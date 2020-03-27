Обзор игровой гарнитуры Hator Hypergang EVO





Среди относительно недорогих игровых гарнитур можно встретить такие бренды, как Razer, HyperX, MadCatz и прочие. Довольно новым именем среди них является Hator, занимающийся исключительно геймерскими устройствами и аксессуарами. Недавно компания обновила свою гарнитуру Hypergang, которая теперь называется Hypergang EVO. В сегодняшнем небольшом обзоре мы посмотрим на изменения и оценим их пользу.

Комплектация Hator Hypergang EVO

Обычно с наушниками есть не так и много аксессуаров, но в случае с игровыми гарнитурами все может быть немного интереснее. Коробка с Hator Hypergang EVO также включает в себя съемный микрофон, полутораметровый удлинитель, разветвитель для отдельного подключения портов наушников и микрофона, липучую петлю для организации кабеля, и инструкцию.

Не помешал бы еще какой-то минимальный чехол для транспортировки, но с недорогими наушниками такие не часто встречаются.

Дизайн и удобство использования

Для тех, кто знаком с прошлогодней моделью Hator Hypergang, обновление Hypergang EVO может показаться незаметным. Это все также черная гарнитура напоминающая авиационные наушники. Подобный дизайн был и есть у разных конкурентных гарнитур, но первые приходящие в голову — HyperX.

В новой модели все же легко находятся изменения. Для начала, кабель теперь не снимается. Это минус в том случае, если провод каким-то образом повредится, замена станет более сложной задачей. Но зато теперь у гарнитуры есть регулятор громкости и переключатель режима Mute. Такого «пульта» очень не хватало в прошлой модели и производитель, судя по всему, таки услышал пользователей.

Но в остальном наушники остались практически такими же. Большая часть корпуса сделана из пластика, но крепления и внешние крышки на чашах металлические. Амбушюры и оголовье обшиты кожзаменителем, в котором жарковато даже сейчас. Все это прилично собрано, довольно аккуратно выглядит и не внушает недоверия. Единственное, чего тут немного не хватило, это возможности сложить наушники для транспортировки.

Микрофон остался съемным. Он хорошо крепится в своем порте и уверенно там держится. Ножка достаточно жесткая, чтобы закрепить микрофон в удобную позицию. Заодно на нем есть поролоновая «подушка», предотвращающая часть звука дыхания пользователя.

В использовании гарнитура оказалась хорошей. Я мог провести в ней несколько часов без особого дискомфорта на ушах и вокруг них, также и мягкий «обруч» не давил на голову. Но вот долго находиться в них жарковато и пару раз в час появляется желание немного «проветриться». Опять же, такая проблема будет с преимущественным большинством других моделей и брендов. В остальном Hypergang EVO очень комфортные.

Подключение и управление

Так как Hator Hypergang EVO являются обычным проводными наушниками, особых сюрпризов с ними ожидать не стоит. Изначально наушники оснащены комбинированным 4-пиновым разъемом 3,5 мм Jack, который подойдет как для ноутбуков, так и для смартфонов или планшетов. Также гарнитура будет работать с игровыми консолями и Мас. Если же подключаться к ПК или дискретной звуковой карте, в комплекте есть разветвитель, позволяющий отдельно подключить наушники и микрофон в разные порты.

Управление звуком на проводе размещено в такой позиции, которую лично мне не приходилось искать, согнутая в локте рука как раз попадала на пульт. На нем есть «диск» для регулировки громкости и тумблер включения и выключения микрофона. Как видно, все сделано очень элементарно и удобно.

Лично мне вариант с такой регулировкой громкости и Mute нравится больше, чем кнопки на корпусе гарнитуры. Так куда удобнее управлять звуком, ведь пульт и проще найти, и он не создает лишнего звука в наушниках (при нажатии на кнопки на корпусе наушника их слышно, без этого все же комфортнее). Ну и само собой, так как гарнитура довольно простая, никакого программного обеспечения для нее не требуется.

Звук Hator Hypergang EVO

Разобравшись с дизайном и управлением, остается только послушать гарнитуру. Так как Hypergang EVO закрытые, много шума внутри наушников не будет. Заодно они не так сильно «выпускают» звук наружу, хотя окружающие все равно будут слышать музыку и прочее при высокой громкости.

С играми гарнитура отлично себя показала. Я пробовал играть в ней в Counter Strike: Global Offensive и PlayerUnknown’s Battleground. В обеих играх очень важно хорошо слышать происходящее вокруг, с чем в данном случае проблем не было. Разобраться, откуда доносится шорох или стрельба получалось отлично. Громкости тоже достаточно. Единственное, что стоит немного подправить, это немного убавить высокие частоты, некоторые звуки могут слегка «резать» слух на высокой громкости.

Подключаемый микрофон удивил своим качеством. Я не ожидал от него подобного, но звук чистый и хороший, при этом с ним практически не нужно было как-то возиться и настраиваться. Конечно, клавиатуру и прочие звуки окружения он не будет полностью отсекать, но не сказал бы, что они как-то критично будут мешать в чате (голос пользователя все равно в разы громче слышно и большую часть окружения перекроет именно он).



Для музыки звук в целом относительно сбалансированный, но чуть-чуть убавить высоких и слегка добавить низких все же хотелось бы. И тем не менее, после нескольких часов в наушниках, я привык к их звуку и он был неплох. Большая часть прослушанной музыки разных жанров звучала вполне нормально, особенно с поправкой на изначальное предназначение гарнитуры. Озвучка фильмов в таких наушниках вполне эффектна, как, собственно, и в играх. Не слыша окружение, с таким звуком вполне легко погрузиться в игровой процесс или происходящее какого-то экшн-фильма.