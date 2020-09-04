Гид покупателя: ТОП-6 моделей B/C-SUV за $20-35 тыс. – «Японцы» vs «Европейцы»





Вот «вторая часть» прошлого гида покупателя по компактным кроссоверам. С одной стороны – комментарии с требованиями добавить «европейцев» и «кое-что еще». С другой стороны – на рынок прибыл один сильный игрок, да и другие новинки 2019-2020 гг. интересно оценить. Наконец, с третьей стороны – тема неисчерпаема и крайне важна: ведь именно такие автомобили покупают себе сотни и тысячи украинцев. Итак, ТОП-6 наиболее интересных, важных, привлекательных новинок-кроссоверов 2019-2020 гг. (по обзорам ITC.ua).

Шестерка автомобилей для сравнения

Сегмент небольших кроссоверов (стык классов «B-SUV» и «C-SUV») поистине огромен: сходу можно насчитать два десятка моделей. Большинство автомобилей уже становились героями отдельных обзоров на ITC.ua, они были перечислены в прошлом материале. И вспоминая тот гид покупателя, я отмечу первую модель для сравнения – Mazda CX-30. Этот кроссовер стал одним из победителей прошлого сравнения, за что и заслужил честь представлять «японцев». Признаться: почти с таким же успехом можно взять Toyota C-HR или Nissan Qashqai, но в пользу Mazda просто сработал эффект «новинки». А вот ей в поддержку запишу хорошо известную модель, которая уже продается много лет – это Suzuki Vitara: относительно недавно прошло обновление, да и ценник привлекательный.

Пожалуй, главная новинка от европейских производителей автомобилей – Peugeot 2008. Обязательно упомяну Volkswagen T-Roc: модный дизайн, известной имя, хороший мотор, адекватный ценник. В качестве альтернативы добавлю еще кроссовер Opel Grandland X и модель SEAT Arona: первый – больше и дороже, вторая – меньше и дешевле. Оба автомобиля без явных провалов, но… Что «но»? Вот как раз и разберемся! Также отмечу, что данный список далеко не полный: ждем Nissan Juke, Ford Kuga и Puma – если все пойдет по плану, то полноформатные обзоры этих автомобилей появятся здесь еще до конца года. А пока…

ТОП-6 моделей для сравнения выглядит так (цены «от/до» для авто 2019-2020 г.в.):

Mazda CX-30 – от 759 до 976 тыс. грн. ($27,5-35 тыс., акция на автомобили со склада)

Opel Grandland X – от 682 до 830 тыс. грн. ($25-30 тыс., акция на автомобили со склада)

Peugeot 2008 – от 529 до 787 тыс. грн. ($19-29 тыс., есть автомобили 2019 г.в.)

SEAT Arona – от 502 до 717 тыс. грн. ($18-26 тыс., акция на автомобили со склада, сейчас в прайсе заявлена только версия 1.0 FR)

Suzuki Vitara – от 575 до 693 тыс. грн. ($21-25 тыс., сейчас в продаже только версия 1.4)

Volkswagen T-Roc – от 721 до 879 тыс. грн. ($26-32 тыс., акция на автомобили со склада)

От мала – до велика: да, я понимаю, что автомобили отличаются по габаритам, классу, мощности. Но тем интереснее сравнение! Да и ценники на схожие версии оказываются сравнимы: начальные версии со слабыми моторами стоят $20-23 тыс., хорошая комплектация выйдет в $25-30 тыс., «финиш» оказывается на $30-35 тыс. уже с учетом максимальной комплектации или заказных опций. Плюс итоговый рейтинг расставит все точки над «i» – как в абсолютном зачете, так и с учетом цены.

Автомобили оцениваются в нескольких ключевых номинациях с назначением балов от «1» до «5». Также буду приводить одну фотографию автомобиля, который является победителем каждого блока, и буду давать краткие пояснения возле каждого пункта. Поехали!

