Обзор беспроводной игровой гарнитуры HyperX Cloud Stinger Wireless

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Линейка Stinger от HyperX всегда была отличным предложением для тех, кому нужны недорогие, удобные наушники с хорошим звуком и приемлемой стоимостью. Именно таковой является модель HyperX Cloud Stinger Wireless и сейчас мы с ней познакомимся детально.

Комплектация

Гарнитура поставляется с беспроводным ресивером и кабелем для зарядки с разъемом microUSB. Ресивер достаточно большой по размерам, это стоит учитывать при выборе USB-порта, к которому он будет подключен.

Дизайн, материалы HyperX Cloud Stinger Wireless

Перед нами классический Stinger, но без дополнительных украшений в виде цветного логотипа или ободков. Наушники полностью выполнены из черного матового пластика. Причем пластик не только оказался очень практичным, но и качественным. Когда берешь наушники в руки, то нет ощущения хлипкости или дешевизны.

Благодаря использованию такого материала удалось сделать наушники довольно легкими — всего 270 грамм, на голове этот вес не ощущается. Дополнительному удобству способствуют шарниры, благодаря которым чаши поворачиваются и таким образом наушники можно удобно расположить на шее.

Органы управления представлены кнопкой включения на левой чаше и регулятором громкости на правой. На левой также расположен несъемный микрофон на гибкой ножке и разъем для зарядки.

К удобству HyperX Cloud Stinger не возникло ни единой претензии. Амбушюры из кожзама мягкие, комфортные. Летом в них скорее всего будет жарковато, но в нынешнюю погоды вопросов к ним никаких.

Звук

За звук отвечает пара 50-мм динамиков. В звучании много баса, мощного, упругого, но не затмевающего другие частоты. Присутствует детализация, но если сравнивать Stinger Wireless с другими беспроводными наушниками HyperX последнего поколения — Cloud Flight или Cloud Mix, то звук новинки получается не столь сбалансированный.

Все же акцент на низкие частоты присутствует. Но в играх — основной стихии Stinger Wireless, звучание как раз такое как надо. С необходимым уровнем детализации и заметным басом для отработки спецэффектов. Для музыки эти наушники также подходят, но все зависит от жанра.

Что касается микрофона, то вместо тысячи слов предлагаю послушать пример его записи по ссылке ниже.

Автономность

Kingston заявляет для HyperX Stinger Wireless 17 часов автономной работы, что по моим ощущениям очень близко к правде. Полностью гарнитура заряжается за 2 часа.