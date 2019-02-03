Endless Space 2 – Penumbra: из тени

Penumbra – третье крупное контентное дополнение к глобальной космической стратегии Endless Space 2 после прошлогодних Vaulters и Supremacy. Оно добавляет в игру еще одну фракцию с уникальным путем развития и новую механику – взлом систем. И вот с ней все не так гладко, как хотелось бы.

Endless Space 2 – Penumbra Жанр глобальная космическая стратегия

Платформы Windows, macOS

Языки русский, английский

Разработчик AMPLITUDE Studios

Издатель SEGA

Сайт Steam

Но прежде чем перейти к Endless Space 2 – Penumbra, давайте посмотрим, как AMPLITUDE Studios успела обновить игру за прошедшие с момента выхода предыдущего большого DLC полгода.

Релиз Endless Space 2 – Supremacy состоялся 2 августа 2018 г., а уже через месяц, 11 сентября 2018, вышло следующее DLC, бесплатное Renegade Fleets, содержащее альтернативные скины для флотов 7 игровых рас. Очень, надо сказать, впечатляющие скины. Кстати, это уже восьмое бесплатное дополнение к Endless Space 2.

15 ноября 2018 появилось сразу два небольших платных дополнения. Первое, Harmonic Memories, включает девять музыкальных композиций из оригинальной Endless Space (2012) и нового героя FES2 Reflects. Второе, Celestial Worlds, содержит новую квестовую линию из 14 глав, связанную с Академией. Плюс 2 уникальные планеты, 6 новых оружейных модулей для кораблей и 8 новых улучшений имперского уровня. Все это можно получить, выполняя задания различных фракций Академии, борющихся за влияние. Отличное DLC, рекомендуем. И Harmonic Memories, и Celestial Worlds до 4 февраля 2018 г. можно приобрести за полцены, по 29 грн. вместо 59 грн.

Ну и наконец-то, основное блюдо – Endless Space 2 – Penumbra. DLC добавляет в игру одиннадцатую основную фракцию – Хор Теней. В отличие от воинственных Хишшо, героев предыдущего дополнения, Хор Теней, а это по сути единое существо – любопытные пацифисты. Почти столь же древние, как и Вечные, они скитались по измерениям и вселенным, пока не услышали крик Космоса, который заставил их заинтересоваться творениями Вечных и прийти в их измерение, чтобы принести мир и гармонию. Хор Теней обитает в уникальном узле Галактики, возле коллапсирующей звезды, и у них есть лишь одна планета на протяжении всей игры. Точнее, даже не совсем планета, а набор искусственных колец в системе с природной аномалией. Кольца можно развивать, открывая новые ячейки для населения.

В связи со специфической структурой Хора Теней и отсутствием у них нормальных колоний на планетах, у этой расы нет привычных зон влияния, то есть получать ресурсы с других природных аномалий они могут только с помощью исследовательских Бегемотов (см. Endless Space 2 – Supremacy). Увеличение населения и присутствие в других системах доступно Хору Теней с помощью создания т.н. Святилищ, внепространственных обиталищ для единиц Хора, которые могут быть расположены на любых планетах, даже на тех, на которых уже имеются колонии других рас. Мало того, Хор может внедрять в население чужих колоний Спящих, симбиотов Хора и других рас. Такие Спящие позволяют получать информацию о системе, в которой находятся, а при должном количестве «агентов» в другой империи — и похищать ее ресурсы. Кроме того, Спящих можно украсть и вернуть в собственную систему, тогда они превращаются в новое существо – Тень Хора, оторванную от Хора Теней единицу, имеющую определенные бонусы.

Собственно, создание Святилищ и размещение Спящих – это всего лишь две из разнообразных операций, которые доступны Хору Теней при использовании новой игровой механики – Взлома. Взлом происходит на карте Экономики, которой вы, с появлением этих функций, будете пользоваться намного чаще, чем в обычной игре. Выбрав одну из своих систем — базовую, систему со Святилищем или систему с бэкдором, вы можете задать цель взлома и по прошествии нескольких ходов выбрать итоговый результат, зависящий от того, какую именно систему вы взламывали. Если это система с колонизируемыми планетами, то вы можете создать новое Святилище. Если природная аномалия – аварийный буй, позволяющий мгновенно переместить вашу домашнюю систему в случае ее обнаружения (ваша «столица» невидима для других рас, но может быть найдена). Если же это планета другой расы, то опций намного больше.

