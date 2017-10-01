Heat Signature: большое ограбление звездолета

Телепортироваться на секунду в гущу врагов, включить персональный щит и дать им перестрелять друг друга, отпрыгнуть обратно. Вернуться, подобрать выпавший ключ, взломать дверь, схватить заложника и выбросить через обзорный иллюминатор в открытый космос, после чего выпрыгнуть самому. Переключиться на дистанционное управление капсулой и подобрать пленника и самого себя до того, как закончится кислород. Поздравляю, вы прошли самую обычную миссию в игре Heat Signature.

Heat Signature Жанр action/стратегия

Платформы Windows

Разработчики Suspicious Developments

Издатель Suspicious Developments

Сайты heatsig.com , Steam

Игровой журналист, редактор PC Gamer UK Том Францис разработал stealth/action головоломку Gunpoint в свободное от основной работы время, привлекая художников и композиторов с помощью конкурсов в собственном блоге. Его материальные затраты на игру составили всего лишь £25 на покупку ПО Game Maker 8, которые Gunpoint окупила за 64 секунды. Позже игра заработала автору сотни тысяч фунтов, продавшись тиражом 860 тыс. экземпляров и сделав его легендой инди-сцены.

Heat Signature – второй проект ушедшего из журналистики Тома Франциса, на который он потратил уже £200.000 и три с половиной года своей жизни. Это тоже stealth/action с элементами головоломки в 2D, только с видом сверху, а не сбоку, и в космическом сеттинге.

Сюжет незамысловат, если это вообще можно назвать сюжетом. Вы — космический наемник, выполняя миссии различных заказчиков, должны дестабилизировать ситуацию в звездном кластере, чтобы одну за другой освободить космические станции от гнета корпораций и несправедливого правительства. Все просто – выполняете задания, зарабатываете очки Освобождения, отделяете от правительства некоторое количество станций и, наконец-то, получаете возможность атаковать центральный хаб, Цитадель сектора.

Для выполнения заданий в вашем распоряжении имеются наемники — т.к. мрут они обычно как мухи, запоминать имена не стоит, на место погибшего всегда придет новый. Наемники действуют в одиночку, высаживаясь на корабли с небольшой капсулы. Задания могут быть самые разные – украсть технологию, уничтожить всех на борту и угнать судно, убить определенного персонажа, спасти заложника и т.д. При этом клиенты могут накладывать некоторые ограничения – никого не убивать, не поднимать тревоги, не оставлять живых свидетелей и пр. Чем круче становится наемник, чем больше систем вы открываете, тем более сложные задания вам доступны. Корабли больших размеров с охраной в бронескафандрах и персональными щитами, с автоматическими турелями, ограничением времени на выполнение задания и пр.

Экипаж корабля, который вы штурмуете, играет в FTL: Faster Than Light, а вы играете в Hotline Miami. Быстро, жестко, хитро.

Самые сложные задания – персональные, которые есть у каждого наемника, но до них еще нужно дожить. Плюс задания по штурму Цитадели, для выполнения которых нужно сначала захватить большой корабль, потом направить его на вражескую станцию и не забыть выпрыгнуть до столкновения.

Прелесть Heat Signature в богатстве оружия и гаджетов, и вариативности их использования. Как вам, например, возможность поменяться с противником местами во время выстрела, чтобы он пристрелил себя собственной пулей? Или перепрограммировать его щит, чтобы он отражал пули вовнутрь. Чем-то напоминает Gunpoint, не правда ли? Или бросить гаечный ключ в стекло, чтобы бронированного болвана вынесло в открытый космос? Вместе с вами, конечно, но у вас же есть спасательная капсула, которую можно вызвать на помощь. Перепрограммирование пушек, дистанционное клонирование ключей, бесшумное оружие, гранатометы, персональные щиты, генератор невидимости, замедление времени и пр. и пр. Чем больше станций вы освободите, тем больше гаджетов доступно в магазинах, тем веселей становится играть.

Отдельная категория – миссии перебежчиков, открывающиеся после освобождения станций. Это задания со строгими условиями. Например, убить противника, находясь за бортом корабля и имея в руках лишь шотган, без возможности вызвать спасательную шлюпку и снова подняться на борт. Все правильно, вспоминаем законы физики и гонимся за улетающим кораблем, стреляя в противоположную сторону, а затем разбиваем иллюминатор в каюте жертвы. Или попробуйте уничтожить цель, которую охраняют бронированные стражники, когда из оружия у вас только телепортер, работающий лишь при отсутствии препятствий между вами и точкой телепортации. Решение – поднимать тревогу и телепортироваться в тот момент, когда охранники проходят через заблокированную дверь в поисках нарушителя. Каждое задание – вызов, тем приятней найти решение и безошибочно исполнить свой план.

Планирование действий во время паузы позволяет совершать действительно дерзкие и безумные операции. Наблюдать за результатом после снятия паузы – самое приятное. Но только в том случае, если все удалось. Иначе бесчувственное, а то и безжизненное тело наемника выбросит в шлюз, и удаленное управление капсулой его не спасет, персонаж просто успеет истечь кровью. Значит, берем очередного наемника и зарабатываем деньги и амуницию по новой. Да, и поаккуратней с огнестрельным оружием, случайный взрыв может уничтожить пару отсеков, а то и разломать корабль на несколько частей.

Heat Signature – 2D-игра, хотя от пиксельного стиля Gunpoint Том Францис в этот раз отказался. Графика проекта простенькая, но своеобразная и симпатичная. Корабли безумной формы бороздят туманный космос, за вашим челноком остается красивый след, найти крохотных персонажей помогает та самая тепловая сигнатура.

Heat Signature – еще один маленький инди-шедевр Тома Франциса. Игру можно спокойно поставить в один ряд с уже упомянутыми выше FTL: Faster Than Light, Hotline Miami и Gunpoint. Если вам нравятся названные игры, Heat Signature приведет вас в восторг. Том Францис в очередной раз удивил всех, а людей, способных удивлять, стоит поддерживать деньгами.



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