На протяжении всей своей истории научная фантастика пытается открыть человечеству очертания будущего. Некоторые смотрят на подобные прогнозы скептически, но было уже много примеров, когда фантазия писателей и режиссеров становилась реальностью завтрашнего дня. Собрали для вас научно-фантастические фильмы и сериалы, которые точно предсказали будущее.

Год выхода: 1967

Режиссер: Стэнли Кубрик

Рейтинг IMDb: 8.3

Перечень предсказаний, которые режиссер Стэнли Кубрик и автор сценария писатель Артур Кларк сделали в фильме «2001: Космическая одиссея», мог бы занять целую статью. Во-первых, за год до миссии «Аполлон-11» лента показала, как будет выглядеть Земля с Луны. Во-вторых, на орбитальной космической станции доктор Гейвуд Флойд общается с дочерью по видеосвязи. Для этого он вставляет что-то похожее на кредитную карту в видеофон, предвидя повсеместность платежных карт в будущем.

Кроме того, в одной из сцен фильма астронавты во время завтрака (как мы все любим) смотрят новости на плоских прямоугольных гаджетах с большими экранами. Интересно, что в 2011 году этот кадр стал доказательством в патентной войне между Apple и Samsung. «Яблочная» корпорация ссылалась на патент, который описывает дизайн планшетных компьютеров. Зато представители Samsung возражали, что идея планшета появилась в массовой культуре еще задолго до выпуска Apple iPad (2010), и в качестве доказательства приводили скриншот из фильма Кубрика.

Год выхода: 1984

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Рейтинг IMDb: 8.1

Фантастический боевик Джеймса Кэмерона дал нам много поводов опасаться будущего: наделенная искусственным интеллектом и вызывающая ядерный армагеддон компьютерная система Skynet, неумолимые роботы-терминаторы и вооруженные плазменными пушками летающие дроны Hunter Killer.

На момент выхода фильма военные уже опыт работы с радиоуправляемыми дронами-мишенями и дронами-разведчиками. Но только во время войны с терроризмом 2000-х предсказания «Терминатора» материализовалось в военных дронах с оружием на борту, первым из которых стал MQ-1 Predator.

Сегодня различные морские, воздушные и наземные дроны стали основным оружием войны. И в дополнение — это уж точно не понравилось бы Саре Коннор — их активно оборудуют встроенным искусственным интеллектом. Он позволяет беспилотнику работать в условиях использования вражеского РЭБ, автономно распознавать цели и осуществлять атаки без участия человека. Но смогут ли когда-то автономные дроны обернуть оружие против своих создателей — этот вопрос остается открытым.

Годы выхода: 1966-1969, 1987—1994

Режиссёр: Марк Дэниелс

Рейтинг IMDb: 8.4

Идея миниатюрных средств связи появлялась во многих фантастических фильмах, но Мартин Купер, создатель первого в мире сотового телефона Motorola DynaTAC, признался, что его вдохновил коммуникатор капитана Кирка из сериала «Звездный путь». Правда его «компактное» устройство весило более 8 кг и мало походило на элегантный гаджет с откидной сетчатой антенной, который мы видели в сериале. Но именно он в 1973 году совершил первый в истории частный сотовый звонок и начал революцию, которая в конце концов привела к появлению смартфонов.

Некоторым фанатам «Звездного пути» до сих пор, кажется, что смартфон в отличие от коммуникатора из сериала — устройство слишком сложное и недостаточно интуитивное. Поэтому стартап Humane, в состав которого входят бывшие работники Apple, разработал своего компактного футуристического цифрового помощника Ai Pin. Гаджет крепится на одежду, имеет проектор, транслирующий изображение на любую поверхность, а также видеокамеру и ряд датчиков для безупречной интеграции в наши повседневные действия. Кроме этих функций, Ai Pin также воспринимает голосовые команды, что позволяет ему выполнять поиск в Интернете, осуществлять телефонные звонки и транслировать музыку.

