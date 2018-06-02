Moonlighter – кривой оскал капитализма

Экономические менеджеры и action/RPG – это, как правило, два разных жанра игр, редко пересекающихся друг с другом, но не в этот раз. Moonlighter – экономический симулятор и roguelike RPG, в которой вам придется одновременно управлять собственным магазином и ломать черепа поставщикам, в смысле монстрам в подземельях, в поиске новых товаров для ваших взыскательных клиентов.

Moonlighter Жанр action/RPG, экономическая стратегия

Платформы Windows, macOS

Языки русский, английский

Разработчики Digital Sun

Издатель 11 bit studios

Сайт Steam

Главный герой игры, Уилл – владелец небольшого магазинчика в маленьком городке Ринока, расположенном возле таинственных Подземелий. Когда-то город процветал, привлекая сотни искателей приключений, спускавшихся в неизведанные глубины и возвращавшихся с загадочными артефактами чужих цивилизаций. Торговля и обслуживание героев процветали, но те времена уже в прошлом. Ринока, да и магазин Уилла, переживают не лучшие времена, Подземелья, во избежание ненужных жертв, давно закрыты, приток артефактов прекратился, экономика сдала. Уилл одержим загадочными руинами, он мечтает открыть пятую дверь, скрывающую самые удивительные секреты и предметы, а для этого ему нужно сначала восстановить магазин, заработать немного денег и победить хозяев четырех других Подземелий, владеющих ключами к последней двери.

Так что днем Уилл управляет магазином, расставляет товары на полках, стоит у кассы, регулирует цены, выполняет специальные заказы покупателей, украшает и расстраивает собственную торговую точку, ловит воришек, вкладывает деньги в восстановление городка, привлекая в него других торговцев и мастеров. А ночью, вооружившись подходящим оружием (начинается все с метлы), надев броню, и закинув за спину огромных размеров рюкзак для сбора артефактов/товаров, Уилл спускается в Подземелья, где «ведет переговоры с поставщиками» методом выбивания из них полезных и дорогих вещичек.

Собственно, Moonlighter – это две игры в одной. Простенький экономический симулятор/тайм-менеджер, в котором вы должны правильно выставлять цены на товары, ориентируясь на отзывы и запросы покупателей, пытаясь заработать как можно больше, но не отпугнуть клиентуру. И простенькая же динамичная action/RPG с одним ударом, одним блоком и перекатами.

Боевая часть Moonlighter похожа на какой-нибудь The Binding of Isaac, только без психоделики и фрейдистских мотивов. Прямоугольные залы, соединенные дверями, монстры, от выстрелов и челюстей которых вы должны уклоняться, сундуки с лутом, тайные комнаты и пр. Правда, накала и хардкорности в Moonlighter поменьше — в отличие от Исаака, вы всегда можете сбежать, унося честно награбленное, в свой уютный магазинчик, да и в целом монстры здесь не слишком крутые, особенно если вы правильно вооружены.

Каждое из четырех базовых Подземелий, открывающихся последовательно, имеет три этажа, а в конце вас ждет схватка с боссом. У каждого Подземелья уникальное оформление, уникальные монстры и уникальные артефакты. Это важно, т.к. для улучшения брони и оружия вам понадобятся разные ингредиенты, естественно, все более редкие и дорогие. Чем дальше в глубь, тем толще монстры и дороже предметы, так что без крафтинга, то есть помощи кузнеца, вам не обойтись. Как и без алхимика, добавляющего чары для брони и оружия, и мешающего зелья. А вот без банкира и торговцев уникальными предметами можно без труда прожить. Да, и не забываем тратить деньги на развитие магазина, добавляем прилавки, сундуки для хранения товаров, ставим модную кассу, банку для чаевых, украшаем помещение и т.д.

В Moonlighter нельзя умереть, то есть монстры могут, конечно, сожрать вас, но вы моментально возродитесь возле входа в Подземелье, потеряв весь хабар, и никто не мешает вам сделать еще одну попытку вынести награбленное.

Ну и конечно же, у Подземелий есть загадки. Откуда появились все эти монстры? Чем на самом деле являются артефакты, которыми вы торгуете? Кто побывал в этих меняющих расположение залах до вас и оставил загадочные записки, помогающие понять структуру Подземелий? Впрочем, записки можно и игнорировать, на геймплее это никак не скажется.

Moonlighter, как и любая roguelike RPG, имеет склонность к повторяемости действий и гриндингу. Новая броня и улучшения магазина, новые чары стоят все больше и больше — значит, вам снова и снова придется спускаться в темноту за новым товаром и продавать, продавать, продавать. Что ж, таковы законы жанра, здесь уж ничего не поделать.

Как вы наверняка заметили по скриншотам, Moonlighter использует пиксельную графику. Честно говоря, после засилья low-poly, наблюдающегося последние пару лет, это даже хорошо. Тем более что здесь она сделана с любовью и отлично выглядит. Впрочем, я отдаю себе отчет в том, что некоторые категории игроков на дух не переносят pixel art, что ж, в таком случае эта игра не для вас. А вот что действительно здесь немного раздражает, так это несколько однообразная навязчивая музыка.

Да, и играть лучше с геймпада — поддержка клавиатуры (без мыши) в Moonlighter тоже есть, но поверьте, использование геймпада кардинально улучшит ваши результаты.

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Милую не нагружающую action/RPG и экономический менеджер в одном флаконе. Без претензии на звание Игра года, но вполне играбельную и симпатичную. Если вам нравятся roguelike RPG и вы нормально относитесь к пиксель-арту, обратите внимание на Moonlighter. Если не сейчас, то на грядущей летней распродаже Steam, которая уже не за горами.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Две игры в одной; аддиктивный, простой геймплей; генерируемые подземелья; симпатичная графика Минусы: Пиксель-арт придется по вкусу не всем; навязчивая музыка; гринд Вывод: Забавный симулятор торговца, добывающего товары в населенных монстрами подземельях

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