Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy: ибо время близко





Несмотря на все претензии, которые мы высказывали в рецензии на action/RPG Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr, у NeocoreGames получилась достаточно аутентичная игра, в которой ощущается дух Warhammer 40K. Отрадно, что авторы не забросили проект, но продолжают совершенствовать его, выпустив недавно stand-alone дополнение Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy, а также важный патч 2.0, исправляющий большинство проблем оригинальной игры.

Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy Жанр action/RPG

Платформы Windows

Языки английский

Разработчик NeocoreGames

Издатель NeocoreGames

Сайт Epic Games Store

И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное

Откр. 15:1

Прежде чем перейти к Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy, давайте посмотрим, что с патчем 2.0 изменилось в самой Martyr, тем более что Prophecy использует тот же движок и те же обновленные механики, что оригинальная игра 2.0.

Итак, со времен нашего первого знакомства значительно повысилась производительность и стабильность игры. Увеличилась скорость загрузки уровней. Боевка была ускорена и стала более плавной, более естественной для action/RPG. Была перебалансирована система прогресса, уровни теперь набираются быстрее, а level cap поднят до 100 уровня. Изменилось и количество лута, выпадающего из противников, вообще, предметов стало намного больше. Появилось три новых уровня редкости предметов Morality Relics, Archeotech Relics и Ancient Relics. Инвентарь теперь можно вызывать прямо во время миссии, а запуск заданий производить из специального меню, не загружая лишний раз звездную карту.

Появились слоты для камней в предметах, новые типы оружия, был изменен крафтинг. Переделана система карт Таро, усложняющих несюжетные миссии, сами карты теперь можно улучшать. После 50 уровня доступна новая кампания Void Crusade из 29 миссий с семью разными игровыми режимами. Изменилась система Испытаний и Боевые зоны. Появилась репутация у разных Ордосов Инквизиции, повышающая уровень специализированных магазинов Ордосов. Среди лута стали попадаться разведданные, позволяющие запускать особо сложные миссии с серьезными наградами. Добавлены новые типы игровых карт. Доработан интерфейс, ставший более логичным и удобным. Плюс многие геймплейные элементы были подвергнуты ребалансу.

Это далеко не все изменения, которые принес апдейт 2.0 – список там действительно внушительный. Нельзя сказать, что перед нами совершенно новая игра, но запустив вышедшую год назад Martyr, вы будете приятно удивлены тем, как изменилась игра. Впрочем, я совсем не уверен, что Martyr сейчас нужен вам, дело в том, что Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy содержит не только новую кампанию, продолжающую сюжет Martyr… но и саму оригинальную игру. Хотя есть нюансы.

Если вы начнете Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy Крестоносцем, Ассасином Культа Смерти или Псайкером, то для того, чтобы получить доступ к контенту Prophecy, вам придется сначала пройти весь сюжет Martyr. Если же вы выберете новый класс, Техноадепта, бывшего техножреца Культа Механикуса, ставшего на службу Святых орденов Императорской Инквизиции, то после небольшого пролога окажетесь на «Мученике» как раз во время последней миссии кампании Martyr. Мало того, вы будете идти по следам боя, данного другим инквизитором, которые и приведут вас прямиком к Альфа Парии. А затем, когда «Мученик» и оставшийся на его борту инквизитор, главный герой первой части игры, в очередной раз уйдет в Варп, забота об Альфа Парии и задача обуздания ее сил на благо Империума Человечества ляжет на ваши плечи. Собственно, вся кампания Prophecy – это попытка понять, что же представляет собой Альфа Пария и что делать с ее невероятными способностями.

В этой истории оказываются замешаны хорошо знакомые поклонникам Warhammer 40K, но впервые появляющиеся в Warhammer 40,000: Inquisitor эльдары и их темная версия – друкари. Миссий с эльдарами в кампании немного, но они запоминаются, более того, вам, Инквизитору, даже придется сотрудничать с одним из Арлекинов эльдар, чтобы заполучить в свои руки древний артефакт. Кроме эльдар, важную роль в Prophecy играют тираниды, несколько миссий происходят на планетах, подвергшихся атаке флотов-ульев.

Martyr и Prophecy совместимы по персонажам, чертежам для крафтинга, сейфу для предметов и даже DLC, которые можно приобретать в том числе на внутриигровую Славу. Получается, что после покупки Prophecy, Martyr как бы и не нужен, разве что в первой игре в пять раз больше достижений и в новое дополнение они не переносятся.

Проходить Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy в первый раз стоит именно за Техноадепта – игра создавалась под новый класс. Диалоги между главным героем, а в его распоряжение попадает тот же корабль и команда, что и в первой части, напоминают общение мистера Спока с людьми. Техноадепт холоден, сдержан, логичен, он уже давно и не человек, по большому счету. В то же время, Альфа Пария очень эмоциональна, иррациональна, пуглива. Это действительно интересная парочка.

Умения Техноадепта существенно отличаются от умений других героев. Все его оружие имеет два или три свободных слота, в которые можно экипировать вызов констрактов, боевых роботов, помогающих техножрецу. Еще один слот может быть открыт в броне, а учитывая, что некоторые классы констрактов вызываются парами, то Техноадепт ходит с немалой свитой. Роботы отличаются по шасси и оружию. Есть здесь небольшие паучки, атакующие когтями или лазерными пушками, роботы на гусеничной тяге с алебардами или огнеметами и огромные антропоморфные констракты, атакующие кулаками или пушками. Скажем честно, переключение с Техноадепта на другой класс героев дается с трудом, без свиты, способной сдержать врага даже самостоятельно, чувствуешь себя совсем незащищенным.

Само собой, констракты можно вооружать и оснащать специальными модулями, несколько групп пассивных умений, доступных этому герою, позволяют не только повысить силу ваших подопечных, но и открыть новые типы оружия и модули для них. Поэкспериментируйте, там есть действительно очень интересные комбинации.

Основная кампания Warhammer 40,000: Inquisitor – Prophecy показалась нам чуть короче, чем в Martyr, но учитывая, что здесь есть и дополнительные назначения, и случайные миссии, и новые типы кампаний, которые можно открыть за Славу, жаловаться на продолжительность игры странно, она действительно огромная. Финал Prophecy открытый, NeocoreGames явно оставляет место для третьей части и хочет провернуть трюк, который удался им с The Incredible Adventures of Van Helsing – три отдельные части, а потом Director’s Cut, который обладатели всех предыдущих серий получили бесплатно.

Что еще радует в Prophecy – так это цена. До 27 августа игра будет стоить всего 230 грн. для тех, у кого есть первая часть, и 329 грн. для всех остальных. Учитывая, что это по сути две игры под одной обложкой, да еще и после крупного обновления – это прямо-таки отличное предложение. Да, Prophecy не исправляет некоторые проблемы Warhammer 40,000: Inquisitor, например, не делает миссии разнообразней и не отказывается от коридорной системы, но в остальном это действительно очень неплохая action/RPG, которая в полной мере передает дух вселенной Warhammer 40K. Попробуйте, может быть, вы тоже проникнетесь пафосом и героикой этой удивительной космоготики.