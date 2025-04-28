Новости Игры 28.04.2025 в 12:11 comment views icon

Clair Obscur: Expedition 33 показала миллион продаж за 3 дня и более 115 тысяч активных игроков в Steam

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Clair Obscur: Expedition 33 показала миллион продаж за 3 дня и более 115 тысяч активных игроков в Steam

Clair Obscur: Expedition 33 имеет успешный и быстрый старт — всего за три дня после выхода ее продажи превысили миллион копий.

Вместе с тем количество ежедневных активных игроков в Steam имеет не худшие показатели — 115 тысяч и продолжает расти. Первый день релиза для студии Sandfall Interactive завершился тем, что было продано более 500 тысяч. На момент написания новости Clair Obscur: Expedition 33 удерживает рейтинг «очень положительный» в Steam — более 92% отзывов игроков являются положительными. Похожий восторг имела и пресса — на Metacritic у игры почти идеальный рейтинг пользователей, что редкость для современных релизов.

По данным SteamDB, график активности игроков Clair Obscur: Expedition 33 не показывает признаков спада — количество игроков стабильно растет. Выходные существенно повлияли на рост онлайна, однако тенденция продолжилась и дальше.

Критики и игроки отмечают игру за ее удивительную визуальную часть и инновационную боевую систему. Clair Obscur сочетает пошаговую боевую систему с действиями в реальном времени: игроки могут уклоняться, парировать, контратаковать и комбинировать удары в ритмичных боях. К тому же система свободного прицеливания позволяет бить в слабые места врагов.

Сюжет игры рассказывает о борьбе Экспедиции 33 с Художницей, которая каждый год просыпается и стирает целые поколения людей своими рисунками. У игроков остается один год, чтобы остановить ее и спасти мир.

Мир Clair Obscur вдохновлен Прекрасной эпохой Франции. Игроки путешествуют по сюрреалистичным локациям, встречают необычных союзников и открывают тайные области карты. Игру создали на Unreal Engine 5.

Sandfall Interactive — небольшая команда примерно из 30 человек, однако результат их работы показывает, что выходцам из Ubisoft есть что показать нам. Учитывая миллион проданных копий всего за несколько дней и активный прирост игроков в Steam, Clair Obscur: Expedition 33 уверенно закрепляется среди самых больших успехов года.

Игру выпустили 24 апреля для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. Она также доступна через Game Pass.

Трейлер Clair Obscur: Expedition 33 — фэнтезийную игру озвучат актеры из Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 и даже Голум из «Властелина колец»

Источник: Tech4Gamers / Gamereactor

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