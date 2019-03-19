Galaxy S10e – компактный флагман от Samsung

В конце прошлого месяца компания Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов, в которую вошло сразу три модели. И в отличие от прошлых лет, в ней появилась младшая версия, получившая название Galaxy S10e. На первый взгляд, такое расширение модельного ряда было обусловлено желанием компании ответить Apple на её «доступный» флагман iPhone Xr, но на практике Galaxy S10e конкурирует с ним лишь условно. По сути, в Samsung решили попробовать тот же подход, который несколько лет назад использовала Sony, создавая компактные флагманские модели. Правда, в Samsung решили отталкиваться от нынешних реалий рынка, поэтому дисплей в смартфоне всё-таки относительно большой – 5,8 дюйма. Но в компании постарались сделать компактным сам корпус, и это им удалось, размеры Galaxy S10e практически такие же, как у 5,1-дюймового Galaxy S7. Чем ещё выделяется эта модель Samsung, и так ли сильно она отличается от старших флагманов, я расскажу в этом обзоре.

Дизайн и материалы Galaxy S10e

Во вступлении я не зря вспомнил о Galaxy S7, так как похожи не только размеры (142,4×69,6×7,9 мм против 142,2х69,9х7,9 мм у S10e), но и ощущения от корпуса и материалов. В конструкции Galaxy S10e также в основном используется стекло, оно прикрывает фронтальную и тыльную панели, плавно перетекая в отполированную до блеска алюминиевую рамку корпуса.

Практически всю фронтальную панель нового смартфона занимает дисплей. При этом в отличие от старших моделей, экран не закругляется по бокам, поэтому в Galaxy S10e рамки получились немного крупнее. Впрочем, они всё-равно довольно компактные.

Главной же особенностью дизайна Galaxy S10e стал вырез для фронтальной камеры, расположившийся прямо в экране. Компания использует для этого лазер, который аккуратно вырезает отверстие в матрице. При этом на качестве изображения это никак не сказалось, но позволило Samsung не использовать ставшую столь популярной сред производителей «монобровь». Поэтому, с одной стороны, в руках Galaxy S10e ощущается как старый добрый Galaxy S7, но выглядит новый смартфон действительно современно. Более того, оказалось, что отверстие под камеру, в отличие от выреза в экране, очень легко вписывается в изображение на обоях. На Reddit появился целый канал, где пользователи выкладывают свои варианты картинок, на которые хорошо ложится отверстие камеры.

На тыльной стороне Galaxy S10e можно найти только логотип Samsung и две камеры, расположенные по центру верхней части корпуса. Блок с объективами при этом лишь немного выступает над поверхностью стекла задней крышки, так что ни визуально, ни во время использования, он не мешает.

Тыльная часть Galaxy S10e закругляется по краям немного сильнее, чем фронтальная, благодаря чему аппарат хорошо ложится в руку. Но стоит отметить, что стекло и полированный алюминий — не самые цепкие материалы, поэтому S10e будет удобнее носить в чехле.

Как и у старших моделей, корпус Galaxy S10e имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, и должен выдерживать погружение на глубину до 1 метра на время до 30 минут. Но ещё раз стоит напомнить — ни один производитель смартфонов не считает попадание воды в корпус гарантийным случаем, так что лучше лишний раз не погружать устройство в воду.

В целом, как видно, статус «младшего флагмана» не сказался на материалах Galaxy S10e, они такие же как в старших версиях. Правда, дизайн этой модели немного от них отличается, но нельзя сказать, что он чем-то хуже, даже наоборот, более компактные размеры, вес 150 грамм и плоский экран для некоторых покупателей могут склонить чащу весов в пользу S10e, а не S10.

Сканер отпечатков пальцев

Ещё одним важным отличием Galaxy S10e от старших моделей серии стал сканер отпечатков пальцев. В отличие от S10 и S10+, этот смартфон получил не ультразвуковой сканер под экраном, а расположенный на правой грани ёмкостный дактилоскопический датчик, который совмещён с кнопкой включения. При этом он может работать как сенсорная панель, открывая и закрывая панель оповещений, если провести по нему пальцем вниз или вверх. Это довольно удобно и работает без проблем.

Скорость работы сканера очень высокая, разблокировка происходит сразу, как палец касается его поверхности. Но не всем понравится расположение датчика, дело в том, что он находится сверху на правой грани корпуса. Было бы удобнее, если бы он находился на сантиметр ниже.

