Недооцененные научно-фантастические фильмы 80-х, которые заслуживают повторного открытия

Кино 1980-х стало плодотворным временем для научной фантастики и подарило нам ряд безоговорочной классики, которая навсегда изменила лицо жанра. Но пока Дарт Вейдер рассказывал Люку, что он его отец, Терминатор Т-800 охотился на Сару Коннор, а Марти Мак-Флай осваивал управление футуристической DeLorean DMC-12, целый ряд талантливых sci-fi лент прошли мимо зрителей незамеченными. Мы решили исправить это досадное недоразумение и рассказываем о самых недооцененных научно-фантастических фильмах 80-х. Кому-то они позволят совершить ностальгическое путешествие во времени, а для других, возможно, станут настоящим открытием.

«Последний звездный боец» / The Last Starfighter

Год выхода: 1984

Режиссер: Ник Касл

Рейтинг IMDb: 6.7

Фантастический боевик «Последний звездный боец» имеет все, за что мы любим фантастику 1980-х годов. Здесь есть летающие машины, бластеры, инопланетяне на любой вкус и эпические космические сражения. В центре сюжета обычный подросток Алекс Роган, который живет в трейлерном парке и все свободное время проводит играя в скроллинг-шутер «Звездный боец» на аркадном автомате.

Однажды парень набирает рекордное количество очков, после чего странный человек в футуристическом автомобиле предлагает ему проехаться. По дороге незнакомец сообщает, что на самом деле является замаскированным инопланетянином Центаури и разработчиком игры, которая существует только для того, чтобы выявлять и вербовать лучших пилотов для истребителей Райланской звездной федерации.

Поначалу Алекс, как и его звездный предшественник Люк Скайуокер, не понимает почему именно он должен спасать Галактику. Но когда шпионы воинственных Ко-данцев открывают на него охоту в родном городе, решает присоединиться к флоту федерации. Вместе с дружественным рептилоидом по имени Григ герой вступает в битву с завоевателями, чтобы защитить Землю и тысячи других обитаемых планет.

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В 2018 году появилась информация, что бывший главный редактор американского журнала PC Gamer и сценарист ленты «Бунтарь Один» Гэри Уитта работает над сиквелом классического фильма «Последний звездный боец». Он также поделился концепт-артами, на которых изображены хорошо знакомые фанатам космические истребители, и рассказал, что новый фильм будет продолжением оригинальной истории, а не римейком.

«Враг мой» / Enemy Mine

Год выхода: 1985

Режиссер: Вольфганг Петерсен

Рейтинг IMDb: 6.8

Во вселенной фильма «Враг мой» тоже продолжается кровавая галактическая война. Но на этот раз рептилоиды драки являются не союзниками, а главными врагами человечества. Военный пилот Уиллис Э. Дэвидж ненавидит инопланетных противников не меньше, чем его собратья. Но когда терпит крушение и остается на пустынной планете вдвоем со сбитым им пилотом драков, понимает: разногласия, которые разделяют их, могут дать обоим силы выжить.

Чтобы уцелеть на поверхности опасной планеты, бывшим врагам приходится сотрудничать. В конце концов они даже становятся друзьями. Дэвидж остается заботиться о ребенке Драка после того, как двуполый инопланетянин умирает во время родов. А потом рискует своей жизнью, чтобы спасти маленького ящера от работорговцев.

«Враг мой» был холодно принят критиками в США, но стал невероятно популярным в СССР, как один из самых первых фантастических западных фильмов, показанных в кинотеатрах. Продуманный сценарий делает фильм трогательным рассказом о людях, которые преодолевают свои различия, а его антивоенное высказывание в 2025 году выглядит не менее актуальным, чем сорок лет назад.

Издание Screen Rant отмечает, что несмотря на кассовый провал Enemy Mine стал признанной классикой 1980-х годов и одним из фантастических фильмов, которые смогли надолго захватить воображение зрителей. А также сообщает, что отмеченная премиями Хьюго и Локус новелла американского писателя Барри Брукса Лонгьера «Враг мой» вскоре получит новую экранизацию.

«Робот Джокс» / Robot Jox

Год выхода: 1989

Режиссер: Стюарт Гордон

Рейтинг IMDb: 5.5

В постапокалиптическом будущем Земля опустошена мировой войной. Воздух токсичен, и для дыхания на улице нужны маски. Это заставляет правительства отказаться от решения споров военным путем и вспомнить древние рыцарские времена. Теперь все конфликты между странами решаются поединком гигантских человекоподобных роботов (Mecha), которыми управляют их лучшие бойцы.

После выхода на экраны «Трансформеров» и «Тихоокеанского рубежа» визуальные эффекты ленты уже не произведут такого впечатления, которое зрители получили в 90-х. Но надо отметить, что почти все модели были созданы вручную, а вместо рендеринга на компьютере съемочная команда использовала роботов-аниматроников и кропотливую покадровую анимацию.

Заслуживают внимания и фантастические идеи, лежащие в основе фильма. От навеянной «холодной войной» 80-х постапокалиптической политики до искусственно созданных пилотов-клонов и концепции, что будущее могло бы выглядеть лучше, если бы люди из разных стран прекратили воевать и начали работать вместе ради общего блага.

