Тест-драйв Peugeot 2008: когда «меньше» значит «больше»





Ждали обзор на новый кроссовер Peugeot 2008? Вот он! И мы постарались: подготовили не только полный обзор, но также сравнение всех моторов и разных комплектаций новинки. Повышенное внимание к данной модели вполне оправдано, ведь кроссовер Peugeot 2008 должен стать хитом продаж. Станет ли?

Позиционирование Peugeot 2008

Автомобиль Peugeot 2008 – это небольшой кроссовер, построенный на основе модели В-класса Peugeot 208, подобный сегмент порой обозначают B-SUV. Впервые концепт-кар Peugeot 2008 увидел мир в 2012 году. А уже в 2013 вышла и серийная версия автомобиля – кроссовер Peugeot 2008 первого поколения. Спустя пару-тройку лет, в 2016 году, автомобиль обновился – когда-то такая версия Peugeot 2008 была героем обзора. Второе поколение Peugeot 2008 дебютировало в 2019 году, весной 2020 автомобиль приехал в Украину.

Кроссовер Peugeot 2008 насчитывает два поколения модели: первенец (2013 года) стал довольно популярным в Украине, теперь дело за наследником. Знакомимся с автомобилем на примере синего дизельного кроссовера Peugeot 2008 в комплектации GT Line. Также кратко расскажем о бензиновых версиях и сравним все доступные комплектации модели.

Как едет кроссовер Peugeot 2008?

Комфорт – это первое впечатления от поездки на новом Peugeot 2008. В той или иной мере, но мягкость и комфорт являются определяющим в характере любой версии автомобиля, даже GT Line. Вы проезжаете ямы, выступы, заплатки, а в салоне чувствуете лишь мерное покачивание. Порой этих качаний оказывается аж слишком много, людей с чувствительным вестибулярным аппаратом может даже укачать на разбитой дороге. С другой стороны, подобный уровень комфорта и мягкости подвески редко встретишь на автомобиле такого класса, размера, цены. При этом не сказать, чтобы кроссовер Peugeot 2008 плохо управлялся. Да нет же, все в рамках класса – нормально поворачивает, нормально стоит на дуге. Маленький руль придает ощущения остроты в повадках, автомобиль кажется подвижным и резким. Но с учетом мягкой подвески, при резких перестроениях возможны нежелательные колебания кузова. Одним словом, от Peugeot 2008 (да еще и в исполнении GT Line) я ждал более «собранного» поведения на дороге, более тонко выверенного баланса между стабильностью кузова, четкостью управления, комфортом подвески. А получился заметный перекос в сторону последнего пункта. На Peugeot 2008 приятнее «катить», нежели «шустрить».

Турбодизель на 130 л.с. и 8-ступенчатый «автомат» настроены аналогично. Если вы ждете, что 300 Нм момента (немало для компактного Peugeot 2008) будут вжимать в спинку сиденья при каждом старте – то «нет». При начале движения турбодизель «спит» в турбояме и просыпается лишь с отметки 1,5-1,7 тыс. об/мин. Но ужа затем – везет так везет! На ходу мотор радует отменной тягой вплоть до 4 тыс. об/мин, наконец-то проявляя свою силу и одаривая водителя впечатлением динамики. Пару слов про «автомат» и тормоза – они шикарны. Новая АКПП серии ЕАТ8 перебирает передачи, словно разглаживает натуральный шелк: мягко, незаметно, вовремя. А педаль тормоза лишена какой-либо «французской мягкости», обеспечивая четкое прогнозирование замедления.

Основным тестовым автомобилем был синий кроссовер Peugeot 2008 GT Line с 1,5-литровым турбодизелем и 8-ст. «автоматом». Автомо выглядит классно – узнаваемый стиль Peugeot и много ярких решений: передние фары с тремя насечками, задние «когти-фонари», треугольные выштамповки на дверях, стойка крыши с декором. Причем эта красота не лишена практичности, кузов по периметру укутан защитными пластиковыми накладками, на модной черной крыше нашлись рейлинги. Турбодизель по своему характеру – это «стайер», а не «спринтер»: разгон с места до 100 км/ч занимает 10,3-10,4 секунды (на секунду хуже паспортных данных), зато на трассе кроссовер хорош и расходом, и динамикой. Выбор «спорт»-режима ездовых настроек (реакция мотора на педаль акселератора, тяжесть руля, работа АКПП) глобально восприятие автомобиля не меняет.

