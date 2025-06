Недооцененные научно-фантастические фильмы 80-х, которые заслуживают повторного открытия

Кино 1980-х стало плодотворным временем для научной фантастики и подарило нам ряд безоговорочной классики, которая навсегда изменила лицо жанра. Но пока Дарт Вейдер рассказывал Люку, что он его отец, Терминатор Т-800 охотился на Сару Коннор, а Марти Мак-Флай осваивал управление футуристической DeLorean DMC-12, целый ряд талантливых sci-fi лент прошли мимо зрителей незамеченными. Мы решили исправить это досадное недоразумение и рассказываем о самых недооцененных научно-фантастических фильмах 80-х. Кому-то они позволят совершить ностальгическое путешествие во времени, а для других, возможно, станут настоящим открытием.

«Последний звездный боец» / The Last Starfighter

Год выхода: 1984

Режиссер: Ник Касл

Рейтинг IMDb: 6.7

Фантастический боевик «Последний звездный боец» имеет все, за что мы любим фантастику 1980-х годов. Здесь есть летающие машины, бластеры, инопланетяне на любой вкус и эпические космические сражения. В центре сюжета обычный подросток Алекс Роган, который живет в трейлерном парке и все свободное время проводит играя в скроллинг-шутер «Звездный боец» на аркадном автомате.

Однажды парень набирает рекордное количество очков, после чего странный человек в футуристическом автомобиле предлагает ему проехаться. По дороге незнакомец сообщает, что на самом деле является замаскированным инопланетянином Центаури и разработчиком игры, которая существует только для того, чтобы выявлять и вербовать лучших пилотов для истребителей Райланской звездной федерации.

Поначалу Алекс, как и его звездный предшественник Люк Скайуокер, не понимает почему именно он должен спасать Галактику. Но когда шпионы воинственных Ко-данцев открывают на него охоту в родном городе, решает присоединиться к флоту федерации. Вместе с дружественным рептилоидом по имени Григ герой вступает в битву с завоевателями, чтобы защитить Землю и тысячи других обитаемых планет.

В 2018 году появилась информация, что бывший главный редактор американского журнала PC Gamer и сценарист ленты «Бунтарь Один» Гэри Уитта работает над сиквелом классического фильма «Последний звездный боец». Он также поделился концепт-артами, на которых изображены хорошо знакомые фанатам космические истребители, и рассказал, что новый фильм будет продолжением оригинальной истории, а не римейком.

Год выхода: 1985

Режиссер: Вольфганг Петерсен

Рейтинг IMDb: 6.8

Во вселенной фильма «Враг мой» тоже продолжается кровавая галактическая война. Но на этот раз рептилоиды драки являются не союзниками, а главными врагами человечества. Военный пилот Уиллис Э. Дэвидж ненавидит инопланетных противников не меньше, чем его собратья. Но когда терпит крушение и остается на пустынной планете вдвоем со сбитым им пилотом драков, понимает: разногласия, которые разделяют их, могут дать обоим силы выжить.

Чтобы уцелеть на поверхности опасной планеты, бывшим врагам приходится сотрудничать. В конце концов они даже становятся друзьями. Дэвидж остается заботиться о ребенке Драка после того, как двуполый инопланетянин умирает во время родов. А потом рискует своей жизнью, чтобы спасти маленького ящера от работорговцев.

«Враг мой» был холодно принят критиками в США, но стал невероятно популярным в СССР, как один из самых первых фантастических западных фильмов, показанных в кинотеатрах. Продуманный сценарий делает фильм трогательным рассказом о людях, которые преодолевают свои различия, а его антивоенное высказывание в 2025 году выглядит не менее актуальным, чем сорок лет назад.

Издание Screen Rant отмечает, что несмотря на кассовый провал Enemy Mine стал признанной классикой 1980-х годов и одним из фантастических фильмов, которые смогли надолго захватить воображение зрителей. А также сообщает, что отмеченная премиями Хьюго и Локус новелла американского писателя Барри Брукса Лонгьера «Враг мой» вскоре получит новую экранизацию.

Год выхода: 1989

Режиссер: Стюарт Гордон

Рейтинг IMDb: 5.5

В постапокалиптическом будущем Земля опустошена мировой войной. Воздух токсичен, и для дыхания на улице нужны маски. Это заставляет правительства отказаться от решения споров военным путем и вспомнить древние рыцарские времена. Теперь все конфликты между странами решаются поединком гигантских человекоподобных роботов (Mecha), которыми управляют их лучшие бойцы.

После выхода на экраны «Трансформеров» и «Тихоокеанского рубежа» визуальные эффекты ленты уже не произведут такого впечатления, которое зрители получили в 90-х. Но надо отметить, что почти все модели были созданы вручную, а вместо рендеринга на компьютере съемочная команда использовала роботов-аниматроников и кропотливую покадровую анимацию.

Заслуживают внимания и фантастические идеи, лежащие в основе фильма. От навеянной «холодной войной» 80-х постапокалиптической политики до искусственно созданных пилотов-клонов и концепции, что будущее могло бы выглядеть лучше, если бы люди из разных стран прекратили воевать и начали работать вместе ради общего блага.

Год выхода: 1985

Режиссер: Тоуб Гупер

Рейтинг IMDb: 6.1

Фантастический фильм, основанный на романе английского писателя Колина Уилсона «Космические вампиры», с первых минут захватывает зрителей своей предпосылкой. Согласно ей, экипаж челнока «Черчилль», который в 1986 году отправляется в исследовательскую миссию к комете Галлея, находит в газовом хвосте «злой звезды» космический корабль длиной… 240(!) километров.

Лишенные из-за помех радиосвязи контакта с руководством, астронавты решают не упускать свой шанс, который выпадает раз в 76 лет (периодичность кометы Галлея), и переходят на борт загадочного циклопического сооружения. Там четверка исследователей находит высохшие останки похожих на гигантских летучих мышей существ и три саркофага с идеально сохранившимися гуманоидными телами.

Через месяц «Черчилль» возвращается на орбиту Земли, но не отвечает на сообщения. Спасательная миссия обнаруживает, что экипаж погиб во время пожара. В то же время саркофаги с похороненными в них инопланетянами странным образом остались неповрежденными и их доставляют в Европейский центр космических исследований. Перед вскрытием одна из пришельцев — обольстительная внеземная вампирша внезапно просыпается и начинает поглощать жизненную силу окружающих людей. Это вызывает настоящую эпидемию вампиризма и заставляет правительство Великобритании ввести военное положение.

Интересно, что порожденные готической литературой XIX века вампиры до сих пор продолжают уверенно шагать по страницам научно-фантастических романов. Так в номинированном на премию Хьюго романе Питера Уотса «Слеповидение» (Blindsight) космическим кораблем землян руководит генетически восстановленный вампир. Молниеносные рефлексы и острый ум делают его идеальным лидером в чрезвычайных ситуациях, а врожденный страх людей перед вампирами позволяет живому мертвецу поддерживать на борту звездолета железную дисциплину.

«Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» / The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension