. What Remains of Edith Finch из тех игр, что запоминаются навсегда. Головоломка Gorogoa

Gorogoa – это трогательная история без слов и уникальная головоломка, позволяющая почти что сюрреалистическим образом манипулировать с пространством и самыми различными предметами путём комбинации изображений. Игра, начинавшаяся как комикс и частично использующая стилистику комикса, превратилась в интерактивную книгу иллюстраций, рассказывающую историю человека, его мечты и окружающего его мира. Долгих 7 лет понадобились Джейсону Робертсу, чтобы воплотить этот проект в реальность, но оно того определенно стоило. Мобильная игра Monument Valley 2

Невероятно прекрасная Monument Valley 2 – даже не игра в строгом смысле этого слова. Скорее это элегантное произведение искусства, ожившая абстрактная картина. Точнее, картины, так как Monument Valley 2 меняется в зависимости от поворотов истории, рассказанной в ней. Как и оригинальная Monument Valley, вторая часть – это шкатулка с секретами, основанными на нелинейной геометрии. Файтинг Injustice 2

Injustice 2 – это не просто лучший в истории файтинг с героями из комиксов DC, это лучшая работа NetherRealm Studios, без особого труда затыкающая за пояс великий и ужасный Mortal Kombat X. А еще это один из самых красивых файтингов современности: умопомрачительные комбо и отлично срежиссированные суперудары лишнее тому подтверждение. Пропускать эту игру поклонникам жанра категорически не рекомендуется. Хоррор Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard разительно отличается от предыдущих частей серии, и это просто отлично. RE7 – это один из самых впечатляющих хорроров последнего времени, способный вывести из равновесия даже самого бывалого игрока. А для обладателей стальных нервов предусмотрен еще более страшный режим – с поддержкой PlayStation VR. В последнем случае компания Capcom и редакция ITC.ua снимают с себя любую ответственность за ментальное и физическое здоровье игрока. Action Nier: Automata

Формально Nier: Automata относится к жанру action/RPG, но кого разработчики пытаются обмануть? Это чистый, незамутненный аркадный action, тот самый, в котором у вас нет ни миллисекунды на размышление, а все решают голые рефлексы. Высокая скорость боя, обилие врагов и невероятное количество снарядов, периодически заполняющих экран, ну и конечно же, боссы, куда без них. А еще у Nier: Automata 26 концовок, из которых пять только основных. Для того, чтобы пройти эту игру, ее необходимо пройти как минимум трижды. Action/adventure Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins – реабилитация Ubisoft за две предыдущих, спорных игры серии. Действительно огромный удивительный мир древнего Египта, интересные герои, обновленная боевая система, ролевые элементы. А еще – гонки на колесницах, скачки на верблюдах, битвы трирем, приручение львов, сражения с боевыми слонами, гладиаторские бои, разграбление пирамид, поиск секретов, участие в ключевых исторических событиях мировой истории. Через два месяца после выхода Ubisoft продолжает развивать игру, выпуская новые бесплатные квесты и испытания для игроков высокого уровня. Origins – определенно лучшая игра серии Assassin’s Creed. Игра с открытым миром Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn – первый проект с открытым миром от нидерландской студии Guerrilla Games, авторов Killzone. Удивительно, но дебют оказался настолько удачным, что задает новую планку качества для игр подобного рода. От красот пост-постапокалиптического мира Horizon Zero Dawn захватывает дух, любоваться здешними пейзажами не устаешь до самых финальных титров. К счастью, не подкачало и наполнение игровых локаций, а также баланс сюжетной и исследовательской частей игры. По большому счету, и Horizon Zero Dawn, и Assassin’s Creed Origins заслуживают приза и как action/adventure, и как игры с открытым миром, так что можете смело переставить эти проекты местами. Шутер Wolfenstein II: The New Colossus

Есть нечто символичное в том, что звание лучшего шутера 2017 г. заслуживает Wolfenstein II: The New Colossus, наследник одного из первых first person shooter, по сути, сформировавшего этот жанр, Wolfenstein 3D, вышедшего 25 лет назад. Wolfenstein II: The New Colossus – исключительно однопользовательская и откровенно линейная игра, но хотя бы раз пройти ее нужно обязательно – это качественный, очень яркий, динамичный, веселый и в то же время неожиданно серьезный шутер. Да, это безумная клюква, но сделана она на совесть, в лучших традициях жанра. Браво, MachineGames, не останавливайтесь! Сетевой шутер PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS побеждает в этой категории просто статистически. Учитывая количество игроков в Сети, не так давно перевалившее через 3 млн. (на момент написания статьи рекорд составляет 3,106,358 человек в онлайн одновременно), количество сыгранных партий, совершенных убийств, расстрелянных патронов, произнесенных ругательств, пройденных километров. Думается, еще не скоро появится игра, способная тягаться с PUBG. MMO/action Destiny 2

