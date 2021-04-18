Outriders: и две тысячи лет война…





Рецензия на фантастический лут-шутер Outriders от студии People Can Fly должна была появиться еще в прошлые выходные. Но, как это часто случается в последнее время с AAA-играми, особенно с играми от польских разработчиков, первую неделю после релиза Outriders был практически неиграбельным. У кого-то меньше, у кого-то больше, у автора этого текста полностью. Вышедший 9 апреля патч исправил самые критичные глюки, и мы смогли наконец-то оценить историю, которую хотели рассказать нам авторы.

Outriders Жанр action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Языки английский, русский

Разработчик People Can Fly

Издатель Square Enix

Сайты Steam, Epic Games Store

Трейлер, выпущенный к запуску игры, врет практически во всем. Outriders – это не история о том, как уподобившиеся полубогам беженцы с гибнущей Земли пытаются покорить планету Енох, поставив на колени местную флору и фауну. Outriders – это о том, что люди остаются людьми в любой ситуации – мелочными, злыми, готовыми сотворить себе кумира из любого подонка и порвать глотку каждому, кто отличается от них, или тому, кого они не понимают. Это история о том, из чего вырастает нацизм и как легко, совершив несколько незаметных шагов, стать подонком. О том, что стоит лишь забрать у людей привычные блага цивилизации и поставить перед выбором «ты или они», как большинство очень быстро потеряет все признаки человечности. Это история о том, куда заводят благие намерения. О том, что высоколобые интеллектуалы ничего не решают, а на последний стартующий с Земли корабль с большой долей вероятности попадут не специально отобранные лучшие представители человечества, а самые отъявленные негодяи.

Нет, чужая враждебная планета и земные колонисты, попавшие из одного ада в другой, здесь тоже есть. Как и достаточное количество фантастических элементов, тот же классический парадокс межзвездных путешествий, например. Но они не более, чем антураж. На самом же деле три условные части игры – Поле боя, Лес и Пустыня – это своеобразные аллегории Первой мировой войны и череды социалистических революций, последовавших за ней; попытки построить коммунистический рай и того, какими средствами эта попытка оплачивалась; истоков возникновения и утверждения нацизма с элементами культа личности и того, к чему это в итоге приводит. Что ж, кому, как не польским разработчикам, рассуждать на эти темы.

При том, что Outriders касается таких серьезных тем, рассказана эта история на редкость неуклюже. Далеко не вся информация подается непосредственно во время изучения мира или в сюжетных роликах, и чтобы понять некоторые важные нюансы, например, почему был отдан столь поспешный и совершенно безответственный приказ о высадке или откуда на Енохе взялась атомная бомба, придется собирать документы и внимательно читать их в соответствующем разделе меню. Кроме того, эти самые видеовставки на движке, которые должны склеивать элементы истории, на самом деле только разрушают ее, настолько нелепо они срежиссированы и исполнены.

Еще одна проблема Outriders — то, что игра выглядит похожей сразу на несколько других проектов, из которых авторы вероятно черпали вдохновение. Вступление здесь до боли напоминает Mass Effect: Andromeda, финальная часть – Spec Ops: The Line (здесь есть даже песчаная дорога с брошенной и занесенной песком военной техникой), некоторые элементы середины игры и обилие укрытий на поле боя – серию Gears of War. И все же, даже несмотря на эти заимствования и нелепые видеовставки, лично мне было интересно добираться до финала, разбираясь в этой хоть и несколько традиционной, но интересной фантастической истории, мало того, я бы с удовольствием послушал бы продолжение, в DLC или в полноценном сиквеле.

Но что мы все о сюжете и о сюжете, в лут-шутерах сюжет — вещь второстепенная, игроки приходят сюда пострелять и прибарахлиться. Что ж, авторы Painkiller и Bulletstorm знают толк в шутерах, так что со стрельбой в Outriders все в полном порядке. Палить изо всех стволов интересно, фидбек отчетливый, звук хороший, но есть один нюанс. Дело в том, что несмотря на обилие укрытий на каждой боевой арене, отсидеться за ними не получится, даже если вы играете за снайпера Техномансера.

Во-первых, аптечек здесь нет, а враги стреляют далеко и очень точно, ну или кусают близко и больно, если речь о фантастических тварях. Получить лечение можно, только используя способности классов или стреляя из некоторых видов оружия, и большинство классов получает здоровье только за убийство врагов с близкого расстояния, то есть вам просто придется идти на сближения. Во-вторых, враги в Outriders действуют на удивление согласованно и грамотно. Они обходят вас с флангов, прижимают огнем, забрасывают гранатами, грамотно сочетают дальнобойные юниты и рукопашных бойцов. В-третьих, среди противников попадаются равные вам по силе и умениям мини-боссы, справиться с которыми и в одиночку-то очень непросто, а уж если их несколько…

Так что в итоге получается, что Outriders – это не чистокровный шутер, хотя шутерная часть здесь качественная и важная, а шутер/слешер, и вам придется постоянно врываться в гущу врагов и правильно сочетать стрельбу с использованием классовых способностей. Особенно если вы играете за какого-нибудь прыгающего за спину врагам Трикстера или танка Девастатора.

Кроме того, в этой игре выпадающий из противников лут, оружие и элементы брони – это не только возможность поднять базовые характеристики атаки и защиты, но и шанс получить интересные бонусы к своим умениям, которые значат порой больше, чем вложенные в развитие героя классовые очки. Встраиваемые в оружие и амуницию умения отличаются по уровням, и если первые не особо влияют на геймплей, то умения третьего уровня могут полностью изменить ваши ощущения от игры, превратив слабенькую на первый взгляд пушку в оружие уничтожения, буквально выкашивающее рядовых противников.