А вот что меняет, так это мощный бензиновый двигатель, именно таким был оснащен оранжевый Peugeot 2008 в комплектации Allure. Кажется, чуть больше мощности (155 л.с. против 130 л.с.), чуть шире рабочий диапазон (5500 об/мин против 3700 об/мин), другие мелочи. Но все эти «чуть» складывается в одну большую позитивную картинку: автомобиль ощущается более «живым», динамичным, веселым, легким на ходу – вот именно тот Peugeot 2008, который я хотел видеть! Он хорошо стартует и быстро набирает ход под 3-цилиндровое стрекотание мотора. Двигатель резво отзывается на нажатие педали акселератора. «Автомат» все также мягкий и быстрый в своих переключениях. Да им просто приятнее управлять, реакции быстры и точны. При этом здесь по-прежнему много комфорта.

Важная оговорка, второй тестовый автомобиль (оранжевого цвета) был представлен со 155-сильным мотором и в комплектации Allure – сегодня такое сочетание не найдешь в прайс-листе. Но подобная версия предлагалась на старте продаж 2008 и, возможно, снова появится в будущем. Данный вариант оказался удачным с точки зрения статьи, он позволил познакомиться и со 155-сильным двигателем, и с комплектацией Allure.

Оранжевый автомобиль – это комплектация Allure и 155-сильный 1,2-литровый 3-цилиндровый турбо-мотор серии PureTech. Обратите внимание: отличается решетка радиатора и фары, стойки кузова лишены декора, однако задний бампер выглядит даже лучше, чем в GT Line. И удовольствия от езды на 155-сильном автомобиле больше. Паспорт обещает разгон 0-100 км/ч примерно за 8 секунд – даже если добавить секунду погрешности, то все равно 9 секунд выглядят оптимистично для данного класса. Автомобиль «легкий» на ходу и в ощущениях. Наконец, данная версия Peugeot 2008 является еще и самой быстрой: только 155-сильный мотор позволяет «разменять» 200 км/ч.

Также удалось немного проехать на версии со 130-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатым «автоматом» ЕАТ6. Признаться: без откровений. Есть чувство, что 130-сильный двигатель мощнее 110-сильного (в прошлом поколении Peugeot 2008), но ровно настолько, чтобы оправдать смену генерации модели. Мол: вот поменяли поколение – и сделали мотор мощнее. А еще при динамичном разгоне с педалью акселератора «в пол», бывает АКПП переключает «1-2» передачу с едва заметным кивком – известная привычка коробки ЕАТ6.

Однако… Если никуда не спешить, если вспомнить про комфорт, если учитывать низкую стартовую цену на базовую версию (которая идет как раз с мотором 130 л.с.) – то почему бы и нет? При обычной езде все нормально: мощности двигателя хватает и для города, и для трассовой «сотни», «автомат» переключается мягко, подвеска радует комфортом. При этом у вас есть просторный салон для семьи, нормальный багажник, достаточный клиренс. Словом, хороший универсальный автомобиль для обычных поездок в условиях Украины.

Красный автомобиль – это комплектация Allure и 130-сильный двигатель (также 1,2-литровый и 3-цилиндровый, также с турбиной). Плюс 6-ст. «автомат» серии ЕАТ6: обратите внимание – у него традиционный рычаг, что несколько поменяло исполнение центрального тоннеля. И это подводит нас к разговору о салоне Peugeot 2008…

Из хорошего: больше нет замечаний к простору салона! Помнится, к прошлому поколению Peugeot 2008 у меня были замечаний по высоте в задней части. Однако новый Peugeot 2008 стал просторнее, пусть немного, но во всех направлениях, и теперь он предлагает довольно просторный салон, как для своего класса и габаритов. Конечно, особых изысков сзади не найдешь: нет дефлекторов вентиляции, USB-разъемы для зарядки гаджетов присутствуют лишь в средней комплектации и выше (в «базе» – лишь один USB-порт на весь салон). Аналогичный пункт касается и обустройства багажника: правильная прямоугольная форма, большой погрузочный проем, ниши под мелочевку, удобный 2-уровневый пол (которого, снова-таки, «база» лишена – а жаль). Если уж совсем искать придирки, то еще можно сказать, что подушки передних сидений мелковаты для рослых водителей.

