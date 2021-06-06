Necromunda: Hired Gun – темная сторона Warhammer 40K





«Выберите контракт. Выследите цель. Получите награду!». Такое впечатление, что авторы Necromunda: Hired Gun предлагают нам стать охотником за головами в мрачном мире подулья Некромунды. Вот только это не совсем так. Hired Gun – это не симулятор наемника, ищущего опасных преступников в открытом мире Warhammer 40K, это просто кровавый и быстрый линейный шутер с некоторыми ролевыми элементами. Хотя порой складывается впечатление, что перед нами фрагмент чего-то большего, как будто игра сильно ужалась в процессе разработки.

Necromunda: Hired Gun Жанр шутер от первого лица

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Языки английский, русский

Разработчик Streum On Studio

Издатель Focus Home Interactive

Сайты Steam, Epic Games Store

Нет, серьезно, такое впечатление, что изначально Streum On Studio планировали нечто большее, чем просто шутер, нечто, похожее на их собственную киберпанковскую action/RPG E.Y.E: Divine Cybermancy. Но в процессе разработки то ли Games Workshop придушила эту идею на корню, что маловероятно, учитывая, как рьяно в последнее время британцы раздают права на свои миры создателям игр, то ли Focus Home Interactive решила не рисковать, чрезмерно усложняя проект, и урезала финансирование. Но факт остается фактом, в Necromunda: Hired Gun есть множество элементов, предназначенных для полноценной RPG, которые в этой игре почти не используются.

Например, торговец оружием, стволы у которого, как правило, намного хуже тех, что вы найдете в процессе прохождения миссий. Или совершенно бесполезный ремесленник: все манипуляции с оружием, которые предлагает он, можно проделать из меню запуска миссии, то есть за все прохождение Hired Gun я не воспользовался его услугами ни разу. Или барменша и проводник, которые нужны лишь для озвучивания нескольких реплик в диалогах и без которых можно было бы обойтись. А ведь еще здесь есть рудиментарная ролевая система для вашего персонажа и его боевого мастифа; сундуки с сокровищами, в том числе с ловушками, которые можно найти в процессе прохождения миссии; наборы разминирования сундуков; тонны лута, выпадающие из врагов; слоты апгрейда оружия с помощью специальных талисманов и артефактов и т.д. Ну чем не action/RPG?

А тем, что Necromunda: Hired Gun – это абсолютно линейный сюжетный шутер на 13 миссий, и пусть вас не обманывает обещание сотен дополнительных контрактов и заданий. На самом деле все дополнительные контакты – это простые арены на крохотных фрагментах, вырезанных из уровней основных миссий. Порой с бесконечным респауном врагов и заданиями типа: «уничтожь пять ящиков с амуницией», «освободи пять пленников», «отбейся от двух волн противников» и т.д. Они нужны только для зарабатывания денег и прокачки персонажа, при этом основную кампанию можно пройти, вообще не заглядывая в список допзаданий. Но давайте вернемся в самое начало.

Настольная Necromunda – это спин-офф к классической Warhammer 40,000, в котором вы сражаетесь миниатюрами, представляющими различные банды древнего мира-улья Некромунда. Правила, оформленные еще в 1995 г., были пересмотрены в 2017 г. Эта настолка до недавних пор редко попадала в круг интереса разработчиков видеоигр, и вдруг, с интервалом всего в девять месяцев, выходят сразу два проекта, использующие сеттинг Necromunda: пошаговая стратегия Necromunda: Underhive Wars, пострадавшая на старте из-за огромного числа критических багов, и предмет нашего сегодняшнего разговора, шутер Necromunda: Hired Gun.

Но в начале пару слов о месте, где происходят события игры. Некромунда – единственный уцелевший мир Аранейской Непрерывности, сгоревший в костре войны с ксеносами и отстроенный Империумом заново. Это один из миров-ульев, самых населенных планет Империума, где миллиарды людей проживают в огромных городах-ульях, вздымающихся на десятки километров выше облаков. В шпилях улья живут аристократы и элита, в самом городе-улье находятся гигантские кузни, промышленные районы и жилища рабочих, а в подулье собираются отбросы общества, головорезы, разное отребье и мутанты. Еще ниже, на дне улья, где покоятся древние руины и куда тысячелетиями сливаются промышленные отходы, происходят вообще страшные вещи, но именно там можно найти самые могучие архетехи, артефакты прошлого.

События Hired Gun начинаются с убийства влиятельного гильдера и того, что вы беретесь за простенькое с виду задание, в ходе которого вас убивают. После чудесного спасения и оживления вы должны найти того, кто заказал гильдера и мутит воду в подулье. В итоге ваши действия приводят к началу полномасштабной войны банд, в которой вам придется поучаствовать, чтобы найти свою цель и своего убийцу, с которым все тоже не так просто.

Hired Gun — быстрый шутер с ярко выраженной вертикальной составляющей. Уровни здесь не просто огромные, они гигантские, как все в Warhammer 40,000, и пропитаны обязательным для сеттинга пафосом. Здесь если поезд – то с вагонами размером с «Титаник» каждый, если станция по очистке нечистот – то напоминающая готический собор. И т.д. Колоссальные размеры уровней, масса платформ и помещений отлично маскируют линейность и коридорность шутера. Начальная и конечная точка пути здесь четко заданы, но добраться до них можно разными путями. В итоге же для того, чтобы открыть двери, ведущие к завершению миссии, вам все равно придется перестрелять на арене кучу противников и сразиться с боссом. Ну и классика, все уровни в игре построены с чередованием коридоров и боевых арен.