Несмотря на то что после выхода DLC Curse of Osiris игроки не на шутку разозлились на Destiny 2, несмотря на обвинения в недостатке end-game контента, Destiny 2 все еще остается отличным MMO-шутером с мегапафосной кампанией, шикарным графическим стилем и неплохим сюжетом. Убедиться в этом теперь может каждый, ведь Activision не так давно выпустила большую бесплатную ознакомительную версию, доступную через Battle.net. Ролевая игра Divinity: Original Sin II

Главное в ролевой игре не характеристики персонажа, размер карты, количество доступных «стволов» и заклинаний, а именно отыгрывание роли, возможность принимать решения и нести ответственность за их последствия. В этом плане Divinity: Original Sin II – идеальная ролевая игра, не накладывающая на вас никаких ограничений. Будьте добряком или злодеем, убейте ключевых персонажей или постарайтесь угодить всем, выслушивайте каждого или пролистывайте диалоги, выбирая самое прямолинейное решение – все зависит от вас. Удивительно, но хардкорная пошаговая RPG Divinity: Original Sin II продалась тиражом более 1 млн. экземпляров. Отличный результат для проекта такого рода. Action/RPG Prey

В том, во что в итоге превратилась попавшая в производственный ад и потерявшая по пути номер Prey – огромная заслуга разработчиков из Arkane Studios. Получившийся у них Prey 2017 – это удивительно органичная смесь из элементов System Shock 2, BioShock, Deus Ex, Dishonored и… Half-Life. История космической станции, где никому нельзя верить, а каждый предмет готов убить вас, запомнится нам надолго. И мы очень надеемся увидеть сиквел этой игры, и в этот раз не через 11 лет. Old School Thimbleweed Park

Thimbleweed Park, как ни одна другая игра 2017 г., пытается доказать, что на дворе сейчас 1987 год. Шикарная пиксельная графика; участие дизайнеров, стоявших у истока жанра point-and-click адвентюр; интерфейс, скопированный с игр тридцатилетней давности; классический угловатый шрифт; юмор только для своих… Такое впечатление, что мы нашли в капсуле времени потерянную игру LucasArts золотой эпохи квестов… Инди-игра Hellblade: Senua’s Sacrifice

Британскую Ninja Theory, авторов Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West и DmC Devil May Cry сложно назвать инди-студией, тем не менее, Hellblade: Senua’s Sacrifice – это именно инди-игра, созданная небольшой командой разработчиков и изданная самой Ninja Theory. Авторы описывают свой проект как independent AAA game, и это действительно так: по графике, анимации, качеству оцифровки персонажа, звуковому и музыкальному сопровождению, актерской работе – это 100% AAA, но игру с такой атмосферой не смогла бы создать ни одна из внутренних студий Ubisoft или EA. История погружающейся в безумие пиктской девушки-воина – одна из самых важных игр последних лет. Графика Horizon Zero Dawn

Ни у кого не было сомнения, что Guerrilla Games, авторы Killzone, смогут порадовать игроков качественной картинкой в Horizon Zero Dawn. Вопросы вызывал скорее новый для студии формат открытого игрового мира. Что ж, отрадно, что огромные площади никак не повлияли на качество графики в игре. За картинку в Horizon Zero Dawn отвечает собственный движок Guerrilla Games – Decima. Именно его выбрал легендарный Хидэо Кодзима для своей новой игры – Death Stranding, а это о многом говорит. Визуальный стиль Persona 5

Persona 5 – это не только великолепная jRPG с целым коктейлем оригинальных игровых механик, поднимающая достаточно серьезные вопросы, но и невероятно стильная игра. Восторг от здешних эффектов, персонажей, противников, локаций и даже пользовательского интерфейса не проходит и после сотого часа игры. Даже если вы никогда не интересовались jRPG и терпеть не можете анимешную стилистику – Persona 5 достойна вашего внимания. Сценарий What Remains of Edith Finch

