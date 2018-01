Endless Space 2 – Vaulters: звездные скитальцы

Почти одновременно с уже рассмотренной нами Assassin’s Creed Origins – The Hidden Ones, вышло еще и дополнение к Лучшей глобальной стратегии 2017 г. – Endless Space 2. DLC Vaulters не меняет игру так кардинально, как, скажем, Endless Legend – Tempest меняла оригинальную Endless Legend, тем не менее, в дополнении достаточно нововведений. Но вначале давайте посмотрим, как изменилась базовая игра с момента релиза в конце мая прошлого года.

Endless Space 2 – Vaulters Жанр глобальная космическая стратегия

Платформы Windows, macOS

Разработчики AMPLITUDE Studios

Издатель SEGA

Сайты endless-space.com , Steam

AMPLITUDE Studios и раньше выпускала бесплатные дополнения к своим играм, к той же Endless Legend наряду с платными DLC выходили и небольшие бесплатные дополнения: Forgotten Love, Forges of Creation Update и Digital Artbook. То же самое можно сказать и о Dungeon of the Endless и дополнениях к ней: Australium Update с персонажами из Team Fortress 2, Death Gamble Update, Organic Matters Update с новым кораблем, героями и монстрами, плюс тот же Digital Artbook. Но в случае с Endless Space 2 разработчики вышли уже на совсем новый уровень поддержки комьюнити. За девять месяцев они умудрились выпустить пять бесплатных дополнений к игре, в том числе существенно влияющих на геймплей.

И первым, еще 22 июня 2017 г., то есть буквально через месяц после релиза Endless Space 2, вышел Stellar Prisoner Update, в который вошли новый квест, несколько новых героев и пара уникальных планет для исследования, плюс были добавлены некоторые инструменты для моддеров.

Затем, 12 сентября 2017 г., появился Target Locked Update, в котором в игру добавили давно ожидаемые игроками корабельные модули, позволяющие ввести в битвы космические истребители и бомбардировщики. Плюс традиционные новый герой и квест.

На Хэллоуин, 31 октября 2017 г., вышел Little Grin Man Update, с новым героем, квестом и малой цивилизацией.

16 ноября 2017 г. стал доступен Galactic Statecraft Update, серьезно изменяющий дипломатическую механику игры. Теперь вы при определенном уровне дипломатического давления можете выдвигать другим цивилизациям требования, и если они откажутся выполнять ваши условия, вы можете получить существенный штраф для экономики, науки или вооруженных сил. Появилась и контекстная дипломатия – теперь можно потребовать от конкурентов убрать флот из ближайших к вам систем, прекратить колонизацию в зоне ваших интересов и т.д. Еще одним важным дипломатическим инструментом стали экономические санкции различных форматов. Плюс в этом же дополнении у пиратов появились домашние планеты-логова, игроки стали получать бонусы за контроль созвездий, были введены маркеры для координации действий с союзниками, добавлены орбитальные станции, новые квесты и т.д. Galactic Statecraft Update по количеству нововведений вполне потянул бы и на полноценное платное DLC.

И, наконец, 18 января 2018 г., в честь семилетия AMPLITUDE Studios, вышел Endless Day Update с эксклюзивным квестом, героем и аномалией. Чтобы получить это дополнение, необходимо было начать новую игру между 21 и 25 января, но никто ведь не отменял перевод часов 🙂

Плюс на сайте игрового сообщества Games2Gether можно разблокировать дополнение Community Challenge с новой планетарной аномалией, корабельными модулями, событием, героем, типом галактики и внешним видом флота одной из цивилизаций. Что ж, закончили с бесплатными дополнениями, перейдем собственно к герою нашего материала, Endless Space 2 – Vaulters.

Как уже понятно из названия, дополнение добавляет в Endless Space 2 хорошо знакомую поклонникам игр AMPLITUDE Studios расу – собственно Vaulters, Хранителей. Да, тех самых Хранителей, которых мы встречали в Endless Legend. После завершения основного квеста на планете Аурига, Первая из рода Золя отправилась с частью своего народа в космическое путешествие, вот только корабль колонистов сбился с курса во время мощного взрыва. Тысячу лет дрейфовал он по галактике, ведомый верным Опботом, и когда надежды на спасение уже не осталось, загадочный артефакт Вечных оживил корабль и привел его к новому дому. Как и у других основных рас, у Хранителей есть собственная цепочка квестов, связанная с поиском потерянной родины и оставшихся на ней соотечественников.

Ключевая особенность Хранителей, существенно влияющая на стратегию экспансии – другой метод колонизации. Дело в том, что Хранители могут основывать новые колонии только с помощью своего материнского корабля – Аргоси. После моментального освоения новой планеты на ней наступает Золотой век, а Аргоси для проведения следующей бесплатной колонизации необходимо время на восстановление систем. Впрочем, корабль можно пустить в дело чуть раньше, заплатив штраф, растущий по мере увеличения числа планет вашей империи. Учитывая, что вначале штраф совсем небольшой, Хранители имеют существенную фору на старте игры.

А на финальных стадиях им пригодится уникальное сооружение, доступное этой цивилизации с самого начала – Звездные врата, позволяющие телепортировать боевые флоты на другой конец Галактики в мгновение ока. Впрочем, такая мобильность все равно не избавляет вас от необходимости иметь несколько сильных флотов.

Потому что в Endless Space 2 – Vaulters появилась еще одна особенность, которой активно пользуются ваши AI-конкуренты – пиратская дипломатия. Теперь с пиратами, с момента выхода дополнения Galactic Statecraft Update имеющих под своим контролем целые системы, можно договориться. Причем не только откупиться, заключив временное перемирие, но и натравить их на противника с помощью Черной метки. Мало того, вы можете за счет собственных ресурсов ослаблять и усиливать пиратский флот. Получить Черную метку на одну из своих планет достаточно неприятно, ее можно снять за деньги или же терпеть непрерывные атаки пиратских кораблей в течение нескольких ходов.

Естественно, у Хранителей есть собственные герои, включая того самого Opbot DV8, знакомого нам еще по Endless Legend, собственные дополнительные квесты, экзотические корабельные модули, позволяющие брать корабли противника на абордаж, своя малая цивилизация, опять-таки, уже знакомые нам Сестры милосердия, новые события и т.д.

Endless Space 2 – Vaulters – хорошее, качественное дополнение и текущая цена в 169 грн. выглядит здесь вполне оправданной. Вместе с бесплатными аддонами, вышедшими в течение года, оно существенно меняет Endless Space 2, так что если вы забросили игру после первого прохождения – это отличный повод вернуться для повторного покорения галактики. А если вы еще не знакомы с Endless Space 2, именно сейчас хорошее время попробовать игру – в честь празднования семилетия AMPLITUDE Studios, т.н. Endless Day, до 1 февраля 2018 г. все игры студии продаются со скидками от 50 до 75%.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Новая играбельная фракция с уникальными умениями, корабельными модулями, постройками, героями и квестами; дипломатические опции при общении с пиратами Минусы: Нет Вывод: Хорошее дополнение к отличной глобальной стратегии

