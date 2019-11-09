Disco Elysium: разговорная RPG





Disco Elysium — очень специфическая ролевая игра, в которой нет практически ничего, кроме текстов. Разговоров, внутренних моно/диалогов, описаний и т.д. Осмелюсь заявить, что это одна из самых необычных, стильных и глубоких RPG последних лет.

Disco Elysium Жанр ролевая игра

Платформы Microsoft Windows

Языки английский

Разработчик ZA/UM

Издатель ZA/UM

Сайт Steam

Disco Elysium начинается с того, что ваш рептилоидный мозг общается с неокортексом, а продолжается беседами с зеркалом, попыткой убедить мусорный контейнер открыться, смертью от неудобного стула или от собственной неловкости. Эта игра, в которой Game over можно получить в первой же игровой сцене, и провести несколько часов, изучая скандальные расовые теории или собирая пустые бутылки на улице. Здесь можно брать взятки, просить милостыню, умереть от передоза или от испуга. Порассуждать об эзотерике, подружиться с бомжами, стать завсегдатаем ломбарда или книжного магазина. Возможно, Disco Elysium правильнее было бы отнести к жанру адвентюр или вовсе визуальных новелл, но здесь у вас действительно есть огромные возможности по выбору линии поведения и отыгрышу роли, такие, которые и не снились большинству больших RPG.

А начинается все с того, что ваш герой просыпается после многодневного запоя голым в разгромленном в хлам гостиничном номере. Он допился уже до белой горячки, разговаривает сам с собой и с загадочными потусторонними сущностями и совершенно не помнит, кто он такой и что, собственно, здесь делает. Амнезия — часто используемый разработчиками игр прием, в этом Disco Elysium похожа на две другие RPG, с которыми ее чаще всего сравнивают, на Planescape: Torment и Torment: Tides of Numenera.

Так что первой вашей задачей станет одеться (что не так-то и просто, учитывая, что одного ботинка в комнате нет, зато имеется разбитое оконное стекло), спуститься в лобби и понять, кто вы, собственно, такой. Достаточно быстро выясняется, что вы коп, вот только… во время последнего запоя вы потеряли где-то свой полицейский значок, возможно, продали или выбросили табельное оружие, заблевали и уничтожили свои записи и вообще, вели себя крайне вызывающе – разгромили номер и испортили несколько предметов в кафе, угрожали посетителям пистолетом, а одна из официанток вообще уволилась по вашей вине. Впрочем, все эти расспросы так и не помогут вам узнать собственное имя.

А на пороге уже маячит ваш напарник, ведь кроме всего прочего, у вас имеется труп, происхождением которого стоит заняться. Повешенный болтается на заднем дворе кафе вот уже неделю и уже начал пованивать. Кто-то стащил с трупа одежду, а уличные дети развлекаются тем, что бросают в тело камни. Вам необходимо снять труп и провести осмотр места преступления. Ну и, конечно же, допросить возможных свидетелей в близлежащих домах. Полицейская работа нетороплива, кропотлива и обстоятельна, впрочем, в вашем случае она может преподнести какие угодно сюрпризы.

Собственно, вся Disco Elysium – это текст, текст и почти ничего, кроме текста. Допросы подозреваемых, поиск улик, внутренние монологи и общение с разными сторонами собственного сознания. Если в тех же Planescape: Torment и Torment: Tides of Numenera, кроме огромного количества текста, была все-таки и какая-то боевая система, то в Disco Elysium редкие столкновения решаются в том же текстовом диалоге, просто проверяются совсем другие параметры персонажа.

Ролевая система в игре очень необычна. У вас есть двадцать четыре характеристики (аспекты личности), разбитые на четыре группы. Интеллект – логика, риторика, энциклопедические знания, драма (позволяет определять ложь), концептуализация (умение различать креативность, понимание искусства), визуализация (умение реконструировать сцену преступления, понимание законов физики). Психика – сила воли, внутренняя империя (очевидная отсылка к фильму Дэвида Линча, в игре это предчувствие, шестое чувство), эмпатия, властность, моральный дух (в данном случае понимание полицейской культуры, чувство локтя), внушение. Физические качества – выносливость, болевой порог, чувство тела, электрохимия (восприимчивость к наркотикам), чувство опасности, доверие к инстинктам. Моторика – координация, восприятие, скорость реакции, находчивость, согласование (здесь — умение управлять механизмами), хладнокровие. Собственно, только последнюю категорию можно условно соотнести с привычной нам по другим RPG ловкостью, с остальными сложней.

Кроме 24 характеристик, у вашего героя есть нечто вроде Чертога разума Шерлока Холмса, где он обдумывает сложные концепции вроде феминизма, налогообложения, расовой теории, одиночества, боли утраты и т.д. Эти мысли должны некоторое время вылежаться в Чертоге, после чего дадут вашему герою некоторые бонусы к определённым характеристикам или действиям. Впрочем, порой мысли приносят больше вреда, чем пользы. Условно эти мысли в Кабинете размышлений можно назвать перками персонажа.

Да, классический инвентарь с одеждой и некоторые инструменты, типа фонарика, фомки и папки с бумагами в игре есть. Одежда дает бонусы к тем или иным характеристикам и в зависимости от ситуации ее стоит менять.

