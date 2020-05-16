Fury Unleashed – action/платформер внутри комикса





Кибернетизированные неонацисты из прошлого, ожившие древние боги, инопланетные твари, гигантские пауки и хищные растения. И герой-одиночка, на высокой скорости прорубающийся через толпы противников, оставляя за собой лишь хаос и смерть. Встречайте Fury Unleashed – реактивный action/платформер с элементами roguelike.

Fury Unleashed Жанр action/платформер

Платформы Windows, maxOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Awesome Games Studio

Издатель Awesome Games Studio

Сайт Steam

Основы жанра action/платформер были определены еще тридцать с хвостиком лет назад и с тех пор практически не менялись. Да и сложно придумать что-то новое в игре, где вашей задачей является прыгать по платформам, уворачиваться от пуль и уничтожать толпы противников. Впрочем, благодаря умелой работе художников и гейм-дизайнеров такие схожие по базисному геймплею игры как Shovel Knight, Dead Cells, Zombotron или My Friend Pedro ощущаются совсем по-разному. Что ж, можете добавить в этот список еще и Fury Unleashed от Awesome Games Studio. Благодаря визуальному решению и заточке на скорость прохождения эта игра достойна занять место рядом с названными выше хитами.

Fury – персонаж комикса (героя или героиню вы можете выбрать самостоятельно), так что все события Fury Unleashed происходят на страницах нескольких томов визуальной новеллы, которые Fury должен пройти, чтобы помочь своему создателю, попавшему под жесткую критику фанатов и переживающему некий кризис идентичности. Все уровни Fury Unleashed стилизованы под комиксы. Карта каждой из глав – это расчерченный на хорошо узнаваемые блоки-комнаты разворот графической новеллы. Опыт, валюта и очки жизни, выпадающие из убитых противников – чернила разных цветов. Новое оружие вам могут нарисовать, если вы выполните задание, уничтожая противников на одной из черно-белых страниц и окрашивая ее. Страницы, рассказывающие историю автора комикса, которые открываются после прохождения всего выпуска, выглядят как стол художника, на котором лежит смартфон с фрагментом переписки. Отличная стилизация, Fury Unleashed выглядит действительно очень круто.

Как уже говорилось выше, с точки зрения геймплея Fury Unleashed похожа на те же Dead Cells или Zombotron, с той лишь разницей, что все пассивные способности персонажа, которые вы открываете и прокачиваете после неизбежной смерти героя, заточены на сохранение и удержание значения счетчика комбо, то есть на скорость прохождения. Чем выше значение комбо, тем больше чернил, а значит, опыта, денег и очков жизни, вы получите из убитых врагов. Чем выше комбо, тем лучше защита вашего персонажа. И т.д. Так что если при первых попытках прохождения вы будете исследовать все комнаты каждого из разворотов комикса, то на двадцатый и т.д. раз вы будете как можно быстрее бежать из левого верхнего угла в правый нижний, к выходу в новую главу. Бежать не останавливаясь, сохраняя комбо, а для этого нужно всеми способами избегать урона, уворачиваясь от пуль, ловушек и опасных предметов окружения.

Как и положено хорошему платформеру с элементами roguelike, уровни здесь генерируются при каждом прохождении. Расположение комнат, противников, типы оружия и амуниции в сундуках, и т.д. Чтобы начать находить некоторые из подвидов оружия, их сначала нужно открыть, выполняя небольшие задания. Типов оружия в игре действительно много, оно отличается по редкости и дополнительным бонусам, прямо как в какой-нибудь RPG. С балансом все тоже в порядке, оружие ощущается по-разному и имеет как плюсы, так и минусы. Да, кроме разнообразных автоматов, снайперских винтовок, бластеров и BFG, здесь есть неплохой ассортимент холодного оружия и гранат. Правильное их сочетание – залог успеха.

Да, чуть не забыл, Боссы! Как в любом уважающем себя action/платформере, в Fury Unleashed неплохой бестиарий, включающий промежуточных боссов, которых можно встретить на каждом уровне начиная со второй главы, так и основных боссов каждого из выпусков. Причем в каждом из выпусков по три разных босса, и начинать игру сразу со второго или третьего выпуска вы сможете только когда убьете каждого из них хотя бы по разу. Боссы действительно разные и к каждому нужно найти свой подход.

Удивительно, но несмотря на регулярную смерть и сотни перепрохождений уровней, Fury Unleashed не надоедает. Из-за ставки на скорость каждая отдельная пробежка получается достаточно короткой – 5-15 минут, но циклы повторений могут запросто «сожрать» пару-тройку часов вашего времени. Для тех, кому тяжело на нормальном уровне сложности, есть легкий — для стримеров (так считают сами авторы) и детей. Кроме того, после первого прохождения откроются и более высокие уровни сложности, на которых игра ощущается уже совсем по-иному.

Одним словом, если вы любите хорошие action/платформеры – обратите внимание на Fury Unleashed, это на самом деле очень достойный представитель уважаемого классического жанра.

P.S. Ах, да, здесь же еще есть режим на двух игроков!