Вы все так же можете создать Святилище, даже на занятой планете. Можете установить бэкдор, позволяющий начинать следующую операцию взлома прямо из этой точки. Можете внедрить или похитить Спящего, если он уже здесь имеется. Влиять на политику в чужой империи. Саботировать линии командования, внося сумятицу и накладывая на противника штрафы при наземной битве. Ранить губернатора системы. Процесс взлома можно ускорять с помощью атакующих программ, открывающихся при исследовании определенных технологий. Кроме того, для противодействия «хакерам» противника есть и защитные программы, позволяющие замедлить взлом и отследить его источник. В принципе, интересные возможности, частично заменяющие шпионаж, вот только работают они странно.

Нет, для Хора Теней, для которого эти механики базовые и жизненно необходимы для развития расы, все работает хорошо. К тому же эта раса имеет существенные бонусы для Пропускной способности (влияет на число размещенных атакующих и оборонительных программ) и скорость взлома. А вот необходимость во взломе для других рас — достаточно спорный момент. У них всегда есть иные, более простые и эффективные способы решения подобных проблем – хотя бы военные. Кроме того, сама система взлома получилась неинтуитивной и запутанной, понять, кто кого взламывает, у кого преимущество и какой бонус дают те или иные программы на конкретную операцию взлома, очень сложно. Здесь нужен более прозрачный интерфейс и более логичное обучение, надеемся, в одном из ближайших патчей эту проблему исправят.

Но вернемся к развитию Хора Теней. Т.к. «планета» у этой расы только одна, появление новых единиц Хора зависит только от этой планеты – население рождается на ней и «пересылается» в выбранное Святилище. Кроме того, жители Святилищ не могут добывать ресурсы или строить что-либо на планетах, которые их скрывают, так что все ресурсы они пересылают в «столицу». Собственно очередь строительства и улучшения есть только в этой системе. С одной стороны – это удобно в плане управления, с другой – все-таки снижает общий доход империи.

Еще одна фишка Хора Теней – невидимые по умолчанию корабли, которые могут свободно проходить даже сквозь закрытые границы (пока их не обнаружат), выполняя шпионские миссии, задания квестов, исследуя аномалии. Это действительно удобно. Другие расы тоже получат системы невидимости, но чуть позже, плюс в древе исследований появились и технологии обнаружения невидимых кораблей.

У Хора Теней есть собственные герои с отдельной веткой умений, влияющих на «хакерство». И, конечно же, собственный главный квест, связанный с поиском своего места среди столь разнообразных и главное — разделенных существ, населяющих галактику. Вот только это достаточно короткая и простая квестовая линейка, которую можно пройти буквально за 80 ходов (из 300 стандартной партии).

В целом, AMPLITUDE Studios традиционно сработала неплохо. Endless Space 2 – Penumbra интересное дополнение, а Хор Теней — очень необычная раса с уникальной линией развития. Вот только система взлома на текущий момент выглядит недоработанной. Ее нельзя назвать полноценной заменой шпионажу, да и с балансом и удобством использования здесь явно не все в порядке. Так что ждем патчей.

Базовая стоимость Endless Space 2 – Penumbra такая же, как и у предыдущего дополнения, Supremacy – 215 грн. До 4 февраля DLC можно купить со скидкой 10%, за 193 грн. Впрочем, боюсь, в случае с Penumbra мы рекомендуем подождать выхода патчей, правящих баланс системы взлома. Возможно, DLC стоит купить на одной из следующих распродаж. Сейчас же, если вы пропустили предыдущие большие и малые дополнения, обратите внимания на них. До 4 февраля стоимость всего, кроме нового, дополнительного контента к игре снижена на 50%, а базовую Endless Space 2 можно купить со скидкой 66%, всего за 163 грн.