Интерактивная история What Remains of Edith Finch не могла появиться ни в каком ином виде. Такой рассказ стал возможен только в форме игры, ведь в каждом из эпизодов вам необходимо на время перевоплотиться в одного из умерших членов семейства Финч, чтобы прожить его последние минуты. История Эдит Финч и ее родственников просто не может оставить равнодушной, во многом благодаря работе сценаристов. Такого разнообразия необычных и инновационных нарративных техник в рамках одной игры мы еще не видели. Музыка Nier: Automata В деле шинковки толп монстров, лавирования между пулями и заполнения счетчика комбо-ударов очень важен ритм, задающий рисунок этого танца смерти. Так что музыка в Nier: Automata – это важный элемент геймплея. Впрочем, божественный вокал Эми Эванс отлично воспринимается и в отрыве от игры. Это как раз тот случай, когда лучше один раз услышать – обратите внимание на плеер в этой записи или прослушайте саундтрек непосредственно на Soundcloud. Звук Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice – игра, в которой звук не только создает необходимое настроение, но является одним из краеугольных камней геймплея. И дело не только в безумных, пугающе реалистичных голосах, поселившихся, кажется, в вашей голове – сбивающих с толку, старающихся запутать вас, угрожающих. Кроме этого, здесь есть и целые эпизоды, в которых вы не можете полагаться на зрение и должны ориентироваться только на слух. Играть в Senua’s Sacrifice рекомендуется в качественных наушниках. Актерская игра Hellblade: Senua’s Sacrifice

Мелина Юргенс, сыгравшая Сенуа в Hellblade: Senua’s Sacrifice – непрофессиональная актриса. Она видеоредактор Ninja Theory, почти случайно получившая эту роль. Тем не менее, девушка не только справилась с новой для себя работой на отлично, но и продемонстрировала настоящим актерам, как нужно вживаться в персонажа. Особенно если этот персонаж страдает от ментального расстройства. Обязательно посмотрите смонтированное Мелиной видео выше, в котором девушка рассказывает о своем превращении в Сенуа. За выслугу лет Titan Quest: Ragnarök

Иногда, услышав фамилию какого-то актера или музыканта, мы с удивлением констатируем, что он, курилка, оказывается, еще жив. То же самое можно сказать об action/RPG Titan Quest. Выход в 2017 г. DLC Titan Quest: Ragnarök для игры одиннадцатилетней давности прозвучал для многих как гром среди ясного неба. Внезапно оказалось, что бессмертный старичок не только все еще жив, но и отлично играется. Собственно, за это игровое долголетие, уникальное как для однопользовательской по сути игры, Titan Quest и получает специальный приз «За выслугу лет». Самая скандальная игра Star Wars Battlefront II

Обидно, что очень неплохой сетевой шутер Star Wars Battlefront II через пару лет мы будем вспоминать только в связи со скандалами, сопровождавшими его выход. EA удалось серьезно разозлить игроков, спровоцировав настоящий вал критики, который привлек внимание даже регулирующих органов некоторых стран. И пусть в итоге все закончилось более-менее мирно, скандал с Star Wars Battlefront II нанес серьезный репутационный ущерб EA и очевидно повлияет на политику всех AAA-издателей в отношении лут-боксов. Феномен года PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – действительно феноменальная игра. Фантастическая популярность при практически полном отсутствии рекламы. Удивительная всеохватность – в PUBG играют даже те, кто, казалось бы, терпеть не может сетевые шутеры и поджанр Battle Royale. 27 млн. проданных копий еще до релиза игры. При этом даже после официального выхода за неделю до Нового года игра остается шероховатой, тормозящей, недоделанной, так что претендовать на звание Игры года она, если честно, не может. Провал года Mass Effect: Andromeda

Нам не пришлось долго спорить, выбирая игру в этой категории, и это на самом деле очень печально. Не такого финала для одной из самых грандиозных игровых научно-фантастических саг мы ждали. Mass Effect: Andromeda не только похоронила любимую миллионами игроков серию, но способна пустить на дно и великую Bioware, которую в последнее время покинули все ключевые персоны. Интересно, что в прошлом году этот антиприз заработала другая игра, посвященная космосу и исследованию планет – No Man’s Sky. Игра года Horizon Zero Dawn