Но в том и дело, что это уж совсем придирки. Ведь в основных вопросах Peugeot 2008 хорош: здесь четко выверенная посадка по треугольнику «сиденье/руль/педали», достаточные диапазоны регулировки передних кресел, хорошая обзорность вперед и по бокам (хотя сзади окно мелковато), логичное расположение органов управления во главе с маленьким рулем. И еще раз повторюсь, с учетом класса и размеров автомобиля – у кроссовера Peugeot 2008 довольно просторный салон и большой багажник.

Хороший интерьер: качественная отделка (да-да, мягкие панели), современный и узнаваемый стиль Peugeot с мини-рулем, красивая деталировка кнопок на центральной консоли, оригинальные 3D-прибор (расскажу ниже в деталях). Плюс удобные передние сиденья с развитыми боковинами, хороший простор сзади, большой багажник. Сравнивая версии GT Line и Allure, выберу последнюю: за светлый потолок и ощущение простора, за отличную комбинированную обивку сидений. Да, простроченная лоскутками кожа в версии GT Line выглядит еще круче, но не обольщайтесь – это довольно дорогая опция даже для GT Line (пусть даже эта опция включает в себя функцию массажа спины). А еще выберу Allure за серую матовую центральную консоль (в ее нижней части). Потому, что обилие черное глянца – это красиво, но вряд ли практично. Но вот вам образец практичности: крышечка, которую можно использовать как подставку под смартфон: гениальная мелочь!

Есть ли инновации в автомобиле Peugeot 2008?

На первый взгляд кроссовер Peugeot 2008 не предлагает чего-то революционного или прорывного для покупателей. Так, основой автомобиля служит платформа СМР, которая уже известна по другим моделям Группы PSA (к примеру, Opel Corsa). В данном случае используется независимая подвеска спереди и полунезависимая сзади, привод всегда передний (версий с полным приводом нет ни в Украине, ни в мире). Под капотом устанавливаются 3-цилиндровые бензиновые двигатели или 4-цилиндровые дизельные моторы, все турбированные. Интересной особенностью можно назвать электромобиль Peugeot е-2008, однако он еще не заявлен для Украины. Кстати, наличие разных версии по типу силовых агрегатов – бензин, дизель, электро – позволяет создателям называть платформу СМР мульти-энергетической, особенно подчеркивая, что сборка разных модификаций происходит на одном конвейере. Да, рядовому покупателю от этого «ни холодно, ни жарко». Однако с точки зрения производителя – это действительно существенный прорыв.

А вот «прорыв» для покупателя – наличие мощного 155-сильного двигателя: по-прежнему 3-цилиндровый 1,2-литровый бензиновый мотор (только не спрашивайте меня про ресурс, ладно?), который комбинирует непосредственный впрыск топлива и турбину для наддува воздуха. Мотор относится к семейству PureTech, которое уже не раз становилось победителем конкурса «Двигатель года» в своем зачете. Причем вариант PureTech 155 является особенностью именно кроссовера Peugeot 2008 и недоступен для обычного хэтчбека Peugeot 208 (во всяком случае, пока). Также особенностью модели Peugeot 2008 является система Grip Control (выбор ездовых режимов «эко/спорт/песок/снег», пр.) и функция HADC для помощи при спуске со склона – минимальная подготовка для легкого бездорожья все-таки проведена.

Модель Peugeot 2008 построена на основе новой платформы СМР, которая позволила облегчить автомобиль на 30 кг относительно предшественника (для сравнимых версий). На рынке Украины автомобиль предлагается с турбодизелем BlueHDi или бензиновыми моторами семейства PureTech – последний мощностью 155 л.с. (240 Нм) является неким эксклюзивом именно для модели 2008. Плюс он еще и работает в паре с самым современным 8-ст. «автоматом» ЕАТ8 (аналогичный доступен для дизеля, а вот 130-сильный бензиновый двигатель обходится 6-ст. «автоматом» ЕАТ6). Система Grip Control дает выбор ездовых режимов для асфальта, а также позволяет подстроить автомобиль для преодоления бездорожья. При выборе позиций «Снег», «Песок», «Грязь» меняется логика работы противобуксовочной системы, она гибко управляет правым/левым колесом и позволяет им проскальзывать для само-очистки протектора (впервые описано на примере Peugeot 3008). Также кроссовер Peugeot 2008 предлагает много систем помощи водителю…

