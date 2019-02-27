Hyundai Kona Electric: 500 км пробега за $48 тыс

Что такое Hyundai Kona Electric – просто очередной электромобиль или настоящий прорыв для своего класса? В чем плюсы и минусы модели, какие преимущества и недостатки? Наконец-то все это можно разобрать в реальности: мне в руки для знакомства попал один из первых электрокаров Hyundai Kona Electric в Украине, который и стал героем данного материала. Итак…

Знакомимся с внешностью и салоном

Яркий и молодежный – именно таким изначально был задуман автомобиль Hyundai Kona, даже без приставки Electric. Для этой модели характерна эпатажная внешность: двухэтажная оптика, «раздутые» колесные арки, яркие цвета кузова, разнесенные фонари. Электромобильная суть наложила еще и свой отпечаток, который узнается в передней части кузова. Фактически модель Hyundai Kona Electric получила свой собственный «нос»: гладкая вставка вместо верхней решетки радиатора, серебристая полоса связывает верхние светодиоды, рядом с логотипом – лючок с зарядными портами. Меткий взгляд заметит тщательную проработку аэродинамики. К примеру, в уголках переднего бампера есть вентиляционные каналы к передним колесам, а внизу бампера – активные жалюзи решетки радиатора. Плюс снова характерные детали электрической версии: ну-ка поглядите на обтекаемые 17-дюймовым колесные диски.

Электромобиль Hyundai Kona Electric сразу бросается в глаза: молодежный смелый стиль, яркий цвет, запоминающиеся детали вроде темных накладок на колесные арки. Передняя часть полностью своя: гладкий обтекаемый «нос» немного улучшает аэродинамику и скрывает зарядные порты формата Mennekes (Тип 2) и CCS Combo (Тип 2). Да и кроме этого много специфических деталей – колесные диски, свои логотипы…

В обустройстве салона компания Hyundai также отказалась от слепого копирования ДВС-версии Kona и наделила электрокар собственной центральной консолью. Водителя и переднего пассажира разделяет высокий тоннель, на котором расположен кнопочный блок «автомата» (которого нет) – традиционные позиции «P-R-D-N» выполнены в виде клавиш. Рядом расположены подстаканники, сверху предусмотрена ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. Но больше всего привлекает нижний ряд кнопок (жаль, он почти скрыт под подлокотником и заставляет выворачивать руку): ведь здесь подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля, переключение режимов езды, пр.

Слоенная передняя панель состоит из множества элементов: круглые дефлекторы вентиляции, блок климата, отдельно-стоящий сенсорный дисплей, цветной монитор вместо традиционных приборов. Вместе они собираются в один нескучный образ, при этом эргономичность хороша – все под рукой и тянуться не нужно, сразу понятна логика управления, нормальная обзорность. К слову, создатели Hyundai Kona Electric хорошо продумали каждую мелочь: есть режим климат-контроля «Drivers Only» (вентиляция и обдув только зоны водителя для экономии заряда АКБ), а специальная страница навигации показывает территорию на карте, куда можно доехать на текущем заряде аккумулятора. Кроме того, предусмотрен проекционный цветной дисплей.

Передняя панель салона будто соткана из множества элементов, но в итоге дает цельную картину. Больше всего запоминается центральная консоль: сверху – кнопки управления и беспроводная зарядка, снизу – большая ниша-полка. Электрокар Hyundai Kona Electric очень современный в своем оснащении: контроль рядности, адаптивный «круиз», проекционный дисплей, слежение за мертвыми зонами. Сенсорный центральный дисплей предлагает удобное меню и специфические настройки электромобиля. Кстати, оцените запас хода: при заряде АКБ менее 50% – почти 200 км, при этом напомню, что ездил в конце зимы по холодной погоде. Электрокар обещает запас хода 463 км, заводские данные дают 470 км – и это вполне реальные цифры довольно жесткого измерительного цикла WLTP: при идеальных условиях, хорошей погоде, плавной езде можно замахнуться даже на 450-500 км.

Однако и замечания есть: внутри Hyundai Kona Electric не просторнее, чем предлагает обычный хэтчбек С-класса. Ладно, спереди можно отрегулировать сиденье под себя в широком диапазоне (высокие водители жалуются на близость потолка), но сзади Hyundai Kona Electric не может предложить чего-то больше нормы – здесь просто «достаточно» места, есть подлокотник с подстаканниками, почти плоский пол. Ну и все…

Но ведь Nissan Leaf еще в первом поколении предложил подогрев сидений, понимая важность этой опции для электромобиля, модель Chevrolet Bolt добавила к этому впечатляющий простор сзади и абсолютно ровный пол, да еще дефлекторы вентиляции можно добавить – словом, электрокару Hyundai Kona Electric еще есть куда расти. Да и багажник заслуживает лишь средней оценки: объем 332-373 л, в зависимости от того, учитывать подполье или нет. Хотя организован багажный отсек хорошо: двухуровневый пол, вставка-органайзер в подполье, предусмотрено место для сумки с кабелями для зарядки.

