Обзор Gears of War: Reloaded. Феникс воскрес?

Gears of War: Reloaded легко можно было бы назвать дежурным ностальгическим переизданием для фанатов. Выходит она в интересные времена, когда Microsoft активно осваивает территорию PlayStation, где бывшие эксклюзивы Xbox (Forza Horizon 5, Indiana Jones) внезапно залетают в топы продаж. И пока компания расставляет свои прежние хиты на полках PlayStation, настал черед и для легендарной серии, которая в свое время определила лицо Xbox. Символично, что именно сейчас «шестеренки» получают шанс снова загудеть. Мы в редакции сыграли в ремастер еще до официального релиза 26 августа и можем сказать: ностальгия здесь далеко не единственный козырь.

Gears of War: Reloaded 1299 грн. Плюсы: Качественно обновленная графика и детализация текстур; поддержка 4K и до 240 кадров/с на ПК для максимально плавного геймплея; сохранен классический боевой ритм серии; кросплей между платформами; высокая реиграбельность; ностальгический шарм оригинала с современными апгрейдами. Купить в Steam Минусы: Минимум нового сюжетного контента; предсказуемый ИИ врагов и неуклюжий — у союзников; некоторые элементы геймплея могут показаться архаичными для новичков. Купить в Steam 8 /10 Оценка

ITC.ua

Сюжет и персонажи Gears of War: Reloaded

Сюжет Gears of War: Reloaded не пытается изобрести велосипед, но в то же время демонстрирует, почему оригинальная история до сих пор считается классикой жанра. События разворачиваются на постапокалиптической планете Сера, где человечество едва держит оборону против Саранчи — существ, отличающихся не только аппетитом к разрушению, но и организованной жестокостью. Основное внимание уделяется элитной команде Дельта, и здесь Reloaded умело балансирует между личной драмой, боевой стратегией и глобальной угрозой.

Сюжетная линия, несмотря на классическую структуру «пехота против монстров», ощущается живой благодаря деталям окружающего мира. Каждая локация рассказывает собственную историю, а игра умело чередует экшн с моментами созерцания, что создает эффект кинематографического эпоса.

Важно, что Gears of War: Reloaded не боится показать жестокость конфликта, но делает это с художественным вкусом. Кровь и ультранасилие не просто для шока; они подчеркивают цену войны и опасность для каждого члена команды. Такой подход делает сюжет более насыщенным, а героев — более реальными.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Нельзя не отметить простой как копейка юмор, который остался неотъемлемой частью серии. Несмотря на мрачный сеттинг, шутки Маркуса и дружеские подколки Доминика добавляют необходимого баланса между драмой и эмоциональной разрядкой. Reloaded умело интегрирует эти моменты даже в кат-сцены, что делает игру живой и органичной.

Персонажи Gears of War: Reloaded, хоть и до боли архетипичные по стандартам шутеров, получили больше глубины. Ремастер позволил добавить более выразительную мимику, более естественную анимацию и интерактивные реакции во время боя.

Благодаря переработанным и хорошо срежиссированным кат-сценам, деталям окружения и улучшенной анимации персонажей, Reloaded предлагает не просто ностальгию, а настоящее переживание знакомой истории. Это первый крючок для игроков.

Визуальный стиль Gears of War: Reloaded

А второй — визуальный. Мир Gears of War: Reloaded изменился настолько, что старые фанаты могут почувствовать себя туристами в собственных воспоминаниях. То, что когда-то было мрачными руинами, теперь воспринимается как величественный памятник разрушенной цивилизации: солнце пробивается сквозь обломки небоскребов, словно пытается оживить мертвый город, а дождь лупит по металлическим конструкциям завода, создавая атмосферу апокалиптической симфонии.

Даже подземные комплексы и аристократические особняки, которые мы десятки раз видели в оригинале, теперь выглядят настолько живыми и детализированными, что ловишь себя на мысли: в игре уже не только воюешь, но и невольно останавливаешься, чтобы внимательно все рассмотреть.

Освещение — еще один козырь Gears of War: Reloaded. Использование современных алгоритмов освещения добавляет глубины сценам, подчеркивает объемы персонажей и окружения. Тени стали динамичными, что особенно заметно в закрытых помещениях и узких коридорах, где свет от выстрелов и взрывов создает напряженную атмосферу экшен-боевика.

Металлические поверхности бликуют по-новому, а броня и кожа персонажей выглядят более натурально, хотя и немного ванильно. Но игра делает все, чтобы игрок чувствовал материальность мира Сэры.

Стоит отметить улучшенную анимацию. Персонажи теперь двигаются плавнее, атаки Саранчи выглядят агрессивнее и в то же время правдоподобнее. Анимационные переходы между ходьбой, бегом и стрельбой стали более естественными, что повышает иммерсивность.

