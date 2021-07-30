Гид покупателя Peugeot 2008: сравниваем комплектации, моторы, цены





Думаете купить кроссовер Peugeot 2008, но еще не определились с выбором? Какая версия, что за мотор? В данном материале мы постараемся спокойно и взвешенно рассмотреть разные версии одного автомобиля, обсудим обновления 2021 модельного года, расскажем о затратах на содержание с разными двигателями. И, в итоге, получим этакий «гид покупателя» для тех, кто стоит в полушаге от покупки автомобиля Peugeot 2008. Считайте этот материал дополнением прошлого детального обзора и сравнения с другими SUV-моделями.

Кстати, а почему именно Peugeot 2008? Во-первых, автомобиль стартовал в Украине примерно год назад, но уже стал популярен. Так, за 2020-й у нас было продано почти 700 единиц Peugeot 2008, за первую половину 2021-го реализовано еще почти 500 штук. Это массовая, «народная», популярная модель. Во-вторых, кроссовер Peugeot 2008 заслужил титул «Кроссовер/SUV года в Украине 2021». Награждение проходило весной в онлайн режиме, но ценность награды от этого не становится меньше: сегодня Peugeot 2008 по праву числится одним из лучших автомобилей своего класса. Но какая версия 2008-го лучше всего подходит под ваш характер и ваши предпочтения? Сейчас разберем.

Что такое Peugeot 2008? Мини-интервью с представителем компании: Андрей Чабанов, директор по маркетингу представительства Концерна Stellantis в Украине (Группа PSA)

Андрей, насколько кроссовер Peugeot 2008 популярен в Украине и насколько он важен для марки?

Для Peugeot модель 2008 является одним из бестселлеров – на уровне с кроссовером 3008, седаном 301, или коммерческими автомобилями. Сегодня мы говорим о продаже полутысячи автомобилей за полгода, но реально я понимаю, что можем продавать больше. Спрос есть, было бы предложение! И мы постоянно работаем в данном направлении, стараемся искать дополнительные партии автомобилей.

К примеру, в момент запуска модели в 2020-м году таким неожиданным «бонусом» стал автомобиль с МКПП. Нынешним летом таковым является Peugeot 2008 в комплектации ALLURE со 130-сильным мотором, но 8-ступенчатой АКПП и несколько измененным списком оснащения – к примеру, добавлены системы безопасности, но нет цифровой приборной панели 3D или системы Grip Control. Отдельно отмечу, что это автомобили из европейских партий, но с обязательным «пакетом холодного климата»: они не боятся наших зим, полностью соответствуют всем нашим требованиям под рынок Украины.

Какие версии пользуются наибольшим спросом? Какие моторы, какие комплектации?

Если сказать коротко, то большинство покупателей хочет дизель и максимальную версию GT: такие автомобили разлетаются как горячие пирожки! Поэтому есть возможность заказа и бронирования автомобиля на этапе производства или в поставке – тогда клиент гарантированно получает свой вариант «дизель + GT». Но также существует другая категория покупателей, которые хотят «автомобиль здесь и сейчас». Бывают случаи, когда они выбирают бензиновые автомобили, комплектации ALLURE или ALLURE Pack – но получают автомобиль в режиме «сегодня на завтра». Кстати, каждый клиент может сам проверить наличие автомобилей в разных версиях на складах дилеров или импортера в Украине: недавно мы запустили удобную функцию просмотра он-лайна склада автомобилей – не только по модели 2008, но и по другим автомобилям Peugeot.

Затронули тему специальной комплектации ALLURE: это постоянное предложение или частный случай? И чего в будущем ждать для Peugeot 2008? Расширения ассортимента?

Версия ALLURE со 130-сильным мотором и 8-ступенчатой АКПП – это частный случай для одной из партий кроссовера Peugeot 2008, которые мы смогли дополнительно найти в Европе для нашего рынка. Пока сложно говорить о том, что такие версии будут предлагаться на постоянной основе. Но могут быть другие – если мы сможем отыскать подходящие варианты для Украины: вопрос адаптации под холодный климат, наличия хорошей комплектации, пр. В любом случае могу заверить, что гамма модели Peugeot 2008 не будет урезаться, а будет только расти. И одно из ключевых направлений, в котором мы сегодня работаем, является старт продаж в Украине электрической версии Peugeot 2008: планируем запустить данный электромобиль уже под конец нынешнего года.