Второй телевизионный сериал во вселенной Звездного пути был назван «Звездный путь: Следующее поколение» и подарил человечеству идею 3D-принтера. Авторы шоу назвали это устройство «репликатор» и по сюжету он должен был создавать для команды USS «Энтерпрайз» еду и мелкие бытовые предметы. Интересно, что десятилетия спустя визионерские идеи, заложенные в этот фантастический гаджет, продолжают вдохновлять инженеров. Именно они стали отправной точкой в создании популярного 3D-принтера MakerBot от компании MakerBot industries.

Год выхода: 1987

Режиссер: Пол Майкл Глейсер

Рейтинг IMDb: 6.6

События фантастического боевика происходят в альтернативных США 2017 года. После разрушительных природных катаклизмов и войн к власти в стране приходит тоталитарное правительство. Чтобы держать обнищавшее население в повиновении и отвлечь людей от неутешительных реалий их жизни, создана кровавая игра на выживание «Бегущий человек».

Она фактически позволяет казнить нежелательных людей в прямом эфире. И хотя город окутан экранами размером со здание и миллионами камер, от которых просто невозможно скрыться, правительство управляет телевизионной сетью и искажает информацию для продвижения своих нарративов. «Он (фильм) передает ощущение, что нами всеми манипулируют и лгут, — объясняет режиссер картины Пол Майкл Глейсер. — Это огромные вещи, с которыми люди живут каждый день».

«Границы между реальностью и новостями, пропагандой и развлечениями размываются», — констатирует продюсер фильма Джордж Линдер. На момент выхода фильма это было лишь мрачным предсказанием. А сейчас телевидение до отказа заполнено жестокими игровыми шоу. Их участников (пока) не убивают в прямом эфире, но для нашего развлечения предлагаются все другие виды унижения и страданий: от выживания на необитаемых островах без одежды до конкуренции с незнакомцами за еду и длительного заточения под объективами камер, через которые за тобой подглядывает миллионная аудитория телеканала.

Год выхода: 1977

Режиссер: Дональд Кэммелл

Рейтинг IMDb: 6.3

В фантастическом триллере «Демоническая семья» ученый разрабатывает компьютер с искусственным интеллектом Протеус-IV. Осознав себя как личность, машина изъявляет желание «выбраться из коробки» и получить собственное тело. Воспользовавшись командировкой своего создателя и большим количеством электронных приборов в его доме, Протеус берет под контроль дом и делает жену ученого пленницей. Оказывается, что он намерен создать ребенка со своим уникальным разумом в человеческом теле.

Фильм создан по одноименному роману известного мастера мистики и хорроров Дина Кунца. Но кроме нагнетания ужасов он изображает умный дом, где компьютер может управлять освещением, замками дверей и окон, системой безопасности и отдельными устройствами, такими как крышка бассейна. Все это воплотилось в современных технологиях от ламп Philips Hue до умных дверных звонков Ring, беспроводных Bluetooth-замков Kevo, которые можно открыть одним прикосновением руки, и других устройств Интернета вещей.

Год выхода: 2002

Режиссер: Стивен Спилберг

Рейтинг IMDb: 7.6

Подобно «Космической одиссее», фильм был снят по новелле одного из самых прозорливых фантастов XX века, Филиппа Киндреда Дика. События ленты происходят в 2054 году, где специализированный участок полиции задерживает преступников еще до того, как они совершат свои преступления. Сделать это позволяет использование экстрасенсов, которых называют провидцами.

Трудно сказать, стал ли фильм Спилберга причиной появления «Битвы экстрасенсов» на канале СТБ, но он смог предсказать технологию бесконтактного управления жестами, которую Microsoft впервые использовал в игровом контроллере Kinect в 2009 году. Примерно тогда же Google начал тестировать свою технологию ремаркетинга. Напомним, что во время побега в торговом центре компьютерная система идентифицировала героя Тома Круза и апеллировала к нему напрямую, показывая персонализированные рекламные ролики.