…Начиная от адаптивного «круиза», продолжая системой автоматического торможения, заканчивая функцией контроля «слепых зон» зеркал заднего вида (все это оснащение зависит от выбранной версии или дополнительно заказанных опций). Однако особенно хочется отметить систему контроля рядности, скажу даже точнее – «Lane Positioning Assist». Данная система не просто следит за движением в рамках своего ряда и корректирует выезд за его пределы, а активно пытается выравнивать автомобиль по центру полосы. В итоге система позволяет проезжать пологие отклонения трассы влево/вправо, а также компенсирует, к примеру, боковой ветер. Да, требуется хорошая разметка на дороге и нужно постоянно держать руки на руле. Но все равно подобная технология здорово облегчает длительные поездки, дает водителю немного расслабиться. А если добавить адаптивный «круиз» с функцией полной остановки, то и вовсе получается полу-автономное управление начального уровня.

Признаю, что сочетанием подобных систем можно добиться схожего эффекта у многих современных автомобилей данного класса. Но вот чего у них точно нет – так это салона Peugeot i-Cockpit 3D. Особая панель приборов в новом Peugeot 2008 является не просто цифровой, но также и многослойной: данные отображаются на разных уровнях глубины, подобно 3D-картинке в кинотеатре. Основой приборной панели служит 10,25-дюймовый цветной дисплей, перед которым (на расстоянии примерно 15 мм) установлена полупрозрачная панель. И уже на нее проецируется другая информация – с 7-дюймового дисплея, расположенного на верхней крышке. Причем информация меняется постоянно, но логика остается неизменной: более важные показатели (скорость движения, обороты мотора, указатель навигации) – прорисованы крупнее и расположены ближе к водителю; а вот второстепенная информация (шкала тахометра, карта-подложка) – чуть меньше и расположены на уровень ниже, дальше от водителя. Конструкция сложная, но работает классно и выглядит красиво, это действительно один из сильнейших «вау»-факторов новинки Peugeot 2008.

Панель Peugeot i—Cockpit 3D – это нечто незабываемое: объемная цветная «приборка», созданная на основе двух цветных дисплеев. Для водителя предложено несколько вариантов отображения информации, но всегда максимально используется возможность разделения данных по важности: первостепенные отображаются ближе к водителю, второстепенные – дальше. Интересно, что используются также и боковые «ушки»: для указания сигнала поворота или сервисных индикаторов. В целом поймал себя на мысли, что Peugeot – это один из немногих производителей, кто осмеливается «заново изобрести салон автомобиля»: концепция i—Cockpit с каждой новой моделью становится все более интересной и смелой.

Цена Peugeot 2008 и его конкуренты

Украинским покупателям автомобиль доступен с тремя моторами, разными типами трансмиссий, в трех комплектациях – итого получаем шесть вариантов.

Гамму модели открывает исполнение Active: ABS и ESP, круиз-контроль, шесть подушек безопасности, электрический усилитель руля, климат-контроль, задние датчики парковки, электрические стеклоподъемники, электропривод регулировки и подогрев зеркал, подогрев передних сидений, тканевая отделка салона PNEUMA, сенсорный 7-дюймовый дисплей (Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay), 16-дюймовые легкосплавные диски ELBORN, тонированные стекла. Данный автомобиль доступен только с одним мотором и типом КПП: 1,2-литровый бензиновый двигатель на 130 л.с. и 230 Нм, в паре с 6-ст. «автоматом» ЕАТ6. Цена Peugeot 2008 PureTech 130 S&S АКПП-6 Active стартует от 579 тыс. грн. или $20,5 тыс.

