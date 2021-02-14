Little Nightmares II: мальчик, который не смотрел телевизор





Мальчик и девочка. Спящая, убаюкивающая сама себя принцесса и наивный маленький принц, решившийся броситься в этот омут. Это история о привязанности, взаимопомощи и страхе. И о том, на что нас толкает страх. Эта история, которая пожирает саму себя.

Little Nightmares II Жанр платформер / хоррор

Платформы Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Языки английский, русский

Разработчик Tarsier Studios

Издатель Bandai Namco

Сайты Steam

Другое время, другое место. До того как или уже после того как. Неважно. Все, что важно – это маленький потерянный в лесу мальчик (Опять лес! Всегда лес!) и чудовища, которые прячутся где-то на краю зрения. Мальчика зовут Моно, но вы узнаете об этом только если кто-то за пределами этого мира приглушенных тонов скажет вам его имя. Что это — отсылка к другому ребенку, застрявшему в страшном монохромном лесу, или намек на то, что этому мальчику чего-то не хватает? Может быть, цвета?! Желтого?!

Очень скоро мальчик найдет свой цвет и свою музыку, спасет маленькую, одичавшую принцессу из высокого… глубокого замка, выкрадет из плена жестокого Охотника, просто забывшего или спрятавшего ненужного ребенка в своем мрачном подвале. Уж не его ли это дочь? Как всегда, огромный простор для спекуляций и интерпретаций, ни одна из которых, конечно же, не окажется верной.

Прочь из лесу, к новым берегам, к дождю и зловещему, буквально физически давящему на детей Городу. Городу, жителей которых пожрал… Телевизор?

Неважно, только вперед, взявшись за руки, стараясь ни на минуту не разжимать ладоней и болезненно переживая каждое вынужденное или нечаянное расставание. Через страшную школу, в которой учителя готовят пустоголовых, похожих на одинаковые сломанные куклы детей. Разбивая пустые головы, пробивая себе дорогу. Длинношеяя учительница будет еще долго преследовать детей в кошмарах. Этот Город умеет извлекать из подсознания самые зловещие, самые отвратительные и пугающие образы. До дрожи!

Дальше, еще дальше. Через темную психбольницу, где доктор-паук собирает пациентов из запчастей, а сломанные манекены двигаются в темноте у вас за спиной, норовя схватить и смять маленькое тельце, не пустить назад. К той, что ждет. К той, что греется возле огня, в котором сгорает чья-то жизнь. Что не так с этой девочкой и откуда здесь взялся этот желтый дождевик?… Шестая?!?!

Неважно. Вперед, еще глубже, в самые недра Города… В Утробу? Туда, где телевизоры высасывают душу жителей, оставляя после себя стертые лица и пустые оболочки, превращая людей в зомби, готовых на все, лишь бы заглотить еще одну порцию безвкусной и бессмысленной тележвачки. Веселитесь, главное — не прекращайте веселиться!

А вот дальше… Дальше мы замолкаем. Потому что дальше все иначе. Потому что убить Дракона очень непросто. Потому что, убивая Дракона, ты убиваешь частичку себя. Или другого. Или обоих. По больному, по самому беззащитному, по музыке… Замыкая кольцо.

P.S. Как и в случае с первой частью, в Little Nightmares II вы будете умирать. Часто, болезненно и страшно. И, к сожалению, далеко не всегда по собственной вине. Точность и отзывчивость управления в игре, как и прежде, оставляют желать лучшего. Авторы говорят, что в некоторых случаях они сделали это намеренно, чтобы показать хрупкость и неуклюжесть Моно, но все-таки с таймингами и камерой здесь тоже беда. В любом случае, несмотря на многочисленные смерти и повторы, вы закончите эту игру за 5-6 часов. И, вероятно, захотите повторить, чтобы найти все намеки и понять в конце концов, что же имели в виду авторы.

P.P.S. Бесспорно, игры Tarsier Studios вторичны по отношению к платформерам студии Playdead, LIMBO и INSIDE. Похоже, и сами разработчики не спорят с этим утверждением, поэтому в первой главе Little Nightmares II они решили чуть ли не покадрово повторить начальную сцену LIMBO. Считайте это своеобразным оммажем.