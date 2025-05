Обзор ноутбука MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: мощность за все деньги мира

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth — Смауг, который ждет ваши золотые монеты. В этом редакционном обзоре попробуем разобраться, действительно ли этот «дракон» такой неудержимый, как обещают характеристики, и может ли он заменить настольный ПК. Приготовьтесь к тому, что Titan не просто удивит, но и шокирует!

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth 299 999 грн. Плюсы: максимально возможная производительность для игрового ноутбука в 2025 году; роскошный 18-дюймовый дисплей Mini LED, UHD+ с частотой 120 Гц; оригинальный дизайн и премиальные материалы; эффективное охлаждение; качественный звук и механическая клавиатура; коллекционные аксессуары. Минусы: цена; мелкие баги ПО.

ITC.ua Выбор

редакции

Технические характеристики MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Экран 18″ UHD+ (3840×2400), Mini LED, 120 Гц, 100% DCI-P3, VESA DisplayHDR 1000, яркость до 1000 нит Процессор Intel Core Ultra 9 285HX (24 ядра: 8 P-ядер + 16 E-ядер, до 5.5 ГГц, 40 МБ кэша) Оперативная память 96 ГБ DDR5-6400 (2×48 ГБ), максимум 96 ГБ Накопители 2 ТБ PCIe Gen5 SSD + 4 ТБ (2×2 ТБ) PCIe Gen4 SSD, всего 6 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 24 ГБ GDDR7, до 2160 МГц Boost Clock, 175 Вт (Dynamic Boost), 1824 AI TOPS Охлаждение Vapor Chamber Cooler с дополнительной тепловой трубкой для Gen5 SSD Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 Аудиосистема 6 динамиков (4×2 Вт + 2×2 Вт сабвуферы) от Dynaudio, поддержка Nahimic 3 и Hi-Res Audio Проводные интерфейсы 2× (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1× HDMI (8K @ 60 Гц / 4K @ 120 Гц) 1× SD Express card reader 1× 2.5G Ethernet 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем (микрофон/наушники) Блок питания 400 Вт; 20 В, 20 А Аккумулятор 99.9 Вт*ч Вес 3,6 кг Размеры 404×307,5×24-32,05 мм Другое Магниево-алюминиевое шасси с гравировкой в стиле скандинавской мифологии, 3D-печатная «монета-дракон» в зоне под ладонью. Кенсингтонский замок.

Комплектация и упаковка MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Первая транспортировочная коробка выглядит как ящик Пандоры, который открывает перед нами MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth.

Здесь настоящий подарочный бокс с тематическим оформлением: руны, драконы, мифические символы, все как положено продукту, который претендует на роль «ноутбука-бога». В центре — фирменное изображение дракона.

Коллекционный набор для поклонников скандинавской мифологии и техно-эстетики. И это чувствуется еще до того, как вы вообще включите устройство.

Вместе с ноутбуком и массивным блоком питания мощностью 400 Вт покупатель получает щедрый «нордический набор» аксессуаров:

Эксклюзивный брелок в виде дракона — мелочь, но приятная, идеально подходит, чтобы цеплять ключи.

Игровую мышь Dragon Edition — выглядит стильно и по-геймерски, хотя сам «грызун» явно ориентирован больше на имидж, чем на кибератлетику.

Фирменный коврик для мыши Yggdrasil — огромный, красивый, с принтом мирового дерева из скандинавских легенд. Прямо-таки приглашает на многочасовые сессии в Commandos: Origins или The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

В итоге — комплектация полностью соответствует статусу ноутбука: никакой дешевой экономии, все выглядит и ощущается на максимум. Даже коробку жалко выбрасывать — только посмотрите на Иггдрасиль!

Дизайн, эргономика и материалы

MSI Titan 18 HX выглядит так, словно его выковывали в кузнице Асгарда. Корпус из магниево-алюминиевого сплава, дракон на крышке, руны, монета под стеклом — вся эстетика работает для создания вайба чего-то стоящего и эксклюзивного.

Открываем крышку — и нас встречает тачпад с подсветкой Mystic Light. Можно настроить любой RGB-микс, если хочется. А можно сделать его сдержанным и стильным. Однако с ним возникают иногда проблемы на уровне ПО.