Gears of War: Reloaded не ограничивается только визуальными апгрейдами. Была пересмотрена система спецэффектов: дым, искры, взрывы и обломки теперь выглядят реалистично и в то же время не перегружают систему. Взрывы особенно эффектны во время массовых перестрелок, подчеркивая хаос боя.

Улучшенная графика коснулась и окружения. Локации наполнены мелкими деталями: разбитые окна, выбитые двери, обломки мебели — все это создает ощущение, что планета Сера пережила настоящую катастрофу. Такое внимание к деталям делает мир живым и насыщенным.

Система постобработки также получила апгрейд: глубина резкости, эффекты размытия в движении и цветокоррекция дополнительно подчеркивают драматичность сцен. Просматривая кат-сцены, легко заметить, как Reloaded работает над атмосферой, а не только над графической показухой.

Геймплей и боевая механика Gears of War: Reloaded

Серия Gears of War всегда выделялась своей тактической боевой системой, и Reloaded не нарушает эту традицию. Основной акцент делается на укрытиях и позиционный бой: персонажи не могут просто бегать по полю боя, стреляя бездумно, потому что это сразу отправляет на респавн в духе фильма «Грань будущего». Игрок постоянно должен думать о месте пребывания, подбирая оптимальные укрытия и контролируя пространство.

Система стрельбы от третьего лица сохранила значимость каждого выстрела. Оружие в Gears of War: Reloaded ощущается по-разному: дробовики и винтовки требуют точности, а автоматические огнестрельные приборы позволяют эффективно накрывать несколько врагов одновременно. Reloaded немного подчеркнул отдачу и звуковое сопровождение выстрелов, делая их более ощутимыми.

Классическая механика «ганк и укрытие» работает как всегда, но теперь с более плавными анимациями и реакцией врагов. Солдаты Саранчи стали более агрессивными, используя групповые атаки, что заставляет игрока постоянно искать преимущество и корректировать тактику на ходу.

Ремастер добавил некоторые мелкие улучшения во взаимодействии с окружением. Например, можно проще использовать элементы местного лашдшафта в качестве временных баррикад, а взрывные газовые баллоны и другие объекты интегрированы в боевые сценарии более органично.

Персонажи двигаются более плавно, приседания и перекаты выполняются без залипаний. Такое обновление особенно важно в хаотичных перестрелках, когда каждая секунда может решить исход боя.

Кооперативный режим Gears of War: Reloaded остался ключевой составляющей геймплея. Совместные действия с напарником в кампании требуют синхронизации и планирования: кто прикрывает, кто ведет атаку, а кто отвлекает врага. Этот элемент делает игру интересной не только для соло-игроков, но и для тех, кто любит командные стратегии. Но сначала рекомендуем пробежать кампанию соло.

Расширение арсенала оружия получило минимальные, но заметные изменения. Некоторые снаряды теперь эффектнее взаимодействуют со средой, а взрывы накладывают дополнительный тактический эффект. Reloaded не добавляет новых видов оружия, но делает существующее более увлекательным и живым. Но все знают, что Лансер (не Mitsubishi!) с бензопилой — это one love и визитная карточка серии!

Боеприпасы ограничены (это преимущественно касается двух последних уровней сложности), и игрок должен тщательно подходить к их использованию. Это создает напряжение в ключевых моментах и стимулирует тактическое мышление, а не хаотичную стрельбу.

ИИ противников не претерпел особых изменений. И да, это все еще не уровень первого F.E.A.R., но очень близко. Толстокожесть, то есть живучесть Саранчи растет пропорционально с каждым уровнем сложности. А вот напарники иногда подводят. Взять к примеру, бой с Берсерком, где Дом просто стоял в дверях и ждал, пока вероломная самка (не удивляйтесь!) фатально отбросит его в стену.

Резюмируя, игра выглядит как кинематографичный шутер, с плавным геймплеем и четкой картинкой без размытия или артефактов.

Звук и музыка Gears of War: Reloaded

Звуковое сопровождение Gears of War всегда было одним из составляющих атмосферы, и Reloaded эту традицию не попирает. Переход на современные аудиотехнологии позволил улучшить качество озвучки, сделав выстрелы, взрывы и удары более «плотными» и ощутимыми.

Музыкальное оформление подчеркивает накал каждого боя. Темы остались узнаваемыми, но ремастер добавил объемности и детализации, особенно в динамичных перестрелках. Саундтрек гармонично сочетается с ритмом игры, делая каждую сцену более драматичной и кинематографичной.