«Жизненная сила» / Lifeforce

Год выхода: 1985

Режиссер: Тоуб Гупер

Рейтинг IMDb: 6.1

Фантастический фильм, основанный на романе английского писателя Колина Уилсона «Космические вампиры», с первых минут захватывает зрителей своей предпосылкой. Согласно ей, экипаж челнока «Черчилль», который в 1986 году отправляется в исследовательскую миссию к комете Галлея, находит в газовом хвосте «злой звезды» космический корабль длиной… 240(!) километров.

Лишенные из-за помех радиосвязи контакта с руководством, астронавты решают не упускать свой шанс, который выпадает раз в 76 лет (периодичность кометы Галлея), и переходят на борт загадочного циклопического сооружения. Там четверка исследователей находит высохшие останки похожих на гигантских летучих мышей существ и три саркофага с идеально сохранившимися гуманоидными телами.

Через месяц «Черчилль» возвращается на орбиту Земли, но не отвечает на сообщения. Спасательная миссия обнаруживает, что экипаж погиб во время пожара. В то же время саркофаги с похороненными в них инопланетянами странным образом остались неповрежденными и их доставляют в Европейский центр космических исследований. Перед вскрытием одна из пришельцев — обольстительная внеземная вампирша внезапно просыпается и начинает поглощать жизненную силу окружающих людей. Это вызывает настоящую эпидемию вампиризма и заставляет правительство Великобритании ввести военное положение.

Интересно, что порожденные готической литературой XIX века вампиры до сих пор продолжают уверенно шагать по страницам научно-фантастических романов. Так в номинированном на премию Хьюго романе Питера Уотса «Слеповидение» (Blindsight) космическим кораблем землян руководит генетически восстановленный вампир. Молниеносные рефлексы и острый ум делают его идеальным лидером в чрезвычайных ситуациях, а врожденный страх людей перед вампирами позволяет живому мертвецу поддерживать на борту звездолета железную дисциплину.

«Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» / The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension

Год выхода: 1984

Режиссер: Уолтер Дач Рихтер

Рейтинг IMDb: 6.2

За 26 лет до появления на экранах гения, миллиардера, плейбоя и филантропа Тони Старка будущий «Робокоп» Питер Уэллер сыграл выдающегося во всех смыслах нейрохирурга, физика, мастера боевых искусств и рок-звезду Бакару Банзая. Сын японца и американки со странным именем не получил в наследство корпорацию и не возглавил шпионское агентство, но его достижения впечатляют не меньше. Даже президент США не стесняется обращаться к Банзаю за советом, а названный в его честь исследовательский центр делает прорывные научные открытия, за которыми с завистью наблюдает вся Галактика.

Одна из его последних разработок — автомобиль, оснащенный так называемым сейсмоускорителем, который позволяет объектам свободно проходить сквозь твердое вещество. Банзай лично испытывает новинку, проезжая на ней сквозь гору, и оказывается в восьмом измерении. Кроме репортеров и представителей ВПК за этим выдающимся экспериментом внимательно наблюдает замаскированный космический корабль свирепых инопланетян лектроидов с Планеты 10, которые только ждут повода начать мировую войну.

«Приключения Бакару Банзая» — одна из тех фантастических комедий, которые больше всего поляризуют зрителей. Кого-то ее саркастический юмор и множество ссылок на книги и сериалы заставят все полтора часа непрерывно смеяться, а кого-то оставит с единственным вопросом: «что это вообще было?» Лента провалилась в прокате, но впоследствии стала культовой среди гиков, по ее мотивам были созданы комиксы и видеоигра, а споры вокруг деталей сюжета на фанатских сайтах продолжаются и по сей день.

«Флэш Гордон» / Flash Gordon

Год выхода: 1980

Режиссер: Майк Ходжес

Рейтинг IMDb: 6.5

Галактический император Мин Безжалостный решает уничтожить все живое на Земле. После череды разрушительных ураганов и землетрясений он заставляет Луну сойти с орбиты. И пока спикеры NASA упорно отрицают, что происходит что-то чрезвычайное (вспомнился «Не смотрите вверх»), лишь безумный ученый Ганс Зарков понимает, что планета подвергается атаке из космоса. Чтобы определить истинную причину катаклизма, он отправляется в путешествие на собственноручно построенном космическом корабле, пассажирами которого случайно становятся спортсмен и искатель приключений Флэш Гордон и его постоянная спутница Дейл Арден.

Космическая опера «Флэш Гордон» стала экранизацией серии популярных комиксов, выходивших в 1930-х годах. Интересно, что фильм из-за многочисленных задержек вышел после «Новой надежды». Но именно рисованные истории о Флэше Гордоне и основанные на них винтажные сериалы стали главным вдохновением Лукаса при создании им «Звездных войн». При этом поклонников приключений в далекой-далекой галактике картина имеет все шансы разочаровать. Верная эстетике оригинального комикса, она скорее напоминает яркую космическую сказку с удивительными декорациями и великолепным оперным саундтреком от группы Queen.

