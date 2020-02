Luna: The Shadow Dust: головоломная история спасения луны

Жанр «саморостоидов», названный так в честь миниатюрного творения чешской студии Amanita, выполненного ещё на Flash и в бесплатном онлайн-виде, но породившего несколько продолжений (последней на данный момент является третья часть) и легендарный Machinarium, а также и немало иных идейных последователей, – жанр этот представляет собой своего рода побочное ответвление от традиционной адвенчуры, отличающееся акцентом на атмосферность и головоломки в ущерб диалогам и манипуляциям с инвентарём. Пожалуй, ничуть не меньшую любовь публики за последние годы снискали и необычные своей эмоциональностью проекты Кана Гао, автора To the Moon и Finding Paradise, столь же мало похожие на привычную квестовую классику. Как ни странно, Luna: The Shadow Dust представляет собой своего рода наследника сразу обоих этих альтернативных направлений: адвенчуру с медитативной музыкой, в меру сюрреалистичной атмосферой и множеством разнообразных головоломок.

Luna: The Shadow Dust Жанр Адвенчура/Головоломка

Платформы Windows / Macintosh / Linux

Разработчик Lantern Studio

Издатель Coconut Island Games / Application Systems Heidelberg

Сайт, Steam, GOG

Lantern Studio была основана в 2015 году и насчитывает в своём составе четверых разработчиков с китайскими именами; в апреле 2016-го она представила на Kickstarter’е первую свою игру – и успешно заполучила почти в полтора раза больше запрошенной суммы в 12 тыс. фунтов стерлингов. Как обычно в подобных случаях и происходит, особенно с неопытными командами авторов, после успешной кампании краудфандинга последовала целая череда пропущенных сроков релиза – и вместо середины 2017-го игра появилась на свет в начале 2020-го. Впрочем, жаловаться не приходится: проект был полностью доведён до ума и практически ни одним багом похвастаться не может.

События разворачиваются в загадочном фантастическом мире, только что пережившем какую-то катастрофу, как водится, сопровождавшуюся нарушением баланса света и тьмы, причём в буквальном смысле слов: силы последнего из двух противоборствующих начал поглотили Луну, и задача спасения ночного светила и восстановления равновесия ложится на плечи нашего протагониста – безымянного мальчика в стильной белой шапке с двумя хвостиками, а также его ещё более загадочного спутника-питомца – маленького существа, очень напоминающего собой кота, но совершенно круглого по форме. Вдвоём им предстоит исследовать некую древнюю башню на краю света, этаж за этажом, от земли и до самой вершины, попутно проникая за пределы ткани реальности в ещё более таинственный зачарованный мир, а заодно и проясняя некоторые моменты сюжетной линии и своё собственное прошлое.

Особенностью всей этой истории – в меру, кстати сказать, трогательной и эмоциональной – оказывается полное отсутствие текста, как то обычно и бывает в поджанре «саморостоидов». Так что заявленная поддержка всех двадцати девяти языков (или сколько их там вообще на данный момент теоретически доступно в Steam) – чистая правда: герои умеют молчать на всех этих наречиях, а общаются между собой разве что пиктограммами, да и то крайне редко (тем более, что шарообразные коты наверняка вообще к ведению бесед особо не склонны). Все повороты сюжета подаются в видеороликах, которыми перемежаются уровни с головоломками (они же суть упомянутые выше этажи башни): авторы специально отмечают, что в игре насчитывается 250 анимаций и 20 минут мультипликации с тремя слоями на каждый кадр. Музыкальному оформлению также уделено особое внимание в ситуации отсутствия озвучки: мелодии за авторством одной из разработчиц, опытной пианистки и выпускницы Шанхайской консерватории Ван Цянь, призваны оттенять все наиболее волнующие места и служить созданию общей тревожно-загадочной атмосферы – и в принципе делают это вполне успешно.