Цена автомобиля и его комплектация

В прошлом гиде покупателя данный раздел остался за Mazda: адаптивные светодиодные фары, проекционный дисплей, круговой обзор, комплекс систем безопасности I-ACTIVSENSE. Однако вот нашелся достойный соперник – Peugeot 2008: чудо-«приборка» с 3D-изображением, панорамная стеклянная крыша-люк, массаж спины, аналогичный обширный набор систем безопасности. Разница лишь в том, что Mazda дает оснащение пакетом в рамках каждой комплектации, а в случае Peugeot часть оборудования нужно заказывать как опции. Остальные конкуренты в догоняющих, но ближе всех подобрались Volkswagen и Suzuki. «Немец» хорош ЖК-панелью приборов, адаптивным «круизом» и контролем рядности, уникальной для класса настраиваемой подвеской DCC. «Японец» привлекает комплектацией по принципу «все включено»: средняя версия уже оснащена множеством передовых систем, а максимальная и вовсе может похвастать «панорамой» и комбинированной обивкой салона «кожа/замша». Варианты Opel и SEAT явно в отстающих: у первого – пакетные комплектации, у второго – все самое интересное оснащение доступно только в виде опций. Но с ними все равно можно жить: получите и 2-зонный «климат», и светодиодные фары, и современную мультимедиа с поддержкой смартфонов, и камеру заднего вида. Для этих двух автомобилей, скажем так, действует принцип «разумной достаточности».

Итого:

Mazda CX-30 – 5 (хорошее оснащение даже в «базе» и отличное в старших комплектациях)

Peugeot 2008 – 5 (много уникальных решений, пусть даже и за доплату, зато «база» недорогая)

Volkswagen T-Roc – 4 (хорошая средняя версия, есть возможность заказа опций)

Suzuki Vitara – 4 (только пакетные комплектации, но довольно полные)

Opel Grandland X – 3 (все необходимое есть, а вот чего-то уникального нет)

SEAT Arona – 3 (версия FR неплохая, но самое «вкусное» – только как опции)

Два лучших автомобиля в данном зачете – Peugeot и Mazda. Оба набирают максимум баллов, но поставлю фото «японца» за то, что даже базовая версия отличается хорошей комплектацией. Хотя и не дешево… К примеру, «француз» позволяет более точно создавать автомобиль под ваши запросы – каждый сам решает: экономить деньги с базовой версией или «гулять на все» с максимальной. Две идеологии, два победителя.

Простор и отделка салона, проработка багажника

Судя по первому блоку, Opel Grandland X – это целиком и полностью про рациональность и практичность. Но здесь его ставка оказывается выигрышной: нормальная отделка в передней части салона, достойный простор сзади, большой и продуманный багажник. А также пара приятных «мелочей», вроде подогрева сидений второго ряда и электропривода крышки багажника. Варианты от Mazda и Peugeot не столь просторны внутри для задних пассажиров, зато лучше сделаны для передних – более качественная отделка в деталях (Mazda), более интересный и смелый дизайн (Peugeot). На ступеньку ниже поставлю другую пару – Volkswagen и Suzuki. «Немец» выигрывает в ощущении простора салона, но проигрывает в отделке передней панели. Японский кросовер дает мягкий пластик передней панели (неожиданное преимущество перед Volkswagen, правда?) и красивые приборы, но проигрывает требованием более вертикальной посадки в более тесном салоне. Модель SEAT Arona совсем рядом: внутренний простор и объем багажника схожи, неплохая эргономика, достаточный багажник. Версия FR добавляет +1 балл за красивую отделку – в итоге поставлю SEAT наравне с Suzuki.

Итого:

Opel Grandland X – 5 (колесная база 2,68 м; объем багажника 488 л)

Mazda CX-30 – 4 (колесная база 2,655 м; объем багажника 422-430 л)

Peugeot 2008 – 4 (колесная база 2,605 м; объем багажника 434 л)

Volkswagen T-Roc – 3 (колесная база 2,59 м; объем багажника 445 л)

Suzuki Vitara – 2 (колесная база 2,5 м; объем багажника 375 л)

SEAT Arona – 2 (колесная база 2,566 м; объем багажника 400 л)

Поставлю фото Opel, хотя с оговорками: недостает «премиум»-ощущений Mazda или смелых решений Peugeot в оформлении салона. Но точки зрения общий запросов – простор для семьи, большой и удобный багажник – Opel лучший для покупателя-традиционалиста.

