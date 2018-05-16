Релиз игры Metro Exodus от украинской студии 4A Games перенесли на 2019 год

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Релиз игры Metro Exodus в постапокалиптическом сеттинге от украинской студии 4A Games переносится с 2018 года на первый квартал 2019 года. Сообщение об этом появилось в официальном блоге разработчиков.

В частности, представители геймстудии 4A Games и издателя Deep Silver так объяснили необходимость переноса сроков:

«Разработка «Metro Exodus» продвигается хорошо; все мы очень довольны результатами. Мы постоянно контролируем процесс разработки игры с тем, чтобы создать продукт, которого ждут и заслуживают игроки и фанаты серии «Метро», следим мы и за анонсами конкурирующих проектов. Мы хотим дать всем возможность насладиться самым амбициозным из вышедших до сих пор во вселенной «Метро» проектов в его наилучшем виде, и поэтому приняли решение перенести дату выхода игры на первый квартал 2019 года. Мы знаем, что многих фанатов, рассчитавших получить игру уже в текущем году, эта новость разочарует, но хотим заверить, что результаты продления срока разработки вас, несомненно, порадуют. Кроме того, мы хотим воспользоваться возможностью сообщить о том, что на выставке E3 в июне мы представим на всеобщее обозрение новый отрезок игрового процесса в ранее не виданном окружении. Благодарим вас за терпение и понимание, и с нетерпением ждем июня, когда мы сможем сообщить вам больше».

Напомним, что игра Metro Exodus была анонсирована на выставке E3 в 2017 году. Так же, как и предыдущие части серии Metro 2033 и Metro: Last Light, она основана на серии романов Дмитрия Глуховского, однако теперь игроку предстоит исследовать не угнетающие пейзажи метро, битком набитого мутантами, а выбраться наружу и отправиться в путешествие по территориям, пережившим ядерную войну.

Игра выйдет на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One, в данный момент на официальном сайте проекта открыт предзаказ.

Напомним, что сегодня стало известно о том, что компания GSC Game World разрабатывает игру S.T.A.L.K.E.R. 2, предварительный релиз которой назначен на 2021 год.

Источник: 4A Games