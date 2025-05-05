Босс Clair Obscur: Expedition 33 создал игру, потому что ему «надоела» работа в Ubisoft

Режиссер Гийом Брош признался, что несомненно успешная Clair Obscur: Expedition 33 могла не появиться на свет, если бы ему Ubisoft не стала «поперек горла».

Именно эта скука и желание «попробовать что-то новое» стали причиной, почему он оставил стабильную должность в крупной студии. И как результат начал делать проект, который теперь претендует на звание «Игры года». Его он начал без команды, без финансирования и без четкого плана. Просто публиковал посты на Reddit и форумах, ища людей, которые тоже хотят создать что-то большое. Так собралась команда из примерно 30 разработчиков — почти все были либо совсем без опыта, либо только начинали свой путь в геймдеве.

Озвучку в Expedition 33 тоже делали не по стандартной схеме. Дженнифер Сведберг-Ен, которая сейчас является главным сценаристом игры, раньше никогда не работала над видеоиграми. Она просто увидела объявление, прислала демо, и так все началось.

«Я подумала: «Я никогда этого не делала, звучит довольно интересно», поэтому я отправила ему пробу», — рассказала Дженнифер Сведберг-Ен.

Композитора Лориена Тестерда режиссер нашел в комментариях на Soundcloud. И сам режиссер признается: вся эта история — результат сочетания «огромной удачи» и того, что люди во время пандемии искали творческие выходы и были готовы рисковать.

Получается игру создала команда из молодых и малоопытных специалистов — и даже Брош удивляется тому, что она стала хитом. В эти выходные Clair Obscur: Expedition 33 установила новый рекорд одновременной онлайн-активности — 145 063 игроков. А до этого показала миллион продаж всего за три дня.

«У нас, я думаю, удивительная команда, в основном из более молодых людей, но они невероятно вложены в проект и талантливы. Каким-то образом это сработало, что до сих пор не имеет смысла для меня после стольких лет», — говорит директор Гийом.

К удивлению, такой резкий успех начался с первого сообщения на сайте Sandfall: «Что ж, нам сейчас нечем поделиться, кроме того, что мы поделились на главной странице, это только начало, вы знаете. Но будьте уверены, что этот блог скоро станет таким же замечательным. Следите за обновлениями».

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Clair Obscur: Expedition 33 — игра с любительским началом, собранная энтузиастами с Reddit и Soundcloud, теперь может стать главным хитом 2025 года. На данный момент она уже стала одной из второй по рейтингу игрой этого года по версии Metacritic. Интересно, что все потому, что одному разработчику надоела Ubisoft — и он решил сделать что-то более интересное. Кстати, сейчас Ubisoft переживает не лучшие времена — после приобретения доли их новой студии китайской Tencent акции упали до минимума 2013 года.

Источник: Dexetro