Низкопрофильная клавиатура Cherry MX Ultra-Low Profile дает ощущение настоящего клика под пальцами. Четкий ход и та самая магия механики, за которую их любят.

Габариты приличные: 404×307,5×24-32 мм и вес 3,6 кг. Для мобильности — перебор, для производительности — самое то. Это ноутбук, который не носят каждый день в рюкзаке. Он для стационарного пользования на замену десктопного ПК.

Вебка здесь на 1080p с HDR. К тому же есть физическая шторка: забудьте про пластырь и другие анти-шпионские методы.

Рамки вокруг экрана тонкие. Порты расположены грамотно. Шасси приятно холодное на ощупь, и даже когда машина работает на полную, корпус греется не критично.

Нижняя часть MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth A2XWJG почти полностью занята огромными вентиляционными отверстиями для максимально эффективного охлаждения. Специальные резиновые ножки приподнимают корпус над столом, улучшая приток воздуха (но сразу стоит подумать о подставке), а сама крышка выполнена из алюминия для прочности по стандарту MIL-STD-810H.

Доступ к внутренностям относительно простой, если у вас под рукой есть отвертка: внутри есть 2 слота (заняты оба) для оперативки DDR-5, 4 слота (один свободный) для SSD M.2, испарительная камера с дополнительной тепловой медной трубкой для PCIe Gen5 накопителя.

Дисплей MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Экран имеет диагональ 18 дюймов и разрешение UHD+ (3840×2400), что на выходе дает чрезвычайно четкое изображение с плотностью пикселей на уровне премиальных профессиональных решений. Используется MiniLED-подсветка с частотой обновления 120 Гц — плавность движения и глубина черного здесь значительно лучше, чем у обычных IPS. Но, конечно, это не OLED.

Цветовой охват составляет 100% DCI-P3, а поддержка сертификации VESA DisplayHDR 1000 гарантирует высокий уровень яркости и детализации при просмотре HDR-контента.

В реальных измерениях дисплей демонстрирует пиковую яркость на уровне 1083 нит. Надевайте солнечные очки!

Стоит отметить, что в настройках Windows HDR-режим может отсутствовать или быть неактивным по умолчанию. Это типичный недостаток экосистемы Windows: даже дисплей с аппаратной поддержкой HDR не всегда правильно определяется системой.

Контрастность экрана на уровне 2 000 000:1 производит очень сильное впечатление — особенно при просмотре HDR-видео или обработке фото, где важна глубина черного и передача полутонов.

Для дизайнеров, фотографов и видеомонтажеров этот дисплей может стать рабочим инструментом. 100% покрытие DCI-P3, глубокие оттенки черного благодаря MiniLED подсветке и точная цветопередача позволяют работать с цветом на уровне близком к референсному.

Особенно ценна поддержка 16:10, что дает больше вертикального пространства — удобно для таймлайнов в Premiere Pro или для ретуши в Photoshop.

Но для игр такой формат означает повышенную нагрузку на видеокарту: разрешение 3840×2400 содержит примерно на 11% больше пикселей, чем стандартное 3840×2160 (4K UHD). То есть картинка более четкая, но и «тяжелее» для GPU.

Углы обзора широкие. С антибликовым покрытием полный порядок. Даже возле окна или под яркой лампой изображение читается хорошо. Блики есть, но в адекватных пределах.

Камера и звук

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth оснащен инфракрасной вебкамерой с разрешением 1080p, что в теории должно дать четкое изображение даже в плохих условиях освещения. На практике все немного прозаичнее, и все это пиксельное действо немного отдает вайбами Siemens C75 или Sony Ericsson K300i.

Камера поддерживает HDR и технологию 3D Noise Reduction+, что позволяет уменьшить шумы и улучшить качество картинки во время видеозвонков или стримов. И если вдруг кому-то захочется безопасность, здесь и Windows Hello через ИК-камеру, и шторка на камеру. Все как должно быть.