Поведение на дороге: управляемость, динамика, комфорт

Все просто: первое место – за Volkswagen T-Roc. Отличный баланс между достойным комфортом и понятной «живой» управляемостью, великолепный дует оборотистого мотора и DSG-«автомата» с толковым S-режимом. Даже не нужно заказывать подвеску DCC, стандартная ходовая настроена отменно. Если хотите добавить «перца», то лучше выбирайте версию Sport. Хотел бы сказать, что Mazda и Peugeot едут на одном уровне с Volkswagen, но не могу. Кроссовер CX-30, кажется, просто чуть «пережат» по подвеске в сторону спортивности. Но ему недостает того волшебства и зрелости, что есть в старшей модели СХ-5. А вот с «львенком» все наоборот: модель 2008 изначально нацелена на комфорт, хотя в целом то и управляется недурно. Но у 2008-го есть один козырь в рукаве – речь идет о 155-сильном моторе: поверьте, он меняет восприятия от автомобиля куда сильнее, чем комплектация GT Line. Что касается Suzuki Vitara, то этот автомобиль заметно проще в повадках относительно вышеописанной тройки. Однако вот в чем суть – честность подкупает: кроссовер Suzuki Vitara сразу переходит на «ты» и начинает рубить с плеча, рассказывая всю правду о наших дорогах. А потом берет и награждает отличным разгоном 1,4-литровика: +1 балл за мотор. На самом деле, очень похожий характер и у модели SEAT Arona, только градус эмоций пониже. Автомобиль прост и приятен в управлении, слаженная пара двигателя и трансмиссии умудряются скрывать небольшой объем, только в FR-версии подвеска чуть жестковата. Одним словом – «живчик». И полная противоположность тому Opel Grandland X. Вот вроде и делает все верно, и дизель тяговитый, и «автомат» не дергает, и поворачивает нормально. Но «немец» просто едет – без эмоций, без вдохновения. Зато с долей комфорта и тишины.

Итого:

Volkswagen T-Roc – 5 (ПОРОДА!)

Peugeot 2008 – 4 (изначально комфорт, потом драйв; мотор 155 л.с. хорош)

Mazda CX-30 – 4 (чуть «пережали» подвеску, а потом уже вспомнили про комфорт)

Suzuki Vitara – 3 (честность подкупает, +1 балл за 1,4-литровый турбо-мотор)

SEAT Arona – 2 (простой в управлении, но довольно приятный «живчик»)

Opel Grandland X – 2 (доехали домой/в магазин/на работу? не растрясло? ну и хорошо)

Вышколенные повадки, хороший баланс драйва и комфорта, бойкий мотор – отличный вариант для ежедневных поездок. Кроссовер Volkswagen T—Roc хорош и когда хочется отдохнуть, и когда есть настроение погонять.

Возможности на бездорожье, полный привод

Остановитесь и внимательно прочтите: «японцы» предлагают полный привод, «европейцы» вообще нет. Еще раз: в данной подборке ни один из европейских кроссоверов не может предложить версию 4WD. Либо такие версии не производятся вовсе, либо они не поставляются в Украину. Поэтому автоматически победителем данного зачета становится представитель «японцев», а именно – кроссовер Suzuki Vitara: режим «LOCK» для блокировки межосевой муфты, небольшие свесы и общая легкость автомобиля. Вот только под днищем найдутся и выступающие трубы выхлопа, приметный редуктор привода задних колес, да массивный глушитель. На второе место поставлю Mazda CX-30: также полный привод, но клиренс чуть меньше, а свесы чуть больше. Сразу за ними – парочка Peugeot и Opel. Оба кроссовера предлагают лишь передний привод, зато могут быть оснащены системой Grip Control: хоть какое-то подспорье на бездорожье. В случае SEAT Arona приходится полагаться лишь на свои навыки, достойный клиренс, да легкость автомобиля. А в случае Volkswagen нет и того: клиренс меньше, автомобиль тяжелее. Обидно: на других рынках встречаются T-Roc с полным приводом.

Итого:

Suzuki Vitara – 5 (2WD или 4WD, клиренс 185 мм)

Mazda CX-30 – 4 (2WD или 4WD, клиренс 175-180 мм)

Peugeot 2008 – 3 (2WD, Grip Control, клиренс 185 мм)

Opel Grandland X – 3 (2WD, Grip Control, клиренс 180 мм)

SEAT Arona – 2 (2WD, клиренс 190 мм)

Volkswagen T-Roc – 1 (2WD, клиренс 161 мм)

Полный привод (раз), режим «LOCK» (два), короткие свесы (три), легкость автомобиля (четыре) – безоговорочная победа за Suzuki Vitara. Только если будете часто ездить по бездорожью, то не пожалейте денег купить защиту по днищу автомобиля.