Каждый диалог, каждое событие в игре проверяет те или иные параметры героя, добавляя к ним модификаторы от одежды, инструментов и полученных ранее улик или информации, а затем бросая кубики. Хотите осмотреть место преступления — попробуйте визуализировать сцену убийства, хотите взломать дверь – попробуйте опцию координации, отличить правду от лжи – драма, и т.д. Впрочем, порой от вашего выбора ничего не зависит, те или иные аспекты вашей личности будут активизироваться в зависимости от их значения и текущей ситуации и… вступать с вами в диалог. Эти внутренние диалоги составляют чуть ли не четверть текста в игре.

Да, читать придется много. Все персонажи Disco Elysium великолепно прописаны и любят поговорить. Ваш журнал начнет наполняться важными и не очень заданиями, причем зачастую никаких подсказок, где искать ответы на интересующие вас вопросы, никаких маркеров на карте здесь нет. Вы коп – вперед, общайтесь с народом, расследуйте.

Тексты в Disco Elysium невероятно красиво написаны. У каждого персонажа свой стиль общения, собственный словарный запас, а зачастую еще и какой-нибудь диалект. Кроме того, вы же ничего не знаете об этом мире, так что вам придется, кроме вопросов, непосредственно связанных с расследованием и вашими текущими задачами, задавать вопросы и об игровом мире, а он на самом деле весьма непрост.

Город-государство Ревашол пятьдесят лет назад пережил кровавую коммунистическую революцию, красный террор, потом белый террор, в итоге мятежный регион был оккупирован иностранными интервентами, Коалицией, поделившей город на зоны влияния, но не особо заботящейся о его развитии. Этакая смесь СССР и послевоенной Германии. За последовавшие 50 лет Ревашол так и не пришел в себя. Город лежит в руинах, люди ютятся в каких-то убогих квартирках, социальные конфликты нарастают. Здесь толком нет правительства, а полиция работает на общественных началах. В тех же доках, в которых вы оказались по воле службы, всем заправляют профсоюзы, которые ведут себя как настоящая банда. Прямо сейчас профсоюзы проводят забастовку, выдвигая явно неосуществимые и в целом достаточно бредовые требования. Убийство, которое мы расследуем, скорее всего связано именно с забастовкой.

Несмотря на то что Disco Elysium – это по сути текстовая RPG, графика игры оставляет очень приятное впечатление, изометрический мир и персонажи нарисованы, кажется, масляными красками и выглядят очень самобытно и ярко. А изображения в том же Кабинете мыслей дадут фору самым безумным работам Дали и Босха. Локации в игре получились запоминающимися, а в некоторые моменты, например, внутри кафе вечером, Disco Elysium выглядит просто фантастически.

Самый большой минус Disco Elysium является отражением ее самого большого плюса – это огромное количество красивого, хорошо написанного, неглупого текста. В игре, по заверениям разработчиков, около 1 млн. слов, что даже больше, чем в Planescape: Torment (800 тыс. слов) или в «Войне и мире» (450 тыс. слов). Перевод такого огромного массива текста — невероятно трудная и недешевая задача, так что единственный язык, на котором доступна Disco Elysium – английский. И что-то мне подсказывает, что локализации на русский и тем более на украинский мы не дождемся никогда, очень уж нишевый это проект.

Причем язык в игре далеко не самый простой. Не могу сказать, что я в совершенстве владею английским, скорее у меня средний уровень, зато действительно большой словарный запас, тем не менее, играть в Disco Elysium мне пришлось с открытыми словарями, причем сверяясь с ними порой по несколько раз за предложение. Дело в том, что многие персонажи игры говорят на диалектах, используют специфическую лексику и сыплют редкими фразеологизмами. Порой герои обсуждают не самые распространённые темы, связанные, скажем, с эзотерикой, криминалистикой, расовой теорией, экономикой и т.д. Кроме того, в игре полным-полно собственных топонимов и выдуманных слов, которые только усложняют ситуацию. Одним словом, игра в Disco Elysium – это само по себе неторопливое кропотливое распутывание текста.

Второй минус Disco Elysium – очень невысокий темп, опять-таки отражение ее плюсов. Чтение огромных объемов текстов — процесс очень уж неспешный. И хотя локации здесь небольшие, количество людей, с которыми нужно пообщаться, и точек, на которые стоит обратить внимание, не такое уж и маленькое. В итоге первый день, за который мое расследование не продвинулось ни на йоту, занял у меня около 8 часов игрового времени. Дальше, когда вы освоитесь в мире игры, дело пойдет веселей, но все равно, Disco Elysium — очень неторопливая игра.

Небольшое число игровых механик и концентрация на тексте делают игру немного однообразной, но здесь это скорее фишка, чем минус.

Disco Elysium — очень необычная ролевая игра. Огромное количество текста, отсутствие локализации и очень сложный английский наверняка отпугнут от проекта широкую публику. Но если вы все-таки решитесь окунуться в мир Disco Elysium и приложите усилие, чтобы продраться через непростой текст, вы получите настоящее интеллектуальное удовольствие от этого проекта.