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth оснащен 6-канальной акустической системой от Dynaudio. Встроенные динамики способны воспроизводить объемный звук с поддержкой Hi-Res Audio и технологии Nahimic, что позволяет достичь четкой передачи голоса и басов при просмотре контента или общении через видеосвязь.

Однако, из-за ограниченной физической площади корпуса, низкие частоты не такие насыщенные, как у более крупных устройств, но для большинства задач звуковая система справляется хорошо.

Микрофон оснащен технологией 3D Noise Reduction+, что помогает уменьшить фоновые шумы во время разговоров.

Фирменное программное обеспечение

Прямо из коробки ноутбук уже имеет установленную и активированную ОС Windows 11 Pro. И дополнительное ПО для более тонкой и персонализированной настройки системы.

MSI Center — центральная панель управления, так сказать. От оптимизации производительности до настроек энергопотребления. Все достаточно интуитивно.

MSI True Color — программа, которая поможет в один клик изменить цветовой профиль. Выбор между такими режимами, как sRGB, AdobeRGB или DCI-P3 позволяет достичь максимальной точности, а это особенно важно для дизайнеров и фотографов.

Также есть антивирус: Norton 360, который имеет репутацию одного из лучших в своем классе. Он обеспечивает многослойную защиту, включая антивирус, брандмауэр и функции защиты приватности. Ключик на 60 дней в комплекте.

SteelSeries GG — в нем вы можете настроить RGB-подсветку на своей клавиатуре, создавать макросы и сохранять настройки для разных игр или задач. Но сплошь и рядом подсветка начинает жить своей жизнью: выключается, не синхронизируется с RGB-тачпадом и т.д. Детская болезнь ПО немного портит общее впечатление.

Nahimic — программное обеспечение для улучшения звука, которое теоретически должно обеспечить объемное звучание и лучшее качество аудио. На практике же все зависит от того, на чем вы слушаете. Встроенные динамики ноутбука не всегда способны передать весь потенциал этой технологии. Настоящую разницу услышат лишь те, кто использует качественные внешние наушники или акустику.

Рабочая производительность MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 (БП) 34.7 Speedometer 3.1 (АКБ) 22.47 WebXPRT 4 399 Google Octane 2.0 plus 115773 Google Octane 2.0 plus (Multi Core Score) 1142055 Geekbench Single 2983 Geekbench Multi 21808 Geekbench Open CL 157701 Geekbench Vulkan 21134 CPU-Z Single (БП) 855.6 CPU-Z Single (АКБ) 694 CPU-Z Multi (БП) 17767.4 CPU-Z Multi (АКБ) 4687.7 3DMARK Steel Nomad 6127 3DMARK Port Royal 15697 3DMARK Storage 1516 Cinebench Single 129 Cinebench Multi 2035 Blender CPU 4.4.0 (БП) 516.38 Blender CPU 4.4.0 (АКБ) 142.33 Blender GPU 4.4.0 (БП) 7908.18 Blender GPU 4.4.0 (АКБ) 1789.57 Corona Benchmark 9755190 RAM read MB/s 94254 RAM write MB/s 89505 SSD read MB/s 15133.50 SSD write MB/s 8960.02

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth в повседневных задачах демонстрирует высокую производительность, которая меняется в зависимости от типа задач и режима питания. В браузерных тестах, таких как Speedometer 3.1, он набирает 34.7 балла от розетки и 22.47 балла от батареи, а в WebXPRT 4 — 399 баллов.

Это может быть следствием энергосбережения или не лучшей оптимизации под повседневные сценарии. Google Octane 2.0 Plus с результатом 115773 баллов немного выравнивает ситуацию, но в целом Titan в браузере не впечатляет, особенно на аккумуляторе.

В синтетических CPU-тестах ноутбук начинает раскрываться лучше. Geekbench дает 2983 в однопоточном режиме и 21808 в многопоточном — это уровень современного флагманского десктопа. CPU-Z подтверждает это: 855.6/17767.4 на питании — достойно, но 694/4687.7 на аккумуляторе — уже ощутимое падение, которое говорит об агрессивном энергосбережении.