Расход топлива, гарантия и стоимость ТО, ликвидность и перепродажа

Вдруг, но именно данный пункт оказался самым сложным. Быть бы здесь победителем «японцу», да еще и с «атмосферником». Но Mazda CX-30 в данной подборке не отличается экономичностью, да и гарантия стандартная. А если взять кроссовер от Suzuki, то его подводит необходимость частых визитов на ТО. Кажется, Volkswagen может напугать традиционалистов своим турбо-мотором и DSG-«автоматом», но все это работает – относительно Mazda, расход чуть ниже, а динамика чуть лучше. Плюс автомобиль предлагает возможность увеличения гарантии, а его имя гарантирует выгодную перепродажу. Парочка SEAT и Opel могут предложить относительно небольшой расход, плюс у «испанца» есть возможность приобретения увеличенной гарантии, а у «немца» традиционный «автомат». Хотя над репутацией брендов еще нужно работать: за последние пару лет Opel подзабыли в Украине, а об автомобилях SEAT и вовсе вспоминают только знатоки. А что касается Peugeot…

Итого:

Peugeot 2008 – 3 (дизель с небольшим расходом, продленная гарантия, но «француз»)

Volkswagen T-Roc – 3 (средний расход топлива, зато хорошая гарантия и репутация)

Mazda CX-30 – 2 (известное имя, «атмосферник» и «автомат», но высокий расход)

Suzuki Vitara – 2 (аналогично – «японец» и «автомат», расход меньше Mazda, частые ТО)

SEAT Arona – 2 (небольшой расход, увеличенная гарантия, но что с репутацией бренда?)

Opel Grandland X – 2 (низкий расход топлива, дизель, «немец»… ну и все…)

В данном пункте нет однозначного победителя, но поставлю фото Peugeot: за наличие в гамме экономичного дизеля, за возможность купить сервисный контракт (продление гарантии), за традиционные «автоматы», за предварительно просчитанные цены ТО, и пр. Однако до максимальной оценки далеко, поскольку в вопросе перепродажи (ликвидности на рынке Б/У) «француз» может уступить «немцам» и «японцам».

Итог в баллах и послесловие

Подводим итоги сразу в двух зачетах: «абсолют» – лучший результат по баллам без учета цены, «выгодная покупка» – соотношение между ценой и количеством набранных баллов.

«Абсолют» – лучший результат по сумме баллов:

Peugeot 2008 – 19 баллов

Mazda CX-30 – 19 баллов

Volkswagen T-Roc – 16 баллов

Suzuki Vitara – 16 баллов

Opel Grandland X – 15 баллов

SEAT Arona – 11 баллов

«Выгодная покупка» – соотношение цены и набранных баллов:

Peugeot 2008 – 28-41 тыс. грн. ($1-1,5 тыс.) за 1 балл

Suzuki Vitara – 36-43 тыс. грн. ($1,3-1,6 тыс.) за 1 балл

Mazda CX-30 – 40-51 тыс. грн. ($1,5-1,9 тыс.) за 1 балл

Volkswagen T-Roc – 45-55 тыс. грн. ($1,6-2 тыс.) за 1 балл

Opel Grandland X – 45-55 тыс. грн. ($1,6-2 тыс.) за 1 балл

SEAT Arona – 45-65 тыс. грн. ($1,6-2,4 тыс.) за 1 балл

В данном гиде покупателя победитель вышел явным: новый Peugeot 2008. С одной стороны – автомобиль набрал максимальное количество баллов. С другой стороны – он предлагает свои баллы по самой выгодной цене. Конечно, без нюансов не обошлось: самый заманчивый ценник установлен на версии 2019 г.в. с МКПП. А если вы захотите «автомат», лучше комплектацию, мощнее мотор – то прайс взлетит почти до уровня Mazda или Volkswagen. Но это не проблема Peugeot, а его преимущество: «француз» дает широту выбора – моторов, трансмиссий, комплектаций, опций, цен. На этом фоне заметен высокий прайс Mazda CX-30, хотя в целом-то автомобиль хорош и оправдывает свою цену: прежде всего – салоном и комплектацией. Вот вам два победителя в абсолюте: Peugeot и Mazda. Просто «француз» выгоднее по деньгам.

Ближайшими преследователями выступают Suzuki, Opel, Volkswagen. «Японец» привлекает соотношением цены и предложенных преимуществ: полный привод, турбо-мотор, хорошая комплектация – вот секрет массовых продаж. «Немцы» тоже хороши, но им есть куда расти. От Volkswagen T-Roc жду более качественного салона, а еще не помешает турбодизель и полный привод. В таком случае Volkswagen точно смог бы войти в группу лидеров. Кроссовер Opel Grandland X не столь яркий по характеру, а еще он требует расширения гаммы моторов и оснащения. Но в любом случае: оба немца уже оказались очень сильными «игроками» на рынке. Чего не скажешь о модели SEAT Arona. Жаль, ведь это и правда хороший автомобиль. Однако сегодня недостаточно быть просто «хорошистом» на фоне вышеперечисленных соперников, которые могут сожрать с потрохами. Уж слишком высокая конкуренция в классе – но, надеюсь, этот гид покупателя поможет вам сделать правильный выбор.