My Friend Pedro: стреляй первым, дружище!





My Friend Pedro – чумовой action/платформер, созданный всего одним человеком, Виктором Эгреном, на базе собственной flash-игры. И это одна из самых крутых action-игр 2019 г.

My Friend Pedro Жанр action/платформер

Платформы Windows, Nintendo Switch

Языки русский, английский

Разработчик DeadToast Entertainment

Издатель Devolver Digital

Сайт Steam

И хотя Виктор Эгрен создал состоящую из одного человека DeadToast Entertainment еще в 2006 г., полноценно карьере инди-разработчика он посвятил себя лишь в 2014 г., когда ушел из легендарной студии Media Molecule, в которой занимался дизайном уровней в таких обласканных прессой и геймерами играх как LittleBigPlanet, LittleBigPlanet 2 и Tearaway. И это на самом деле отлично видно. Дизайн уровней My Friend Pedro действительно хорош и помогает раскрыться различным геймплейным механикам, которые постепенно добавляются в игру.

Итак, вы видите разумный банан. Да, именно банан. Его зовут Педро и он говорит вам, что все вокруг хотят вас убить и для того, чтобы выжить и понять что-вообще-черт-возьми-здесь-происходит, необходимо пробиться через четыре десятка уровней, добраться до… не смейтесь… Интернет и убить его Директора. Сюжет My Friend Pedro, конечно, в меру бредовый, но относиться к нему стоит с иронией – это просто стеб над компьютерными играми и другими медиапродуктами.

Здесь есть злой Мясник, который приторговывает мясом, которое еще вчера репостило мемасики, ходило в кино и пило смузи. Есть клуб анонимных охотников за головами, на чью вечеринку вы случайно врываетесь. Есть сошедшие с ума от жестоких видеоигр геймеры, живущие в канализации, потому, что в каждой видеоигре должна быть канализация. Есть Интернет, похожий на металлопрокатный стан… и т.д. Ах да, есть еще мир Педро, который заполонили хейтеры. Их вам тоже предстоит убить.

My Friend Pedro – это ультимативный action/платформер, который лично мне напомнил сразу две недавние игры – Dead Cells и RUINER. Кроме того, автор явно очень любил в свое время классический Max Payne (2001) от Remedy Entertainment, стрельба в прыжках в режиме slo-mo – фирменная фишка My Friend Pedro.

Итак, вот вам пистолет, а впереди уровень, полный врагов – дойдите до конца и убейте всех на своем пути. Никаких сложностей. Вот только враги в My Friend Pedro злые, расставлены они хитро и для того, чтобы справиться со всеми, придется проявлять чудеса изворотливости и изобретательность. Впрочем, огромный плюс этой игры в том, что даже самые головоломные трюки выполняются здесь настолько просто, что вы играючи будете показывать мастерство, достойное самого Нео или Джона Уика.

Стрельба с двух рук по двум разным целям, стрельба во все стороны во вращении, стрельба, зависнув вниз головой на тросе, стрельба во время выполнения трюков на скейтборде или балансирования на катящейся бочке, использование подброшенной вверх сковородки в качестве поверхности для рикошетов и т.д. Легко. Буквально пару клавиш, грамотное использование slo-mo и правильный тайминг — и вы заткнете за пояс героев кинобоевиков.

Впечатляет, как Виктор Эгрен постепенно вводит новые механики и новые типы оружия, заставляя использовать их все. Вот вам рычаги и платформы, вот отключаемые лазерные лучи, а вот и неотключаемые, вот сигнализация, а вот снайперская винтовка, казалось бы, бесполезная на небольших закрытых уровнях. Все это отлично работает и действительно разнообразит геймплей. Большинство уровней – это 2,5D-платформер со стрельбой, часть – чистый платформер, где главное — просто добраться до финиша живым, несколько уровней представляют собой своеобразные погони.

Плюс в конце каждого из «миров» вас ждет встреча с боссом. И если первые два боса не представляют собой ничего сверхординарного, при должном умении их можно убить даже с первого раза, то финальная драка поставила меня в тупик. Противник в ней умеет все то же самое, что и вы, к тому же реагирует намного быстрее живого человека. После 15 попыток я сдался и, увы, финала My Friend Pedro так и не увидел.

Зато предыдущие уровни прошел по несколько раз, старясь побить собственный рекорд и взобраться повыше в таблице лидеров. Очки здесь даются за сложность, скорость прохождения и… артистичность, то есть использование самых изощренных способов убийств и комбо.

Но борьба за место в ладдере – развлечение не для всех, и тут мы подходим к, пожалуй, самому большому недостатку My Friend Pedro. Игру можно пройти за 4-5 часов, а дополнительных уровней здесь, увы, нет. В этот проект, как, кстати, в те же упомянутые выше LittleBigPlanet, просто просится редактор уровней и поддержка Steam Workshop, они могли бы значительно продлить жизнь проекта. Будем надеяться, что автор все-таки добавит эту функциональность в одном из будущих патчей.

Хотя My Friend Pedro — это простенькая 2,5D-игра, выглядит она неплохо. За функцию сохранения GIF-файлов c эффектными моментами прохождения и возможностью прямо из игры постить картинки в Twitter – отдельное спасибо. Хотя эпизоды, которые выбирает AI, не всегда самые удачные, хотелось бы иметь возможность указать сцену для захвата вручную.

Если вы ищете игру, в которой во главу угла поставлен чистый геймплей, любите трудности и красивую стрельбу – My Friend Pedro явно создана для вас. На выбор есть версии для Nintendo Switch и ПК. Лично мне кажется, что стрельба с мыши, особенно по двум мишеням, все-таки удобней.