В Blender результат CPU 516.38 еще раз подчеркивает, что система действительно способна работать на полную, но лишь в подключенном состоянии. На аккумуляторе те же сцены рендерятся вчетверо медленнее — 142.33. GPU-рендеринг в Blender (7908.18 на питании против 1789.57 на батарее) подтверждает этот тренд: ноутбук не создан для мобильной работы в ресурсоемких приложениях.

Что касается графических бенчмарков, то Steel Nomad (61273) и Port Royal (156973) демонстрируют ожидаемо высокий уровень — выдает мощность уровня настольного ПК в коротких задачах, когда ее не душит троттлинг. Встроенное хранилище также на высоте: SSD обеспечивает скорость чтения 15133.5 MB/s и записи 8960.02 MB/s — это уровень PCIe 5.0 на максималках. Оперативная память также не разочаровывает — более 94 ГБ/с на чтение и 89 ГБ/с на запись — идеально для работы с большими объемами данных, рендеринга или компиляций.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth демонстрирует действительно мощную многоядерную производительность, но имеет некоторые проблемы с энергоэффективностью и стабильностью под нагрузкой, особенно в автономном режиме.

Ноутбук стоит рассматривать как замену настольному ПК, но точно не как универсальный портативный инструмент для работы на ходу.

Игровая производительность MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

RTX 5090 — серьезная заявка на комфортный и плавный 4К-гейминг без компромиссов. А еще есть приятный бонус — подписка Xbox Game Pass на месяц, чтобы сразу скачать что-то большое и красивое (и проверить возможности RTX 5090 Laptop GPU на практике).

Сравнительные характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 desktop и RTX 5090 laptop Модель RTX 5090 desktop RTX 5090 laptop Архитектура Blackwell Blackwell Кодовое имя GB202 GB203-400 Базовая частота 2032 1095 Шейдерные блоки 21 760 10 496 Текстурные блоки (TMUs) 680 328 Блоки вывода (ROPs) 176 112 SM-блоки 170 82 Тензорные ядра 680 328 Ядра трассировки лучей 170 82 Кэш L1 128KB per cluster 128KB per cluster Кэш L2 88MB shared 64MB shared Pixel Fill Rate 451.4 ГПикс/с 178.9 ГПикс/с Texture Fill Rate 1754.4 ГТекс/с 523.8 ГТекс/с Интерфейс PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 TGP 575 Вт 175 Вт Производство TSMC TSMC Количество транзисторов 92 200 45 600 Размер кристалла 750 мм² 378 мм² Тип памяти GDDR7 GDDR7 Объем памяти 32 ГБ 24 ГБ Частота памяти (по умолчанию) 1750 МГц 1750 МГц Шина 512 бит 256 бит

Это топовая мобильная видеокарта, но давайте взглянем на нее в сравнении с десктопной 5090. Производительность должна быть на уровне 5070Ti/5080.

Начнем с некст-ген версии Ведьмака 3: Дикая Охота, где на ультра-настройках с лучами в родном разрешении 3840х2400 имеем в среднем 48 к/с. Включаем DLSS Quality и на выходе уже мастерски рубим утопцев при 75+ к/с.

Далее нас ждал британский постапокалипсис в Atomfall. Эпические настройки графики позволили нам найти баланс равновесия: частоты кадров и частоты обновления экрана — 120 Гц.

У The Last Of Us Part II Remastered тоже похожая ситуация: зимние пейзажи так же ласкают глаз, и мы вновь собираемся в опасное путешествие. Кинематографично и плавно: в среднем 117 к/с.

Indiana Jones And The Great Circle является крепким орешком, который ставит на колени десктопные системы, а что же будет на лэптопе? И… всё хорошо. Нативные 3840х2400 пикселей, Supreme-настройки с RT и DLSS Performance — 60+ к/с.

Cyberpunk 2077 с максимальными настройками Ray Tracing Overdrive выдает нам стабильные 85+ к/с. «Желейности» в процессе игры не замечено.

А вот где она присутствует, так это в Half-Life 2: RTX. Сделаем скидку на то, что это технодемка, а не полноценная игра. На ультра-настройках тут «честные» 25 к/с, а с включенным DLSS Quality и Multi Frame Generation получим 75+ к/с.

