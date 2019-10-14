Luxoft и автомобили: 100 млн. строк кода, «гаджет на колесах», и… причем здесь Mercedes?





Сегодня автомобиль создают не только инженеры и маркетологи, но также и разработчики ПО. Ведь количество различные вспомогательных систем может исчисляться десятками: от них напрямую зависит не только комфорт использования автомобиля, но и безопасность поездки. Что сейчас происходит в автомобильном мире, что нас ждем в будущем, как это будущее создается уже сейчас – расскажу в виде репортажа с пресс-конференции Luxoft. А еще расскажу, причем там был Mercedes…

Автомобиль-гаджет: он уже существует

Все началось намного раньше, но переломным моментом стала выставка потребительской электроники CES в 2018 году, где впервые был заявлен Mercedes-Benz А-класса нового поколения. Аргументация производителя: сегодня автомобиль уже превратился в «гаджет на колесах» и его дополнительные функции, возможности мультимедиа, онлайн сервисы являются определяющими для некоторых клиентов. К примеру, для молодых покупателей, которые «живут в смартфоне» и хотят получить продолжение своего виртуального мира в автомобиле. Поэтому вместе с внешним дизайном, отделкой салона, перечнем моторов, ходовыми качествами, одной из ключевых особенностей Mercedes-Benz А-класса стала система мультимедиа MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

На первый взгляд – все выглядит привычно: пара дисплеев под общим стеклом (первый – вместо приборов, второй – центральный сенсорный), возможность управления кнопками на руле или непосредственно касанием дисплея, также предусмотрены голосовые команды, подключение смартфона, смена тем оформления, пр. Правая спица руля полностью отдана под органы управления MBUX, левая спица заведует сменой виртуальных «рисованных» приборов. Есть выбор водителя, всего до восьми профилей под разных людей: настройки сиденья, любимая тема оформления и радиостанции, установки «климата» и подсветки салона…

Вроде подобное уже встречалось, вроде все привычно – но лишь на первый взгляд. Потому что в MBUX заложены возможности самообучения и начального уровня искусственного интеллекта. Так, система MBUX может запоминать традиционные маршруты и действия водителя, в итоге предлагая подсказки, если человек что-то забывает. В идеальном мире MBUX должна выйти на тот уровень, когда система понимает настроение водителя, и ставит ему музыку для релакса, когда система «подтягивает» онлайн прогноз погоды и предлагает взять зонтик, ибо вечером возможен дождь.

Впервые MBUX появилась на автомобиле Mercedes—Benz А-класса, но сегодня постепенно «расходится» по модельному ряду марки: к примеру, в Mercedes-Benz GLE также используются данная система. Компания Mercedes—Benz, как один из мировых лидеров, нередко становилась первооткрывателем различных технологий, и теперь мы реально стоим на пороге открытия нового уровня взаимодействия с автомобилем. Как удалось сделать MBUX «умной»? Ответ кроется в 10,4 млн строк кода.

И вот здесь мы походим к разработчикам компании Luxoft, которые имеют непосредственное отношение к созданию системы MBUX. Да в целом – к автомобильному миру. Так, компания Luxoft работает на рынке «Automotive» еще с 2006 года, счет задействованных инженеров-разработчиков уже пошел на тысячи. И, похоже, это только начало.

100 млн строк кода – как путь к единой архитектуре ПО

По заявлениям представителей Luxoft, сегодня в современном автомобиле насчитывается 30-150 блоков ECU (Electronic Control Unit), каждый из которых отвечает за свою зону работы: не только управление двигателем или логика работы «автомата», но также электропривод стеклоподъемников, срабатывание подушек безопасности, память настройки сидений, пр. Каждый из блоков управления требует свое ПО – в итоге автомобиль премиум-класса с многочисленными системами и функциями суммарно может насчитывать более 100 млн строк программного обеспечения. В тоже время, при замене оборудования (процессора), приходится заново прописывать различные функции каждого блока управления.

Для того, чтобы ускорить и упростить разработку новых автомобилей, был даже создан консорциум AutoSAR (Automotive Open System Architecture). Главная цель – стандартизация архитектуры программного обеспечения различных электронных блоков управления автомобиля, обеспечение независимости программной и аппаратной части, возможность повторного использования ПО для одинаковых функций. В итоге всего должно завершиться формированием нескольких крупных блоков управления в автомобиле, каждый из которых будет отвечать за более обширный спектр задач: блок контроля безопасности, блок шасси и двигателя, блок вспомогательных систем для водителя, блок контроля салона, пр.

Количество управляющий блоков в автомобиле становится больше, ПО становится сложнее. Казалось бы: с тенденцией перехода на автономные транспортные средства все должно стать проще. Но это лишь поверхностный взгляд. А изнутри картинка совершенно другая, во-первых, нужно собрать воедино информацию для автономного движения и продумать возможности ее использования, а во-вторых, обеспечить развлечение водителя/пассажиров в дороге, и дать им больше возможностей системы мультимедиа. Блоков управления должно стать меньше, но их возможностей – больше.

Автомобиль и будущее: навигация, автономность, «всегда онлайн»

И здесь мы плавно подходим к разговору о том, какое автомобильное будущее нас ждет. В целом специалисты Luxoft называют четыре направления для перспективного развития: электромобили, автономный транспорт, совместное использование, «автомобиль онлайн». Как видите, только первый пункт связан с глобальным техническим изменением конструкции авто. Остальные три пункта изначально связаны с изменением «мира вокруг автомобиля» – это новые сервисы и услуги, которые изначально зависят не столько от «харда» (железа, физических блоков и систем), сколько от «софта» (программного обеспечения).