Поиграться с разными умениями в Outriders поможет развитая система крафтинга, позволяющая менять свойства оружия (только если вы пустили на запчасти другой предмет с нужным вам умением), повышать его уровень, прокачивать отдельные параметры и т.д. Не забудьте заглядывать в это меню, особенно на высоких уровнях сложности мира.

Это, кстати, очень интересная система, позволяющая держать вас в тонусе, и настраиваемая в зависимости от «качества» вашей игры. Чем лучше вы играете и реже умираете, а без этого, особенно при неправильном выборе умений и прокачке, не обойдется, тем быстрей растет уровень мира. Умираете несколько раз подряд – падает. При этом уровни можно переключать вручную, если какой-то босс показался вам слишком сложным (они здесь противные, особенно три главных). Просто понизьте уровень мира и пройдите это место: да, награда окажется меньше, но уровень можно будет поднять уже перед следующим боем. От уровней мира зависит максимальный уровень врагов и оружия, а также качество и количество выпадающего из них лута. При правильном развитии вы всегда будете в нужной форме, впрочем, на финальных этапах лучше играть в компании друзей, так уровни прокачиваются быстрей.

О классах. Вначале People Can Fly хотела дать игрокам полную свободу, предоставив доступ сразу ко всем умениям Outriders, позволяя экспериментировать с ними в любой комбинации. Но, как показали тесты, большинство игроков просто терялось в таком разнообразии и создавало не совсем жизнеспособные сборки, что приводило к частым смертям и недовольству от игры. Так что авторам пришлось разбить все умения на четыре класса, условные – Танк, Поддержка, Боевой маг и Вор, мало того, сделать в каждом из классов некие явно выделенные подклассы. Так что теперь вам достаточно прокачать умения на какой-то из «дорожек», и эта сборка будут вполне играбельной. Впрочем, в Сети достаточно подсказок по билдам как для сюжетной кампании, так и для end-game контента – Экспедиций.

Интересно, что для Экспедиций, у которых свой собственный, повышающийся в зависимости от ваших успехов, уровень сложности, не зависящий от уровня мира в сюжетной кампании, выбраны десяток отдельных карт, которых нет в основной игре. Впрочем, геймплей здесь примерно такой же, что и в кампании, а вот играть лучше в кооперативном режиме, так как награда зависит от скорости прохождения.

Вот, казалось бы, и с сюжетом в Outriders все в принципе неплохо, и стрельба хорошая, и лута много, и в end-game есть чем заняться, но все-таки поставить высокую оценку игре не получится. Причина – скучный дизайн уровней. По сути, вся игра здесь – это коридоры и одинаковые боевые арены, которые отличаются только окружением. Да, вы увидите величественные города и храмы, джунгли и траншеи бесконечной войны… но все это будут одни и те же коридоры и арены, только по-разному оформленные. При этом противники во всех трех актах игры отличаются разве что цветом формы и незначительными бонусами к умениям, классы у них точно такие же. Вот и выходит, что с начала до конца Outriders мы проходим одну и туже арену, на которую выпускают тех же врагов. Меняется только сила оружия и количество боссов в одной волне. Нет, отстреливать противников все так же весело… но хотелось бы какого-то разнообразия, каких-то открытых пространств, смены геймплея, как в той же Gears 5, например.

Да и графика Outriders как-то особо не впечатляет. Порой вполне симпатично, но почему же так мыльно, а текстуры так и норовят расползтись. Ну а о редакторе персонажей и в целом физиономиях героев лучше промолчать, это совсем не уровень 2021 г. О отвратительных сюжетных роликах мы уже упоминали, добавим сюда еще и массу совершенно бессмысленных мини-вставок, в которых главных герой открывает дверь, перепрыгивает через пропасть, лезет на скалу и т.д. Это вообще что такое?

Ну и о глюках, с которых собственно и началась эта рецензия. В течение первой недели игроки получили весь традиционный в последнее время пост-релизный набор – невозможность соединиться с сервером, постоянные падения, выброс при разрыве связи или ошибке сервера, пропадание предметов из инвентаря и т.д.

Я поймал лучший из возможных вариантов – пропадание интерфейса. В игру, в которой важно точно стрелять и все завязано на таймеры способностей, играть без интерфейса просто невозможно. Эту проблему лечат выходом в лобби и повторной загрузкой игры, но, бинго!, при выходе в лобби у меня (и как показали форумы, не только у меня), игра в 95% случаев выпадала на Рабочий стол. Патч 9 апреля вернул интерфейс на место и уменьшил частоту падения при возвращении в лобби до 50%. И на том спасибо.

При всем вышесказанном, при массе имеющихся у Outriders очевидных недостатков, игра мне… понравилась. Я прошел кампанию и все второстепенные квесты на 100%, собрал и прочел 95% всех документов и потратил на игру уже 55 часов. Возможно, помучаю еще немного Экспедиции и может быть, даже попробую еще один класс. И я точно не отказался бы от DLC и сиквела.

Да, чуть не забыл, People Can Fly много раз подчеркивали, что Outriders – это не игра-сервис. Бесконечных активностей и мультиплеера здесь нет, сезоны и регулярные обновления не предусмотрены. Экспедиции могут занять вас на некоторое время, но явно ненадолго. Сравнивать Outriders с Destiny 2 просто бессмысленно. Хотя… вот бы в Outriders графику и режиссуру роликов от Destiny….