Следующий уровень – комплектация Allure, где добавлено: камера заднего вида, передние датчики парковки, приборная панель Peugeot i-Cockpit 3D, комбинированная отделка салона «ткань/кожа» TREX, светодиодные фары Eco LED, 17-дюймовые колесные диски SALAMANCA. Версии с АКПП также получают системы Grip Control и HADC, безключевой доступ, обогрев нижней части лобового стекла, светодиодные противотуманные фары. Версия с МКПП лишена подобного оснащения, что предложено для версий с АКПП, но зато получает пакет «Безопасность 1»: функция авто-торможения «Active Safety Brake», распознавание усталости водителя, система удержания в полосе «Line Correction Assist». Автомобиль в комплектации Allure доступен с двумя моторами и тремя типами КПП на выбор покупателя: бензиновый 1,2-литровый 130-сильный двигатель PureTech – в паре с 6-ст. «механикой» или 6-ст. «автоматом» ЕАТ6, либо турбодизель BlueHDi 1,5 л на 130 л.с. в паре с 8-ст. «автоматом» ЕАТ8. Цены следующие: Peugeot 2008 PureTech 130 S&S МКПП Allure – от 539 тыс. грн. ($19 тыс.); Peugeot 2008 PureTech 130 S&S АКПП-6 Allure – от 652 тыс. грн. ($23 тыс.); Peugeot 2008 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 Allure – от 709 тыс. грн. или $25 тыс.

Синий автомобиль – это комплектация Active: обычные фары, нет хрома на кузове, серые 16-дюймовые диски, стрелочные приборы вместо цифровой 3D-панели… Скучно? Но зато такой автомобиль получает породистые летние шины (привет, устойчивость в повороте), да еще и с более высоким профилем (привет, комфорт). А в его салоне присутствует оранжевая строчка и декор на дверях. В итоге выходит совсем не скучный, а вполне нормальный современный европейский автомобиль «на каждый день», пусть и без особых изысков. Еще пример: оранжевый автомобиль в автосалоне – это комплектация Allure c «механикой», самый доступный вариант Peugeot 2008. Важно отметить, что такой автомобиль не идентичен варианту «Allure + автомат»: недостает противотуманных фар, защиты двигателя, Grip Control, тонированных стекол; зато есть широкий набор систем помощи водителю (вышеописанный пакет «Безопасность 1»).

На вершине модельной гаммы расположена модификация GT Line: оригинальные передние фары Full LED и собственная решетка радиатора, система адаптивного дальнего света «High Beam Assist», пакет «Безопасность» (адаптивный «круиз», авто-торможение «Active Safety Brake», удержание в полосе «Lane Positioning Assist»), салонное зеркало заднего вида без рамки, комбинированная отделка «ткань/кожа» Capy и темный потолок, беспроводная зарядка для мобильных телефонов, крыша черного цвета, пр. Автомобиль в версии GT Line предлагается с двумя вариантами моторов на выбор: 1,2-литровый бензиновый двигатель 155 л.с. в паре с 8-ст. «автоматом» ЕАТ8, или 1,5-литровый турбодизель на 130 л.с. также с 8-ст. «автоматом». Цены: Peugeot 2008 PureTech 155 S&S АКПП-8 GT Line – от 730 тыс. грн. ($26 тыс.); Peugeot 2008 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 GT Line – от 766 тыс. грн. или около $27 тыс.

Тестовый автомобиль был оснащен рядом дополнительных опций: сенсорный 10-дюймовый дисплей в салоне плюс штатная навигация (18,6 тыс. грн.), кожаная отделка сидений Nappa Mistral плюс функция массажа спины (39,9 тыс. грн.), панорамная крыша-люк (23,9 тыс. грн.), синий цвет «перламутр» (18,6 тыс. грн.), пр. В итоге цена тестового автомобиля составила порядка 850 тыс. грн. или $31 тыс.

Большой 10-дюймовый дисплей (это опция даже для GT Line) выглядит круто. Однако по функциям он идентичен 7-дюймовому, при этом «выжимает» кнопки выбора разделов («климат», аудио, телефон) со своих боковин на нижний ряд – а там возможны ложные нажатия, когда касаешься клавиш. А вот широкие возможности настроек и четкая картинка камеры заднего вида с имитацией кругового обзора – это плюс. Опциональная кожаная обивка сидений по умолчанию добавляет еще и массаж спины, но только в области поясницы. Панорамная крыша-люк шикарна по меркам класса: огромная площадь (заканчивается аж над головами задних пассажиров), возможность открывания-сдвигания. Жаль, что противосолнечная шторка лишена электропривода: выгнутся водителю или переднему пассажиру и достать шторку ох как непросто. Основные фары Full LED версии GT Line красиво выглядят и предлагают авто-переключение света «ближний/дальний». Но глобально они недалеко ушли от фар Eco LED в версии Allure – в двух случая мы имеем светодиодный дальний и ближний свет. Чувствуете, да? Чем больше сложного и высокотехнологичного оснащения – тем больше в Peugeot 2008 недосказанности: вроде сделали хорошо, но не довели до идеала.