Но ведь для электрокара нужно многое подготовить, прежде всего – дилерскую сеть…

Да, у нас уже есть первые планы и договоренности: 6-7 дилеров в крупнейших городах Украины, дальше будет больше. Процесс непростой, однако за электрификацией – чистыми электромобилями и подзаряжаемыми гибридами – наше будущее. И мы готовимся к этому. Когда состоится запуск электромобилей Peugeot или других электромобилей Stellantis, мы обязательно вернемся к этой теме и детально все разберем! Ну а пока – все внимание кроссоверу Peugeot 2008 в разных комплекциях с бензиновыми либо дизельными моторами…

Выбираем оснащение: сравниваем разные комплектации и обновки 2021 модельно года

Главной новинкой 2021 года для Peugeot 2008 стала комплектации ALLURE в этакой «евро-версии» (назовем ее так). Данный автомобиль предлагается только со 130-сильным бензиновым 1,2-литровым бензиновым мотором и в паре с 8-ступенчатым «автоматом» серии ЕАТ8. Что уже несколько выделяет его на фоне других версий Peugeot 2008: ранее 8-ступенчатую АКПП получала либо «старшая» бензиновая 155-сильная версия (130-сильная версия предлагалась с 6-ступенчатой АКПП) либо 130-сильный турбодизель. Кроме того, автомобиль заметно отличается комплектацией: здесь отсутствует система Grip Control и цифровая приборная 3D-панель, зато присутствует пакет «Безопасность» (удержание в полосе движения, экстренное торможение Active Safety Brake при движении в городе).

В остальном – уже известный вариант ALLURE: круиз-контроль, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, 7-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой смартфонов, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Salamanca, салон с комбинированной обивкой Trex «ткань/кожа», климат-контроль, бесключевой доступ и запуск двигателя, пр.

Вот автомобиль Peugeot 2008 в комплектации ALLURE: больше систем безопасности, но обычная панель приборов. Плюс отличия по мелочам: к примеру, пластиковая защита-пыльник снизу, глянцевое (а не матовое) покрытие центральной консоли, летние шины на 17-х дисках. Данный автомобиль является особенностью 2021 года – то, что в прошлом году называлось ALLURE, теперь именуется ALLURE Pack: плюс Grip Contol и 3D-приборы, но без контроля рядности или Active Safety Brake. Однако это далеко не все перемены 2021 модельного года…

Как видите, прибавление слова «Pack» означает некоторое расширение набора оснащения. Именно так случилось и со стартовой версией: был вариант ACTIVE – а стал ACTIVE Pack. И главным отличием являются светодиодные фары Eco LED в паре с функцией автоматического включения (АВТО-режим). Это именно то, чего так не хватало ACTIVE!

Хотя, конечно, сравнение версии ACTIVE Pack с версиями ALLURE или ALLURE Pack дает заметную разницу. Отличается оформление центральной консоли и зоны «автомата», сплошь открытые карманы-ниши без крышки. Имеется только один USB-порт вместо четырех. Нет камеры заднего вида и рейлингов на крыше – они доступны лишь как опция за доплату…

Но все равно, как говорится «грех жаловаться»: шесть подушек безопасности, система стабилизации, «круиз» и «климат», мультимедиа и 7-дюймовый дисплей, легкосплавные диски, подогрев сидений, электропривод всех стекол (кстати, все с АВТО-режимом), электрическая регулировка и подогрев зеркал. Все это и даже немного больше, изначально включено в комплектацию ACTIVE Pack кроссовера Peugeot 2008 в Украине.

Серый автомобиль – в стартовой комплектации ACTIVE Pack: главным «бонусом» 2021 года стало появление фар Eco LED (светодиодный ближний/дальний свет, обычные лампы для указателей поворотов). Данная версия отличается темной решеткой радиатора, простым передним бампером (нет противотуманных фар и серебристой вставки), заметно измененной центральной консолью с обычным «ручником»,. Хотя в комплектации ACTIVE Pack находятся и свои неожиданные преимущества: 16-дюймовые колесные диски и высоко-профильные шины обещают максимум комфорта, а оранжевый декор «оживляет» салон. Камера заднего вида и рейлинги на крыше – опция.

