GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2

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Появление в эфире сайта S.T.A.L.K.E.R. 2 может говорить о возможном анонсе игры на выставке E3 2018.

Слухи о разработке шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 ходят чуть ли не с момента выхода последнего официального дополнения «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», то активизируясь, то пропадая. Последняя такая волна была связана с выходом в 2016 г. стратегии реального времени «Казаки 3». Игроки и журналисты резонно интересовались, какую следующую игру планирует возродить команда Евгения Григоровича, младшего брата Сергея Григоровича, создателя GSC Game World и S.T.A.L.K.E.R..

Некоторая информация, появившаяся недавно, заставляет думать, что на этот раз все серьезно. Дело в том, что в Сети появился официальный сайт S.T.A.L.K.E.R. 2

По данным Whois, сайт был зарегистрирован на имя Сергея Григоровича еще 5 июня 2014 г. При этом адрес регистрации соответствует Кипру, указанный телефон – «КиевСтару», а контактный email – сайту компании GSC Game World. Регистрация была продлена еще на 24 месяца 6 июня 2017 г. А сам сайт был обновлен несколько часов назад – 15 мая 2018 г.

Сейчас на главной и единственной странице сайта значится только название S.T.A.L.K.E.R. 2, стилизованная дата выхода игры 2.0.2.1. и контактный email. Дата обновления сайта и столь дальняя дата выхода заставляют предположить, что на грядущей выставке E3 2018 компания GSC Game World и Сергей или Евгений Григоровичи планируют анонсировать шутер, которого игроки ждут уже 9 лет.

E3 2018 пройдет 12-14 июня в Лос-Анджелесе. Некоторые анонсы традиционно происходят за несколько дней до самой выставки. Что же, ждать осталось недолго.

UPDATE

Разработку S.T.A.L.K.E.R. 2 подтвердил на своей странице Facebook сам Сергей Григорович.

Судя по ироничному замечанию Сергея Галенкина, директора по маркетингу компании Epic Games, S.T.A.L.K.E.R. 2 будет использовать последнюю версию движка Unreal Engine.