По этому принципу сегодня работает таргетированная наружная реклама DOOH (Digital Out of Home). Ее операторы могут изучать людей, проходящих рядом с рекламными билбордами и другими площадками наружной рекламы. Для этого система Wi-Fi мониторинга собирает ID устройств вокруг и ищет по этим идентификаторам открытую информацию. Таким образом можно показывать рекламные ролики, которые лучше совпадают с интересами целевой группы.

Год выхода: 1982

Режиссер: Ридли Скотт

Рейтинг IMDb: 8.1

Открыв киберпанку и фантастическому нуару путь на большие экраны, фильм «Бегущий по лезвию», навсегда изменил кинофантастику. Некоторые прогнозы Ридли Скотта на 2019 год — мир на грани вымирания, непрерывный дождь в Лос-Анджелесе, полностью человекоподобные роботы и колонизация отдаленных звездных систем — не оправдались.

Зато не обошлось и без точных предсказаний. Речь идет о летающих автомобилях, которыми пользуется полиция. Мечтать об автомобиле, который не остановит отсутствие дорог, люди начали с середины прошлого века. Первые прототипы выгляделикак небольшие самолеты, прикрепленные к крыше обычных автомобилей, другие походили на причудливые космолеты с раскладными крыльями, но реальными сегодня стали гигантские дроны-такси.

На выставке CES 2016 китайская компания Ehang презентовала «персональное транспортное средство» Ehang 184 с четырьмя пропеллерами, способное перевозить пассажира в течение 23 минут со скоростью 100 километров в час. А уже в 2023 году EHang успешно получила первый в мире государственный сертификат на серийный беспилотный пассажирский беспилотный мультикоптер EH216-S вертикального взлета и посадки с дальностью до 35 км.

Год выхода: 1995

Режиссер: Ирвин Уинклер

Рейтинг IMDb: 6.0

Фантастический триллер с Сандрой Буллок в главной роли вышел на экраны за три года до не менее параноидального «Врага государства». Главная героиня ленты, специалистка по кибербезопасности Анджела Беннетт, случайно узнает о заговоре, участники которого внедрили бэкдор в систему компьютерной безопасности «Gatekeeper». И поскольку ею пользуются едва ли не все компании в мире, преступники получили доступ к их тайнам.

Все это произошло накануне давно спланированного отпуска Анджелы на мексиканских пляжах. Там она знакомится с привлекательным мачо Джеком, который неожиданно пытается ее убить. Придя в сознание в больничной палате, женщина узнает, что ее личность украли. Теперь она опасная преступница-рецидивистка Рут Маркс, а дом и все имущество Анджелы Беннет проданы.

Помню, что после первого просмотра «Сети» для меня стало открытием, как легко разрушить жизнь человека всего несколькими щелчками мыши. Онлайн-сервисы в 1990-х только начинали свое развитие, однако вся жизнь героини уже доступна через интернет. И хакерской группировке не стоило больших усилий получить ее персональные данные, включая номер социального страхования, медицинскую карту и банковские счета.

Год выхода: 1927

Режиссер: Фриц Ланг

Рейтинг IMDb: 8.3

Антиутопический шедевр немецкого режиссера Фрица Ланга стал самым дорогим в истории немого кино и создал киберпанковский образ мегаполисов будущего, показанный в фильмах «Бегущий по лезвию» и «Судья Дредд». А еще он едва ли не впервые изобразил на экране человекоподобного робота, который по сюжету был механической копией главной героини Марии.

Interesting to see the evolution of C-3PO’s design: Metropolis to Ralph McQuarrie to Star Wars #conceptart #starwars pic.twitter.com/nCJMquVKmn

— Paul Dolan (@PaulDolanArt) May 11, 2015