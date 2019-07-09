Galaxy A40 — обзор компактного смартфона Samsung

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В 2019 году найти современный компактный смартфон сложная задача. А если еще ввести такие требования, чтобы было не очень дорого и не было откровенно слабого железа, то варианты стремительно сокращаются. Но сегодня я расскажу о смартфоне Samsung Galaxy A40, который соответствует данным требованиям.

Внешний вид

Galaxy A40 выполнен в общем стиле всей линейки Galaxy A 2019 года. При этом в отличие от собратьев по модельному ряду, он компактный. Мой старый Xiaomi mi5s с экраном диагональю 5,2 дюйма не то, что сравним по размерам, а даже немного больше чем Galaxy A40, у которого экран 5,9 дюйма. Это из-за того, что почти всю лицевую панель (85%) занимает экран с V-образным вырезом. Боковые рамки средней толщины, нельзя сказать что узкие, но и не широкие. Уже привычно, что нижняя рамка шире чем боковые.

Боковина металлическая, в синем цвете выполнена не в тон задней панели и выглядит интересно. На правой боковине клавиша включения и регулировки громкости, а на левой лоток для двух SIM-карт и карты памяти.

Тыльная крышка сделана из стекла. Блок камер немного выпирает над плоскостью панели, но любой, даже самый тонкий чехол прикроет.

Galaxy A40 оснащен портом USB Type-C и 3,5 аудиоразъемом, который уже не так часто встречается, что определенно будет преимуществом.

Смартфон доступен в трех цветах: синем, черном и белом. Все они не обычные, а перламутровые, что позволяет краске красиво переливаться на солнце.

В плане удобства использования нет никаких нареканий. Galaxy A40 — небольшой и удобный, все органы управления находятся на своих местах и ни к чему не нужно привыкать.

Безопасность

Сканер отпечатков пальцев расположен на удобной высоте и к его расположению не нужно приспосабливаться, палец сам попадает точно на него. Сканер работает просто молниеносно.

Кроме него есть еще распознавание лица, но данный вид блокировки не такой безопасный и не такой быстрый, поэтому пользоваться им не понравилось.

Дисплей

Как указано выше, диагональ экрана в Samsung Galaxy A40 составляет 5,9 дюйма, а разрешение 2340х1080 точек (FHD+). Используется Super AMOLED матрица.

На улице экран ведет себя отлично, и хотя насыщенность цветов страдает, но информация остается читаемой.

Максимальная яркость дисплея зависит от режима. В адаптивном она 411 кд/м2, а в остальных 405 кд/м2. Минимальная всегда равна 2 кд/м2.

Забегая наперед скажу, что по цветопередаче мне больше всего нравится адаптивный режим. Хотя в нем и крайне насыщенные цвета. Но только в этом режиме можно управлять балансом белого и иметь доступ настройкам по каждому каналу: R, G, B.

Расшифровка замеров экрана показывает, что в адаптивном режиме цветовой охват значительно больше треугольника sRGB, при этом температура крайне близка к эталону, только гамма выше рекомендуемой.

Кино AMOLED: цветовой охват значительно больше sRGB, но меньше чем в адаптивном, экран чуть-чуть «теплее» рекомендуемого, а гамма выше.

Фото AMOLED: цветовой охват уже, чем в Кино AMOLED, но значительно больше sRGB, а температура и гамма такие же как в Кино AMOLED. По замерам режимы близки, но в реальности в режиме цвета значительно насыщенней чем в Кино AMOLED.

Основной: цветовой охват немного больше sRGB, а температура и гамма такие же как и в предыдущих двух режимах. На глаз, этот вариант обеспечивает самую блеклую цветопередачу. Экран в нем выглядит тусклым и безжизненным, катастрофически не хватает насыщенности всем цветам, а белый цвет выглядит грязным. В общем, лучше использовать первые три режима.

Аппаратная платформа

Samsung Galaxy A40 оснащен процессором Exynos 7 Octa 7904, который состоит из 6 ядер Cortex A53 работающих на тактовой частоте до 1,6 ГГц и двух ядер Cortex A73, у которых частота до 1,8 ГГц. Это тот же процессор, который установлен в Galaxy A30, Galaxy M20 и Galaxy M30. Объем оперативной/пользовательской памяти равен 4/64 ГБ, при этом последнюю можно расширить с помощью карты памяти microSD.

По производительности нет замечаний. Если для вас не критично, чтобы PUBG работал на максимальных настройках графики, то для всего остального производительности будет достаточно.

Тестовый образец работал под управлением Android 9 с интерфейсом One UI 1.1, к которым нет замечаний по поводу скорости работы.

Громкость динамика высокая, но на высоких значениях получить удовольствие от прослушивание музыки не получится — излучатель банально захлебывается.

Качество связи на высоте. Ни у меня, ни у собеседника не было жалоб на работу динамика/микрофона.

Камера

Смартфон оснащен двумя тыльными камерами, основной на 16 Мп и дополнительной широкоугольной на 5 Мп.

Интерфейс камеры пестрит множеством настроек и режимов, но чтобы лишнее не отвлекало часть из них можно скрыть.

На практике, использование широкоугольного объектива пускай и расширяет полет для творчества, но в первую очередь учтите, что качество снимков заметно уступает по всем параметрам. Потому использовать его стоит с умом.

При хорошем освещении получить хороший снимок на основную камеру не составит труда. Фотографии имеют не много шумов и как правило баланс белого выбран верно. В сумерках и вечером снимки заметно становятся шумными, а движущиеся объекты размытыми.

Фронтальная камера на 24 Мп может снимать с размытием заднего фона. Снимки на нее получаются хорошими.

Максимальное разрешение записи видео 1920×1080 с частотой 30 кадр/с. Стабилизации нет ни оптической, ни электронной.

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч, это не так много как у других смартфонов в линейке Galaxy A, но нужно понимать, что и корпус A40 меньше по размеру, чем у большинства моделей серии.

В результате у Samsung Galaxy A40 не лучшая автономность. В моем случае при активном использовании приходилось ставить аппарат на зарядку уже вечером. Если же вы собрались много фотографировать и активно использовать навигацию, то вообще лучше задуматься о внешнем аккумуляторе иначе смартфон разрядится уже в середине дня. Вот такая плата за компактный корпус.