Теперь разбираем конкурентов. Которых много. В данном случае можно разделить рыночное позиционирование Peugeot 2008 в зависимости от цены автомобиля – условно 550-700 тыс. грн. и выше. Если выбирать компактный кроссовер за 550-700 тыс. грн., то в списке соперников Peugeot 2008 можно записать родственные модели Citroen C3 Aircross и Opel Crossland X: на их фоне «лев» воспринимается более современной моделью и, по моему мнению, отличается лучшими повадками на дороге – по сочетанию комфорта, управляемости, мотора. Интересной и стоящей альтернативой является модель SEAT Arona, но ее подводят слабая популярность бренда и отсутствие выбора моторов. Также из недавнего вспомню кроссовер Renault Duster Ultramarine: простоват в конструкции и уступает в ощущении «современности», зато предлагает комфортную подвеску и экономичный дизель за минимум денег. Плюс скоро ждем новый Nissan Juke: автомобиль в целом вышел удачным, но пока не ясен уровень цен. Наконец, давайте отмечу еще пару «японцев» – Mazda CX-3 и Suzuki Vitara. Оба соперника могут предложить полный привод (чего 2008 лишен), а также хорошее оснащение в фиксированных комплектациях (особенно Vitara). Но модель Peugeot 2008 впереди по внутреннему простору (сравнимо с Vitara и лучше СХ-3), комфорту подвески, наличию ярких дизайнерских решений (сравнимо с СХ-3 и лучше Vitara). Словом: у кроссовера Peugeot 2008 есть все шансы стать одним из лучших автомобилей своего сегмента – и в таком случае это будет хит продаж.

Однако при цене 700 тыс. грн. и выше против Peugeot 2008 начинают соперничать совсем другие автомобили. Зажимайте пальцы: Mazda CX-30, Toyota C-HR, Volkswagen T-Roc, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Grandland X, Nissan Qashqai. Все эти автомобили, как минимум, сравнимы с Peugeot 2008 по простору салона или даже лучше: примеру, можно найти регулируемые задние сиденья и подогрев второго ряда. Все эти автомобили сравнимы с Peugeot 2008 по оснащению или даже лучше: к примеру, можно найти проекционный дисплей и круговой обзор на четыре камеры. А еще можно найти экономичные дизельные или гибридные моторы, мощность 130-150 л.с. или даже выше, передний или полный привод. Наконец, если говорить про Peugeot 2008, подобный тестовому – то при ценнике в 800-850 тыс. грн. уже можно смотреть в сторону Peugeot 3008. Который являет собой автомобиль совершенно другого уровня: он едет более собранно, но все также довольно комфортен, у него просторнее салон и больше багажник, доступен мощный 2-литровый дизель.

В абзацах выше я перечислил только те автомобили, которые встречались здесь в обзорах – и то вышло больше десятка. А если пройтись по рынку в целом, то наберется и второй. Конкурентов у Peugeot 2008 много. Но пока автомобиль не стоит заоблачных денег, то может привлечь покупателя статусом новинки, оригинальным дизайном и салоном, широким выбором версий по мотору/КПП, довольно хорошим оснащением.

Расход топлива Peugeot 2008 и содержание автомобиля

Дизельный автомобиль в городе потребляет 6,5-7 л на 100 км. С учетом большого количества пробок и/или при динамичной езде – расход составит около 8 л на 100 км. При максимально плавной езде и отсутствии пробок – в городе можно получить менее 6 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход топлива составляет порядка 4 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч можно укладываться в показатель до 5 л на 100 км пути.