В остальном все осталось примерно так, как было описано в первом обзоре по автомобилю: там также сравнивали несколько версий автомобиля, который были актуальны на тот момент. Кстати, отдельно стоит выделить ТОП-версию GT, которую можно вмиг опознать по характерным деталям. Снаружи – фары Full LED с тремя линиями «когти льва» и GT-логотипы. Внутри – темный потолок и комбинированная обивка сидений Capy (ткань/кожа).

А также плюс максимальная комплектация: пакет «Безопасность» с адаптивным «круизом» и функцией Stop&Go, беспроводная зарядка смартфона, крепление ISOFIX на переднем пассажирском сиденье (в добавление к задним), мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, контрастный окрас кузова с черной крышей. Плюс возможность опционально заказать «панораму», сиденья с кожей Nappa и массажем спины, премиум-аудио Focal, 10-дюймовый сенсорный дисплей…

Максимальная версия GT выделяется не только дизайном (характерные фары, решетка радиатора, логотипы), но также оснащением – как серийным, так и опциональным (панорама, 10-дюймовый дисплей, сиденья с кожей и массажем). Все-таки ТОП-версия!

Выбираем мотор и КПП: сравниваем мощность, расход топлива, стоимость ТО

Для кроссовера Peugeot 2008 доступно три мотора: пара бензиновых 1,2-литровых 3-цилиндровых на 130 л.с. и 155 л.с. (оба из одного семейства PureTech, но немного отличаются технически), а также 1,5-литровый 4-цилиндровый турбодизель BlueHDi. Сегодня гамма модели для Украины выстроена так, что все моторы идут в паре с «автоматом» (традиционная гидромеханическая АКПП), версий с «механикой» нет вовсе. Однако тип «автомата» может отличаться: используется коробка ЕАТ6 (соответственно, 6-ступенчатая) или ЕАТ8 (соответственно, 8-ступенчатая). Но в любом случае это будет японский «автомат» Aisin.

Бензиновые двигатели радуют широким рабочим диапазоном: начинают хорошо тянуть уже с 1,5-2 тыс. об/мин и готовы «крутится» до 5-6 тысяч оборотов. К примеру, самым динамичным оказывается 155-сильный вариант автомобиля: 0-100 км/ч за 8 секунд и 213 км/ч максимальной скорости. Зато турбодизель отличается самым высоким крутящим моментом – 300 Нм против 230-240 Нм у бензиновых моторов. Плюс дизель экономичнее: расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 3,8 л на 100 км пути. Для бензиновых версий заявлен расход 4,8-6,5 л на 100 км пути (в зависимости от сочетания мотора и типа АКПП). Конечно, паспортные цифры расхода топлива редко совпадают с реальностью и нужно делать погрешность на условия эксплуатации. Но эта погрешность будет характерна и для дизеля, и для бензиновых моторов – в итоге турбодизель все равно окажется экономичнее.

Три двигателя отличаются и по внешнему виду, и по характеру, и по конструкции: бензиновые моторы – 1,2-литровые 3-цилиндровые, турбодизель – 1,5-литровый и 4-цилиндровый. Особенность дизайна: все бензиновые автомобили (даже стартовая комплектация ACTIVE Pack) получают двойной выхлоп с продолговатыми насадками, турбодизель обходится единственной выхлопной трубой. Среди «автоматов» лучшим выбором является 8-ступенчатая АКПП: максимальная плавность и скорость работы, оригинальный селектор-джойстик в салоне. На этом фоне 6-ступенчатый «автомат» изредка отличается небольшими кивками-паузами при переключениях «1-2» и «2-3» передачи, но в остальном также работает хорошо. В любом случае: «автомат» на Peugeot 2008 – это традиционная гидромеханическая АКПП, а не «робот» или CVT-вариатор. Дизель оказывается на 30-60 тыс. грн. дороже бензиновой версии, но обеспечивает лучшую топливную экономичность.