Дисплей

Как я уже писал выше, в Galaxy S10e установлен дисплей с отверстием под фронтальную камеру, получивший маркетинговое название Infinity-O. В нём, как и в старших моделях серии используется новая матрица Dynamic AMOLED, получившая поддержку стандарта HDR10+. Дисплей в Galaxy S10e имеет диагональ 5,8 дюйма, но это размеры самой панели, с учётом закругляющихся углов и отверстия камеры видимая пользователю область составляет 5,6 дюйма. Так что в спецификациях компания Samsung пошла на небольшую хитрость, указывая полный размер экрана, но чтобы не путать пользователей, остановимся на официальной версии, тем более, что разница в 0,2 дюйма большой роли не играет.

Разрешение дисплея в S10e составляет 2280×1080 точек, что меньше, чем у S10/S10+. Но так как по умолчанию в последних оно программно всё-равно уменьшено до такого же Full HD+, нельзя сказать, что Galaxy S10e в плане разрешения экрана уступает старшим моделям. Впрочем, некоторые ограничения в настройках дисплея всё-таки есть, например, в S10e в принципе нет возможности вручную изменить разрешение.

Кроме этого, как и в S10/S10+, опции отображения цветов в Galaxy S10e сокращены до двух: насыщенного и натурального. В первом экран обеспечивает широкий цветовой охват, а во втором более натуральные цвета, соответствуя цветовому профилю DCI-P3.

Насыщенный:

Натуральный:

В обоих режимах отображения заводская калибровка выполнена на хорошем уровне, без явно выраженного уклона в один из цветов, с практически эталонного гаммой, цветовой температурой на уровне 6500К и равномерной подсветкой.

Платформа и производительность

В основе Galaxy S10e лежит 8-нанометровый процессор Exynos 9820, построенный по трёхкластерной архитектуре, в которой используется 4 энергоэффективных ядра ARM Cortex A55 с частотой 1,95 ГГц, 2 ядра ARM Cortex A75 с частотой 2,31 ГГц и 2 высокопроизводительных ядра M4 с частотой 2,73 ГГц. Это такой же чип, как в S10/S10+, но объём оперативной памяти в Galaxy S10e меньше — 6 ГБ. Объём встроенного хранилища составляет 128 ГБ, при этом поддерживаются карты памяти формата microSD. Но стоит учитывать, что слот в смартфоне комбинированный, это означает, что при использовании двух SIM-карт без ухищрений расширить память не выйдет.

Несмотря на меньший объём оперативной памяти, по производительности Galaxy S10e не отстаёт от старших моделей. В реальном использовании аппарат работает очень быстро, что подтверждается и синтетическими тестами. Например, в Geekbench 4 Pro смартфон набирает 4321 балл в одноядерном тесте и 9648 баллов в многоядерном, для сравнения, Galaxy Note9 в нашем обзоре в этом же тесте набрал 3724 и 8977 баллов соответственно.

За обработку графики в Galaxy S10e отвечает 12-ядерный чип Mali-G76 MP12, который без проблем справляется с самыми требовательными играми, доступными на платформе Android.

Под высокой нагрузкой корпус S10e становится тёплым, но не настолько, чтобы держать его в руках было не комфортно. Процессор при этом, как и во всех современных смартфонах, начинает сбрасывать частоту и работает на 80% своей мощности. Впрочем, так сильно нагрузить аппарат пока получается только в синтетическом тесте.

Беспроводные модули в Galaxy S10e включают новый стандарт Wi-Fi 6 совместимый с a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, а также ANT+. Для определения местоположения аппарат использует модули глобальных спутниковых систем GPS, Galileo, Beidou и ГЛОНАСС.

Набор датчиков в смартфоне включает акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, датчик Холла, сенсор RGB и приближения.

В целом, как видно, Galaxy S10e получил современную платформу, которая отличается от S10 и S10+ только объёмом оперативной памяти и отсутствием встроенного датчика сердечного ритма.

Камеры Galaxy S10e

В отличие от старших моделей линейки, в S10e установлено две, а не три основные камеры. Аппарат получил 12-мегапиксельный широкоугольный модуль (77 градусов) с пикселями размером 1,4 мкм, автофокусом, оптической стабилизацией и переключаемой с f/1.5 на f/2.4 диафрагмой. А также сверхширокоугольный 16-мегапиксельный модуль с углом обзора 123 градуса, размером пикселей 1 мкм, диафрагмой f/2.2, но без оптической стабилизации. Как видно, по сравнению с S10 и S10+ младшая модель не получила телефото камеру. Но далеко не для всех это будет упущением, тем более, что Galaxy S10e всё-равно умеет делать портретные снимки, используя данные со сверхширокоугольной камеры.