Спереди просторно, сиденья удобные, плюс электропривод настроек. Сзади места просто «достаточно», предусмотрен подлокотник и подстаканники, но недостает подогрева. Багажник объемом также не впечатляет, хотя проработан хорошо: прямоугольная форма и широкий проем – удобно при загрузке вещей, многочисленные ниши и отсеки – удобно при укладывании необходимых мелочей. Словом, сзади все неплохо, но воображение не поражает. Чем отыграется Hyundai Kona Electric?

В движении: динамично, собрано, комфортно

Отыграется классом езды! Потому, что Hyundai Kona Electric едет так, будто в одном электрокаре объединились сразу три модели: комфорт и возможности Hyundai Ioniq, динамика Mercedes B-класса ED, управляемость Volkswagen e-Golf.

Даже в обычном режиме Hyundai Kona Electric впечатляет хорошим ускорением, будто 150-180-сильный автомобиль. Причем, традиционно для электрокара, никаких пауз и заминок: нажал на педаль акселератора – и сразу получил максимальную отдачу мотора. Руль довольно легкий, но очень чувствительный, Kona Electric быстро реагирует на поворот «баранки» – и все это происходит с минимальными кренами: спасибо аккумулятору в полу и обычной высоте кузова. И все это происходит с хорошим уровнем комфорта, где вы неровности скорее заметите по глухим шлепкам шин, нежели по ударам или тычкам от подвески. Неожиданно высокий, сбалансированный, хороший класс езды от Hyundai Kona Electric!

Но ведь это далеко не все: дополнительно предусмотрены спортивный и экономичные режимы езды. В «спорте» Hyundai Kona Electric перестает быть «энерго-толерантным» и готов при каждом разгоне с места немного шлифовать шинами по асфальту. А при ускорениях на ходу электромобиль ощутимо вжимает в спинку сиденья и даже порой может легонько дать подзатыльник своим подголовником: все-таки почти 400 Нм крутящего момента!

В экономичном режиме электромобиль Hyundai Kona Electric будто засыпает: неспешные ускорения, вальяжная реакция мотора на нажатие педали акселератора. А ведь еще есть режим «ЕСО+», в котором ограничена максимальная скорость и все бортовые системы переходят в режим максимального энергосбережения. В каждом отдельно-взятом режиме также меняется усилие на руле, интенсивность рекуперации, стиль приборов, данные запаса хода. Кстати, управлять интенсивностью замедления можно и самостоятельно при помощи подрулевых лепестков: от нулевого положения и езды накатом – до максимально интенсивной рекуперации (три стрелочки в батарею).

Панель приборов на основе ЖК-дисплея уже известна по модели Hyundai Ioniq: центральное место занимает спидометр, слева – индикатор расхода или рекуперации энергии, справа – указатель запаса хода и окошко бортового компьютера. Внешний вид меняется в зависимости от выбранного режима езды: «Комфорт», «Спорт», «Эко». Кстати, это не просто слова, а реальное изменение характера автомобиля: Hyundai Kona Electric приятно удивил гибкостью ходовых качеств – он может быть и комфортно-неспешно-мягким, и динамично-управляемо-живым. Интенсивность рекуперации взаимосвязана с режимами езды или выбирается самостоятельно с помощью подрулевых лепестков.

Две версии Hyundai Kona Electric – две цены электрокара

Электромобиль Hyundai Kona Electric построен на основе ДВС-модели Hyundai Kona, которая относится к сегменту «B-SUV» или «компактный кроссовер» (хотя отчасти напоминает обычный хэтчбек С-класса, а компания-производитель и вовсе использует свое обозначение CUV). Если быть точным, то длина Hyundai Kona Electric равняется 4,18 м – и это на 15 см больше, чем насчитывает обычная версия Hyundai Kona: похоже, оригинальная внешность модели дала свой результат в габаритах. Также электрокар стал выше: 1,57 м против 1,55 м у ДВС-модели. А вот ширина и колесная база не изменились – 1,8 м и 2,6 м соответственно. Привод для электрической версии только передний, зато подвеска полностью независимая.

Но как только вы попробуете заглянуть внутрь электромобиля, то сразу все станет много интереснее. Во-первых, аккумулятор на 64 кВтч (как автомобиль в статье) – он установлен в нижней части кузова и состоит из 294 ячеек, поделенных на пять блоков (три в днище и две под задним сиденьем). Производителем аккумулятора типа «Литий-Ион полимер» выступает компания LG, использована особая химическая смесь NMC 622 для катода: никель 60%, марганец 20%, кобальт 20%. Также предусмотрено жидкостное охлаждение АКБ с тремя сценариями функционирования системы. Все это обещает длительный срок службы батареи и ее термо-стабильность во время зарядки и разрядки. Рабочее напряжение – 365 вольт.

