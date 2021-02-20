Mutropolis: весёлые археологические раскопки в мире будущего





Жанр классических адвенчур с управлением в стиле point-and-click, переживший свой «золотой век» в эпоху 1990-х благодаря прежде всего творчеству мастеров из таких компаний, как Lucasfilm Games / Lucas Arts и Sierra On-line, в новом тысячелетии канул было в Лету, но снова возродился в новых условиях – пусть и в несколько иной весовой категории. Ежемесячно – а то и еженедельно – на различных платформах, включая Steam и Itch.io, выходит немало работ, создаваемых инди-авторами нового поколения, которые воспитывались в своё время на той самой нетленной классике; не все из них оказываются одинаково качественными, и тем больше заслуживает уважения деятельность опытных издателей, одновременно как помогающих начинающим авторам, так и производящим своего рода отбор проектов, наиболее достойных внимания публики. Среди таких издателей стоит упомянуть немецкую Application Systems Heidelberg – это её усилиями мы смогли увидеть в прошлом году такие самобытные и впечатляющие приключения-головоломки, как Luna: The Shadow Dust и The Longing. Mutropolis выделяется на фоне этих последних отсутствием особых инноваций в плане игрового процесса: по сути, перед нами самая что ни на есть классическая point-and-click адвенчура. К счастью, у авторов получилось сделать привычный игровой процесс очень даже увлекательным.

Mutropolis Жанр Адвенчура

Платформы Windows / macOS / Linux

Разработчик Pirita Studio

Издатель Application Systems Heidelberg

Сайт, Steam,GOG

Mutropolis – дебютный проект мадридской Pirita Studio, насчитывающей в своём составе всего двух молодых авторов: Беатрис Гаскон отвечала за художественную сторону проекта, тогда как Хуан-Пабло Гонсалес взял на себя программную и музыкальную части, – собственно же геймплей является их общим совместным творением. Как и сюжет, который тут, мягко говоря, не самый привычный: события разворачиваются аж в 5000 году нашей эры; почти три тысячи лет назад – где-то в 2200-м – на Земле произошёл непонятной природы катаклизм, и спасшиеся представители человечества переселились на Марс. Где много столетий спустя мы и встречаемся с нашим героем, молодым рыжеволосым очкариком по имени Генри Дижон: он археолог из местного университета, отправляющийся на раскопки на Землю в составе экспедиции под руководством старого (и немного рассеянного) профессора Тотеля. Команда наша стоит на пороге великого открытия: обретения способа проникнуть в легендарный древний город под названием Мутрополис, до этого считавшийся не более чем легендой…

Как можно догадаться, особым бюджетом испанцы похвастаться не могли, а потому вступительный ролик с введением в этот сюжет здесь предельно краткий и не особо информативный. Зато для чуть более подробного знакомства с предысторией авторы ещё пару лет назад выпустили особую мини-игру Mutropolis: Mars Episodes, доступную бесплатно. Сделанный на том же самом движке Visionaire Studio, этот «пролог» позволит нам на несколько минут испытать себя в роли того самого профессора Тотеля, выступающего на научной конференции с рассказом о своих планах по обнаружению Мутрополиса – и пытающегося убедить собравшихся коллег и соперников в необходимости профинансировать этот его проект, путём выбора «правильных» реплик из нескольких возможных вариантов.

С археологами в фантастическом мире будущего мы уже не раз сталкивались в приключенческих играх, – например, в Heaven’s Vault, – однако в Mutropolis уклон именно в научную фантастику особо не ощущается. Быт учёных 50-го века не так уж и сильно отличается от сегодняшнего дня, да и на Марс и вообще в космос нас никто пускать не собирается, – скорее, датировка событий таким чересчур отделённым временем сделана юмора ради: марсианские колонисты мало знают о земных реалиях прошлого, а потому часто попадают в забавные ситуации, пытаясь определить назначение того или иного ископаемого артефакта или профессию какой-нибудь исторической личности периода ХХ столетия. Самым же странным и необычным в сюжете – но указанным и в описании игры, так что «спойлеров» тут не будет, – оказывается привлечение к этой истории… древнеегипетских богов, неожиданно появляющихся перед нами во плоти и стремящихся уничтожить всё оставшееся человечество (спасать которое предстоит, разумеется, всё тому же Генри Дижону, – впрочем, без романтической линии дело также не обойдётся).