Ваш герой умеет бегать по стенам и даже стрелять в процессе, как в каком-нибудь Titanfall, другое дело, что эта способность оказывается востребована аж пару раз за всю игру. Да и зачем, если уже со второй миссии вы научитесь совершать двойной прыжок и рывок в воздухе, а чуть позже получите и крюк, позволяющий цепляться за выступы. В купе с телепортацией для быстрого перехода в ближний бой с нанесением тяжелого урона, это дает массу инструментов для стремительного перемещения по уровню и ухода от огня противника, на фоне которых бег по стенам банально теряется. О нем просто забываешь в большинстве случаев.

У Hired Gun действительно впечатляющий темп, весь бой состоит из серии прыжков и быстрых перемещений, в ходе которых вы крошите попадающихся на пути врагов и быстро перемещаетесь к другим. Останавливаться не стоит, ведь чем активней вы стреляете и уничтожаете противников, тем активней восстанавливается ваше здоровье, прямо как в недавней Outriders. Чуть замедляют темп разве что крупные противники типа аимботов и боссы, которые представляют собой просто внушительную губку для пуль, порой с несколькими фазами.

Практически из всех убитых противников выпадают деньги, патроны и энергетические ячейки для зарядки щита, из мини-боссов и боссов еще и плюсовое (да, почти как D&D) оружие, броня и артефакты. Кроме того, на каждом из уровней есть хорошо спрятанные сундуки с особо ценным лутом. После миссии вы можете забрать с собой только часть амуниции, остальное будет продано, а деньги переведены на ваш счет.

Деньги идут на прокачку ваших киберимплантов и развитие способностей. Впрочем, можно ограничиться какой-либо одной активной силой, все равно назначить на быструю клавишу можно только одну функцию. Деньги можно потратить на прокачку вашего кибермастифа, которого можно призвать для участия в бою. В большинстве случаев мастиф даже максимального уровня годится разве что на то, чтобы на время отвлечь врагов, ну и подсветить все цели в текущем зале. Но порой и такая помощь, особенно в бою с боссами, будем очень кстати.

Что до оружия, то несмотря на внушительный арсенал, пушки в Hired Gun страдают от вечной проблемы Warhammer 40K – по внешнему виду ствола очень трудно догадаться о его эффективности. Определенную сумятицу вносят и ролевые параметры оружия, и возможность его глубокой кастомизации. Обрезы-картечницы со снайперским прицелом или шотганы, валящие противника через полуровня, здесь не редкость. Из-за высокого темпа боев те же лазганы и плазмаганы практически бесполезны, так что практически всю игру вы скорее всего пройдете с модифицированным автоматом и револьвером.

Система модификации оружия в игре действительно хороша. Можно поменять буквально все, от ствола и типа прицела до затворного механизма, магазина и приклада. Выбор неплох, характеристики при модификации меняются существенно. А ведь еще есть архетехи (условные камни из action/RPG) и талисманы, позволяющие изменить тип наносимого урона и увеличивающие «прибыльность» убийств из данной «пушки». На каждую миссию вы можете взять два пистолета, среди которых есть очень интересные модели, способные полноценно заменить автомат, и два оружия по выбору из набора основных, специальных и тяжелых (рекомендую гравиган). В процессе прохождения оружие можно заменить на найденное на уровне.

Да, все это: выбор миссий, прокачка персонажа и мастифа, модификация оружия и общение с NPC — происходят в городе-хабе Конец Мученика (Martyr’s End). Впрочем, как уже говорилось выше, интерактивность здесь достаточно условная, а половина функций просто не работает так, как должна. Стоит воспринимать Martyr’s End просто как трехмерное меню, между пунктами которого придется перемещаться на своих двоих.

В отличие от Space Hulk: Deathwing, предыдущей игры Streum On Studio, в Hired Gun нет кооперативного режима, это чистой воды синглплеер. Основная кампания проходится за 7-8 часов, дополнительные миссии не обязательны, мало того, я почему-то не верю, что после прохождения кампании у вас появится желание играть дальше, открывая новые и безумно дорогие раскраски для оружия. А ведь реализуй авторы все свои задумки, у них действительно могла бы получиться action/RPG с 30-40 часами геймплея. Увы.

Да, и отдельно хочется сказать о графике. Специфика подулья накладывает свой отпечаток на Hired Gun, здесь все грязное, ржавое и полуразрушенное, но размеры уровней, которые построили в Streum On Studio, действительно впечатляют, как и дух Warhammer 40,000, который авторы сохранили в остатках величественных имперских руин и погребенных в толще подулья куполах. С пафосом здесь все в порядке. Как и с оптимизацией, спасибо движку Unreal Engine 4. Ну и отдельное спасибо авторам за хорошее тестирование игры, за все прохождение я встретил полторы совершенно некритические ошибки, по нынешним меркам это вообще чудо.

Радует, что благодаря новой политике лицензирования Games Workshop игр по Warhammer 40K стало больше, и посвящены они теперь не только имперской космопехоте, но и другим родам войск и местам. Battlefleet Gothic: Armada, Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War, Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy, Necromunda: Underhive Wars и вот теперь Necromunda: Hired Gun, и это даже не треть списка.

Да, далеко не все игры выходят шедеврами, но если относиться к Hired Gun как к обычному шутеру и не требовать от него чего-то большего, то он в целом неплох. Да, AI противников туп как пробка, информативность некоторых видов оружия оставляет желать лучшего, но крошить бандитов и мутантов здесь чертовски весело, а, кажется, это главное в хорошем шутере. Одним словом, если вы любите Warhammer 40K и шутеры, то, может быть, и не прямо сейчас по полной цене, но во время одной из следующих тематических распродаж Necromunda: Hired Gun можно приобрести. Лично я совершенно не жалею о потраченном на игру времени.