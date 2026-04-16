Elcore UA — авторизований реселер Anthropic

Elcore UA стала авторизованным реселлером Anthropic и теперь официально предлагает модели Claude через платформу Amazon Bedrock. Это один из немногих подобных статусов в регионе Восточной Европы.

Получение статуса означает, что компания вошла в узкий круг партнеров, имеющих право продавать и внедрять одну из самых востребованных моделей генеративного ИИ в мире — Claude. Партнерство реализовано через сервис Amazon Bedrock, что дает заказчикам прямой, надежный и полностью управляемый доступ к передовым AI-технологиям.

«Мы рады, что Anthropic доверил нам статус авторизованного реселлера. Claude считается одной из самых ответственных и безопасных моделей искусственного интеллекта благодаря подходу Constitutional AI. Теперь наши клиенты смогут использовать эти модели с полной уверенностью в безопасности данных, минимальном риске галлюцинаций и высоком качестве ответов. Это важный шаг для украинского бизнеса во внедрении генеративного ИИ промышленного уровня», — отметил Евгений Погребняк, директор Elcore UA.

Новый статус позволяет Elcore UA предлагать заказчикам:

Через Bedrock (как API-платформа) Доступ к актуальным моделям Anthropic

Pay-as-you-go ( без обязательств )

( ) Возможность интеграции Claude с другими моделями в рамках единой платформы Amazon Bedrock Через AWS Marketplace (как готовый SaaS-продукт) Готовое решение для внедрения в корпоративную среду, позволяющее эффективно использовать передовые ИИ-технологии в организации

Минимальная годовая подписка (на 20 пользователей) Общие преимущества Оплата по счетам в локальной валюте

Локальная техническая экспертиза, помощь с интеграцией, кастомизацией и обучением команд

Полное соответствие требованиям корпоративной безопасности и compliance

Для бизнеса это открывает новые возможности для автоматизации сложных процессов, создания интеллектуальных ассистентов, анализа больших объемов данных и повышения эффективности без необходимости самостоятельно решать вопросы лицензирования и инфраструктуры.

Elcore UA продолжает активно расширять портфель передовых облачных и AI-решений, помогая компаниям в Украине внедрять самые современные технологии быстро, безопасно и с максимальным бизнес-эффектом.