Версия с аккумулятором на 64 кВтч получает электромотор мощностью 150 кВт (204 л.с.) с крутящим моментом 395 Нм. Электродвигатель вращает передние колеса через редуктор с передаточным числом 7,981. Сравните с Chevrolet Bolt: идентичная мощность, но ниже крутящий момент (360 Нм) и другое передаточное число редуктора (7,05) – вот одна из причин разного ощущения динамики на двух электрокарах, которые номинально схожи по мощности. А еще более низкий кузов хорошо сказывает на максимальной скорости – для Hyundai Kona Electric заявлена «максималка» в 167 км/ч: быстрее конкурентов в классе.

Электрокар Hyundai Kona Electric использует схему, которая уже стала общепринятой для электромобилей подобного типа: аккумулятор в нижней части кузова, электромотор спереди, привод также передний. Разгон 0-100 км/ч занимает лишь 7,6 секунды, максимальная скорость достигает 167 км/ч. Запас хода – 470 км согласно правилам измерительного цикла WLTP, который вполне реалистичен. Аккумулятор установлен снизу, задняя подвеска для электрокара – независимая (в отличии от ДВС-версия с передним приводом, которая обходится полунезависимой). Время зарядки зависит от ее типа.

Кроме версии, представленной в статье, модель Hyundai Kona Electric выпускается и в другой модификации – более простой, но и более доступной: аккумулятор на 39 кВтч и электромотор мощностью 99 кВт или 135 «лошадей». Удивительно, но для базовой версии также заявлен крутящий момент 395 Нм и 167 км/ч максимальной скорости. Однако разгон 0-100 км/ч занимает чуть больше времени: 9,3 секунды. Обещанный запас хода достигает 300 км в измерительном цикле WLTP. Логично, что цена электрокара сильно меняется в зависимости от версии.

В двух версиях электрокара используются одинаковые инверторы-преобразователи (встроенные зарядные блоки) мощностью около 7 кВт. А это означает, что при подключении к источнику питания с переменным током мощностью 10-20 кВт для полной зарядки аккумулятора емкостью 64 кВтч необходимо около девяти часов. В аналогичных условиях электромобиль с аккумулятором на 39 кВтч потребует для полной зарядки порядка шести часов. Если говорить о зарядке от обычной розетки (напряжение 220 В и сила тока 10-16 А), то Hyundai Kona Electric для полной зарядки аккумулятора 64 кВтч необходимо примерно 20-30 часов, а версия 32 кВтч уложится в 11-15 часов. Наконец, обе версии электромобиля готовы принимать постоянный ток через порт CCS Combo 2: в таком случае пополнение АКБ до уровня 80% от номинальной емкости займет 40-54 минуты (в зависимости от емкости аккумулятора).

Словом, чудес не бывает: большой аккумулятор требует длительно времени заряда. Здесь отмечу второе важно замечание к Hyundai Kona Electric: аналогично модели Ioniq, корейцы ориентируются на сегодняшние показатели, но не смотрят вперед. Вспоминая Renault Zoe, я спрошу – а почем не поставить инвертор-преобразователь для заряда мощностью на 10-20 кВт? Конечно, в Европе вопрос быстрого наполнения АКБ решают «быстрые зарядки» мощностью 50-100 кВт. Но ведь у нас их мало – и в таком случае блок для «ускоренной зарядки» на 10-20 кВт пришелся бы очень кстати.

Итоги и выводы

Конечно, сейчас Hyundai Kona Electric дорогой: электромобиль из этой статьи оценивается в $48 тыс. С другой стороны – это новый «европеец», без различных ДТП-историй из США, в максимальной версии. Продавец обещает через один-два месяца привезти Hyundai Kona Electric 39 кВтч и в более простой комплектации – ценник будет уже около $40 тыс. А дальше история известна: окончание ажиотажа в Европе, более спокойные продажи, выбор версий – и, в итоге, снижение цен. Кстати, оцените позиционирование Hyundai: пока Nissan LEAF ждет версию с увеличенным аккумулятором (пусть и дороже), а Chevrolet Bolt напротив лишен версии с уменьшенным аккумулятором (но дешевле), электромобиль Hyundai Kona Electric сразу предлагает два варианта.

Даже с учетом вышеозначенных замечаний, я все-таки скажу: именно Hyundai Kona Electric сегодня является самым опасным конкурентом для Nissan LEAF 2 и других электромобилей В-С-класса. Во-первых, Hyundai Kona Electric едет хорошо и далеко, плюс позволяет максимально настраивать все параметры «под себя». Во-вторых, он все-таки достаточно просторен и отлично оснащен: кожаный салон с перфорацией и вентиляцией сидений, адаптивный «круиз», контроль рядности, проекционный дисплей, премиум-аудио KRELL, штатная навигация, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay. В-третьих – вы просто будете ездить, получая удовольствие от современного электрокара с цельным и сбалансированным характером. Подводя итоги: Hyundai Kona Electric – сегодня заслужено числится одним из лучших электромобилей своего класса.

Электромобиль предоставлен – Рик Авто