Автомобиль года в Украине 2021: все победители (видео)





Акции «Автомобиль года в Украине 2021» завершена – встречайте победителей! Признаться: даже являюсь членом жюри «Автомобиль года в Украине», я также до последнего момента не знал того, какие автомобили будут названы лучшими в абсолюте и в своем классе. Все узнаю из видео ниже! Однако…

Однако я знал, с какими трудностями столкнулись организаторы в 2020 году. И виной всему карантинные ограничения, которые в итоге не позволили провести летний и осенний заезд – состоялся только обязательный финальный зимний тест-драйв «Авто года». Из-за чего не удалось создать полную картину по некоторым автомобилям, не удалось донести интересную и важную информацию до читателей, посетителей сайтов, видео-зрителей. Что ж, это задача на будущее.

А еще я заранее знал, за кого буду голосовать. Точнее: я думал, что знал это. Но предварительные выборы зрительских симпатий – именно тех людей, кто голосовал на сайте autoroku.ua – не дали пройти в финал нескольким автомобилям, которые лично для меня были фаворитами. Порой, в список финалистов хотелось добавить пару-тройку по-настоящему ярких моделей, которые дебютировали под конец 2020 года. Но, впрочем, десятка финалистов все равно вышла достойной – и среди них вот названы победители: смотрим!

А пока — двигаемся дальше: к новым этапам акции «Автомобиль года в Украине». Но что нас ждет в будущем?

В ближайшее время обещана встреча организаторов «Авто года», где будут рассмотрены различные изменения и улучшения. Одно из предложения я уже имею: добавлять в финал знаковые автомобили, даже если они не набрали достаточного количества голосов посетителей сайта autoroku.ua во время предварительно отбора. А какие предложения у вас, как посетителей сайта ITC.ua и постоянных читателей материалов на авто-тематику? Расскажите в комментариях! А еще расскажите о том, какие автомобили-новинки 2020-2021 гг. в Украины вы считаете лучшими: что заинтересовало, что заинтриговало?

Не могу обещать, что все нижесказанное будет принято организаторами «Авто года». Но могу обещать, что донесу до них самых интересные, глубокие, важные мысли – и свои, и ваши!