Бензиновый 155-сильный автомобиль в городе потребляет от 8-9 л на 100 км (при плавной езде и отсутствии пробок) до 10-11 л на 100 км пути (при динамичной езде и/или больших пробках). На трассе при скорости 80-90 км/ч расход составляет около 6 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км пробега. Также предусмотрены дополнительные сервисные договора, которые по своей сути аналогичны гарантии: максимум до пяти лет или 150 тыс. км пробега. Регламентное сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 15 тыс. км или один раз в год. Стоимость периодического стандартного ТО для дизельной версии составляет 2,3-3,7 тыс. грн. (в зависимости от пробега и возраста). Стоимость периодического стандартного ТО для бензиновой версии мощностью 155 л.с. составляет 2,4-4,3 тыс. грн. (в зависимости от пробега и возраста). Данные по стоимости ТО указаны для Киева, для других городов/областей стоимость ТО может немного отличатся.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на конец июля, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Peugeot 2008

В ходе испытаний Euro NCAP автомобиль получил «4-звездочную оценку», однако с приметкой «5-звездочная оценка для версии с пакетом безопасности». И здесь важно правильно разъяснить все нюансы. Так, кроссовер заслужил высокие оценки за безопасность водителя и пассажиров в салоне (91% от максимально-возможной оценки), также довольно высокие оценки за безопасность детей (84%). Но на снижение общего рейтинга повлияла безопасность пешеходов (62%) и работа/наличие вспомогательных систем для помощи водителю (68%). Именно поэтому кроссовер Peugeot 2008 в базовой версии получил лишь «4-звездочный» рейтинг – хотя если говорить о прочности силовой структуры кузова и защите при ДТП, то перед нами вполне современный и довольно безопасный автомобиль. И именно поэтому версия с пакетом безопасности в итоге получает «5-звездочный» рейтинг: подтягиваются выше оценки за вспомогательные системы, которые влияют на активную безопасность и помогают водителю избежать аварии.

В итоге

Що занадто – то не здраво. Чем «круче» и дороже становится Peugeot 2008 – тем сложнее оправдать его покупку. Если бы я оперировал только одним тестовым автомобилем за 850 тыс. грн., то найти объективные причины для его покупки было бы сложно. Уж лучше и правильнее отдать такие деньги за Peugeot 3008. Потому, что Peugeot 3008 – это шедевр на колесах. А вот Peugeot 2008 – нет.

Но после детального изучения разных вариантов Peugeot 2008 мне кажется, что базовая и средняя версия лучше оправдывают ожидания и соответствуют своей цене: достаточный простор салона, хороший комфорт, много вариантов с АКПП, современное оснащение – все это предложено за относительно небольшие деньги. И в таком свете кроссовер Peugeot 2008 пусть не воспринимается шедевром, но уж точно соответствует статусу «хорошиста» для ежедневных обычных поездок. А если и доплачивать – то изначально за 155-сильный мотор. Потому, что именно он подарит вам минутки радости во время этих самых поездок.

Плюсы:

+ Дизайн снаружи и внутри – выглядит оригинально, при этом продумана практичность

+ Панель приборов Peugeot i-Cockpit 3D – это новое слово в организации салона

+ Широкий выбор версий – моторы, комплектации, доп-опции

Минусы:

— Комфортная, мягкая подвеска… но порой аж слишком мягкая

— Максимальные версии неоправданно дорогие

Технические характеристики Peugeot 2008 BlueHDi 130 АКПП-8 GT Line

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,3 х 1,99 (с учетом зеркал или 1,77 без учета зеркал) х 1,55 м

Колесная база – 2,605 м

Клиренс – 185 мм

Багажник – от 434 л (5 мест) до 1467 л (2 места)

Грузоподъемность – 535 кг

Минимальная снаряженная масса – 1235 кг

Мотор – турбодизель, R4, объем 1,5 л

Мощность – 130 л.с. при 3700 об/мин

Крутящий момент – 300 Нм при 1750 об/мин

Удельная мощность – 105 л.с. на 1 тонну, 243 Нм на 1 тонну

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 9,3 с

Максимальная скорость – 195 км/ч

Расход паспортный (город) – 4,2 л на 100 км

Расход паспортный (трасса) – 3,5 л на 100 км

Страна производства – Испания

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Dueler HP Sport 215/60R17

Минимальная цена автомобиля – от 539 тыс. грн. или $19 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 850 тыс. грн. или $31 тыс.