«Чужие среди нас» / They Live

Год выхода: 1988

Режиссер: Джон Карпентер

Рейтинг IMDb: 7.2

В творчестве мастера ужасов режиссера Джона Карпентера немало фантастических фильмов. Только в 1980-х вышли постапокалиптический боевик «Побег из Нью-Йорка», фантастический хоррор «Нечто», драма о межпланетной любви «Человек со звезды» и основанный на известной теории заговора «Филадельфийский эксперимент».

Однако по сравнению с часто упоминаемым «Нечто» фильм «Чужие среди нас» остается преступно недооцененным. Герой ленты, безымянный бродяга, которого играет реслер Родди Пайпер, случайно находит необычные солнечные очки. Сквозь них он видит жуткую правду о нашем мире — большей частью планеты управляют инопланетяне с черепами вместо лиц, которые не позволяют людям видеть настоящую реальность и бомбардируют их подсознательными телепатическими сообщениями, заставляя повиноваться своей воле.

«Короткое замыкание» / Short Circuit

Год выхода: 1986

Режиссер: Джон Бедем

Рейтинг IMDb: 6.6

Хоть «Чужой» и «Бегущий по лезвию» в начале десятилетия уже успели познакомить зрителей с циничной концепцией «ржавого будущего», 1980-е годы подарили нам целый ряд добрых фантастических комедий, которые 40 лет подряд согревают наши сердца. Одна из таких киножемчужин — научно-фантастическая лента «Короткое замыкание» — рассказывает о новейшем прототипе военного робота, который в результате попадания молнии теряет часть памяти и скрывается от своих создателей.

Генералы обеспокоены, ведь «тип № 5» имеет достаточную огневую мощь, чтобы сравнять с землей полгорода. Но короткое замыкание имеет неожиданный результат: в микросхемах робота зарождается зерно сознания, которое заставляет его исследовать окружающий мир. На улицах города механический беглец встречает добродушную Стефани, которая принимает его за пришельца, но любезно приглашает к себе в дом. После череды забавных приключений девушка встречается с главным конструктором робота Ньютоном и убеждает его, что бездушный механизм каким-то чудом превратился в разумное существо.

Конечно, военные не могут оставить «непредсказуемого» робота в покое. В их планы совсем не входит, чтобы другие машины для убийства тоже вдруг начали смотреть телесериалы (привет «Киллерботу») и любоваться бабочками. Однако «пятому» удается инсценировать собственное уничтожение и, подобно Рику Декарду, успешно отправиться в закат со своими друзьями Стефани и Ньютоном.

«Полет навигатора» / Flight of the Navigator

Год выхода: 1986

Режиссер: Рэндал Клейзер

Рейтинг IMDb: 6.9

Приключенческий фантастический фильм «Полет навигатора» знакомит нас с 12-летним Дэвидом, который по дороге через лес падает и теряет сознание. Придя в себя, он обнаруживает, что в его доме живут какие-то чужие люди. Оказывается, что с момента, когда герой ушел из дома, прошло уже восемь лет. При этом сам он ни капли не изменился и не помнит, где был все это время.

Заинтересованные странным случаем ученые получают у родителей Дэвида разрешение лучше исследовать состояние его здоровья в лаборатории NASA. Но все летит наперекосяк, когда следуя за голосом в своей голове мальчик попадает на борт управляемого умным компьютером «Максом» инопланетного корабля и отправляется на нем в увлекательное путешествие вокруг Земли.

«Военные игры» / WarGames

Год выхода: 1983

Режиссер: Джон Бедем

Рейтинг IMDb: 7.1

Как и Алекс Роган из «Последнего звездного бойца», старшеклассник и хакер Дэйв Лайтмен любит компьютерные игры. Однажды он решает украсть еще не изданные игры с сайта разработчиков. Но что-то идет не так и парень случайно получает доступ к сети компьютеров военного командования США, которая благодаря элементам ИИ способна отслеживать признаки начала ядерной войны и проводить симуляции ее возможного течения.

Увидев в меню пункт «Глобальная термоядерная война», Дэйв предлагает компьютеру сыграть. Он выбирает управлять ракетами СССР и задает цели для атаки. В то же время на дисплеях военных NORAD это выглядит, как настоящая попытка русских начать Третью мировую войну. Американские генералы спешно готовят ответный удар. А отчаянным попыткам героя остановить «игру» мешают ограниченность военных и заложенная в ИИ директива одержать победу любой ценой.

Примечательно, что фантастический триллер режиссера «Короткого замыкания» Джона Бедема привел к неожиданным последствиям далеко за пределами мира кино. Согласно информации The Guardian, одним июньским вечером 1983 года ленту посмотрел президент США Рональд Рейган. Уже через пять дней он обратился к председателю Объединенного комитета начальников штабов и спросил: «Может ли кто-то действительно взломать наши военные компьютеры?» Ответ генерала шокировал всех присутствующих: «Господин президент, проблема гораздо серьезнее, чем вы думаете». Это положило начало первой попытке руководства США усилить кибербезопасность страны.