Графика игры, вопреки её в некотором роде постапокалиптическому сеттингу, выполнена в ярких тонах палитры с преобладанием зелёного (что как раз вполне логично: на руинах цивилизации природа очень даже быстро вступает в свои права). Фоновые картинки – которых тут заявлено более пятидесяти штук – выполнены Беатрис Гаскон вручную и смотрятся вполне симпатично, хотя и не отличаются особой проработкой деталей, напоминая незамысловатые рисунки акварелью; фигурки персонажей получились чуть более спорными из-за некоторой стилизации: возможно, ножки-спички у Генри и его друзей понравятся не всем. Действующих лиц у нас, кстати сказать, немного: в состав экспедиции, помимо нашего протагониста и профессора Тотеля, входят ещё две девушки, блондинка Карлата и брюнетка Кобра, два темнокожих брата-близнеца Люк и Микро, специалисты соответственно по хозяйственной и по технической части, а также наиболее харизматичный член команды – робот Макс, представляющий собой маленькую сферу оранжевого цвета на гусеницах и с одним глазом. Немного позднее к числу основных персонажей прибавятся и те самые древние египетские боги в количестве двух штук; кроме того, встретимся мы и с несколькими другими людьми, как с марсианскими поселенцами, так и с потомками коренных землян, чудом уцелевших после катаклизма. Озвучка в игре исключительно английская, но перевод в виде субтитров – достаточно качественный – присутствует ещё на девяти языках, включая русский.

Как и любая классическая адвенчура, Mutropolis отличается перспективой от третьего лица и чисто «мышиным» управлением: правая кнопка манипулятора никак не задействована, и за всё отвечает левая – как за перемещение Генри по экрану (символ перехода в соседнюю локацию – кружок с хвостиком и точкой по центру; двойной щелчок по нему будет означать мгновенную смену декораций), так и за осмотр, взятие или использование активных объектов (таковые подписаны и выделяются ещё одним изменением формы курсора, но вот подсвечивать их возможности не имеется). Инвентарь вызывается поворотом колёсика мыши или клавишей «I», – он у нас весьма вместительный и позволяет комбинировать подобранные предметы, а вот для осмотра таковых их нужно перенести на значок глаза, отображаемый сбоку. С учётом здешнего визуального стиля особый пиксельхантинг игроку не грозит – все достойные внимания объекты, как правило, сразу заметны на экране локации, – однако простым игровой процесс назвать никак не получится.

Пожалуй, загадки как раз и являются наиболее примечательным достоинством творения Pirita Studio, и это при том, что все они здесь чисто квестовые, то есть сводящиеся к сбору, комбинации и применению в нужных местах подходящих случаю предметов. Общение с персонажами также присутствует, но тем для беседы не так уж и много, а выбирать реплики и вовсе почти не придётся. Зато впечатляющий – по нынешним временам, на фоне общей тенденции к упрощению – уровень сложности достигается относительной открытостью здешнего мира. Сюжет Mutropolis строго разделён на три главы, однако первая из них, очень камерная по своим масштабам, играет роль пролога и проходится за несколько минут, тогда как в двух других к нашим услугам сразу оказывается добрый десяток локаций – и одновременно несколько задач для выполнения. Пробовать все возможные действия путём банального механического их перебора вряд ли интересно, да и не очень-то целесообразно будет этим заниматься из-за многочисленности доступных вариантов действий. А значит – придётся вникать в логику авторов, которая тут не совсем стандартная, но всё же достаточно увлекательная для того, чтобы не бросать прохождение на полдороги, а продолжать исследовать, сопоставлять всё увиденное и услышанное – и пытаться отыскать-таки верное решение.

Что нам только ни предстоит делать уже во второй главе игры – и составлять фоторобот (якобы) разыскиваемого преступника, и рыскать по «Интернету» в поисках информации о далёких событиях ХХ века, и вскрывать сразу несколько сейфов подряд (в том числе посредством манипулирования свежесконструированными отмычками), и снимать отпечатки пальцев, и даже менять времена года в рамках одного отдельно взятого университетского садика. В третьей и последней главе к подобного рода развлечениям прибавятся операции с картой и поисками сокровищ, общение с туземцами на древнем и забытом языке «эмодзи», хрестоматийные три испытания™, а также – наконец-то – и возможность поиграть за маленького робота Макса, когда графика стремительно пикселизируется, а вместо использования предметов инвентаря нам предоставляется возможность записывать и проигрывать различного рода звуки.

В целом, если не считать традиционной охоты за опциональными Steam-достижениями, прохождение Mutropolis занимает около девяти часов – срок отнюдь не рекордный, однако впечатление игра производит исключительно приятное, как одна из лучших адвенчур, появившихся за последние годы. Без каких бы то ни было экспериментальных новшеств по части геймплея, со спорным в плане логики сюжетом и с нехитрым визуальным оформлении, Pirita Studio сумела оснастить классический игровой процесс целым множеством оригинальных, интересных и в меру сложных загадок. Лучшие рекомендации всем поклонникам адвенчур!