Отдельно стоит отметить работу с голосами персонажей. Диалоги Маркуса и его напарников звучат естественно, с правильной интонацией и эмоциональностью. Да, перед нами в это время боевик категории Б эпохи VHS, но качественный!

Система позиционного звука Gears of War: Reloaded стала заметно точнее. Игрок может слышать врагов за спиной или в соседнем помещении, что добавляет тактической глубины. Этот аспект особенно заметен в кооперативе и на высоких уровнях сложности, где от слуха также зависит успех боя.

Переход на современные форматы аудио позволил воспроизводить низкие частоты более выразительно, что делает взрывы тяжелыми и объемными. В предыдущих версиях часть деталей терялась, а сейчас все звучит более живо и насыщенно даже в наушниках.

Звуковой баланс также был тщательно проработан. Стрельба, крики супостатов и музыка органично сочетаются, не перекрывают друг друга и позволяют слышать важные аудиоподсказки без ущерба для атмосферы.

Музыка Gears of War: Reloaded в спокойных моментах помогает создавать контраст, делая динамичные сцены еще более эмоционально сильными. Это классический прием, который Reloaded использует эффектно.

Мультиплеер и кооператив Gears of War: Reloaded

Мультиплеер ремастера получил заметное обновление, хотя базовая механика осталась узнаваемой для фанатов серии. Карты адаптированы под современные стандарты, с обновленным освещением и текстурами, что делает ориентацию более удобной и приятной для глаза.

Отдельно стоит упомянуть один из ключевых козырей — кросплей, который теперь работает между всеми платформами. Это означает, что независимо от того, играете вы на консоли или ПК, поиск матча происходит быстрее, а комьюнити не дробится на отдельные «островки». Для серии, которая всегда делала ставку на кооператив и состязательность, это без преувеличения один из важнейших апгрейдов Reloaded.

Кооперативная кампания позволяет играть вместе с друзьями, сохраняя баланс сложности и эмоциональный драйв. Даже новички могут присоединиться к боям, а ветераны оценят сложность на высоких уровнях, где тактика и командная работа становятся ключевыми.

Система классов и снаряжения осталась узнаваемой, но были добавлены новые опции кастомизации, что позволяет игрокам подбирать оружие под свой стиль.

Синхронизация и сетевые механики были улучшены. Лаги стали редкими, а скорость реакции врагов и союзников в кооперативе ощутимо более естественная.

Карты мультиплеера остались компактными, но ремастер добавил больше деталей окружения, которые можно использовать стратегически. Враги и союзники получили дополнительные точки укрытия, что делает перестрелки более вариативными.

Навигация в меню, выбор оружия и активных предметов стали интуитивными даже для тех, кто не знаком с серией.

Gears of War Reloaded на PlayStation 5

Впечатления Павла Чуйкина

Начнем с того, что запускать Gears of War: Reloaded на PS5 странно, необычно и прикольно одновременно. Без преувеличения культовая игра Microsoft Game Studios наконец-то вышла на консоли японцев. Проект идет в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду в сюжетной кампании и выдает до 120 FPS в мультиплеере. Конечно, если ваш телевизор или монитор это поддерживают. Также имеем Dolby Atmos 7.1.4 для объемного 3D-звука, HDR, VRR для улучшенного изображения, оптимизированное и улучшенное освещение и тени, а также постобработку.

Человеческая память капризна, а мнения современных геймеров о графике в старых играх очень искажены, даже при условии, что они в них играли. Поэтому если вы запустите Gears of War: Reloaded сразу, не посмотрев как она выглядела в 2006 году, когда вышла, или даже обновлённую версию 2015 года Gears of War: Ultimate Edition, вам может показаться, что обновлений не так уж и много.

Но потом, когда вы все же хотя бы посмотрите геймплей тех игр на YouTube, то поймете какую большую работу проделали разработчики Gears of War: Reloaded. Конечно, не без нюансов, но игра круто выглядит, тут современная и детализированная картинка, насколько это возможно, видим замечательные тени, отражение в лужах, реалистичные солнечные лучи и тому подобное. Здесь настоящее 4К и те же 60 FPS. А главное, что нет подгрузок и заставок между уровнями, что улучшает опыт и погружение в сюжет.

Переключаться между режимами «Производительность» и «Качество» нельзя — игра работает в одном режиме.

Разработчики точно осовременили геймплей и анимацию персонажей, но даже здесь странно выглядит передвижение главного героя, его напарников и врагов. Даже пришельцы шагают очень похоже. Это чем-то напоминает странную ходьбу сталкеров из первых частей одноименной игры.

Также имел странные впечатления от стрельбы, она какая-то замедленная, прицел наводится как будто лениво, но радости тут хотя бы добавляет отдача в курках DualSense.