Не поиграть на скандинавском ноутбуке в легендарную God of War Ragnarök было бы неправильным. Решительно и смело отправиться в эпическое путешествие в UHD+ с DLAA можно на геймерской скорости в 110+ к/с.

В нашей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl видим вполне комфортные 60 к/с. Разрешение 3840х2400, эпические настройки графики и DLAA с FG. Сидорович ест курицу в 4К — без регистрации и СМС.

В Сиродиле все спокойно и плавно. Игра, как и почти любая другая на движке Unreal Engine 5, очень требовательна к железу. И тут герой обзора показывает, что не пасует перед челленджами даже на эпических настройках!

И напоследок — unplugged-режим. Решил сыграть без зарядки. Иронично, но не только сюжет переносит нас в 2006 год — счетчик fps тоже: стабильные 30. Аутентично!

Автономность, температуры и шум

В MSI Titan 18 HX Dragon Edition предусмотрено несколько режимов работы: ECO-Silent, Balanced, Extreme Performance и режим ручной настройки (User Scenario в MSI Center). Каждый из них задает свой профиль питания для CPU и GPU, влияет на скорость вращения вентиляторов и уровень акустического комфорта.

Самый острый вопрос в MSI Titan 18 HX Dragon Edition — температуры. Под нагрузкой синтетических тестов процессор буквально «пылает»: CPU Package доходит до 100 °C, а некоторые ядра, — вообще пробивают границу в 102 °C. Это не шутки — это уже стабильная зона тротлинга.

Почти все 24 ядра стабильно работают в диапазоне 92-100 °C, что свидетельствует о полной загрузке и предельном тепловыделении. CPU IA Cores потребляют 166 Вт из общих 176 Вт по CPU Package — то есть здесь нет энергосбережения, только максимальное потребление мощности без ограничений.

И хоть графический процессор относительно холодный (62 °C) и едва активный (16.38 Вт при TDP 0%), сам процессор превращается в раскаленный монолит.

Тепловое давление передается и на компоненты — DIMM2 и DIMM4 прогреваются до 72 °C и 69 °C соответственно, что уже на пределе допустимого для оперативной памяти. Даже в таком массивном корпусе Titan не успевает рассеивать тепло, и это ставит вопрос к эффективности его охлаждения. При этом аккумулятор показывает 17.2 В, а зарядка идет от электросети — вполне логично, ведь при таком энергопотреблении ноутбук автономно просто не сможет выдержать более нескольких минут.

Впрочем, ситуация кардинально меняется, как только Titan 18 HX получает шанс дышать воздухом не со стола, а через подставку для ноутбука. Температуры в стресс-тестах сразу падают до гораздо более безопасного уровня: ядра больше не штурмуют 100 °C, а держатся в пределах 80-84 °C, CPU Package стабилизируется на уровне 83-84 °C, а общий тепловой профиль становится значительно более равномерным.

Исчезают внезапные пики до 176 Вт, а троттлинг если и возникает, то уже в тяжелом энкодинге, и то после длительной нагрузки.

А дискретная видеокарта… ледяная! Я разогрел ее максимум до 73 градусов, что свидетельствует об исключительной эффективности системы охлаждения даже для флагманской RTX 5090 Laptop.

В таком режиме ноутбук больше не кажется двигателем ракеты на старте — система охлаждения справляется без истерик, кулеры уже не устраивают имитацию взлета Боинга, а пальцы больше не боятся прикоснуться к клавиатуре после Blender-рендера.

Производительность остается на топовом уровне, но появляется главное — стабильность. Именно так Titan 18 HX превращается из горячей демонстрации инженерной силы в действительно надёжный инструмент для длительного использования под нагрузкой.

И если уж вкладываться в такую машину — охлаждающая подставка здесь не аксессуар, а гарантия, что она проживет хотя бы до конца вашего проекта.

Относительно автономности — здесь установлена батарея на 99.99 Вт-ч. В режиме ECO-Silent и при яркости 60% ноутбук выдерживает до 5-6 часов работы (текст, браузер, видео).