Любопытно, что некоторым исключением из постулата о полном отсутствии текста служат диковинные письмена, изредка попадающиеся нам в наших странствиях – например, на стенах или в книгах. Практически сразу после выхода игры поклонникам удалось расшифровать этот выдуманный авторами алфавит: как оказалось, речь идёт о своего рода предыстории сюжетной линии, с которой мы знакомимся в видеороликах, – и этот факт только подчёркивает тщательность проработки всех деталей в Luna: The Shadow Dust, включая совсем не обязательные для прохождения. Интерфейс расшифровывать не придётся, однако его элементы и правда никак не подписаны, так что на всякий случай поясним: пять кнопок главного меню символизируют (слева направо) страничку для просмотра уже встреченных видеороликов (включая один секретный); карту башни для повторного же визита на любой из уровней (пригодится для достижений); собственно начало или продолжение игры; разнообразные настройки (всего три: громкость музыки, громкость звука и переключение между полноэкранным и оконным режимами); ну и, разумеется, выход в систему.

Перспектива отображения в игре – от третьего лица и, как правило, сбоку; графика, разумеется, двухмерная – яркая, рисованная и очень симпатичная. Большинство уровней-этажей представляют собой однокомнатные помещения с двумя дверями на противоположных концах: через первую мы туда попадаем, а вторая, служащая для выхода и продвижения дальше и вверх по башне, по умолчанию заперта. Её открытие и предполагает собой решение самых разнообразных головоломок – не только логических, но и временами требующих зачатков музыкального слуха, а также несколько нестандартного мышления. Начав игру в одиночку, наш герой вскоре обзаводится спутником (то, что персонажей зовут Ури и Лей, узнать можно разве что только из подписей к Steam-достижениям) – и решение загадок начинает зависеть от их взаимодействия между собой, прямо как в классической адвенчуре-головоломке Gobliiins. Переключаться между двумя протагонистами можно как нажатием «пробела», так и щелчком левой кнопкой мыши на изображении одного из них на самом экране или на портретах в правом верхнем углу; для передвижения по комнате достаточно кликнуть на любом месте экрана, тогда как особые точки интереса обозначаются превращением курсора в значок руки (возможность использовать что-либо) или идущих ног (намекают на не просто перемещение в данную точку, но прыжок на платформу, подъём по лестнице, выход из двери и т.д.).

Подбирать полезные предметы не придётся, ибо и инвентарь у нас отсутствует: всё находимое применяется здесь же, например, путём нажатия на соответствующие рычаги и кнопки – или перемещения тяжёлых вещей с места на место нажатием всё той же левой кнопки мыши. Головоломки в Luna: The Shadow Dust особо сложными не назовёшь, однако впечатление они по себе оставляют самое приятное: нисколько не повторяясь, местные задачки временами действительно требуют наличия некоторого воображения, – например, наш спутник Лей обладает способностью превращаться в тень и в таком состоянии добираться до мест, недоступных в обычной ипостаси. В одной из загадок ему предстоит размножиться и сформировать подобным образом целый оркестр, которым Ури продирижирует ради открытия очередной двери; в другой мы, на время разлучившись со своим спутником, станем путешествовать на ладье между сюрреалистично выглядящими островами чуть ли не в открытом космосе; в третьей потребуется ухаживать за садом с фруктовым деревом, с помощью особой кнопки меняя времена года, – ну и так далее.

Сохранения в игре автоматические и происходят исключительно в промежутках между уровнями, – поначалу таковые весьма непродолжительны, так что никакого неудобства это решение не составит, однако ближе к концу становятся более масштабными и многоплановыми. Зато, как уже говорилось, при новом запуске можно как вернуться на последний из этажей, так и выбрать в меню любой другой из уже посещённых. В упрёк творению Lantern Studio можно поставить разве что небольшую продолжительность: двадцать местных уровней с головоломками проходятся без особого напряжения за три-четыре часа – ну или чуть больше, если вы не сильно склонны к решению логических задачек или просто предпочитаете более вдумчивый осмотр достопримечательностей. Сюжетная составляющая Luna: The Shadow Dust, по правде говоря, особой оригинальностью не отличается, да и способ её подачи без единого слова текста, возможно, придётся по душе не каждому любителю классических адвенчур, – зато местные загадки определённо порадуют и заставят хоть на некоторое время задуматься в поисках не самых традиционных способов решения. Отличное времяпрепровождение на вечер-другой!