Обзор Huawei FreeBuds Pro





Компания Huawei в конце прошлого года начала активнее развивать свою линейку полностью беспроводных наушников с активной системой шумоподавления. У нас в редакции побывали интересные вкладыши FreeBuds 3, а потом и модель с похожим названием – FreeBuds 3i, но уже внутриканальной посадкой. Обе модели зарекомендовали себя хорошим звучанием и неплохим «шумодавом», как на свой форм-фактор, поэтому было интересно посмотреть, что компания сможет предложить в более продвинутой модели. И в Huawei не заставили себя долго ждать, выпустив TWS-наушники FreeBuds Pro, обещая в них ещё более качественное звучание и «новый уровень приглушения шума». В этом обзоре мы посмотрим, так ли это на самом деле.

Комплект поставки FreeBuds Pro

Наушники продаются в компактной белой коробке со своим изображением, внутри которой также находится зарядный кейс в цвет FreeBuds Pro, сменные силиконовые амбушюры и зарядный кабель USBType-C.

Дизайн

FreeBuds Pro довольно сильно отличаются от прошлых моделей Huawei, наушники с внутриканальной посадкой получили излучатели каплевидной формы, которые крепятся к прямоугольным «ножкам». Последние выглядят нестандартно и получились крупнее, чем в похожих устройствах, но это не столько дизайнерская прихоть, сколько функциональная необходимость.

Дело в том, что на каждой «ножке» наушников находится сенсорная панель, которая используется для управления. Поэтому с одной стороны FreeBuds Pro выглядят крупнее, чем хотелось бы, но с другой, их размер, как ни странно, позитивно сказался на комфорте во время использования. Я ещё остановлюсь на этом подробнее, но пока отмечу, что в этих наушниках реализована самая удобная схема управления, которую я видел у подобных моделей.

Но даже без этого, уверен, у дизайнеров стояла задача подчеркнуть приставку Pro, а в мире современных гаджетов она чаще всего ассоциируется со словом «больше». Поэтому в этом плане размеры играют FreeBuds Pro на руку. Корпус наушников полностью пластиковый c глянцевым покрытием, при этом производитель предлагает три варианта цветового оформления: белый, серебристый и чёрный.

Как по мне, то выигрышнее всего выглядит именно серебристый, во-первых, он редко встречается в наушниках, а во-вторых, в этом цвете у комплектного кейса матовое покрытие, которое довольно сложно поцарапать.

В противовес дизайну наушников, кейс имеет округлые формы. Его верхняя часть откидывается, для этого на полностью пластиковом корпусе есть небольшая металлическая вставка, к которой крепится петля крышки. На правой стороне кейса находится неприметная кнопка, с её помощью наушники можно перевести в режим сопряжения. На нижней грани расположен порт USB Type-C, а рядом с ним индикатор зарядки.

Кейс у FreeBuds Pro относительно крупный, его размеры составляют 70х51,3 мм, при толщине 24,6 мм и весе 60 граммов, в кармане джинсов или рубашки его не особо комфортно носить, но он без проблем поместится в кармане пиджака или куртки. Пожалуй, единственная серьёзная претензия к кейсу – это довольно глубокая посадка наушников, которая вместе с глянцевой поверхностью излучателей не всегда позволяет извлечь их с первой попытки.

Подключение, управление и функциональность

Для соединения с другими устройствами в Huawei FreeBuds Pro используется модуль Bluetooth 5.2 обратно совместимый с прошлыми версиями протокола. Для первого подключения необходимо открыть крышку зарядного кейса не доставая наушники, нажать и удерживать несколько секунд кнопку на боковой грани. Также на Android система сообщает, что для полноценной работы наушников необходимо приложение.

Это хорошо знакомая пользователям устройств от Huawei программа AI Life, которая необходима не столько для работы FreeBuds Pro, сколько для первой настройки и последующего обновления прошивки. К сожалению, она доступна только для Android, к тому же версия, которая поддерживает новые наушники Huawei теперь, возможно из-за санкций, не публикуется компанией в Google Play, и её можно установить либо через браузер, либо из App Gallery. В любом случае, для обновления прошивки наушников понадобится Android-смартфон.

Но в остальном FreeBuds Pro без проблем подключаются к другим источникам звука с поддержкой Bluetooth и остаются полностью функциональными. Не в последнюю очередь благодаря удачной системе управления. Как уже было написано выше, каждый наушник содержит сенсорную панель на «ножке», которая позволяет выполнять целый ряд действий.