Время зарядки (чч:мм) Процент заряда АКБ 00:00 5% 00:49 50% 01:19 70% 02:36 100%

Пример зарядки ноутбука от зарядки.

С ростом нагрузки время автономной работы стремительно сокращается — в гейминге Titan разряжается за 1-1,5 часа. Зарядка происходит через 400-ваттный блок питания. Также есть поддержка USB-C PD до 100 Вт, но она пригодна лишь для подзарядки в спокойном режиме — не в играх. И, конечно, можно подзарядить собственный гаджет. Я, например, частенько «подпитывал» свой iPad Air 5.

Опыт использования MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth

Неделя эксплуатации пролетела незаметно. Скандинавская эстетика с драконьими элементами, комплект поставки со шлейфом роскоши и топовое железо не оставляют равнодушным даже самого циничного техногика. А главное — за всем этим антуражем стоит вполне практичное, продуманное устройство.

Я полностью заменил им свой рабочий ноутбук и стационарный ПК. И ни разу не пожалел. Конечно, это не то устройство, которое захочется взять с собой на диван или в кровать — Titan 18 HX создан не для расслабленного «лежачего гейминга», а для серьезной работы и игр за столом, в хорошо проветриваемом месте с мощным блоком питания рядом.

Система охлаждения выполняет свою работу достойно, но без охлаждающей подставки ноутбук быстро нагревается, и в некоторых задачах появляется легкий троттлинг. Впрочем, учитывая аппетиты Intel Core Ultra 9 285HX и NVIDIA GeForce RTX 5090 это больше физика, чем недоработка.

Отдельная благодарность — сенсорной панели. Палец скользит так плавно, что кажется, будто под ним поверхность замерзшего фьорда. Клики четкие, жесты распознаются идеально. Это один из немногих ноутбуков, где действительно можно работать без мышки — по меньшей мере до момента запуска игры.

Из минусов — лишь RGB-подсветка клавиатуры, которая порой живёт своей жизнью, особенно в паре с подсветкой тачпада. Настроить можно, но надо немного «подрессировать» SteelSeries GG. И всё. Остальное — технологичное удовольствие в 18-дюймовом корпусе, которое хочется включить с утра даже без особой на то нужды.

Цена и конкуренты

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth играет в высшей лиге премиум-сегмента рынка ноутбуков. Его стоимость в Украине начинается от 299 999 гривен. Что предлагают конкуренты?

MSI Raider 18 HX AI (A2XWJG) — почти брат-близнец. Оперативной памяти меньше — 64 ГБ, как и SSD — всего 4 ТБ. Дизайн классический игровой, в отличие от эксклюзивного «драконового». Но цена! Почти на 50 000 гривен дешевле героя обзора.

Alienware m18 R2 — До сих пор бодрый ноутбук по цене от 156 299 гривен. Дисплей более простой: VA-матрица 2560×1600 (16:10), 165 Гц, яркость — 300 нит. «Железо» — предыдущее поколение, но быстродействие достойное, и за половину стоимости MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth— очень даже вариант.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) — серьезный соперник от ASUS. Качественный экран (2560×1600 (16:10), 240 Гц, HDR10, Dolby Vision) и высокая производительность. Но корпус не совсем премиальный, а объем оперативной памяти и SSD меньше. Цена — от 268 099 гривен.

9.5 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Учитывая мощное «железо» и большой 18-дюймовый экран, автономность приятно удивляет. Производительность (БП) 10 MSI Titan 18 HX демонстрирует максимальную производительность без каких-либо ограничений, полностью раскрывая потенциал CPU и GPU. Производительность (АКБ) 9 Даже на батарее тянет тяжелые задачи, но с ограничением по TDP. Экран 9.5 Идеален для монтажа, просмотра контента и, конечно, игр. Дизайн, эргономика 9.5 Уникальный «нордический» стиль, продуманное размещение портов. Качество сборки, материалы 9.5 Премиальные материалы и почти эталонное качество сборки. Энергоэффективность, шум 9.5 Для такого монстра — очень тихий и хорошо оптимизированный. Цена 8 Высокая, но оправданная для такого флагмана. Звук 9 Звук — качественный и объемный, хотя басов иногда не хватает.