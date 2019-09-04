ASUS показала самый лёгкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук AsusPro B9





Acer Swift 5 не долго носил титул «самого лёгкого 14-дюймового ноутбука». В тот же день, буквально через несколько часов, это почётное звание отобрала новая модель от ASUS – AsusPro B9. Если устройство от Acer весит 2,1 фунта (0,95 кг), то новинка ASUS может похвастаться массой всего 1,9 фунта (0,86 кг).

Ноутбук AsusPro B9 выполнен в корпусе 13-дюймового форм-фактора, хотя содержит 14-дюймовый дисплей. Рамки вокруг экрана очень тонкие, а сам дисплей занимает 94% лицевой панели. Устройство оснащено процессором Intel Core 10-го поколения, но конкретная модель не уточняется. В ноутбуке предлагается до двух твердотельных накопителей PCIe ёмкостью по 1 ТБ. В системе также доступны модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и инфракрасная камера для функции Windows Hello. Среди прочих особенностей новинки можно выделить сенсорный цифровой блок, размещённый в тачпаде. Толщина устройства составляет 14,99 мм.

Информация о цене и сроках начала продаж нового самого лёгкого в мире 14-дюймового ноутбука AsusPro B9 пока не сообщается. Известно лишь, что эта модель ориентирована на сферу бизнеса.

Источник: The Verge