Например, если провести по панели пальцем вверх или вниз, то можно увеличить или уменьшить громкость, если один раз нажать – воспроизведение ставится на паузу, два раза – происходит переключение на следующую композицию, три раза – на предыдущую. Одно долгое касание переключает режимы системы шумоподавления, можно активировать «прозрачность», чтобы слышать окружающие звуки, полностью отключить «шумодав» или наоборот включить его. На данный момент это, пожалуй, самая удобная система управления в TWS-наушниках.

Единственное, через приложение AI Life есть возможность также регулировать работу режима шумоподавления, выбирая между динамическим, который самостоятельно подстраивается под окружающие звуки, а также минимальным, средним и максимальным. По умолчанию FreeBuds Pro будут использовать динамический режим.

Внутриканальная посадка наушников уже сама по себе хорошо отсекает внешние шумы, но активная система шумоподавления позволяет усилить этот эффект. В шумной обстановке, например в метро, FreeBuds Pro отсекают часть внешних звуков. Это не полная изоляция, как в накладных наушниках, но позволяет комфортнее слушать музыку на улице, в кафе или транспорте.

В целом для такого типа шумоподавления важно, чтобы была правильная посадка. Для этого в AI Life есть автоматическое определение, насколько хорошо подходит выбранный пользователем размер амбушюр. Наушники проигрывают короткую мелодию и за счёт внутреннего микрофона стараются выявить внешние звуки, если они не проходят, значит амбушюры сидят плотно.

Отдельно стоит отметить, что в Huawei FreeBuds Pro используется двойная антенна для Bluetooth, и это не только позитивно сказалось на стабильности подключения, но и позволяет наушникам одновременно подключаться к двум устройствам. Такая возможность часто встречается в полноразмерных моделях, но для TWS она в новинку. И это действительно очень удобно. Когда вы работаете за ноутбуком и слушаете музыку, а на смартфон в этот момент идёт звонок, то его можно принять, не снимая наушники, они переключатся автоматически. И после этого точно так же вернутся к воспроизведению музыки. К слову, как подключение, так и переключение FreeBuds Pro между устройствами происходит очень быстро. И что приятно, во время воспроизведения видео лаг со звуком не ощущается.

В каждый наушник встроены инфракрасные датчики, которые позволяют им понимать, когда пользователь достаёт один из ушей. В этот момент воспроизведение ставиться на паузу. И что интересно, работает это как на Android, так и Windows c macOS.

Звучание FreeBuds Pro

В основе FreeBuds Pro лежит 11 мм динамический драйвер, благодаря ему наушники формируют довольно широкую воображаемую сцену. И в отличие от большинства TWS моделей, они не пытаются звучать уж слишком ровно, наоборот хорошо выделяя как низкие, так и высокие частоты. Это делает звук более живым, пусть при этом и теряется часть мелких деталей, таких как придыхания исполнителя. Ведь это компактные наушники, а для своего размера и формата FreeBuds Pro звучат отлично.

Для передачи звука через Bluetooth в наушниках предназначено два популярных A2DP-кодека: AAC и SBC. Последний может обеспечивать битрейт до 1500 Кбит/с, но большинство современных операционных систем ограничивают его 328 Кбит/с. Для ААС битрейт находится примерно на том же уровне – до 320 Кбит/с. Сервисы потоковой передачи музыки, такие как Spotify, Apple Music или YouTube Music обеспечивают качество звука как раз до 320 Кбит/с.

Качество микрофонов

Huawei FreeBuds Pro оснащаются двумя внешними и одним внутренним микрофоном, которые дополняет датчик костной проводимости. Последний отлично справляется с улавливанием голоса, так как он хорошо передаётся по тканям черепа, в отличие от внешних шумов. Кроме этого, два внешних микрофона имеют специальную ветрозащитную конструкцию, и тоже захватывают меньше шума. Всё это позволило улучшить качество передачи голоса во время звонков, по крайней мере, мои собеседники отмечали хорошее звучание, как будто я говорю прямо в микрофон смартфона.

Автономность FreeBuds Pro

В каждый наушник FreeBuds Pro встроен аккумулятор ёмкостью 55 мАч, чего хватает для 4,5 часов воспроизведения музыки с активным шумоподавлением или около 7 часов без него. В кейсе есть дополнительная батарея на 580 мАч, которая обеспечивает ещё три подзарядки полностью разряженных наушников, что занимает около 40 минут. Сам кейс можно заряжать проводным и беспроводным способом, в первом случае это занимает 1,5 часа, во втором – 2,5 часа.