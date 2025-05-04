7 научно-фантастических фильмов, которые заново изобрели жанр

От новаторской короткометражки «Путешествие на Луну» Жоржа Мельеса до эпической «Дюны» Дени Вильнева существует множество фильмов, которые можно назвать выдающимися примерами научной фантастики. Но лишь несколько из них навсегда вошли в массовую культуру и заново изобрели жанр научно-фантастического кино.

«Франкенштейн» / Frankenstein

Год выхода: 1931

Режиссер: Джеймс Уэйл

Рейтинг IMDb: 7.8

Подобно тому, как роман английской писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818) считается первым настоящим произведением научной фантастики, черты его экранизации заметны в большинстве современных научно-фантастических фильмов. Здесь и широко распространенный по сей день архетип безумного ученого, и первый пример создания «искусственного» человека из частей мертвых тел, и первое воплощение технологии, которая выходит из-под контроля и оборачивается против своих создателей.

С каждым новым циклом технологического прогресса эти идеи снова становятся актуальными и остаются в самом сердце научной фантастики, вдохновляя авторов фильмов и сериалов. Разработанная фирмой Cyberdyne Systems компьютерная система Skynet объявляет войну человечеству в фильмах франшизы «Терминатор», генетические технологии лишают человека права свободного выбора в антиутопической «Гаттаке», клонирование приводит к катастрофе в «Парке Юрского периода» и служит инструментом жестокой эксплуатации в «Луне» и «Микки 17».

«Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда» / Star Wars

Год выхода: 1977

Режиссер: Джордж Лукас

Рейтинг IMDb: 8.0

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Хотя термин «блокбастер» закрепился в кинематографе после выхода фильма «Челюсти» (1975), первым настоящим фантастическим блокбастером бесспорно стали «Звездные войны» Джорджа Лукаса. Громкий успех истории о молодом фермере Люке Скайуокере, который узнает о своем джедайском происхождении и должен овладеть могущественными силами, чтобы спасти принцессу и противостоять жестокой империи, превратил фантастику из хобби для гиков в модный жанр массовой культуры.

«Новая надежда» вдохновила целое поколение талантливых режиссеров. Именно после ее просмотра Ридли Скотт начал искать фантастические проекты. А будущий режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон оставил работу водителя и пошел в киноиндустрию, потому что мечтал снимать такие же потрясающие визуальные эффекты как Лукас. «Звездные войны» также пробили огромную дыру в плотине недоверия продюсеров и киностудий. Paramount срочно нашла деньги на съемки киноверсии «Звездного пути», Дэн О’Бэннон получил «добро» на разработку сценария «Чужого», а поклонники комиксов увидели первую экранизацию «Супермена».

Для реализации зрелищных космических боев Лукас организовал студию спецэффектов под названием Industrial Light & Magic (ILM), которая на долгие годы стала мировым лидером по созданию компьютерной графики. Терминатор Т-1000, динозавры из «Парка юрского периода», масштабные баталии «Пиратов Карибского моря» — все это было бы невозможным без усилий студии ILM.

Впрочем, все перечисленное лишь верхушка айсберга. «Звездные войны» создали целую вселенную и сформировали современную мифологию. Они мастерски вплетали в пестрое одеяло своего постмодернистского повествования самурайское кино Акиры Куросавы, фильмы о военных летчиках Второй мировой, комиксы о космических приключениях Флэша Гордона, узнаваемые черты мира «Дюны» Фрэнка Герберта и исследованную Джозефом Кэмпбеллом структуру мономифа, которая с тех пор легла в основу почти каждого фантастического хита от «Матрицы» до «Аватара» и «Гарри Поттера».

«Чужой» / Alien

Год выхода: 1979

Режиссер: Ридли Скотт

Рейтинг IMDb: 8.5

Через два года после выхода «Новой надежды» зрителей поразила жуткая встреча экипажа космического буксира «Ностромо» с ксеноморфом в фантастическом хорроре Ридли Скотта «Чужой». Фильм навсегда изменил кинофантастику, противопоставив ярким мирам и героическим подвигам идеализированных героев в «Звездных войнах» более мрачный и реалистичный взгляд на космос.

Вместо новеньких кораблей зрители увидели грязный и изношенный «Ностромо». А на смену романтичным героям в блестящих скафандрах пришли обычные работяги со своими слабостями и понятной мотивацией, которые, несмотря на запрет курят на рабочем месте, никогда не планировали спасать галактику и думают только о заработке и возвращении домой.

Лента Ридли Скотта открыла путь к финансовому успеху поджанра космических ужасов. Во-первых, она мастерски соединила страхи перед замкнутым пространством корабля, безжалостной стужей космического пространства и инопланетными монстрами, от которых просто некуда бежать. Во-вторых, усилила их технофобией, которая проявляется через внешне неотличимых от людей, но лишенных человечности андроидов (привет «Франкенштейну»).

