Next@Acer на IFA 2019: ультралегкие Swift 5/3, моноблоки Aspire C22/C24/C27 и портативный проектор

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Еще за два дня до официального старта берлинской выставки IFA 2019 компания Acer провела масштабную презентацию Next@Acer, представив свои новинки осеннего сезона. Производитель показал массу устройств различных категорий. Начнем, пожалуй, с ультралегких ноутбуков линейки Swift, серии моноблоков Aspire C и портативного проектора Acer C250i.

Acer Swift 5

Ноутбуки серии Swift 5 относятся к категории самых легких среднеформатников. Используя для корпуса комбинацию магниево-алюминиевого и магниево-титановых сплавов производителю вот уже который год удается предложить 14/15-дюймовые модели весом менее 1 кг.

Нынешнее поколение Swift 5 не стало исключением, но все же производителю удалось и на этот раз удивить сочетанием массо-габаритных характеристик и используемых компонентов. Для новых Acer Swift 5 используются процессоры Intel Core i5/i7 10-го поколения (в топовой версии – Core i7-1065G7), при этом они также могут оснащаться дискретной видеокартой GeForce MX 250. Именно в такой комплектации Swift 5 весит 990 г, а модели с интегрированной графикой будут еще чуть легче.

Из оснащения можно отметить до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель PCI-E объемом до 512 ГБ. Ноутбуки получили сенсорную 14-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD и цветовым охватом 72% NTSC. Также в устройствах нового поколения используется аккумулятор увеличенной емкости (56 Втч) с поддержкой быстрой зарядки. Производитель обещает до 12,5 часов автономной работы и возможность за 30 минут пополнить заряд батареи на 4,5 часа работы ноутбука. Acer Swift 5 также получила поддержку Wi-Fi 6 (802.11ax).

Новые Acer Swift 5 представлены в темно-синем окрасе, а также достаточно эффектно выглядят в белом оформлении с черной панелью экрана.

На боковых панелях ноутбука размещены пара USB 3.1, полноформатный HDMI и USB Type-C, который используется для реализации скоростного порта Thunderbolt 3. Отдельное гнездо для подключения зарядки говорит о том, что возможности подачи питания через Type-C здесь, увы, все еще не реализована.

В Украине первые поставки Acer Swift 5 ожидаются в начале ноября. Ориентировочная цена базовой версии обновленной модели – 27 900 грн (~$1100).

В нынешнем году в борьбу за право называться производителем самых легких ноутбуков также ввязалась ASUS. Компания представила 14-дюймовую модель весом всего 0,86 кг, но такой результат удалось получить лишь для версии с интегрированной графикой и аккумулятором скромной емкости. В то же время Acer обещает 990 г для Swift 5 с дискретной видеокартой GeForce MX 250 и батареей на 56 Вт.ч.

Acer Swift 3

Компания Acer также обновила линейку 14-дюймовых ноутбуков Swift 3. Модели 2019 года также получили платформу с процессорами Intel Core 10-го поколения. В рамках этой серии кроме Core i7/i5 также будут предлагаться более доступные версии на чипах Core i3.

В остальном оснащение очень схоже с тем, что предлагается для Swift 5 – до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, скоростной SSD PCI-E объемом до 512 ГБ и версии с дискретной графикой GeForce MX 250. Здесь используется IPS-панель, но без сенсорного покрытия. Ноутбуки также оснащаются емкой батареей с автономностью до 12,5 часов и функцией быстрой зарядки аккумулятора. Поддерживается Wi-Fi 6.

Интерфейсный набор также идентичен, включая USB Type-C с реализацией скоростного порта Thunderbolt 3.

Габариты Acer Swift 3 лишь немногим больше, чем у «пятерки». Корпус ноутбуков выполнен из магниево-алюминиевого сплава, потому с массой здесь все в порядке. 1,19 кг для 14-дюймовой модели – отличный результат. Новый ультрапорт может привлечь тех, кто хочет заполучить очень легкий, но более доступный ноутбук. Поставки этой модели также ожидаются в ноябре, а стартовая версия должна стоить от 17 200 грн. (~$680).

Acer Aspire C22/C24/C27

Компания также показала обновленные версии универсальных моноблоков серий Aspire C22/C24/C27. Представленные системы all-in-one имеют уже узнаваемую конструкцию с V-образной подставкой и тонким корпусом.

Для новых версий производитель несколько изменил внешний дизайн. В частности инженеры решили отказаться от выступающего блока с модулем web-камеры, используя более практичную конструкцию, разместив ее на верхней рамке экрана. Для Aspire C27 предусмотрена также механическая шторка камеры. Все представленные модели предлагаются с IPS-экранами разрешением Full HD.

Но основным улучшением здесь все же стало использование процессоров Intel Core i3/i5 10-го поколения. Моноблоки могут оснащаться до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, а также комбинированной связкой SSD+HDD. В случае с Aspire C27 может использоваться накопитель M.2 PCI-E до 1 ТБ, тогда как Aspire C22/C24 оснащаются SSD с интерфейсом SATA. Что касается жестких дисков, то во всех версиях можно увидеть 2,5-дюймовые HDD объемом до 2 ТБ.

Еще одна особенность 27-дюймовой модели – возможность комплектации дискретной графикой начального уровня GeForce MX 130, тогда как для систем с меньшей диагональю экрана предполагается интегрированное видеоядро процессора.

Новые моноблоки линейки Aspire C предварительно должны появиться в Украине лишь в феврале будущего года. Предположительная стартовая цена для базовой модели – от 16 800 грн ($665).

Acer C250i

Еще одна любопытная новинка, представленная на берлинской презентации – портативный светодиодный проектор Acer C250i с разрешением Full HD и поддержкой беспроводного соединения для трансляции со смартфона.

Компактный аппарат оснащен встроенным аккумулятором (3,33 В, 9000 мАч), позволяющим автономно использовать проектор до 5 часов. Учитывая габариты и вес устройства (100x100x185 мм, 0,6 кг), это может быть интересный вариант, например, для выездных киносессий на природе. Проектор попутно может выполнять роль внешнего аккумулятор для подзарядки смартфонов, а также 5-ваттный излучатель позволяет использовать его в качестве Bluetooth-колонки.

Для проводного подключения к источнику сигнала предусмотрены HDMI и USB Type-C. Кроме того на корпусе есть разъемы USB Type-A и кард-ридер MicroSD для автономного отображения контента непосредственно с USB-флешки или карты памяти.

Оригинальная особенность Acer C250i – возможность проецирования в привычном пейзажном или портретном вертикальном режиме. Последний вариант удобен, например, для просмотра историй и трансляций в Facebook или Instagram.

Цилиндрическая конструкция корпуса позволяет расположить проектор в горизонтальном или вертикальном положениях. Дополнительные грани по окружности дают возможность без стоек фиксировать C250i под определенным углом, подстраивая позицию под проецируемую поверхность. Несмотря на портативную конструкцию, на корпусе предусмотрено два разъема с металлической резьбой для крепления на штативе.

Для Acer C250i используется DLP-матрица с LED-подсветкой. Максимальная яркость – 300 ANSI лм, контрастность – 5000:1. Заявленный ресурс – 20 000 часов в обычном режиме и 30 000 часов в режиме ECO.

В Украине Acer C250i должны появиться в январе 2020 года. Ожидаемая розничная цена – 15 200 грн.