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Обзор беспроводной игровой гарнитуры HyperX Cloud Stinger Wireless

Обзор беспроводной игровой гарнитуры HyperX Cloud Stinger Wireless

Обзор беспроводной игровой гарнитуры HyperX Cloud Stinger Wireless


Линейка Stinger от HyperX всегда была отличным предложением для тех, кому нужны недорогие, удобные наушники с хорошим звуком и приемлемой стоимостью. Именно таковой является модель HyperX Cloud Stinger Wireless и сейчас мы с ней познакомимся детально.

Kingston HyperX Cloud Stinger Wireless PC (HX-HSCSW2-BK)  Новинка
Наушники, гарнитуры на
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Комплектация

Гарнитура поставляется с беспроводным ресивером и кабелем для зарядки с разъемом microUSB. Ресивер достаточно большой по размерам, это стоит учитывать при выборе USB-порта, к которому он будет подключен.

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Дизайн, материалы HyperX Cloud Stinger Wireless

Перед нами классический Stinger, но без дополнительных украшений в виде цветного логотипа или ободков. Наушники полностью выполнены из черного матового пластика. Причем пластик не только оказался очень практичным, но и качественным. Когда берешь наушники в руки, то нет ощущения хлипкости или дешевизны. 

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Благодаря использованию такого материала удалось сделать наушники довольно легкими — всего 270 грамм, на голове этот вес не ощущается. Дополнительному удобству способствуют шарниры, благодаря которым чаши поворачиваются и таким образом наушники можно удобно расположить на шее.

Органы управления представлены кнопкой включения на левой чаше и регулятором громкости на правой. На левой также расположен несъемный микрофон на гибкой ножке и разъем для зарядки.

К удобству HyperX Cloud Stinger не возникло ни единой претензии. Амбушюры из кожзама мягкие, комфортные. Летом в них скорее всего будет жарковато, но в нынешнюю погоды вопросов к ним никаких.

Звук

За звук отвечает пара 50-мм динамиков. В звучании много баса, мощного, упругого, но не затмевающего другие частоты. Присутствует детализация, но если сравнивать Stinger Wireless с другими беспроводными наушниками HyperX последнего поколения — Cloud Flight или Cloud Mix, то звук новинки получается не столь сбалансированный. 

Все же акцент на низкие частоты присутствует. Но в играх — основной стихии Stinger Wireless, звучание как раз такое как надо. С необходимым уровнем детализации и заметным басом для отработки спецэффектов. Для музыки эти наушники также подходят, но все зависит от жанра. 

Что касается микрофона, то вместо тысячи слов предлагаю послушать пример его записи по ссылке ниже.

Автономность

Kingston заявляет для HyperX Stinger Wireless 17 часов автономной работы, что по моим ощущениям очень близко к правде. Полностью гарнитура заряжается за 2 часа.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: сборка, материалы, удобная и легкая конструкция, микрофон
Минусы: звук не столь универсальный, как хотелось бы
Вывод: HyperX Stinger Wireless — это удачная, относительно недорогая и удобная беспроводная гарнитура для длительных игровых сессий. В ней почти нет недостатков. Что касается звука, то с учетом позиционирования и стоимости у меня нет претензий. Все же Stinger Wireless — это в первую очередь игровая гарнитура, а звучать в играх у нее получается очень хорошо

Технические характеристики

Обзор беспроводной игровой гарнитуры HyperX Cloud Stinger WirelessKingston HyperX Cloud Stinger Wireless PC (HX-HSCSW2-BK)
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключениябеспроводной (радиоканал до 12м)
Тип беспроводного подключениярадиоканал до 12м
Возможность проводного подключения+
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+кожзам/пластик/кожзам
Вес, г270
Цветчерный
Складная конструкция-
Поворотные чаши+
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ109
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм50
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %2
Тип магнитанеодимовый
Активное шумоподавление-
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация Bluetooth-
Версия Bluetooth-
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC-
aptX-
aptX Apaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency-
LDAC-
LHDC-
SBC-
Элемент питанияаккумулятор /17 ч.
Время работы17 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель-
Регулятор громкости+
Вызов голосового ассистента-
Длина шнура, м -
Тип кабеля-
Подключение кабеля-
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема-
Форма штекера-
Тип микрофона по принципу действияэлектретный конденсаторный
Съемный микрофонвстроенный в наушник
Конструкция микрофонавынесенный съемный
Направленностьнет данных
Шумоподавление микрофона+
Частотный диапазон, Гц100-7000
Чувствительность микрофона, дБ47
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Амбушюры+
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейс+
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Дополнительно-
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