Во всем остальном Gears of War: Reloaded на PlayStation 5 производит приятные впечатления, проходится весело и с интересом. Это не лучший ремастер, который выходил в последнее время, но точно не худший.

Системные требования и оптимизация Gears of War: Reloaded

Аппетиты к железу ПК у Gears of War: Reloaded оказались довольно человеческими. Минимальная конфигурация выглядит так: Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-9600K, 16 ГБ оперативки и что-то на уровне GTX 1660 Ti или Radeon RX 5600 XT. То есть даже ветераны игровых клубов могут выжать из ремастера честные 1080p с достойными настройками.

А вот рекомендованный уровень подтягивает планку: Ryzen 7 5800X или Core i7-11700K, те же 16 ГБ ОЗУ и видеокарта серии RTX 3070 или Radeon RX 6800. В этом случае можно рассчитывать на стабильные 60 fps в 1440p.

Я играл в ремастер на двух машинах: ноуте с Intel Ultra 9 275 HX и RTX 5070 Ti и десктопе с Ryzen 5 7600 и RTX 5060 Ti. В обоих случаях Reloaded без проблем тянул 4K-асеты и стабильно выдавал высокий FPS на ультрах.

А теперь о бонусах Gears of War: Reloaded для владельцев ПК. Ограничение в 240 кадров в секунду теперь реальность, хотя хотелось бы видеть полную поддержку DLSS 4. На данный момент доступна только версия 3.5, без Frame Generation. Но тут на сцену выходит Smooth Motion от Nvidia, который работает на уровне драйвера, поэтому подкидывает плавности даже в тех играх, которые вообще не дружат с DLSS.

Что не сработало в Gears of War: Reloaded?

Gears of War Reloaded выглядит отполированной классикой, но под блеском графики скрываются определенные проблемы, которые испытывают и новые, и опытные игроки. Первое, что бросается в глаза — отсутствие существенных изменений в геймплейной механике. Стрельба, укрытия и реакции врагов остались такими же, как в 2006/2007 годах. Для фанатов это ламповая ностальгия, а для новичков — ощущение эпохи палеолита.

Я установил старенький оригинал и на следующих скринах сравнил его с Ultimate Edition. Естественно, разрешение здесь не как в обзоре — 4K, а обычное Full HD.

В переиздании также исчез легендарный «piss filter». Помните такой? Хоть это и была визитная карточка тех времен, но по факту картинка выглядела тусклой и грязной. Теперь оттенки стали более естественными: трава наконец-то зеленая, небо голубое, броня и ткани приобрели более глубокие цвета. Игра больше не напоминает старую фотографию, залитую йодом, а кое-где даже выглядит современно благодаря HDR.

Хотя игра работает стабильно на современных машинах, если присмотреться, то на не самых быстрых SSD иногда заметны короткие подгрузки текстур. При этом разработчики хитро избавились от экранов загрузки — маленькая жертва за более быстрый старт.

Врагов хоть и не так много как в следующих сиквелах, но их точность и скорость остаются на неплохом уровне, что создает эффект «старой школы» и в то же время может раздражать тех, кто привык к современным казуальным «story mode». Здесь такой, кстати, есть.

Не критичный, но неприятный момент — отсутствие украинской локализации. В 2025 году это выглядит так себе, потому что вот, например, свеженькая Мафия на релизе имеет наш перевод.

И, конечно, графически Gears of War: Reloaded — это даже не current-gen. По сравнению с современными стандартами, ремастер выглядит не полностью совершенным.

Цены

На момент написания этих строк Gears of War: Reloaded можно приобрести на ПК в Steam за 1299 гривен. Консольная версия для Xbox обойдется чуть дешевле — в 1030 гривен, что, учитывая апгрейды, выглядит довольно щедро. Впервые за историю франшизы релиз состоялся и на PlayStation: переиздание доступно в PlayStation Store для PS5 за 1299 гривен.

Приятным бонусом стало то, что пользователи, которые в своё время приобрели Gears of War: Ultimate Edition, получат ремастер совершенно бесплатно — решение, которое явно подогреет интерес фанатов и покажет, что Microsoft иногда таки может действовать с прицелом на лояльность игроков.

К этому добавляется еще один козырь: Gears of War: Reloaded доступен с первого дня в Game Pass. Для тех, кто уже имеет подписку, стоимость игры фактически сводится к нулю, а это делает ремастер максимально доступным для широких масс.

Фактически, мы получили ситуацию, где серия впервые стала мультиплатформенной. Microsoft, таким образом, одновременно расширяет рынок и держит старых фанатов в теплых объятиях ностальгии.