Может, у дизеля больше затраты на ТО? А вот и нет. Если верить предварительным расчетам Peugeot, то стоимость ТО (раз в год или 15 тыс. км) для бензиновых версий лежит в пределах 3-5,6 тыс. грн., а для дизельной версии стоимость ТО составляет 3-4,5 тыс. грн. При пробеге до 100 тыс. км бензиновые и дизельные версии автомобиля идут почти вровень: затраты на уровне 25 тыс. грн. на проведение регламентных сервисных работ. Однако на пробеге 105 тыс. км для бензиновых автомобилей требуется проведение «большого ТО» (с заменой ремня ГРМ и проводных ремней, сальника и прокладки, пр.), что обходится почти в 10 тыс. грн. В итоге если фиксировать затраты на содержание автомобиля четко до 100 тыс. км, то бензиновые и дизельная версии Peugeot 2008 сравнимы: примерно 25 тыс. грн. Но если реально заглянуть чуть дальше, то бензиновые версии готовят неприятный «сюрприз» размером в 10 тыс. грн.: выходит суммарно 35 тыс. грн. против 25 тыс. грн. у дизеля.

Расчет ТО указан для Киева, в других областях/городах стоимость ТО будет чуть ниже. Однако все равно общее положение дел будет неизменным: дизель дороже в первоначальной покупке, но затем окупает себя и за счет расхода топлива, и за счет стоимости ТО. Хотя окупается небыстро. Даже если учитывать самую большую разницу в расходе топлива (6,5 л на 100 км минус 3,8 л на 100 км – итого 2,7 л на 100 км), даже если учитывать минимальную переплату (30 тыс. грн. минус 10 тыс. грн. экономии на ТО – итого 20 тыс. грн.), все равно требуется проехать 220-250 тыс. км для полной окупаемости дизельного мотора. С другой стороны – можно не сомневаться, что более объемный и 4-цилиндровый турбодизель будет выгоднее при последующей перепродаже на вторичном рынке.

В итоге: выбираем Peugeot 2008 «для себя»

Сегодня в Украине доступно восемь вариантов автомобиля Peugeot 2008: покупателю предложены разные пересечения моторов и АКПП, разные комплектации. И разные цены:

Peugeot 2008 ACTIVE Pack 1.2 PureTech 130 АКПП-6 – от 596 тыс. грн. ($22 тыс.)

Peugeot 2008 ACTIVE Pack 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8 – от 656 тыс. грн. ($24,3 тыс.)

Peugeot 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 АКПП-8 – от 663 тыс. грн. ($24,5 тыс.)

Peugeot 2008 ALLURE Pack 1.2 PureTech 130 АКПП-6 – от 671 тыс. грн. ($24,9 тыс.)

Peugeot 2008 ALLURE Pack 1.2 PureTech 155 АКПП-8 – от 693 тыс. грн. ($25,7 тыс.)

Peugeot 2008 ALLURE Pack 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8 – от 725 тыс. грн. ($26,9 тыс.)

Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 155 АКПП-8 – от 751 тыс. грн. ($27,8 тыс.)

Peugeot 2008 GT 1.5 BlueHDi 130 АКПП-8 – от 788 тыс. грн. ($29,2 тыс.)

Узнать актуальную информацию по автомобилю можно на сайте Peugeot, а просмотреть перечень автомобилей в наличии можно с помощью функции он-лайна склада автомобилей.

Теперь подведем итоги на тему того «что, кому, для чего нужно». Во-первых, для бережливых покупателей есть стартовая версия ACTIVE Pack: минимальный прайс, но уже вполне достаточная комплектация и такой же «достаточный» 130-сильный мотор, хороший комфорт на ходу и простор салона. Во-вторых, для требовательных клиентов существуют варианты ALLURE и ALLURE Pack. Здесь и выбор двигателей шире, и присутствует мощный 155-сильный «бензин», и переплата за дизель меньше. При этом уровень оснащений таков, что удовлетворяет практически все запросы, а ценник все еще находится в разумных пределах. Наконец, в-третьих, для «максималистов» существует исполнение GT. С одной стороны – прайс уже приближается к старшей модели Peugeot 3008 в начальных комплектациях. Но с другой стороны – можно получить максимальное (и даже уникальное для класса) оснащение, а оригинальный GT-автомобиль будет видно издалека благодаря отличиям в дизайне.

Надеемся, данный материал помог разобраться со всеми нюансами и деталями разных версий автомобиля Peugeot 2008. Интересуют подобные гиды покупателя по другим моделям? Тогда пишите в комментариях ниже свои запросы и будем разбираться дальше!