В наше время «Чужой» продолжает оставаться в центре внимания. Любители фантастики ломают копья в спорах о деталях его вселенной, выходят новые фильмы, комиксы и игры, а успех последней части франшизы «Чужой: Ромул» (2024) доказывает, что она не теряет популярности и находит отклик у нового поколения зрителей. Напомним также, что летом нас ждет премьера сериала «Чужой: Земля» в котором с культовыми монстрами с кислотой вместо крови придется столкнуться не только космонавтам, но и всем жителям Земли.

«Бегущий по лезвию» / Blade Runner

Год выхода: 1982

Режиссер: Ридли Скотт

Рейтинг IMDb: 8.1

Контрастируя с другими научно-фантастическими историями, которые смотрят в будущее с надеждой, «Бегущий по лезвию», предлагает пессимистический взгляд на будущее, и первым из числа голливудских фильмов перенес концепцию киберпанка в массовую культуру. После выхода лента провалилась в прокате, но со временем стала хитом домашнего проката, получила культовый статус и вдохновила целый ряд создателей фантастики.

Так режиссер «Хеллбоя» Гильермо дель Торо вспоминает, что после просмотра «Бегущего по лезвию» заново увидел мир. А автор романа «Нейромант» (вышел в 1984 году) Уильям Гибсон заявил, что атмосфера фильма стала для него настоящим каноном киберпанка. В течение десятилетий захватывающая технонуарная стилистика Скотта повлияла на видение будущего новым поколением кинематографистов. Ее отголоски можно заметить в таких фильмах и шоу, как «Матрица», «Ковбой Бибоп», «Акира», «Пятый элемент» и оригинальный «Призрак в доспехах».

«Назад в будущее» / Back to the Future

Год выхода: 1985

Режиссер: Роберт Земекис

Рейтинг IMDb: 8.5

История об обычном американском подростке Марти Мак-Флае, случайно попавшем из 1985 в 1955 год, заново изобрела фильмы о путешествиях во времени, соединив их с подростковой комедией. Впоследствии этот художественный выбор многократно окупился, принеся картине культовый статус и целый ряд продолжений и подражаний в телесериалах, играх, аттракционах и комиксах.

Кстати, большим поклонником франшизы «Назад в будущее» был 40-й президент США Рональд Рейган, который во время обращения к нации в 1986 году использовал крылатое выражение доктора Эммета Брауна по прозвищу «Док»: «Дороги? Там, куда мы едем, они не нужны».

«Терминатор 2: Судный день» / Terminator 2: Judgment Day

Год выхода: 1991

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Рейтинг IMDb: 8.6

«Терминатор 2» стал первым большим фильмом, в котором с помощью компьютерной графики (CGI) был сгенерирован реалистичный персонаж — робот Т-1000, состоящий из «жидкого металла» и способный произвольно менять свою форму. Этот технологический прорыв предвосхитил CGI-динозавров из «Парка Юрского периода» (1993) и создал прецедент для «Матрицы» (1999) и «Аватара» (2009).

Лента Кэмерона очертила новые стандарты качества фантастических боевиков, сформировала жанровый троп о восстании машин, разошлась на тысячи мемов и подняла сложные философские вопросы от опасности ИИ (на фоне подобных новости их актуальность только растет) до возможности изменить будущее и гуманизму, который позволяет нам оставаться людьми в эпоху бездушных технологий.

«Матрица» / The Matrix

Год выхода: 1999

Режиссер: Лана и Лилли Вачовски

Рейтинг IMDb: 8.7

Выход «Матрицы» стал знаковым событием в мире научной фантастики и вдохнул новую жизнь в киберпанк, возродив его в XXI веке с мощным нарративом: что собой на самом деле представляет мир вокруг нас — это объективная реальность или искусная симуляция, созданная более развитой цивилизацией? И если второе правда, то возможно ли выйти за ее пределы?

Научно-фантастический боевик дуэта Вачовски соединил технологический апокалипсис, виртуальную реальность и власть машин над человечеством с философией и ставит непростой выбор между успокаивающим невежеством «синей таблетки», или мучительной правдой «красной таблетки», которая выдергивает нас из привычной комфортной жизни в антиутопическую полную ужасов пустоту.

Отдельно стоит упомянуть о новейших визуальных приемах фильма вроде «пули времени» (bullet-time). Этот эффект сделал незабываемым бой Нео с Агентами, где он манипулирует временем и пространством, чтобы избежать ливня пуль, и остается одним из самых зрелищных моментов в фантастических фильмах вообще. Легионы имитаторов пытаются воссоздать подобную сцену, но это не так просто. Ведь, чтобы уклоняться от пуль, как Нео, нужна слаженная работа более сотни статических камер, со всех сторон окружающих объект съемки.