В плане качества снимков широкоугольный модуль S10e недалеко ушёл от прошлогоднего флагмана Galaxy S9+, так как характеристики камер в целом одинаковые. Начиная с S7 Edge в Samsung используют двухлетний цикл обновления камер во флагманах, так что разительной разницы в качестве снимков между S10e и S9+ нет. Но возможности съёмки фото и видео между устройствами заметно отличаются. Во-первых, сверхширокоугольный модуль расширяет возможности пользователя, а во-вторых, в новом смартфоне больше опций съёмки видео. Но давайте разберёмся со всем по порядку.

И первым мы рассмотрим основную широкоугольную камеру. При хорошем освещении этот модуль автоматически переключается на диафрагму f/2.4, что позволяет повысить резкость снимков. В целом, вопросов к дневным снимкам в аппарате нет, они получаются достаточно качественными.

При плохом освещении широкоугольная камера переключается на диафрагму f/1.5, поэтому матрица захватывает больше света, что повышает детализацию ночных снимков, но от шумов не спасает. Хотя и стоит отметить, что они меньше, чем были у S9+ при тех же условиях съёмки.

Сверхширокоугольная камера позволяет разнообразить съёмку, захватывая больше сцены. Это удобно, когда можно менять объектив нажатием одной клавиши. Несмотря на отсутствие оптической стабилизации, днём эта камера делает качественные, детальные снимки.

Но вот ночью переключаться на неё нет смысла, фотографии получаются смазанными и с плохой детализацией.

Начиная с Note9 компания Samsung добавила в интерфейс камеры возможность автоматически определять сцену и менять под неё настройки. С выходом интерфейса One UI эта опция стала частью камеры флагманов Samsung, так что и в S10e она есть и умеет распознавать до 30 сцен. Кроме этого, в смартфоне появились подсказки.

Используя машинное обучение аппарат подсказывает, где остановить видоискатель, чтобы сделать снимок с лучшей по его мнению композицией.

Из интересных возможностей видеосъёмки в Galaxy S10e стоит выделить поддержку записи 4K при 60 кадрах в секунду и возможность записывать короткие HD ролики при 960 кадрах в секунду, но без звука:

Кроме этого, в S10e есть электронная стабилизация, которая позволяет минимизировать движение рук. Но работает она только для Full HD видео. Вот пример записи с рук во время бега:

Фронтальная камера в смартфоне 10-мегапиксельная с автофокусом, размером пикселов 1,22 мкм и диафрагмой f/1.9, но без оптической стабилизации.

Она поддерживает запись видео 4К и умеет делать портреты с размытием заднего фона, что достигается программной обработкой. В целом, снимает фронтальная камера Galaxy S10e хорошо, но как и в случае с основными, качество снимков будет зависеть от освещения, при его ухудшении детализация будет снижаться.

Вот пример записи Full HD видео на фронтальную камеру:

Аудио

Компактные размеры не помешали Samsung установить в Galaxy S10e два динамика. Один из них находится на нижней грани корпуса, а второй совмещён с разговорным и расположен над дисплеем. Стоит отдать инженерам компании должное, в S10e одни из самых громких динамиков, которые я слышал в смартфонах. Они звучат не так объёмно, как отдельная колонка, но создают слышимый стереоэффект, и при этом не издают даже намёка на хрип при максимальной громкости.

Кроме этого, в Galaxy S10e есть 3,5 мм разъём для наушников, редкость для современного флагманского смартфона. При этом аппарат поддерживает технологию Dolby Atmos и встроенный эквалайзер.

Поддержка Bluetooth 5.0 позволяет подключить к S10e сразу две пары беспроводных наушников.

Автономность

Встроенный в Galaxy S10e аккумулятор имеет ёмкость 3100 мАч. К сожалению, на моём экземпляре смартфона вылетал тест автономности PCMark, поэтому могу написать только про реальное использование. При нагрузке выше среднего, которая включает активную работу с браузером, почтой, мессенджерами, соцсетями, до 20 минут звонков в день и один час просмотра видео на Netflix, Galaxy S10e разряжается до 20% почти за 13 часов, при 5 часах 25 минутах работы экрана. Соответственно, можно говорить об автономности на уровне суток. Это не выдающийся, но нормальный результат для современного смартфона.

Galaxy S10e поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку. В последнем случае, по данным Samsung, от 10-ваттной беспроводной зарядки S10e будет заряжаться на 27% быстрее, чем Galaxy S9.

При этом сам по себе смартфон может работать в качестве беспроводной зарядки, для этого нужно лишь активировать в настройках опцию Wireless PowerShare и положить совместимое устройство на тыльную сторону Galaxy S10e.