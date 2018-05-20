G30 – A Memory Maze: вспомнить все

На ITC.ua в самом разгаре неделя украинских игр. Анонс S.T.A.L.K.E.R. 2, сообщение о переносе Metro Exodus, выход на Steam украинской 2D-action Heat Guardian. А теперь еще и релиз в App Store стильной и очень необычной головоломки G30 – A Memory Maze от киевлянина Ивана Ковалева. Прямо праздник какой-то!

G30 – A Memory Maze Жанр головоломка

Платформы iOS

Языки английский

Разработчик Иван Ковалев

Издатель Иван Ковалев

Сайт iOS

Память — очень хитрая штука. Иногда мы помним какое-то незначительное событие в мельчайших деталях, красках и образах настолько полно, что можем мысленно пережить его заново. А иногда не в состоянии вспомнить что-то действительно важное, то, что, казалось, должно было отложиться в памяти навсегда. Увы, это воспоминание тает, ускользает, уходит в небытие. G30 – A Memory Maze – игра о человеке, который пытается вспомнить события своей жизни, что-то очень важное, спрятанное в лабиринте памяти.

Удивительным образом автор, а это традиционно для подобных украинских игр всего лишь один человек, Иван Ковалев, соединил в оригинальной игровой механике визуальные образы и тексты, мысли и переживания героя. Собирая из абстрактной на первый взгляд фигуры окончательную картинку, которая поможет вам воссоздать события прошлого, вы открываете текст, связанный с этим изображением. При вращении частей картинки меняется и текст, в нем появляются новые слова и новые смыслы. При этом в каждой из фаз маленькая история полностью осмысленна, и каждый новый поворот колеса меняет и ее, и картинку на экране. В сочетании с медитативной фоновой музыкой это действительно буквально завораживающее зрелище.

Несмотря на всю несхожесть, G30 – A Memory Maze почему-то напомнила мне другую головоломку, Monument Valley / Monument Valley 2. Там, сдвигая и поворачивая части зданий, мы открывали скрытые комнаты и проходы, порой раскрывая уровень как шкатулку с секретом. Здесь же, вращая части картинки, мы каждый раз раскрываем какие-то грани личности главного героя и его прошлого. Кроме собственно решения головоломок и открытия частей истории, связанных с ними, мы собираем слова, из которых, как пазл, складывается еще один скрытый рассказ.

G30 – A Memory Maze поддерживает только английский язык. Учитывая, что все здесь завязано на тексте, который в процессе воспоминаний меняется, оставаясь осмысленным, это было бы практически невозможно реализовать ни на украинском, ни на русском, в связи с использованием склонений, спряжений, родов и другими особенностями славянских языков. Впрочем, английский в G30 – A Memory Maze не очень сложный, а тексты действительно красивые, складывающиеся в филигранный короткий рассказ.

G30 – A Memory Maze – настоящий бриллиант App Store. Такой красивой, необычной игры с еще не приевшимися игровыми механиками мы не видели уже давно. Тем более игры, сделанной одним человеком, и сделанной в Украине. Настоятельно рекомендуем.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Необычная игровая механика; стильное оформление; органичное сочетание визуальных образов и текстов Минусы: Нет Вывод: Очень необычная и очень стильная головоломка с оригинальной игровой механикой

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