Так, идеи «автомобиля онлайн» и совместного использованиями тесно связаны между собой. К примеру, можно не только постоянно получать и передавать данные: о погоде, заторах на дороге, опасных участках с гололедом, но и вообще контролировать местонахождение автомобиля и предоставлять к нему доступ другим людям. Судите сами, если вы не таксист/курьер (etc.), то на протяжении дня используется автомобиль лишь ограниченное время: поездка на работу и/или бизнес-встреча, отвезти/забрать детей со школы, съездить в магазин. Автомобиль используется 10-20% времени на протяжении суток, но все остальное время простаивает без дела, при этом владельцу приходится оплачивать 100% общих затрат на эксплуатацию: потеря цены со временем, оформление страховки, пр. Если автомобиль использовать более продолжительное время, да еще и в группе с другими людьми, то эти затраты разделяются на всех и снижаются для каждого в отдельности. Плюс уменьшается количество машин в городе, снижается нагрузка на дороги и парковки.

Четыре основных тенденции на будущее в автомобильном мире по версии Luxoft: электромобили (Electric), автономный транспорт (Autonomous), совместное использование в группах (Shared), «автомобиль онлайн» (Connected). Последний пункт сложен в реализации, но открывает огромные перспективы: передача информации о пробках на дороге, предупреждение об опасности и гололеде, взаимосвязь и предупреждения между автомобилями во избежание ДТП. Совместное использование (кар-шеринг) уже работает даже в Украине, но обычно это локальные проекты – а представьте себе возможности кар-шеринга Mercedes—Benz в рамках Европы или даже всей планеты: приложение на смартфоне открывает доступ к разным автомобилям в разных уголках земного шара.

Наконец, остался последний пункт – автономное вождение. Вот вам ориентир: к 2025 году в мире должно быть 8 млн полностью автономных машин. Пока стоит задача достичь хотя бы промежуточных уровней автономности L3 или L4, некоторые компании работают в данном направлении. Почему это так важно? Например, в крупных европейских городах поиск парковочного места может занимать до 30% от общего времени поездки на автомобиле, вот одна из первых функций для частичной автоматизации, вслед за адаптивным «круизом», поддержанием дистанции, контролем рядности, авто-торможением. Причем подобные функции поиска парковочного места уже реализованы в некоторых автомобилях/электромобилях, то есть идея и схема реализации уже есть.

А если говорить о полностью автономном транспорте, то данное направлении открывает совершенно новые (даже неожиданные!) изменения и перспективы. К примеру, возьмем грузовики и грузовые перевозки. При их полной автоматизации больше не нужен водитель, запрос работодателей на подобную профессию уменьшится в разы. Кроме этого, грузовик теперь лишится кабины, а это означает, что будет увеличена грузовая платформа, за один рейс можно перевозить больше товаров, снизятся затраты на доставку. Далее: автономный грузовик не имеет ограничения по времени работы (условного «тахографа») и может работать 24 часа в сутки, причем, можно планировать маршрут так, чтобы ездить по трассам и/или заезжать в крупные города ночью.

Но также данное направление открывает и новые вопросы. Хотите верьте, хотите нет, но это вопрос встроенной автомобильной навигации, как бы это странно не звучало в век повсеместного использования навигации в смартфонах. Дело в том, что штатная встроенная навигационная система может взаимодействовать с другими датчиками автомобиля – скорость движения, угол поворота колес, акселерометр – и точнее понимать ситуацию с автомобилем: разгон или торможение, наклон вперед/назад или вправо/влево, сколько проехал за последнюю секунду. Плюс можно контролировать перемещение автомобиля в туннеле (когда GPS-данные могут отсутствовать вовсе), в горах или при плотной городской застройке (когда GPS-данные могут быть обрывочными). Компания Luxoft работает с автомобильной навигацией с 2007 года и совсем не собирается «хоронить» данное направлении – даже наоборот: штатная навигационная система, дни которой уже вроде как были сочтены, снова находит себе место в автомобиле. Ведь для автономного вождения критически важно точное позиционирование на дороге: допустимая погрешность не может превышать 10-20 см.

Традиционно автономное вождение делят на пять уровней. Сегодня «продвинутые» современные автомобили находятся на уровне L2, самые активные пытаются перейти на уровни L3 и L4. Повсеместное внедрение автономного транспорта потребует значительно увеличения сенсоров в автомобиле и блоков его управления – а последние, в свою очередь, требуют нового ПО для работы. Развитие направление автономного транспорта приведет к росту рынка технологий ADAS (Advanced Driver Assistance System, улучшенные системы помощи водителю, различные датчики, сенсоры, блоки), а также потребует «продвинутого» ПО и повышенной точности.

Да и в целом: автономный транспорт может изменить сопутствующие рынки «вокруг автомобиля». К примеру, компания Ernst & Young прогнозирует, что с массовым приходом автономных машин потоковые развлечения (он-лайн видео и аудио) в США принесет дополнительно $20 млрд. А все потому, что водителя/пассажиров потребуется чем-то занять, пока автомобиль едет сам. И необходимость в потреблении увеличенного количества контента снова открывает вопрос о создании более продвинутых систем мультимедиа – подобно MBUX, с чего начиналась данная статья: круг замкнулся!

Что ж, подведем итоги. Во-первых, мир стоит на пороге масштабных изменений самой сути применения автомобиля: использовать, а не владеть. Во-вторых, автомобили/электромобили будут становиться все более «продвинутыми»: главное здесь – автономность и «всегда онлайн». Наконец, в-третьих: при активном развитии около-автомобильных сервисов и услуг, программное обеспечение будет становиться все более сложным и более значимым для восприятия конечного продукта. Вот и выходит, что сегодня автомобиль создают не только инженеры и маркетологи, но также и разработчики ПО.