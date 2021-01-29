На iOS вышло приложение Huawei AI Life для управления наушниками FreeBuds Pro и другими умными устройствами компании

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Подразделение Huawei Consumer BG сообщило о запуске приложения Huawei AI Life для мобильной платформы iOS. Оно предназначено для совместного использования с беспроводными наушниками FreeBuds Pro и позволяет более полно раскрыть потенциал носимого устройства.

С помощью приложения Huawei AI Life пользователи смогут обновить программное обеспечение наушников, выбрать нужный режим подавления шума, индивидуально настроить управление жестами, протестировать амбушюры. Приложение также позволяет узнать об уровне заряда наушников и футляра или изменить настройки сенсорных панелей. Каждый наушник можно перенастроить на запуск ассистента, воспроизведение или паузу определённого трека.

К тому же приложение Huawei AI Life поддерживает работу со многими умными устройствами Huawei, такими как роутеры Mobile WiFi (серия E5), модемы Huawei CPE и домашние шлюзы Huawei. Его также можно использовать для поиска и управления всеми терминальными устройствами Huawei HiLink со смартфона или планшета. Через Huawei AI Life можно посмотреть интенсивность сигнала сети, настроить устройство ребёнка на безопасное использование интернета, открыть гостевой доступ к Wi-Fi, позаботившись о безопасности семейной сети, и др.

Приложение Huawei AI Life уже доступно для загрузки в магазине AppStore.